Bending Spoons Evernote
УПОМИНАНИЯ
|27.08.2024
|
Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось
ст, Notion напрямую конкурирует с крупнейшим представителем рынка сервисов для создания заметок – с Evernote, который развивается с 2008 г. Erik Mclean / Unsplash Ни в чем не повинные российски
|11.07.2023
|
Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США
Гудбай, Америка! Сервис для ведения заметок Evernote уволит большинство сотрудников своих офисов в США и Чили, а также перенесет разработ
|14.06.2019
|
Критический баг в Evernote поставил под удар миллионы пользователей
Дыра в Evernote Web Clipper Довольно банальная уязвимость в фирменном браузерном расширении популярного бизнес-приложения Evernote поставила под угрозу данные всех его пользователей. Приблизите
|05.09.2018
|
Из Evernote ушел топ-менеджмент
Массовые увольнения руководства Evernote Сервис для ведения заметок Evernote лишился сразу нескольких топ-менеджеров, сообщает издание TechCrunch. В компании больше не работают технический директор Анирбан Кунду (Anirb
|15.12.2016
|
Сотрудникам Evernote разрешили читать заметки пользователей. Как от этого спастись
Evernote будет читать заметкиСотрудники Evernote получат возможность читать заметки пользователей, чтобы контролировать процесс машин
|05.08.2016
|
Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
м, что делает его похожим на iA Writer и другие подобные приложения. Основная же задача Paper — обеспечить возможность одновременной работы с документом несколькими лицами.Paper будет конкурировать с Evernote и Google Docs сервисами, которые имеют функцию совместной работы с заметками и документами. Дизайн Стартовый экран Paper содержит четыре плитки. Первые три служат для создания документ
|29.06.2016
|
Evernote закручивает гайки: Сервис будет бесплатно работать только на 2 устройствах одновременно
Ограничение на количество устройств Компания Evernote ограничила количество устройств, на которых свои заметки смогут синхронизировать пол
|24.12.2015
|
Компанию Evernote покидает сын основателя
Новые отставки Компанию Evernote покидает Алекс Пачиков (Alex Pachikov), вице-президент по работе с партнерами, заним
|21.12.2015
|
Evernote массово закрывает разработку своих приложений
Закрытие Skitch, Clearly и Evernote для Pebble Компания Evernote объявила о прекращении поддержки приложения Skit
|16.10.2015
|
Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила новое веб-приложение под названием Paper, которое должно стать конку
|30.09.2015
|
Evernote сокращает штат и закрывает офис в Москве
Сокращение штата и закрытие офисовEvernote сократит 47 сотрудников, что составляет 13% от ее мирового штата. Об этом в корпоративном блоге объявил генеральный директор Evernote Крис О'Нил (Chris O'Neill). Кроме того, компания закроет свои представительства на Тайване, в Сингапуре и Москве, добавляет Business Insider со ссылкой на представителя компании.Сотруд
|21.07.2015
|
Топ-менеджер Google назначен гендиректором Evernote
Компания Evernote, разработчик программного обеспечения для продуктивной ежедневной работы, объявила о
|27.02.2015
|
Alesko оптимизировала бизнес-процессы с помощью Evernote Business
Компания Evernote, разработчик серии программных продуктов, которые создают универсальное рабочее прос
|02.12.2014
|
Evernote запустил функцию Work Сhat
Evernote объявил о запуске функции Work Сhat. 70% пользователей Evernote уже используют сервис в качестве рабочей среды. С Evernote Work Chat пользователи получили возможность обмениваться мыслями и идеями и делиться материалами без перехода в другие
|10.11.2014
|
Evernote привлек $20 млн от японского медиагиганта Nikkei
здатель одноименной влиятельной финансовой газеты, согласился инвестировать в американскую компанию Evernote $20 млн. Об этом говорится в официальном сообщении. В какой период Evernote п
|09.10.2014
|
Заметочный сервис Evernote превращается в чат, поисковик и «убийцу» Powerpoint. ВИДЕО
note - это один из самых распространенных и мощных в мире сервисов для создания заметок. Приложения Evernote установлены на устройствах больше чем в 100 млн пользователей, четверть которых нахо
|05.09.2014
|
Вышел Evernote 6 для Android
Компания Evernote выпустила новую версию своего одноименного приложения для Android. Evernote 6
|24.06.2014
|
Бывший вице-президент Evernote возглавил LinguaLeo
нную деятельность компании. Дмитрий Ставиский пришел в команду LinguaLeo из калифорнийской компании Evernote, в которой он работал с 2006 г. сначала в должности технического директора, а после
|14.05.2014
|
Аудитория Evernote превысила 100 млн пользователей
Число пользователей продуктов компании Evernote, созданной выходцем из России Степаном Пачиковым, достигло 101 млн человек, сообщает
