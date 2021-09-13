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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда


13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании 1
07.04.2021 Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 3
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 2
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 3
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 2
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 2
01.03.2019 «Швабе» займется выпуском оборудования для фитнес-индустрии 1
30.11.2018 «Швабе» выпустил новый пинпад Yarus L7150 1
12.10.2018 «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн 1
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 4
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 2
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах 1
06.02.2017 Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab 1

Публикаций - 211, упоминаний - 282

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 18
МегаФон ПетерСтар 176 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 10
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 9
Синтерра - Synterra 683 7
Скай Линк - Skylink 650 7
Yota - Скартел 623 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 5
4205 5
Ростех - Ростехнологии 2238 5
Microsoft Corporation 12409 4
ЛайфТелеком - Телфин 99 4
МТС Северо-Запад 46 4
Офис-док - Office Doc 55 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 3
Ростех - Концерн Автоматика 399 3
Комстар Регионы 89 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 3
INPAS - ИНПАС 111 3
Huawei 2791 3
Facebook 3947 3
Yandex - Яндекс 4188 2
Transas - Транзас ГК 99 2
Dell EMC 2626 2
IBM 3892 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 513 2
Криста НПО 59 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
АТОЛ ГК 168 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
RRC 70 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 227 2
Ericsson 946 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 6
Связной ГК 935 4
ВТБ24 597 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 3
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 2
Евросеть 1062 2
Роснефть НК 386 2
Почта России ПАО 1631 2
Яндекс.Такси 271 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связной сервис 2 1
Springer Nature Limited 4 1
Петрокоммерц 29 1
Citibank - Ситибанк 175 1
Alpari - Альпари 50 1
AliExpress 276 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Visa International 1383 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 15 1
Башнефть ПАО АНК 91 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 62 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 85 1
ПриватБанк 179 1
Глобэкс банк 28 1
PSA Peugeot Citroën 35 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Байкал Сервис 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 4
Президент Российской Федерации 1460 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 2
Правительство Вологодской области 18 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
Правительство РФ 2264 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
Правительство Ярославской области - Департамент финансов Ярославской области 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 64 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 27 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
Безопасный город 353 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 181 2
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Google Android 10773 12
Apple iOS 5750 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ЭОС Дело СЭД 702 5
C++ - Язык программирования 296 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 395 3
Apple - App Store 2205 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 3
Yota SIM-карты 15 3
ЭОС Дело-web 139 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 2
VK - Mail.ru Одноклассники 873 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МегаФон Банк 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 115 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 2
МТС ЦОД 12 1
Азбука интернета 21 1
Gameloft Tetris 13 1
OnyX 33 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
RRC Bento Cloud 7 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Mantis Logistics Vision Suite WMS 49 1
МТС 120/80 6 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 61 1
Fort Telecom - TFortis 6 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Васильев Евгений 101 6
Кувшинников Олег 12 5
Дмитриев Кирилл 93 4
Леонов Алексей 15 3
Багдасарян Дмитрий 22 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Морозов Василий 6 2
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Орловский Виктор 232 2
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Россия - Российская федерация - РФ 61456 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 89
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 2
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 124 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 1
Образование в России 465 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
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Forex - Форекс - Валютный рынок 56 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
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ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Великая Отечественная война 135 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 139 1
Дед Мороз 72 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
Forbes - Форбс 454 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
Bloomberg 793 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
IDC - International Data Corporation 2892 2
CNews Analytics 2239 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
Медиалогия 38 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 88 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 252 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
МЭИ - Московский энергетический институт 40 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 36 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 22 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews AWARDS 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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