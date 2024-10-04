Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СЗФО Вологодская область Вологда

Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда

Олег Бороздин "Вологда пятидесятых годов" (1960) Олег Бороздин "Вологда пятидесятых годов" (1960)
"Ушедшая Вологда", 1993 г. Автор: Бороздин Олег Александрович "Ушедшая Вологда", 1993 г. Автор: Бороздин Олег Александрович
«Вологодский порт» 1977 г. Шварков Борис «Вологодский порт» 1977 г. Шварков Борис
Крыжевский Ян Весна под Вологдой. Село Селиваново. 1987 Крыжевский Ян Весна под Вологдой. Село Селиваново. 1987
"Голубая Вологда. Посёлок Водников" 1967 г. Фролов Эдуард Викторович (1937) "Голубая Вологда. Посёлок Водников" 1967 г. Фролов Эдуард Викторович (1937)
К.А. Воробьев "Вологда послевоенная" (1972) К.А. Воробьев "Вологда послевоенная" (1972)
Лидия Подлясская "Новокемск", из серии "Вологодчина" (1977) Лидия Подлясская "Новокемск", из серии "Вологодчина" (1977)
София Хрусталева "Маневровые поезда на станции Вологда" (1946) София Хрусталева "Маневровые поезда на станции Вологда" (1946)
Олег Бороздин "Вологда пятидесятых годов" (1960)

СОБЫТИЯ


04.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск»

ом и серфить в сети. Улучшения смогли почувствовать жители таких поселков, как Костручей, Мирный и Волоков Мост. «Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом — важная задача компании. Дорога «Вологда-Медвежьегорск» — одна из четырех федеральных автомагистралей в нашей области, где преобладает движение грузового транспорта. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время пе
08.05.2024 «МегаФон» разогнал интернет в столице Русского Севера

ва, директор «МегаФона» в Вологодской области. В этом году это не первое улучшение мобильной сети в Вологде. Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре,

29.05.2023 Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга

eosky создала систему контроля топлива на заводе дорожно-строительной компании. Заказчик проекта – компания, занимающаяся строительством и обслуживанием дорожных участков, одно из ведущих предприятий Вологды. Асфальтобетонный завод компании потребляет 150-200 тонн топлива в месяц, однако с его учетом были сложности. Периодически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что
10.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде

льной дороги. За счет перераспределения частот МТС ускорила мобильный интернет и в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских дорогах. Теперь более чем 300 тыс. жителей Вологды получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «В каждой вологодской семье есть несколько устройств для выхода в интернет, а рост

20.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры. Реализацией

14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта

ть данные у водителя. На данный момент в базу программы занесено более 500 остановок, размещенных в Вологде, а также автопарк города. Впоследствии к системе будут подключены еще и автобусы част
21.02.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы

руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов. К концу 2022 г. планируется создать в Вологде и центр организации дорожного движения (ЦОДД), который станет основным звеном «дорожн
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Вологда запускают проект по созданию в городе интеллектуальной транспортной системы. В резуль
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех совместно с дочерними зависимыми обществами ИНЭУМ им. И.С. Брука и ООО «НЦИ» в рамках открытия нового Кванториума в Вологде предоставил для пробной эксплуатации учебный класс на 30 рабочих мест, оснащенный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С». Для снижения стоимости

12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону

д представили «1С:Клубы программистов» из 7 городов России: Мурманска, Калуги, Костромы, Ухты, Шуи, Вологды и Череповца. Всего в соревновании участвовали 70 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. За

21.07.2016 R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале

енных на популяризацию информационных технологий среди молодежи — школьников и студентов. «Филиал в Вологде является нашим стратегическим подразделением, где базируется разработка продуктов по 
04.03.2015 Каждый второй абонент домашнего ТВ МТС в Вологде смотрит каналы в «цифре»

е большему количеству жителей города и области стали доступны новые технологии телевещания. В 2014 г. МТС обеспечила услугами широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ более 6300 домохозяйств Вологды: основное строительство велось в микрорайонах Бывалово, Водники, Прилуки, а также в районе ул. Ленинградской». Сеть фиксированной связи МТС построена на технологии FTTB («оптика до дома
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части т
20.11.2014 В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открывает новые возможности управления эфиром жителям Вологды и представляет услугу «Домашнее цифровое телевидение «Билайн». На данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех домах Вологды, которые подключены к «Домашнему интернету «Билайн». Ус
02.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Вологде

Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) запустил в Вологде сеть «четвертого поколения», благодаря чему жители получили возможность пользоваться мобильным интернетом в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в МТС. «Данные

16.07.2013 «Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде

тора, применение WMS (Warehouse Management System) позволило увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из

17.05.2013 «Телфин» дополнил свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды

Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды (код 8172), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Вологодской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться полным с
05.03.2013 Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело»

жайшем будущем, чтобы в итоге полностью перейти на внутренний безбумажный документооборот. Проект в Вологде осуществляют специалисты компании «Офис-Док» - регионального представителя компании Э
07.08.2012 2ГИС появился в Вологде и Великом Новгороде

Новгорода представлена справочная информация более чем о 3300 организациях с учетом их филиалов, в Вологде – данные почти о 5000 предприятий. С помощью 2ГИС можно быстро найти нужную фирму и е
02.03.2012 МТС модернизировала сеть для более 90 тыс. домохозяйств в Вологде

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Вологде в 2011 г. В 2011 г. МТС провела масштабные работы в рамках проекта комплексной модерн
12.12.2011 Евгений Забродин назначен директором Вологодского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Евгения Забродина директором Вологодского филиала «ВымпелКома». Назначение директора Вологодского филиала состоялось по результатам конкурса. Ранее Евгений Забродин работал коммерческим директором филиала МТС в Воло
03.03.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск»

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,
13.10.2010 «Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск»

«Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурма
02.08.2010 «Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце

омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении сети 3G в Вологодской области. На данный момент услуги современной беспроводной передачи данных предоставляются в большинстве районов города Вологды: ЖД-вокзал, Фрязиново, Заречье, Куралит, Прилуки, Лукьяново, Бывалово, а также в районах, ограниченных улицами: пр. Победы, ул. Ленинградская, Челюскинцев, Чехова, Зосимовская, Можайска
17.06.2010 «Билайн Бизнес» предоставил услуги связи судебным приставам Вологды
10.06.2010 «ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге

металлургического рынка. В рамках контракта оператор объединит каналами передачи данных телекоммуникационные узлы центрального подразделения «Северстали» в Череповце с региональными подразделениями в Вологде и пригороде Санкт-Петербурга – городе Колпино. Работы выполняются Вологодским филиалом «ПетерСтара». «Предоставление услуг территориально распределенным предприятиям Северо-Запада – одн
30.03.2010 МТС запустил 3G в Вологде и Череповце

ильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов.
23.03.2010 «ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде

ющей в городе разнородной инфраструктуры связи. На первом этапе выхода на рынок местной телефонии в Вологде «ПетерСтар» планирует оказывать услуги корпоративным клиентам. В дальнейшем оператор

06.11.2009 «Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец

Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-
04.02.2009 Администрация Вологды приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело»

Администрация Вологды продолжает внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Так, в январе 2008 г. администрацией были приобретены 10 дополнительных рабочих мест системы «Дело» и 33 рабочих
16.10.2008 «Скай Линк» начал предоставлять услуги мобильной связи в Вологде

го доступа в интернет и голосовой связи на территории РФ, начала оказывать услуги мобильной связи в Вологде. «Сегодня «Скай Линк» единственный из операторов мобильной связи имеет позитивный опы
15.09.2008 «Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Вологде

14 сентября открылся магазин торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в Вологде. Это первый магазин в Вологодской области и восьмой магазин в Северо-Западном федеральном округе. Магазин расположен в ТЦ «Форум». Площадь магазина - 350 кв. м. Ассортимент магазина сос
06.08.2008 В Вологде заработало видеослежение за нарушителями ПДД

В Вологде закупили новую систему контроля за нарушителями на дорогах - камеры видеослежения. Как рассказал начальник отделения административной практики ГИБДД Вологодской области Сергей Зайцев, п
31.07.2008 Обустройство первой в Вологде цифровой школы обойдется в 150 млн. рублей

тремонтированы подъездные пути, реконструирован школьный стадион и прилегающие территории. Первая в Вологде цифровая школа будущего обойдется бюджету в 160 миллионов рублей. Эти деньги выделены
10.04.2008 «Эффортел» вышел в Вологду

Компания ОАО «Эффортел» начала предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет в Вологде. Сейчас оператор предоставляет ШПДИ корпоративным пользователям, планируя в течение 2
08.02.2008 Избирательный процесс в Вологде компьютеризируют

