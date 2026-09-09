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PERCo ПЭРКо Петербургская электрорадиотехническая компания

PERCo - ПЭРКо - Петербургская электрорадиотехническая компания

PERCo — российский производитель систем физической безопасности, контроля доступа и дорожной автоматики. Компания основана в 1988 году. Штаб-квартира PERCo находится в Санкт-Петербурге, основное производство — в г. Псков. Продукция компании используется на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, офисах и государственных учреждениях и экспортируется более чем в 90 стран мира.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.09.2026 Умные часы вместо пластикового пропуска: PERCo выпускает приложение «PERCo.Доступ» для часов Huawei 1
16.07.2026 Система PERCo-Web 3.0 получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 8 2
18.05.2026 PERCo и группа ЦРТ представляют решение для контроля доступа по лицу 1
24.04.2026 PERCo представляет BLE-решение, открывающее новые сценарии контроля доступа 1
06.03.2026 PERCo представляет «Конструктор отчетов» для аналитики платных парковок 1
24.11.2025 Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа». 2
24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД 1
22.07.2024 Генподрядчик «Инновационный кластер» впервые автоматизировал учет в «1С» и «Бит.Строительство» 1
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными 1
20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
11.10.2018 Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске 1
17.05.2017 Smart IDReader ускорит распознавание паспортов РФ в продуктах «Инсайрес» 1
16.03.2015 «ЛанКей» построила инженерную, телеком- и ИТ-инфраструктуру для нового завода «Связь инжиниринг» 1
14.08.2014 Axis и PERCo завершили монтаж обучающих комплексов для подготовки специалистов сферы безопасности в вузах России и СНГ 2
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
26.02.2013 «Белтел» построил систему автоматизированного контроля и управления доступом в аэропорту Грозного 1
29.08.2011 Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» 1
04.10.2010 PERCo предлагает системы безопасности и контроля для школ 2
20.12.2007 «Манго Телеком» автоматизировал учет рабочего времени сотрудников 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 3
24.07.2007 Global-ERP внедрят в компании «Норд» 1
03.10.2006 "Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

PERCo и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Parsec 19 4
RusGuard - РусГард 10 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 3
Сигурд-Айти - Sigur 29 3
Smartec 170 2
9648 2
Honeywell 311 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 980 2
Integra 28 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
JVC Kenwood 422 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 378 1
Insyres - Инсайрес 3 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 7 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
АРМО ГК 188 1
ИТРИУМ СПб - itrium 9 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Intelvision - Интелвижен Групп 25 1
ААМ Системз - AAM Systems 47 1
Бизнес Технологии 45 1
Стилсофт - Stil Soft 6 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
Бевард НПП - Beward 10 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
СПЭК 1 1
ALFAitech - Alfa Technologies 7 1
Телрос 36 1
Pridex Group - Pridex Technology 9 1
Бизнес Технолоджи 6 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Cognitec AG 3 1
Broadcom - VMware 2621 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова 3 1
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Равелин 5 1
DoorHan - ДорХан 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5722 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5767 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Федеральное казначейство России 1953 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1626 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54384 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4687 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36501 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33720 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26102 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2904 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13475 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4057 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2930 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8397 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29814 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2248 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12941 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26469 2
Микрофон - Microphone 2834 2
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1153 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1411 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 235 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13552 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23232 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3910 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7971 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13229 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9349 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13011 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35443 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5005 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28455 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1183 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1211 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3274 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9602 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2643 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4432 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 547 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 435 3
Microsoft Windows 16958 3
ISS SecurOS 13 2
Linux OS 11607 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 705 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
ITV Face-интеллект 7 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 89 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
DSSL Trassir 43 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 1
Болид НВП - Орион про 10 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 76 1
ИТРИУМ - Нейросс - Единое решение для комплексных систем безопасности 2 1
InfoWatch Activity Monitor - InfoWatch Employee monitoring 12 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
ТвинПро - Elsys СКУД 5 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
ААМ Системз - LyriX 16 1
ТопПлан - Top-Logistic 2 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
ААМ Системз - PassOffice 14 1
FAAC - Freeware Advanced Audio Coder 1 1
Google Android 15314 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
Microsoft Office 4197 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1628 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1699 1
Геклер Алена 30 1
Иванов Даниил 8 1
Святик Владислав 8 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Курдюмов Константин 9 1
Стрельцов Дмитрий 12 1
Закиев Валерий 1 1
Бодрова Марина 1 1
Бабичев Михаил 1 1
Курсин Алексей 5 1
Рева Иван 3 1
Каткова Кристина 3 1
Сидорина Людмила 2 1
Ядрихинский Игорь 5 1
Марков Дмитрий 82 1
Арлазаров Владимир 291 1
Дзилихов Михаил 2 1
Кузьмин Сергей 43 1
Оленцов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167399 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19645 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19267 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 2
Россия - СФО - Новосибирск 4905 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 1
Казахстан - Республика 6080 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
Южная Корея - Республика 7079 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Беларусь - Белоруссия 6325 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8629 1
Польша - Республика 2035 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4504 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 1
Германия - Федеративная Республика 13264 1
Ближний Восток 3163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1935 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2870 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3597 1
Солнечная система - Solar system 2572 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 1
Россия - ПФО - Самарская область 1596 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Саудовская Аравия - Королевство 672 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 466 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 969 1
Беларусь - Минск 707 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 1
Катар 192 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 291 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 1
Оман Султанат 133 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58120 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53809 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 2
Паспорт - Паспортные данные 2875 2
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 51 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6621 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16212 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Мертвые души 48 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6114 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3051 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9106 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6601 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7496 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6827 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3386 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1257 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1694 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11421 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3513 1
Информатика - computer science - informatique 1205 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2349 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1919 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1155 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1406 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Целлюлозно-бумажное производство - Целлюлозно-бумажная промышленность 26 1
Образование в России 2932 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11845 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6645 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5820 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 669 1
CNews Северо-Запад 24 1
Ведомости 1500 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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