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Россия ЦФО Московская область Электросталь
СОБЫТИЯ
|29.06.2018
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МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, направленн
|06.12.2007
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В «Электростали» будет создана многоуровневая интегрированная ИТ-система
Компания IBS разработала концепцию информационной системы управления для металлургического завода «Электросталь». До конца 2009 г. в «Электростали» будет создана одна из первых в России ИТ-сис
|15.03.2007
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В Электростали модернизировали процесс производства ядерного топлива
На ОАО «Машиностроительный завод» (Электросталь, Московская область) введена в эксплуатацию газоразделительная установка для получения газообразного азота, сообщает пресс-служба ОАО "ТВЭЛ". Планируется, что экономический эффект
|18.08.2006
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В Электростали изготовят тепловыделяющие сборки для плавучей АЭС
ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь, Московская обл.) заключило договор с ФГУП "ОКБМ им. И.И. Африкантова" (Нижний Новгород), по которому предприятие примет участие в конструкторских работах по изготовлению ядерного
|18.08.2006
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В Электростали изготовят тепловыделяющие сборки для плавучей АЭС
ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь, Московская обл.) заключило договор с ФГУП "ОКБМ им. И.И. Африкантова" (Нижний Новгород), по которому предприятие примет участие в конструкторских работах по изготовлению ядерного
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Владислав 62 3
|Якушев Владимир 21 2
|Пинчук Виктор 44 2
|Тишкин Сергей 2 2
|Баденков Антон 4 2
|Волковицкий Вадим 2 2
|Жуков Василий 27 2
|Никитин Никита 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Волков Владимир 69 1
|Провоторов Александр 158 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Сварник Павел 37 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Скворцов Максим 6 1
|Трохин Александр 21 1
|Михайлов Александр 56 1
|Клоков Александр 7 1
|Крушинин Алексей 30 1
|Телков Алексей 45 1
|Попов Алексей 339 1
|Назаров Алексей 73 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Яшин Андрей 12 1
|Анкилов Константин 121 1
|Маковский Максим 14 1
|Копосов Максим 74 1
|Лесин Михаил 28 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Захаров Владимир 22 1
|Чепко Владимир 5 1
|Илюхин Олег 21 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Колесников Евгений 17 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Юров Сергей 8 1
|Коровин Иван 8 1
|Рогов Илья 8 1
|Щиров Илья 45 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
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