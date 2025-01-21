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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Видное



21.01.2025 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
25.12.2024 Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ 1
02.02.2023 Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 2
27.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте 1
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации 1
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось 1
05.07.2019 «Почта Mail.ru» представила обновленное мобильное приложение 1
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan 1
30.08.2017 «Рециклен» перешел на облачное решение от Cloud4Y 1
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 1
31.03.2016 «Юникар» автоматизирует обработку путевых листов и учет расхода горючего на базе решения «Компаса» 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
16.05.2014 МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide 1
07.10.2013 ZOOM.CNews тестирует «Аквасторож»: как спастись от потопов и протечек 1
17.01.2013 «Триколор ТВ» объявил войну HD-подделкам 1
16.01.2013 Алексей Попов: Как получить УЭК и что с ней можно сделать? 1
04.12.2012 «Ростелеком» приступил к модернизации сети связи в Новой Москве 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
07.02.2011 Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray 1
08.11.2010 200 сотрудников «Техносерва» переезжают в головной офис 1
01.11.2010 ViewSonic выпустила портативный 3D-камкодер 1
18.08.2010 Услуги «Комстара» в Подмосковье можно оплатить без комиссии в банке «Возрождение» 1
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
29.07.2009 Мусорное ведро с заморозкой и другие супергаджеты 1
27.04.2009 Россия: Крупнейший завод ПК превратился в склад 2
18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика» 1
11.11.2008 Фишап: новое слово в споре о лучшем фотохостинге 1
15.08.2008 «Айпинэт» обеспечил сеть «ЦентрОбувь» услугами спутниковой связи 1
02.06.2008 Ликбез: уловки продавцов. Как не купить лишнего? 1

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 6
Ростелеком 9701 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
Google LLC 11775 3
МегаФон - Мобиком 225 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
Cisco Systems 5114 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
8213 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
K-Systems - К-Системс 138 2
Rover - RoverComputers 414 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 2
Демос 60 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
HP Inc. 5685 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Yandex - Яндекс 7340 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Accenture plc 682 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Cloud4Y 285 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 15 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Visa International 1949 1
Ак Барс Банк 272 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Почта России ПАО 2112 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Nissan Europe 2 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Beurer - Бойрер 18 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Intel Capital 148 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Автоцентр Кунцево - Кунцево ТЦ 1 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Велком - Мясокомбинат Павловская Слобода 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Microsoft Windows 15657 3
Google Android 13994 2
Apple - App Store 2890 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
Yota SIM-карты 26 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Rover - RoverBook 155 1
МегаФон V - серия планшетов 5 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Apple iPod Touch 745 1
SBI Bank Свой круг 30 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
Apple iOS 7809 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Microsoft Outlook 1390 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Воронецкий Эдуард 46 2
Белоусов Лев 4 2
Малис Александр 157 1
Абрамков Александр 38 1
Попов Алексей 336 1
Прохоров Алексей 5 1
Легезо Денис 40 1
Криевс Ритварс 15 1
Варев Александр 16 1
Шуняев Сергей 24 1
Коняев Андрей 16 1
Мямлина Елена 1 1
Дронов Дмитрий 26 1
Акулинин Игорь 20 1
Мочар Василий 19 1
Wright Jim - Райт Джим 1 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
Куртяник Надежда 253 1
Демченко Дмитрий 7 1
Калинкин Максим 3 1
Воронцова Кира 4 1
Мыздриков Иван 29 1
Ютландова Елена 3 1
Буров Олег 25 1
Бельская Яна 9 1
Рычка Денис 17 1
Шахманова Юлия 10 1
Bond James - Бонд Джеймс 67 1
Высоцкий Владимир 21 1
Тимофеев Олег 3 1
Демина Юлия 2 1
Кремлева Ольга 4 1
Бурковский Дмитрий 3 1
Содани Арвинд 1 1
Можайцев Алексей 5 1
Ксенин Алекс 311 1
Vito Carmine - Вито Кармина 1 1
Молоховец Елена 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 29
Россия - РФ - Российская федерация 144213 24
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 21
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 21
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 20
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 19
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 18
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 17
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 12
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 11
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 11
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 7
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 5
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 5
Европа 21767 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 27 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 3
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 60 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 81 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Москва - Новомосковск - Щербинка 34 3
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 44 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Английский язык 6634 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
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Дача - дачники 815 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 28 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
LiveScience 154 2
Tom’s Hardware 393 1
Blocks & Files 13 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
IHS Markit 22 1
ITResearch 119 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Sorbonne Université - Sorbonne University - Сорбоннский университет 4 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Венчурная ярмарка 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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