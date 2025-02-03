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Воропанов Сергей



03.02.2025 «МегаФон» установил в подмосковных котельных умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах 1
20.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воропанов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
МегаФон 8865 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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