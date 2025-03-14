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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Лыткарино

Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино

14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы 1
11.04.2024 CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC 1
04.03.2024 «Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ» 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
12.05.2021 «Швабе» представил новый металлодетектор с функцией тепловизора 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
24.04.2020 «Швабе» продолжает проект по локализации производства POS-терминалов 1
13.12.2019 МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД 1
08.10.2019 Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах» 1
30.04.2019 Ростех создал новый облакомер для российских аэропортов 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 1
14.09.2018 МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
09.07.2018 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
29.06.2018 Как выбор систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции влияет на надежность ЦОД 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
03.11.2017 «Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
12.10.2016 Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute 1
16.06.2016 Техносерв -

Рынком востребованы ИТ-услуги, способные оказать существенное влияние на развитие бизнеса

1
02.06.2016 «Техносерв» и Qrator Labs заключили партнерское соглашение в области защиты от DDoS-атак 1
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
18.11.2014 Спрос на услуги коммерческих ЦОД сосредоточен в Москве 1
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
29.09.2010 Электронное правительство начинается с регионов 1
10.06.2009 В Администрации Красногорска внедряют СЭД «Дело» 1
14.01.2008 Обновлена цифровая карта Москвы и области для "Навител Навигатор" 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Авантаж 66 22
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 9
IXcellerate - Икселерейт 126 9
Ростелеком 9793 8
Крок - Croc 1779 8
DataPro - ДатаПро 93 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 8
Selectel - Селектел 396 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 5
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 4
МегаФон 9025 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Linx - Связь ВСД 158 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Microsoft Corporation 24712 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 3
Broadcom - VMware 2383 2
Yandex - Яндекс 7485 2
Softline - Софтлайн 2876 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
АйТи 1375 2
3data - 3дата 84 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Stack Group - Стек Групп 161 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 856 2
Huawei 3971 1
Intel Corporation 12236 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 2
Visa International 1952 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
РЖД - Российские железные дороги 1920 1
NanduQ - Qiwi 997 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1379 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Альфа-Банк 1782 1
ПСБ - Промсвязьбанк 859 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 8
Федеральное казначейство России 1792 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2922 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5998 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
Правительство Иркутской области 30 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5012 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21406 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30037 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13384 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 8
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Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 6
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 5
Microsoft Azure 1414 3
Microsoft Azure Stack 74 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 3
Apple iPhone 6 4862 3
Google Android 14110 2
Apple Pay 491 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
МТС ЦОД 30 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 2
Microsoft Windows 15770 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Apple iOS 7869 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
CloudМТS 25 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 20 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 71 1
Yarus PinPad L - серия пинпадов 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Linux OS 10068 1
Microsoft Windows XP 2402 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Microsoft Outlook 1394 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 133 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
ЭОС Дело-web 209 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Колмычек Павел 17 5
Фокин Дмитрий 21 4
Луковников Михаил 20 4
Самойлов Юрий 74 3
Дергилёв Никита 44 3
Мотовилов Олег 71 2
Ушацкий Андрей 105 2
Дементьева Ирина 9 2
Игнатов Александр 6 2
Коновалов Олег 14 2
Севастьянов Алексей 25 2
Крок Александр 2 2
Андреева Екатерина 48 2
Письменский Олег 7 2
Корня Алексей 78 1
Березин Максим 115 1
Гуцериев Михаил 111 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Семенихин Максим 9 1
Шоржин Валерий 58 1
Каплунов Павел 46 1
Хала Илья 43 1
Горбунов Александр 54 1
Горячкин Алексей 6 1
Борман Константин 5 1
Вирцер Евгений 39 1
Андронов Сергей 27 1
Рубцов Сергей 33 1
Самоукин Сергей 18 1
Рогов Илья 8 1
Гименез Вероника 8 1
Угрюмова Полина 2 1
Никитин Валерий 16 1
Ветров Михаил 15 1
Карпов Алексей 24 1
Медунов Алексей 3 1
Карпинский Алексей 42 1
Лямин Александр 74 1
Любимов Олег 45 1
Воронин Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7546 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17550 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 6
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 61 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 136 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 235 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2944 4
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Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 13 4
Европа 21837 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1586 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14242 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2449 3
Азия - Азиатский регион 5572 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 3
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 68 3
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 194 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 26 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24363 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16470 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7085 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29484 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4894 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13749 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 3
Аренда 2448 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 3
Дача - дачники 844 3
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2336 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3567 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2625 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5578 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6773 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5019 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6456 2
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OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 271 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 4
TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
NEWSru.com 229 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
Space Daily 528 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 821 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
Juniper Research 528 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАН - Российская академия наук 1893 1
ARIES - Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences - Научно-исследовательский институт наблюдательных наук имени Арьябхатты - Devasthal Observatory - Обсерватория Девшталь (Девастал) 1 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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