Выборы президента РФ ознаменуются в Вологде широким использованием компьютерной техники. Компьютерами оснастят 110 участковых избирательных комиссий из 143, образованных на территории областной столицы. Их основной функцией стане
26.10.2007 ULTRA Connect открывает магазин в Вологде

Компания ULTRA Electronics в рамках своего франчайзингового проекта ULTRA Connect 27 октября откроет 50-й магазин - в Вологде. Старт франчайзинговому проекту ULTRA Electronics был дан в июле 2006 года. Первый магазин сети был открыт в Воронеже. В настоящее время магазины ULTRA Connect, суммарная торговая площа
22.10.2007 Директором Вологодского филиала СЗТ назначен Андрей Ганов

На должность регионального директора - директора Вологодского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» - назначен Андрей Ганов. Г-н Ганов ранее занимал должность заместителя регионального директора Коми филиала СЗТ. К работе в новой должности Ан
04.10.2007 Назначен новый директор Вологодского филиала ОАО «ВымпелКом»

ти Алексея Максимова на новой должности будет входить управление бизнес-процессами не только города Вологда, а также в Череповце, который, согласно лицензионному делению «ВымпелКома», является

29.08.2007 На 45 учащихся Вологды приходится один компьютер

По данным управления образования Вологды система образовательных учреждений города укомплектована 1400 компьютеров, 70% из которых имеют современную конфигурацию. Таким образом, на 45 учащихся региона приходится один компьютер

Публикаций - 360, упоминаний - 419

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
Ростелеком 10948 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 13
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Microsoft Corporation 25775 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
9594 7
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
ЛайфТелеком - Телфин 290 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
МТС Северо-Запад макрорегион 67 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 4
Asseco 23 4
Dell EMC 5180 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Telegram Group 2940 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Связной ГК 1401 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 3
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Евросеть 1421 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Айсберри ТД - Iceberry 11 2
Выборг-банк 4 2
АВА-ПЕТЕР Скандинавия - сеть клиник 5 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Администрация Вологды 8 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Google Android 15243 15
Apple iOS 8583 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPhone 6 4861 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
Apple - App Store 3109 4
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ЭОС Дело-web 209 3
Yota SIM-карты 26 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 3
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Космодром Байконур 1072 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
МТС ЦОД 38 2
МегаФон Банк 6 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Directum СЭД - ECM-система 307 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Васильев Евгений 132 7
Лебедева Алла 31 7
Кувшинников Олег 14 6
Дмитриев Кирилл 120 4
Галковский Андрей 26 4
Лекомцева Елена 16 4
Шевердин Владимир 14 4
Леонов Алексей 96 3
Ковтонюк Андрей 5 3
Тимонин Сергей 48 3
Орловский Виктор 408 3
Скатин Алексей 33 2
Синицын Дмитрий 9 2
Сморгонский Анатолий 44 2
Корнеев Сергей 84 2
Слизень Виталий 244 2
Киселев Александр 115 2
Бухман Дмитрий 18 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Гришин Алексей 27 2
Морозов Василий 7 2
Френкель Лев 51 2
Фирулев Алексей 2 2
Волошин Кирилл 23 2
Новожилов Алексей 20 2
Воропанов Сергей 4 2
Ерохин Дмитрий 20 2
Смит Вячеслав 18 2
Бухманы (братья) 6 2
Гринь Виктор 8 2
Мужиков Николай 7 2
Бубнов Дмитрий 8 2
Бушуев Андрей 3 2
Ганов Андрей 2 2
Беляев Павел 4 2
Ракутько Кирилл 2 2
Покрышкин Руслан 2 2
Забродин Евгений 2 2
Шихалев Алексей 2 2
Севальос Алексей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 206
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 131
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 121
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 91
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 81
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 67
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 62
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 55
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 53
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 47
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 39
Россия - СФО - Новосибирск 4876 38
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 37
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 37
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 36
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 35
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 33
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 32
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 31
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 30
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 28
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 28
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 27
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 27
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 27
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 26
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 26
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 25
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 23
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 23
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 23
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 31
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Образование в России 2893 8
Золотое кольцо России 70 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Паспорт - Паспортные данные 2848 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Bloomberg 1627 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Fortune 211 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Росбалт ИА 60 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
РЖД - Северная магистраль 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
ECommPay IT School 2 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Вологодская ГМХА ФГБОУ ВО - Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина 1 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАН ВолНЦ - Вологодский научный центр Российской академии наук 1 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Global Inclusion Awards 1 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
First Lego League 4 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще