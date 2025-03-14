Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Колмычек Павел 17 5
|Фокин Дмитрий 21 4
|Луковников Михаил 20 4
|Самойлов Юрий 74 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Мотовилов Олег 71 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Игнатов Александр 6 2
|Коновалов Олег 14 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Крок Александр 2 2
|Андреева Екатерина 48 2
|Письменский Олег 7 2
|Корня Алексей 78 1
|Березин Максим 115 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Семенихин Максим 9 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Каплунов Павел 46 1
|Хала Илья 43 1
|Горбунов Александр 54 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Борман Константин 5 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Андронов Сергей 27 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Рогов Илья 8 1
|Гименез Вероника 8 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Никитин Валерий 16 1
|Ветров Михаил 15 1
|Карпов Алексей 24 1
|Медунов Алексей 3 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Лямин Александр 74 1
|Любимов Олег 45 1
|Воронин Алексей 17 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
|NEWSru.com 229 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
|Space Daily 528 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
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