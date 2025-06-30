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Антипинский Андрей
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 1
|02.09.2024
|«ТриниДата» вошла в ГК UDV Group 1
|26.02.2019
|«Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
|07.06.2016
|Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
|03.07.2015
|Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
Антипинский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпинский Алексей 42 2
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Богданов Валентин 17 1
|Бобровников Борис 104 1
|Карпов Алексей 24 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Колмычек Павел 17 1
|Попов Виктор 7 1
|Лукоянов Виктор 3 1
|Полетаев Кирилл 1 1
|Лукоянов Сергей 1 1
|Бурковский Вячеслав 2 1
|Масич Алексей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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