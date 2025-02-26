Data Discovery сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул
Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:
|Байбутов Андрей 12 3
|Шестаков Сергей 18 3
|Курилович Евгений 9 2
|Касперская Наталья 294 2
|Коровкин Владимир 16 2
|Горчинская Ольга 6 2
|Заяц Антон 9 2
|Овчаров Евгений 13 1
|Селютин Александр 60 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Тарасевич Илья 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Бечин Антон 3 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Висящев Андрей 64 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Андреев Максим 38 1
|Попович Алексей 4 1
|Лашманов Александр 2 1
|Малашенко Константин 2 1
|Пивоваров Андрей 12 1
|Киселев Константин 13 1
|Балаш Максим 8 1
|Небесный Илья 6 1
|Семушина Вера 5 1
|Грищенко Сергей 6 1
|Миронов Владислав 5 1
|Давыдов Григорий 4 1
|Барсуков Максим 2 1
|Мозговой Максим 1 1
|Шимановский Константин 5 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Фаррахов Рустам 12 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Vesset Dan - Вессет Дэн 7 1
|Буров Алексей 3 1
|Богданов Евгений 1 1
|Заец Антон 1 1
|Синьков Кирилл 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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