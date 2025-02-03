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«МегаФон» установил в подмосковных котельных умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах

В 500 подмосковных котельных «МегаФон» установил умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах. Теперь инженеры коммунальных инфраструктур могут оперативно реагировать на возможные инциденты, не допуская прорывов и утечек в крупнейших округах Подмосковья, где проживает более 3 млн человек.

«МегаФон» вместе с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ «АРКИ») Московской области внедрил сервис «Онлайн-мониторинг воды» в котельные, которые автоматически передают данные о состоянии инфраструктуры в центральную систему диспетчерского управления региона.

Установленные в котельных умные датчики следят за показателями температуры воды и давления в трубах, а в случае отклонений от нормы присылают оповещения инженерам в личный кабинет. Таким образом, специалисты могут оперативно оценить масштаб инцидента и быстро выехать на место для устранения его причин.

Датчики обновляют информацию каждый час и могут работать без источника электропитания, что важно на случай ремонта котельных или масштабных модернизаций теплосетей. Проект затронул Видное, Балашиху, Чехов, Электросталь, Ногинск и другие густонаселенные городские округа.

«Внедрение системы диспетчеризации на котельных Подмосковья — это важный шаг к созданию устойчивой энергетической инфраструктуры. Благодаря установленным датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в два раза. Будем продолжать эту работу, тем самым повышая надёжность системы теплоснабжения региона и обеспечивая комфортные условия жизни нашего населения», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

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«Наше цифровое решение позволит коммунальщикам более оперативно и точечно реагировать на поломки, избегая неожиданного отключения тепла и внеплановых замен прорвавшихся труб, а значит сократит количество жалоб от жителей. Уверен, что возможность заблаговременно предотвращать инциденты сохранит тепло, а значит и комфорт в домах подмосковных жителей вне зависимости от температурных условий», — сказал Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Московском регионе.

Сервис «Онлайн-мониторинг воды» создан для комплексного контроля инженерных сетей. Он позволяет отслеживать состояние объектов и сводить балансы со счетчиков в режиме реального времени. Для сбора данных не нужно привлекать специалистов — интеграция с помощью открытого API позволяет передавать данные сразу в нужные информационные системы: расчетные, информационные и технологические.

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