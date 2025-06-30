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Антипинский Андрей


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 1
02.09.2024 «ТриниДата» вошла в ГК UDV Group 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Антипинский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
АйТи 1391 2
Крок - Croc 1787 2
iCore - Ай Ко ЗАО 57 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Cisco Systems 5168 1
Huawei 4048 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Check Point Software Technologies 773 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Dropbox 504 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4233 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Softline - Софтлайн 3031 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Авантаж 67 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Галэкс НТЦ - Galex 40 1
Ростех - Автоматика Концерн 1684 1
ИСБ НПФ - Информационные системы безопасности Научно производственная фирма 3 1
UDV group - ЮДВ групп 23 1
Газпром ПАО 1377 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16537 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 308 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1339 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13136 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4815 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11859 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 301 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7128 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13022 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3370 1
Микрофон - Microphone 2619 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3515 1
Data monetization - Монетизация данных 1730 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3012 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1796 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1184 1
Пропускная способность - Bandwidth 1790 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2700 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 330 1
Система жизнеобеспечения 154 1
Microsoft Windows 10 1821 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1853 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Office 365 960 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1411 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
QIP - Мессенджер 121 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1738 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 291 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 120 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
VK - Mail.ru Agent 42 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3351 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 809 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 424 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 10 1
Карпинский Алексей 42 2
Пустарнаков Валерий 5 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 17 1
Бобровников Борис 104 1
Карпов Алексей 24 1
Ананьин Алексей 84 1
Москалева Татьяна 73 1
Шелепов Владимир 24 1
Колмычек Павел 17 1
Попов Виктор 7 1
Лукоянов Виктор 3 1
Полетаев Кирилл 1 1
Лукоянов Сергей 1 1
Бурковский Вячеслав 2 1
Масич Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4127 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 727 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
Земля - планета Солнечной системы 10494 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Аренда 2509 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 1
Аудит - аудиторский услуги 2860 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 21 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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