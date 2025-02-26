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InfoWatch Vision


Продукт InfoWatch Vision предназначен для визуального анализа данных DLP-системы и ускорения расследования инцидентов информационной безопасности.


26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
28.02.2023 Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
22.11.2022 Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
03.06.2022 UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1
13.08.2019 InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0 2
02.07.2018 Infowatch выпустила новую версию DLP-системы Traffic Monitor 1
16.11.2017 InfoWatch представила комплексную защиту АСУТП профильным специалистам из стран СНГ 1
27.10.2017 InfoWatch представит ИБ в системах «умного города» на Arab Future Cities Summit Dubai 2017 1
30.08.2017 ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА 1
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке 1
02.06.2017 InfoWatch намерена вывести Traffic Monitor и Attack Killer на рынок Ближнего Востока 1
20.12.2016 Аналитический центр InfoWatch визуализировал опубликованный Госдепом США архив переписки Хиллари Клинтон 1
01.11.2016 InfoWatch представила ПО для выявления аномальных инфопотоков в компании 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

InfoWatch Vision и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1022 16
Telegram Group 2029 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
PERCo 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
Демократическая политическая партия США 116 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5362 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1252 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 3
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 451 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 1
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2084 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
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Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 356 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10020 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 15
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 13 5
InfoWatch Activity Monitor 6 4
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 3
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 3
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 9 3
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 2
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 2
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 2
Linux OS 10028 2
Microsoft Office 365 945 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
InfoWatch SDN BHD 3 1
InfoWatch Автолингвист 2 1
Microsoft Office 3758 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 957 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Skype 2067 1
Арефьев Андрей 52 2
Клевцов Александр 14 2
Касперская Наталья 294 2
Танцюра Кристина 9 2
Фаррахов Рустам 12 2
Смирнов Михаил 67 1
Шутемов Владимир 4 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Кузьмин Сергей 39 1
Маляров Сергей 1 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Бирюков Андрей 1 1
Маркелова Марина 1 1
Mills Cheryl - Миллс Черил 1 1
Ближний Восток 2953 3
Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1041 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 420 2
Малайзия 868 2
Малайзия - Куала-Лумпур 60 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Индия - Bharat 5472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Южная Корея - Республика 6666 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Сингапур - Республика 1856 1
Индонезия - Республика 960 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Таиланд - Королевство 825 1
Беларусь - Минск 636 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 1
Азия Восточная 173 1
США - Нью-Йорк штат 241 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 733 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
Мертвые души 41 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1327 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 840 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6303 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2429 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 926 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 509 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1160 1
Gartner - Гартнер 3561 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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