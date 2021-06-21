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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 2
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
29.06.2018 МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали 4
22.06.2016 «Мегафон» увеличил количество базовых станций в новых районах Москвы 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
15.04.2014 Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
14.06.2012 К системе Contact присоединился «СБ Банк» 1
14.11.2011 «Регент-Стретч» построил комплексную информационную систему учета и управления на основе «1С:УПП 8» 1
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR 1
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1
15.12.2008 «М.Видео» открыла 3 новых гипермаркета 2
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
14.08.2008 «Трес+» автоматизирует учет на базе «1С:Предприятия 8» 2
06.12.2007 В «Электростали» будет создана многоуровневая интегрированная ИТ-система 4
14.11.2007 Интернет: «Нафта» ворвалась в Москву 1
14.11.2007 НКС вышла на московский рынок услуг широкополосного доступа 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
18.09.2007 В ТКТ сменился генеральный директор 1

Публикаций - 46, упоминаний - 55

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 5
НКС - Национальные кабельные сети 92 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 3
SAP SE 3467 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 580 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
Акадо Телеком - Комкор 690 2
Мостелеком 39 2
НТК - Национальные телекоммуникации 62 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 280 2
Maykor - Мэйкор 259 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Fujitsu 841 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
Neuro.net - Нейро 12 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
DP Technology Hexagon Intergraph 17 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Dassault Systemes 157 1
Webmoney 378 1
Dahua Technology 34 1
Инфосистемы Джет 708 1
GitHub 414 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 1
Nokia Corporation 2947 1
Хомнет Консалтинг 134 1
Ростелеком Связьинвест 929 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 180 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Samsung Electronics 6500 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 4
Мострансавто 60 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 158 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Евросеть 1136 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 2
Почта России ПАО 1655 2
Сургутнефтегаз - СНГ 133 2
Метрополис ТРК 29 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 57 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Газпром нефть 384 1
Auchan Holding - Ашан 149 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Bentley Motors 50 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 35 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
Единая транспортная карта 12 1
РЖД строй 7 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 87 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
Связной ГК 969 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 647 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 225 1
Газпромбанк - ГПБ 712 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Газпром ПАО 582 1
Уралсиб Банк 403 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 171 1
Аэрофлот 516 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
Qiwi 783 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 728 1
Северсталь ПАО 219 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 53 2
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 95 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 551 1
Правительство Московской области 50 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 203 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 270 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
DevOps - Development и Operations 299 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 20 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 185 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 598 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
Kubernetes 307 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 121 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 344 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1215 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 99 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 48 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Стрелка - Транспортная карта 115 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
SberCloud ML Space 13 1
IBM Maximo 31 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
Apple - App Store 2205 1
Microsoft Office 2215 1
Apple iPad 3263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 1
Google Android 10774 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Apple iOS 5751 1
Якушев Владимир 16 2
Колыбин Леонид 5 1
Анкилов Константин 87 1
Лесин Михаил 10 1
Пекарев Владимир 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Колесников Евгений 14 1
Рубцов Сергей 27 1
Щиров Илья 26 1
Назаров Алексей 69 1
Гаранин Евгений 22 1
Рудычева Наталья 83 1
Кузьмин Павел 15 1
Климов Алексей 4 1
Зайцев Александр 14 1
Чекмарев Александр 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрченко Евгений 77 1
Буяджи Павел 17 1
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1961 1
Горпинченко Роман 6 1
Шадаев Максут 386 1
Абакумов Евгений 104 1
Сирота Юрий 38 1
Парфенов Игорь 37 1
Ермаков Валерий 72 1
Кузнецов Павел 14 1
Аршавский Анджей 27 1
Майстренко Игорь 44 1
Новоселов Евгений 16 1
Волков Владимир 44 1
Провоторов Александр 146 1
Трохин Александр 18 1
Телков Алексей 22 1
Попов Алексей 324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 24
Россия - Российская федерация - РФ 63740 15
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 14
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 13
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 11
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 11
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 10
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 8
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 7
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 7
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 6
Россия - УФО - Курганская область - Курган 166 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 6
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 6
Россия - СФО - Новосибирск 2230 5
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 4
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 4
Россия - Орехово-Зуево 29 4
Россия - Кашира 11 4
Россия - Жуковский 28 4
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 4
Россия - Лобня 24 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 3
Россия - ПФО - Казань 1634 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 2
Казахстан - Республика 2988 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 2
Европа 4351 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 731 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Русский язык 1142 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 77 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
Пятый канал - Телеканал 40 1
Известия ИД 66 1
IDC - International Data Corporation 3041 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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