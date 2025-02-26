InfoWatch Vision
Продукт InfoWatch Vision предназначен для визуального анализа данных DLP-системы и ускорения расследования инцидентов информационной безопасности.
InfoWatch Vision и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1022 16
|Telegram Group 2029 1
|InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
|PERCo 15 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
|Демократическая политическая партия США 116 1
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
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