Россия ЦФО Московская область Видное
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронецкий Эдуард 46 2
|Белоусов Лев 4 2
|Малис Александр 157 1
|Абрамков Александр 38 1
|Попов Алексей 336 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Легезо Денис 40 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Варев Александр 16 1
|Шуняев Сергей 24 1
|Коняев Андрей 16 1
|Мямлина Елена 1 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Мочар Василий 19 1
|Wright Jim - Райт Джим 1 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
|Куртяник Надежда 253 1
|Демченко Дмитрий 7 1
|Калинкин Максим 3 1
|Воронцова Кира 4 1
|Мыздриков Иван 29 1
|Ютландова Елена 3 1
|Буров Олег 25 1
|Бельская Яна 9 1
|Рычка Денис 17 1
|Шахманова Юлия 10 1
|Bond James - Бонд Джеймс 67 1
|Высоцкий Владимир 21 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Демина Юлия 2 1
|Кремлева Ольга 4 1
|Бурковский Дмитрий 3 1
|Содани Арвинд 1 1
|Можайцев Алексей 5 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Vito Carmine - Вито Кармина 1 1
|Молоховец Елена 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
|IHS Markit 22 1
|ITResearch 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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