Bending Spoons - Evernote

27.08.2024 Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось

ст, Notion напрямую конкурирует с крупнейшим представителем рынка сервисов для создания заметок – с Evernote, который развивается с 2008 г. Erik Mclean / Unsplash Ни в чем не повинные российски
11.07.2023 Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США

Гудбай, Америка! Сервис для ведения заметок Evernote уволит большинство сотрудников своих офисов в США и Чили, а также перенесет разработ
14.06.2019 Критический баг в Evernote поставил под удар миллионы пользователей

Дыра в Evernote Web Clipper Довольно банальная уязвимость в фирменном браузерном расширении популярного бизнес-приложения Evernote поставила под угрозу данные всех его пользователей. Приблизите
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент

Массовые увольнения руководства Evernote Сервис для ведения заметок Evernote лишился сразу нескольких топ-менеджеров, сообщает издание TechCrunch. В компании больше не работают технический директор Анирбан Кунду (Anirb
15.12.2016 Сотрудникам Evernote разрешили читать заметки пользователей. Как от этого спастись

Evernote будет читать заметкиСотрудники Evernote получат возможность читать заметки пользователей, чтобы контролировать процесс машин
05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

м, что делает его похожим на iA Writer и другие подобные приложения. Основная же задача Paper — обеспечить возможность одновременной работы с документом несколькими лицами.Paper будет конкурировать с Evernote и Google Docs сервисами, которые имеют функцию совместной работы с заметками и документами. Дизайн Стартовый экран Paper содержит четыре плитки. Первые три служат для создания документ
29.06.2016 Evernote закручивает гайки: Сервис будет бесплатно работать только на 2 устройствах одновременно

Ограничение на количество устройств Компания Evernote ограничила количество устройств, на которых свои заметки смогут синхронизировать пол
24.12.2015 Компанию Evernote покидает сын основателя

Новые отставки Компанию Evernote покидает Алекс Пачиков (Alex Pachikov), вице-президент по работе с партнерами, заним
21.12.2015 Evernote массово закрывает разработку своих приложений

Закрытие Skitch, Clearly и Evernote для Pebble Компания Evernote объявила о прекращении поддержки приложения Skit
16.10.2015 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила новое веб-приложение под названием Paper, которое должно стать конку
30.09.2015 Evernote сокращает штат и закрывает офис в Москве

Сокращение штата и закрытие офисовEvernote сократит 47 сотрудников, что составляет 13% от ее мирового штата. Об этом в корпоративном блоге объявил генеральный директор Evernote Крис О'Нил (Chris O'Neill). Кроме того, компания закроет свои представительства на Тайване, в Сингапуре и Москве, добавляет Business Insider со ссылкой на представителя компании.Сотруд
21.07.2015 Топ-менеджер Google назначен гендиректором Evernote

Компания Evernote, разработчик программного обеспечения для продуктивной ежедневной работы, объявила о
27.02.2015 Alesko оптимизировала бизнес-процессы с помощью Evernote Business

Компания Evernote, разработчик серии программных продуктов, которые создают универсальное рабочее прос
02.12.2014 Evernote запустил функцию Work Сhat

Evernote объявил о запуске функции Work Сhat. 70% пользователей Evernote уже используют сервис в качестве рабочей среды. С Evernote Work Chat пользователи получили возможность обмениваться мыслями и идеями и делиться материалами без перехода в другие
10.11.2014 Evernote привлек $20 млн от японского медиагиганта Nikkei

здатель одноименной влиятельной финансовой газеты, согласился инвестировать в американскую компанию Evernote $20 млн. Об этом говорится в официальном сообщении. В какой период Evernote п
09.10.2014 Заметочный сервис Evernote превращается в чат, поисковик и «убийцу» Powerpoint. ВИДЕО

note - это один из самых распространенных и мощных в мире сервисов для создания заметок. Приложения Evernote установлены на устройствах больше чем в 100 млн пользователей, четверть которых нахо
05.09.2014 Вышел Evernote 6 для Android

Компания Evernote выпустила новую версию своего одноименного приложения для Android. Evernote 6
24.06.2014 Бывший вице-президент Evernote возглавил LinguaLeo

нную деятельность компании. Дмитрий Ставиский пришел в команду LinguaLeo из калифорнийской компании Evernote, в которой он работал с 2006 г. сначала в должности технического директора, а после

14.05.2014 Аудитория Evernote превысила 100 млн пользователей

Число пользователей продуктов компании Evernote, созданной выходцем из России Степаном Пачиковым, достигло 101 млн человек, сообщает
14.05.2014 Evernote преодолел отметку в 100 млн пользователей

