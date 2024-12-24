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Арефьев Андрей



24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
19.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
21.11.2024 ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor 1
14.11.2024 Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения 1
07.11.2024 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой 1
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве 1
19.09.2024 Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker 1
11.09.2024 Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro 1
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек 1
11.06.2024 Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова 1
03.06.2024 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен 1
26.03.2024 Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям 1
26.12.2023 Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory 1
19.10.2023 Pragmatic Tools и Postgres Professional успешно завершили интеграцию своих продуктов 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 1
06.07.2023 Операционная система «Атлант» совместима с Pragmatic Tools Migrator 1
07.04.2023 Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro 1
27.09.2022 DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС 1
22.09.2022 Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт» 1
20.09.2022 Подтверждена совместимость российской DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с Astra Linux 1.7 1
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
01.07.2022 Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro 1
31.05.2022 «Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools 1
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1
05.04.2022 InfoWatch и Postgres Professional объединяют усилия для защиты российских предприятий от киберугроз 1
01.03.2022 Infowatch и «Такском» стали партнёрами 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
03.12.2019 В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями 1
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 1
16.10.2019 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ 1
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
01.10.2019 Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС» 1
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ» 1
13.08.2019 InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0 2
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 1
29.05.2018 Эксперты InfoWatch рассказали об идентификации сотрудников по клавиатурному почерку 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1

Публикаций - 51, упоминаний - 53

Арефьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 24
Microsoft Corporation 24625 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 11
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 23 10
Ред Софт - Red Soft 700 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Oracle Corporation 6688 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Ланит - Лантер 33 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Konica Minolta 406 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
X Corp - Twitter 2845 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Check Point Software Technologies 760 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Аэроклуб 21 1
Связной ГК 1369 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Альфа-Банк 1769 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ФосАгро 126 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 24
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Pragmatic Tools Migrator 22 16
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 7
Linux OS 9937 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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