|14.05.2014
|
Evernote преодолел отметку в 100 млн пользователей
Число пользователей продуктов компании Evernote превысило 100 млн человек. Об этом CNews сообщили в Evernote. Сервис Evern
|18.02.2014
|
К команде LinguaLeo присоединился бывший вицепрезидент Evernote
ектора). Он будет отвечать за развитие компании и ее выход на международные рынки. Об этом CNews сообщили в компании LinguaLeo. Дмитрий Ставиский пришел в команду LinguaLeo из калифорнийской компании Evernote, в которой он работал с 2006 г. сначала в должности технического директора, а после запуска сервиса Evernote в 2008 г. — в роли вицепрезидента по международному развитию. За 5
|19.12.2013
|
Число пользователей Evernote в России превысило 2 млн
Компания Evernote, разработчик одноименного приложения для создания заметок, объявила о том, что колич
|19.09.2013
|
Вышел Evernote с полностью переработанным дизайном для iOS 7
Компания Evernote подготовила новый кардинально переработанный клиент Evernote к запуску операц
|05.09.2013
|
Evernote 5 для Windows: более 100 новых функций и полностью переработанный интерфейс
Компания Evernote представила новую версию приложения для Windows. Версия 5.0 стала самым масштабным о
|28.08.2013
|
Вышла новая версия Evernote для Windows Phone
Компания Evernote представила новую версию мобильного приложения с поддержкой Windows Phone 8. Обновле
|07.06.2013
|
В Evernote для Android появились напоминания
Компания Evernote анонсировала обновление приложения для Android. В новой версии добавлена наиболее ча
|19.04.2013
|
Evernote выпустит «магические» гаджеты
скать некие «новые магические» устройства, однако не уточнил, о каких именно устройствах идет речь. Evernote уже сотрудничает с производителями, интегрируя поддержку своего программного обеспеч
|02.04.2013
|
Сервис Evernote в России используют более 1,5 млн человек
Компания Evernote объявила об итогах 4-летней работы русскоязычного сервиса. Сегодня Evernote в
|21.03.2013
|
Google запустил "убийцу" Evernote
ю TechCrunch, с выпуском Google Keep компания Google претендует на рынок, лидером которого является Evernote. В декабре 2012 г. этот сервис заметок завершил очередной раунд инвестиций в ходе ко
|04.03.2013
|
Сервис Evernote сбросил пароли всех пользователей
Администрация сервиса Evernote сообщила в официальном блоге об обнаружении и блокировании подозрительной активности в сети Evernote, которая «могла быть попыткой получения доступа к защищенным областям сервис
|03.12.2012
|
Evernote получил $85 млн инвестиций
Сервис заметок Evernote завершил новый раунд инвестиций, объем которых составил $85 млн. Об этом в официальн
|16.08.2012
|
Sony представила новую читалку с поддержкой Facebook и Evernote
пальца можно выделать текст. Пользователю предлагается 7 различных шрифтов с возможностью выбора одного из 8 размеров. В Sony Reader PRS-T2 впервые появились социальные функции: поддержка Facebook и Evernote. Поддержка Facebook позволяет публиковать рецензии на книги напрямую в социальной сети, вместе с обложкой, указанием автора и названия. Интеграция с облачным сервисом заметок Everno
|19.04.2012
|
Evernote обновил расширение Web Clipper к Chrome для копирования данных из Сети
Компания Evernote объявила о том, что обновила расширение Web Clipper для браузера Chrome, которое дае
|06.04.2012
|
Приложение Evernote Food перевели на русский
Сервис Evernote объявил о том, что приложение Evernote Food получило русский интерфейс и ряд
|28.03.2012
|
Вышла новая версия приложения Evernote для Android с голосовым вводом
Компания Evernote представила обновление своего приложения для Android (версия 3.6). Главным нововведе
|03.02.2012
|
«Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
«Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стартап, основанный выходцем из России Степаном Пачиковым, фонд вложил $4,5 млн. Evernote – это онлайн-сервис для хранения заметок. Компания позиционирует
|23.12.2011
|
Evernote выпустила версию сервиса Skitch для iPad
Компания Evernote, разработчик популярного сервиса для создания, хранения и синхронизации идей, замето
|08.12.2011
|
Вышло новое приложение Evernote Food для заметок о еде и ресторанах
Компания Evernote анонсировала новое приложение для iPhone и iPod touch — Evernote Food. Это пр
|08.12.2011
|
Evernote выпустил приложение для хранения информации о новых знакомых
Компания Evernote анонсировала новое приложение для iPhone и iPod touch — Evernote Hello. Это п
|17.11.2011
|
Evernote выпустил браузерное расширение для удаления лишних элементов из веб-страниц
Сервис Evernote сегодня, 17 ноября, объявил о запуске Evernote Clearly - расширения для брауз
