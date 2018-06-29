Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Московская область Электросталь

Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь

СОБЫТИЯ


29.06.2018 МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, направленн
06.12.2007 В «Электростали» будет создана многоуровневая интегрированная ИТ-система

Компания IBS разработала концепцию информационной системы управления для металлургического завода «Электросталь». До конца 2009 г. в «Электростали» будет создана одна из первых в России ИТ-сис
15.03.2007 В Электростали модернизировали процесс производства ядерного топлива

На ОАО «Машиностроительный завод» (Электросталь, Московская область) введена в эксплуатацию газоразделительная установка для получения газообразного азота, сообщает пресс-служба ОАО "ТВЭЛ". Планируется, что экономический эффект

18.08.2006 В Электростали изготовят тепловыделяющие сборки для плавучей АЭС

ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь, Московская обл.) заключило договор с ФГУП "ОКБМ им. И.И. Африкантова" (Нижний Новгород), по которому предприятие примет участие в конструкторских работах по изготовлению ядерного

18.08.2006 В Электростали изготовят тепловыделяющие сборки для плавучей АЭС

ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь, Московская обл.) заключило договор с ФГУП "ОКБМ им. И.И. Африкантова" (Нижний Новгород), по которому предприятие примет участие в конструкторских работах по изготовлению ядерного


Публикаций - 116, упоминаний - 122

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 4
Yandex - Яндекс 9216 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
НТК - Национальные телекоммуникации 67 3
Intel Corporation 12811 3
Directum - Директум 1268 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 2
Westinghouse Electric 39 2
Мостелеком 76 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 2
Dannie Group - Дэнни 4 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
НовАКТВ - Новосибирское антенно-кабельное телевизионное вещание 3 2
Ростелеком - Связьинвест - Элтелекор 4 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
ИКС 538 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Tonk - Тонк ГК 63 2
РТСофт - RTSoft 100 1
НАГ - NAG 20 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 6
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Evocargo - Эвокарго 45 4
Мострансавто 69 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Метрополис ТРК 60 2
Электросталь - Металлургический завод 2 2
Армянская АЭС 3 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
Зелинский групп - Сорбент - Тамбовмаш - Электростальский химико-механический завод имени Н. Д. Зелинского, ЭХМЗ 3 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Евросеть 1421 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром трансгаз 157 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Администрация города Реутов 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 4
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 2
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 2
FreePik 1841 2
Apple iPad 4011 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Yota SIM-карты 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 5 1
IFS Applications 39 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Медведев Владислав 62 3
Якушев Владимир 21 2
Пинчук Виктор 44 2
Тишкин Сергей 2 2
Баденков Антон 4 2
Волковицкий Вадим 2 2
Жуков Василий 27 2
Никитин Никита 5 2
Путин Владимир 3454 2
Волков Владимир 69 1
Провоторов Александр 158 1
Лебедев Георгий 57 1
Сварник Павел 37 1
Шуткина Юлия 15 1
Зельдец Игорь 32 1
Скворцов Максим 6 1
Трохин Александр 21 1
Михайлов Александр 56 1
Клоков Александр 7 1
Крушинин Алексей 30 1
Телков Алексей 45 1
Попов Алексей 339 1
Назаров Алексей 73 1
Абрамов Андрей 41 1
Яшин Андрей 12 1
Анкилов Константин 121 1
Маковский Максим 14 1
Копосов Максим 74 1
Лесин Михаил 28 1
Пекарев Владимир 1 1
Захаров Владимир 22 1
Чепко Владимир 5 1
Илюхин Олег 21 1
Ковальчук Юрий 36 1
Колесников Евгений 17 1
Рубцов Сергей 33 1
Юров Сергей 8 1
Коровин Иван 8 1
Рогов Илья 8 1
Щиров Илья 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
Россия - РФ - Российская федерация 166167 66
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 21
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 20
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 19
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 16
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 16
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 13
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 13
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 12
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 12
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 12
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 12
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 11
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 11
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 119 11
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 11
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 10
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 10
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 6
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 6
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 6
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 6
Экономический эффект 1342 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 61 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 1
Forbes - Форбс 1002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще