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Россия СЗФО Вологодская область Вологда
СОБЫТИЯ
|04.10.2024
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«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск»
ом и серфить в сети. Улучшения смогли почувствовать жители таких поселков, как Костручей, Мирный и Волоков Мост. «Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом — важная задача компании. Дорога «Вологда-Медвежьегорск» — одна из четырех федеральных автомагистралей в нашей области, где преобладает движение грузового транспорта. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время пе
|08.05.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в столице Русского Севера
ва, директор «МегаФона» в Вологодской области. В этом году это не первое улучшение мобильной сети в Вологде. Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре,
|29.05.2023
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Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга
eosky создала систему контроля топлива на заводе дорожно-строительной компании. Заказчик проекта – компания, занимающаяся строительством и обслуживанием дорожных участков, одно из ведущих предприятий Вологды. Асфальтобетонный завод компании потребляет 150-200 тонн топлива в месяц, однако с его учетом были сложности. Периодически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что
|10.03.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде
льной дороги. За счет перераспределения частот МТС ускорила мобильный интернет и в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских дорогах. Теперь более чем 300 тыс. жителей Вологды получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «В каждой вологодской семье есть несколько устройств для выхода в интернет, а рост
|20.01.2023
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«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры
«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры. Реализацией
|14.07.2022
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«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта
ть данные у водителя. На данный момент в базу программы занесено более 500 остановок, размещенных в Вологде, а также автопарк города. Впоследствии к системе будут подключены еще и автобусы част
|21.02.2022
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«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы
руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов. К концу 2022 г. планируется создать в Вологде и центр организации дорожного движения (ЦОДД), который станет основным звеном «дорожн
|13.09.2021
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Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Вологда запускают проект по созданию в городе интеллектуальной транспортной системы. В резуль
|20.09.2019
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Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех совместно с дочерними зависимыми обществами ИНЭУМ им. И.С. Брука и ООО «НЦИ» в рамках открытия нового Кванториума в Вологде предоставил для пробной эксплуатации учебный класс на 30 рабочих мест, оснащенный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С». Для снижения стоимости
|12.05.2017
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В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону
д представили «1С:Клубы программистов» из 7 городов России: Мурманска, Калуги, Костромы, Ухты, Шуи, Вологды и Череповца. Всего в соревновании участвовали 70 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. За
|21.07.2016
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R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале
енных на популяризацию информационных технологий среди молодежи — школьников и студентов. «Филиал в Вологде является нашим стратегическим подразделением, где базируется разработка продуктов по
|04.03.2015
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Каждый второй абонент домашнего ТВ МТС в Вологде смотрит каналы в «цифре»
е большему количеству жителей города и области стали доступны новые технологии телевещания. В 2014 г. МТС обеспечила услугами широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ более 6300 домохозяйств Вологды: основное строительство велось в микрорайонах Бывалово, Водники, Прилуки, а также в районе ул. Ленинградской». Сеть фиксированной связи МТС построена на технологии FTTB («оптика до дома
|22.12.2014
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Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части т
|20.11.2014
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В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открывает новые возможности управления эфиром жителям Вологды и представляет услугу «Домашнее цифровое телевидение «Билайн». На данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех домах Вологды, которые подключены к «Домашнему интернету «Билайн». Ус
|02.07.2014
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МТС запустила сеть 4G в Вологде
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) запустил в Вологде сеть «четвертого поколения», благодаря чему жители получили возможность пользоваться мобильным интернетом в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в МТС. «Данные
|16.07.2013
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«Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде
тора, применение WMS (Warehouse Management System) позволило увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из
|17.05.2013
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«Телфин» дополнил свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды
Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды (код 8172), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Вологодской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться полным с
|05.03.2013
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Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело»
жайшем будущем, чтобы в итоге полностью перейти на внутренний безбумажный документооборот. Проект в Вологде осуществляют специалисты компании «Офис-Док» - регионального представителя компании Э
|07.08.2012
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2ГИС появился в Вологде и Великом Новгороде
Новгорода представлена справочная информация более чем о 3300 организациях с учетом их филиалов, в Вологде – данные почти о 5000 предприятий. С помощью 2ГИС можно быстро найти нужную фирму и е
|02.03.2012
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МТС модернизировала сеть для более 90 тыс. домохозяйств в Вологде
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Вологде в 2011 г. В 2011 г. МТС провела масштабные работы в рамках проекта комплексной модерн
|12.12.2011
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Евгений Забродин назначен директором Вологодского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Евгения Забродина директором Вологодского филиала «ВымпелКома». Назначение директора Вологодского филиала состоялось по результатам конкурса. Ранее Евгений Забродин работал коммерческим директором филиала МТС в Воло
|03.03.2011
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«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,
|13.10.2010
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«Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск»
«Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурма
|02.08.2010
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«Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце
омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении сети 3G в Вологодской области. На данный момент услуги современной беспроводной передачи данных предоставляются в большинстве районов города Вологды: ЖД-вокзал, Фрязиново, Заречье, Куралит, Прилуки, Лукьяново, Бывалово, а также в районах, ограниченных улицами: пр. Победы, ул. Ленинградская, Челюскинцев, Чехова, Зосимовская, Можайска
|17.06.2010
|«Билайн Бизнес» предоставил услуги связи судебным приставам Вологды
|10.06.2010
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«ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге
металлургического рынка. В рамках контракта оператор объединит каналами передачи данных телекоммуникационные узлы центрального подразделения «Северстали» в Череповце с региональными подразделениями в Вологде и пригороде Санкт-Петербурга – городе Колпино. Работы выполняются Вологодским филиалом «ПетерСтара». «Предоставление услуг территориально распределенным предприятиям Северо-Запада – одн
|30.03.2010
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МТС запустил 3G в Вологде и Череповце
ильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов.
|23.03.2010
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«ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде
ющей в городе разнородной инфраструктуры связи. На первом этапе выхода на рынок местной телефонии в Вологде «ПетерСтар» планирует оказывать услуги корпоративным клиентам. В дальнейшем оператор
|06.11.2009
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«Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец
Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-
|04.02.2009
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Администрация Вологды приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело»
Администрация Вологды продолжает внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Так, в январе 2008 г. администрацией были приобретены 10 дополнительных рабочих мест системы «Дело» и 33 рабочих
|16.10.2008
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«Скай Линк» начал предоставлять услуги мобильной связи в Вологде
го доступа в интернет и голосовой связи на территории РФ, начала оказывать услуги мобильной связи в Вологде. «Сегодня «Скай Линк» единственный из операторов мобильной связи имеет позитивный опы
|15.09.2008
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«Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Вологде
14 сентября открылся магазин торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в Вологде. Это первый магазин в Вологодской области и восьмой магазин в Северо-Западном федеральном округе. Магазин расположен в ТЦ «Форум». Площадь магазина - 350 кв. м. Ассортимент магазина сос
|06.08.2008
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В Вологде заработало видеослежение за нарушителями ПДД
В Вологде закупили новую систему контроля за нарушителями на дорогах - камеры видеослежения. Как рассказал начальник отделения административной практики ГИБДД Вологодской области Сергей Зайцев, п
|31.07.2008
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Обустройство первой в Вологде цифровой школы обойдется в 150 млн. рублей
тремонтированы подъездные пути, реконструирован школьный стадион и прилегающие территории. Первая в Вологде цифровая школа будущего обойдется бюджету в 160 миллионов рублей. Эти деньги выделены
|10.04.2008
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«Эффортел» вышел в Вологду
Компания ОАО «Эффортел» начала предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет в Вологде. Сейчас оператор предоставляет ШПДИ корпоративным пользователям, планируя в течение 2
|08.02.2008
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Избирательный процесс в Вологде компьютеризируют
Выборы президента РФ ознаменуются в Вологде широким использованием компьютерной техники. Компьютерами оснастят 110 участковых избирательных комиссий из 143, образованных на территории областной столицы. Их основной функцией стане
|26.10.2007
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ULTRA Connect открывает магазин в Вологде
Компания ULTRA Electronics в рамках своего франчайзингового проекта ULTRA Connect 27 октября откроет 50-й магазин - в Вологде. Старт франчайзинговому проекту ULTRA Electronics был дан в июле 2006 года. Первый магазин сети был открыт в Воронеже. В настоящее время магазины ULTRA Connect, суммарная торговая площа
|22.10.2007
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Директором Вологодского филиала СЗТ назначен Андрей Ганов
На должность регионального директора - директора Вологодского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» - назначен Андрей Ганов. Г-н Ганов ранее занимал должность заместителя регионального директора Коми филиала СЗТ. К работе в новой должности Ан
|04.10.2007
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Назначен новый директор Вологодского филиала ОАО «ВымпелКом»
ти Алексея Максимова на новой должности будет входить управление бизнес-процессами не только города Вологда, а также в Череповце, который, согласно лицензионному делению «ВымпелКома», является
|29.08.2007
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На 45 учащихся Вологды приходится один компьютер
По данным управления образования Вологды система образовательных учреждений города укомплектована 1400 компьютеров, 70% из которых имеют современную конфигурацию. Таким образом, на 45 учащихся региона приходится один компьютер
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Евгений 132 7
|Лебедева Алла 31 7
|Кувшинников Олег 14 6
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Галковский Андрей 26 4
|Лекомцева Елена 16 4
|Шевердин Владимир 14 4
|Леонов Алексей 96 3
|Ковтонюк Андрей 5 3
|Тимонин Сергей 48 3
|Орловский Виктор 408 3
|Скатин Алексей 33 2
|Синицын Дмитрий 9 2
|Сморгонский Анатолий 44 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Слизень Виталий 244 2
|Киселев Александр 115 2
|Бухман Дмитрий 18 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Гришин Алексей 27 2
|Морозов Василий 7 2
|Френкель Лев 51 2
|Фирулев Алексей 2 2
|Волошин Кирилл 23 2
|Новожилов Алексей 20 2
|Воропанов Сергей 4 2
|Ерохин Дмитрий 20 2
|Смит Вячеслав 18 2
|Бухманы (братья) 6 2
|Гринь Виктор 8 2
|Мужиков Николай 7 2
|Бубнов Дмитрий 8 2
|Бушуев Андрей 3 2
|Ганов Андрей 2 2
|Беляев Павел 4 2
|Ракутько Кирилл 2 2
|Покрышкин Руслан 2 2
|Забродин Евгений 2 2
|Шихалев Алексей 2 2
|Севальос Алексей 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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