Число пользователей продуктов компании Evernote превысило 100 млн человек. Об этом CNews сообщили в Evernote. Сервис Evern
18.02.2014 К команде LinguaLeo присоединился бывший вице­президент Evernote

ектора). Он будет отвечать за развитие компании и ее выход на международные рынки. Об этом CNews сообщили в компании LinguaLeo. Дмитрий Ставиский пришел в команду LinguaLeo из калифорнийской компании Evernote, в которой он работал с 2006 г. сначала в должности технического директора, а после запуска сервиса Evernote в 2008 г. — в роли вице­президента по международному развитию. За 5

19.12.2013 Число пользователей Evernote в России превысило 2 млн

Компания Evernote, разработчик одноименного приложения для создания заметок, объявила о том, что колич
19.09.2013 Вышел Evernote с полностью переработанным дизайном для iOS 7

Компания Evernote подготовила новый кардинально переработанный клиент Evernote к запуску операц
05.09.2013 Evernote 5 для Windows: более 100 новых функций и полностью переработанный интерфейс

Компания Evernote представила новую версию приложения для Windows. Версия 5.0 стала самым масштабным о
28.08.2013 Вышла новая версия Evernote для Windows Phone

Компания Evernote представила новую версию мобильного приложения с поддержкой Windows Phone 8. Обновле
07.06.2013 В Evernote для Android появились напоминания

Компания Evernote анонсировала обновление приложения для Android. В новой версии добавлена наиболее ча
19.04.2013 Evernote выпустит «магические» гаджеты

скать некие «новые магические» устройства, однако не уточнил, о каких именно устройствах идет речь. Evernote уже сотрудничает с производителями, интегрируя поддержку своего программного обеспеч
02.04.2013 Сервис Evernote в России используют более 1,5 млн человек

Компания Evernote объявила об итогах 4-летней работы русскоязычного сервиса. Сегодня Evernote в
21.03.2013 Google запустил "убийцу" Evernote

ю TechCrunch, с выпуском Google Keep компания Google претендует на рынок, лидером которого является Evernote. В декабре 2012 г. этот сервис заметок завершил очередной раунд инвестиций в ходе ко
04.03.2013 Сервис Evernote сбросил пароли всех пользователей

Администрация сервиса Evernote сообщила в официальном блоге об обнаружении и блокировании подозрительной активности в сети Evernote, которая «могла быть попыткой получения доступа к защищенным областям сервис
03.12.2012 Evernote получил $85 млн инвестиций

Сервис заметок Evernote завершил новый раунд инвестиций, объем которых составил $85 млн. Об этом в официальн
16.08.2012 Sony представила новую читалку с поддержкой Facebook и Evernote

пальца можно выделать текст. Пользователю предлагается 7 различных шрифтов с возможностью выбора одного из 8 размеров. В Sony Reader PRS-T2 впервые появились социальные функции: поддержка Facebook и Evernote. Поддержка Facebook позволяет публиковать рецензии на книги напрямую в социальной сети, вместе с обложкой, указанием автора и названия. Интеграция с облачным сервисом заметок Everno
19.04.2012 Evernote обновил расширение Web Clipper к Chrome для копирования данных из Сети

Компания Evernote объявила о том, что обновила расширение Web Clipper для браузера Chrome, которое дае
06.04.2012 Приложение Evernote Food перевели на русский

Сервис Evernote объявил о том, что приложение Evernote Food получило русский интерфейс и ряд

28.03.2012 Вышла новая версия приложения Evernote для Android с голосовым вводом

Компания Evernote представила обновление своего приложения для Android (версия 3.6). Главным нововведе
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital

«Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стартап, основанный выходцем из России Степаном Пачиковым, фонд вложил $4,5 млн. Evernote – это онлайн-сервис для хранения заметок. Компания позиционирует
23.12.2011 Evernote выпустила версию сервиса Skitch для iPad

Компания Evernote, разработчик популярного сервиса для создания, хранения и синхронизации идей, замето
08.12.2011 Вышло новое приложение Evernote Food для заметок о еде и ресторанах

Компания Evernote анонсировала новое приложение для iPhone и iPod touch — Evernote Food. Это пр
08.12.2011 Evernote выпустил приложение для хранения информации о новых знакомых

Компания Evernote анонсировала новое приложение для iPhone и iPod touch — Evernote Hello. Это п
17.11.2011 Evernote выпустил браузерное расширение для удаления лишних элементов из веб-страниц

Сервис Evernote сегодня, 17 ноября, объявил о запуске Evernote Clearly - расширения для брауз

