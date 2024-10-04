Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда

«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск» ом и серфить в сети. Улучшения смогли почувствовать жители таких поселков, как Костручей, Мирный и Волоков Мост. «Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом — важная задача компании. Дорога «Вологда-Медвежьегорск» — одна из четырех федеральных автомагистралей в нашей области, где преобладает движение грузового транспорта. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время пе

«МегаФон» разогнал интернет в столице Русского Севера ва, директор «МегаФона» в Вологодской области. В этом году это не первое улучшение мобильной сети в Вологде. Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре,

Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга eosky создала систему контроля топлива на заводе дорожно-строительной компании. Заказчик проекта – компания, занимающаяся строительством и обслуживанием дорожных участков, одно из ведущих предприятий Вологды. Асфальтобетонный завод компании потребляет 150-200 тонн топлива в месяц, однако с его учетом были сложности. Периодически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде льной дороги. За счет перераспределения частот МТС ускорила мобильный интернет и в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских дорогах. Теперь более чем 300 тыс. жителей Вологды получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «В каждой вологодской семье есть несколько устройств для выхода в интернет, а рост

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры. Реализацией

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта ть данные у водителя. На данный момент в базу программы занесено более 500 остановок, размещенных в Вологде, а также автопарк города. Впоследствии к системе будут подключены еще и автобусы част

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов. К концу 2022 г. планируется создать в Вологде и центр организации дорожного движения (ЦОДД), который станет основным звеном «дорожн

Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Вологда запускают проект по созданию в городе интеллектуальной транспортной системы. В резуль

Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех совместно с дочерними зависимыми обществами ИНЭУМ им. И.С. Брука и ООО «НЦИ» в рамках открытия нового Кванториума в Вологде предоставил для пробной эксплуатации учебный класс на 30 рабочих мест, оснащенный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С». Для снижения стоимости

В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону д представили «1С:Клубы программистов» из 7 городов России: Мурманска, Калуги, Костромы, Ухты, Шуи, Вологды и Череповца. Всего в соревновании участвовали 70 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. За

R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале енных на популяризацию информационных технологий среди молодежи — школьников и студентов. «Филиал в Вологде является нашим стратегическим подразделением, где базируется разработка продуктов по

Каждый второй абонент домашнего ТВ МТС в Вологде смотрит каналы в «цифре» е большему количеству жителей города и области стали доступны новые технологии телевещания. В 2014 г. МТС обеспечила услугами широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ более 6300 домохозяйств Вологды: основное строительство велось в микрорайонах Бывалово, Водники, Прилуки, а также в районе ул. Ленинградской». Сеть фиксированной связи МТС построена на технологии FTTB («оптика до дома

Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части т

В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открывает новые возможности управления эфиром жителям Вологды и представляет услугу «Домашнее цифровое телевидение «Билайн». На данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех домах Вологды, которые подключены к «Домашнему интернету «Билайн». Ус

МТС запустила сеть 4G в Вологде Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) запустил в Вологде сеть «четвертого поколения», благодаря чему жители получили возможность пользоваться мобильным интернетом в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в МТС. «Данные

«Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде тора, применение WMS (Warehouse Management System) позволило увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из

«Телфин» дополнил свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Вологды (код 8172), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Вологодской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться полным с

Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело» жайшем будущем, чтобы в итоге полностью перейти на внутренний безбумажный документооборот. Проект в Вологде осуществляют специалисты компании «Офис-Док» - регионального представителя компании Э

2ГИС появился в Вологде и Великом Новгороде Новгорода представлена справочная информация более чем о 3300 организациях с учетом их филиалов, в Вологде – данные почти о 5000 предприятий. С помощью 2ГИС можно быстро найти нужную фирму и е

МТС модернизировала сеть для более 90 тыс. домохозяйств в Вологде Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Вологде в 2011 г. В 2011 г. МТС провела масштабные работы в рамках проекта комплексной модерн

Евгений Забродин назначен директором Вологодского филиала «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Евгения Забродина директором Вологодского филиала «ВымпелКома». Назначение директора Вологодского филиала состоялось по результатам конкурса. Ранее Евгений Забродин работал коммерческим директором филиала МТС в Воло

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,

«Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск» «Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурма

«Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце омпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении сети 3G в Вологодской области. На данный момент услуги современной беспроводной передачи данных предоставляются в большинстве районов города Вологды: ЖД-вокзал, Фрязиново, Заречье, Куралит, Прилуки, Лукьяново, Бывалово, а также в районах, ограниченных улицами: пр. Победы, ул. Ленинградская, Челюскинцев, Чехова, Зосимовская, Можайска

«ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге металлургического рынка. В рамках контракта оператор объединит каналами передачи данных телекоммуникационные узлы центрального подразделения «Северстали» в Череповце с региональными подразделениями в Вологде и пригороде Санкт-Петербурга – городе Колпино. Работы выполняются Вологодским филиалом «ПетерСтара». «Предоставление услуг территориально распределенным предприятиям Северо-Запада – одн

МТС запустил 3G в Вологде и Череповце ильные ТелеСистемы» объявил о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в Вологде и Череповце. Сегодня МТС обеспечивает покрытие сети 3G в центральных районах городов.

«ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде ющей в городе разнородной инфраструктуры связи. На первом этапе выхода на рынок местной телефонии в Вологде «ПетерСтар» планирует оказывать услуги корпоративным клиентам. В дальнейшем оператор

«Синтерра» построила магистраль Вологда-Череповец Группа компаний «Синтерра», национальный оператор связи, объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Вологда-Череповец в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Линия была построена дочерней структурой «Синтерры» – компанией «ПетерСтар», предоставляющей телекоммуникационные услуги в Северо-

Администрация Вологды приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело» Администрация Вологды продолжает внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Так, в январе 2008 г. администрацией были приобретены 10 дополнительных рабочих мест системы «Дело» и 33 рабочих

«Скай Линк» начал предоставлять услуги мобильной связи в Вологде го доступа в интернет и голосовой связи на территории РФ, начала оказывать услуги мобильной связи в Вологде. «Сегодня «Скай Линк» единственный из операторов мобильной связи имеет позитивный опы

«Белый Ветер Цифровой» открыл магазин в Вологде 14 сентября открылся магазин торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в Вологде. Это первый магазин в Вологодской области и восьмой магазин в Северо-Западном федеральном округе. Магазин расположен в ТЦ «Форум». Площадь магазина - 350 кв. м. Ассортимент магазина сос

В Вологде заработало видеослежение за нарушителями ПДД В Вологде закупили новую систему контроля за нарушителями на дорогах - камеры видеослежения. Как рассказал начальник отделения административной практики ГИБДД Вологодской области Сергей Зайцев, п

Обустройство первой в Вологде цифровой школы обойдется в 150 млн. рублей тремонтированы подъездные пути, реконструирован школьный стадион и прилегающие территории. Первая в Вологде цифровая школа будущего обойдется бюджету в 160 миллионов рублей. Эти деньги выделены

«Эффортел» вышел в Вологду Компания ОАО «Эффортел» начала предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет в Вологде. Сейчас оператор предоставляет ШПДИ корпоративным пользователям, планируя в течение 2

Избирательный процесс в Вологде компьютеризируют Выборы президента РФ ознаменуются в Вологде широким использованием компьютерной техники. Компьютерами оснастят 110 участковых избирательных комиссий из 143, образованных на территории областной столицы. Их основной функцией стане

ULTRA Connect открывает магазин в Вологде Компания ULTRA Electronics в рамках своего франчайзингового проекта ULTRA Connect 27 октября откроет 50-й магазин - в Вологде. Старт франчайзинговому проекту ULTRA Electronics был дан в июле 2006 года. Первый магазин сети был открыт в Воронеже. В настоящее время магазины ULTRA Connect, суммарная торговая площа

Директором Вологодского филиала СЗТ назначен Андрей Ганов На должность регионального директора - директора Вологодского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» - назначен Андрей Ганов. Г-н Ганов ранее занимал должность заместителя регионального директора Коми филиала СЗТ. К работе в новой должности Ан

Назначен новый директор Вологодского филиала ОАО «ВымпелКом» ти Алексея Максимова на новой должности будет входить управление бизнес-процессами не только города Вологда, а также в Череповце, который, согласно лицензионному делению «ВымпелКома», является