Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Электросталь
Публикаций - 46, упоминаний - 55
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якушев Владимир 16 2
|Колыбин Леонид 5 1
|Анкилов Константин 87 1
|Лесин Михаил 10 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Колесников Евгений 14 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Щиров Илья 26 1
|Назаров Алексей 69 1
|Гаранин Евгений 22 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Кузьмин Павел 15 1
|Климов Алексей 4 1
|Зайцев Александр 14 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Юрченко Евгений 77 1
|Буяджи Павел 17 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1961 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Шадаев Максут 386 1
|Абакумов Евгений 104 1
|Сирота Юрий 38 1
|Парфенов Игорь 37 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Волков Владимир 44 1
|Провоторов Александр 146 1
|Трохин Александр 18 1
|Телков Алексей 22 1
|Попов Алексей 324 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|Пятый канал - Телеканал 40 1
|Известия ИД 66 1
|IDC - International Data Corporation 3041 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 2
|Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
|Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858349, в очереди разбора - 761528.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858349, в очереди разбора - 761528.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru