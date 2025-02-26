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Data Discovery сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул



26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
07.10.2024 Система бизнес-аналитики FlyBI совместима с продуктами «Группы Астра» 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
25.07.2023 ОС «Альт» совместимы с Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
17.08.2022 Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО 1
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI 1
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
18.06.2019 Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки 1
10.12.2015 Андрей Байбутов - Заказчиков интересует «быстрая» аналитика 1
05.08.2015 ForSMedia протестировано на Oracle Exalytics и Oracle Big Data Appliance 1
02.04.2015 FORSMedia поможет получать информацию о клиентах из социальных сетей 1
24.02.2015 Oracle представила новые решения для работы с большими данными 1
06.08.2014 Аналитика для госсектора: на связи с обществом 1
06.08.2014 Data Discovery укореняется в России 1
06.08.2014 Мировой рынок BI: расширение горизонтов 1
05.08.2014 Российский рынок BI: Бизнес пока не распробовал аналитику 1
17.07.2014 Перспективы бизнес-аналитики в России 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
17.07.2013 Мировой рынок BI снижает темпы роста 1
26.06.2013 Мировой рынок BI: ясность отсутствует 1
25.06.2013 Ольга Горчинская -
Тренд сегодняшнего дня – спрос на интерактивную аналитику
 1
01.03.2013 Новые решения RSA ускоряют реагирование на инциденты безопасности 1
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
15.01.2013 В Республике Коми утвержден техпроект системы ГАС «Управление» 1
29.06.2012 Какая аналитика нужна банкам 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6712 10
SAS Institute 974 6
Salesforce.com - Tableau Software 111 6
Qlik - QlikTech 160 6
SAP SE 5287 5
Microsoft Corporation 24678 5
IBM - International Business Machines Corp 9449 5
ФОРС - Центр разработки 638 5
Tibco Software 81 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
InfoWatch - Инфовотч 1022 4
MicroStrategy 64 4
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 2
Астерос Консалтинг 64 2
Крок - Croc 1777 1
Vodafone Group 1370 1
Dell EMC 5037 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 1
Diasoft - Диасофт 885 1
8273 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Teradata 212 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Informatica 126 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Kribrum - Крибрум 31 1
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 14 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Парадигма 151 1
OpenText - Actuate 9 1
Palisade Systems 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Аквилон 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Энерджи Логистика 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4724 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5362 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9441 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 7
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 7
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 647 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9374 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 392 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 3
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 355 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 653 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5098 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1144 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 2
Apache Hadoop 432 5
Microsoft Office 3758 4
Форсайт Prognoz Platform 94 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 3
Linux OS 10028 3
Python - высокоуровневый язык программирования 952 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 2
Qlik Qlikview 116 2
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 2
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 2
Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 2
Softline - Polymatica ML 13 2
InfoWatch Activity Monitor 6 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 9 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Office Excel 1201 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Intel x86 - архитектура процессора 1865 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 1
Apple iPad 3867 1
React - JavaScript фреймворк 75 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Байбутов Андрей 12 3
Шестаков Сергей 18 3
Курилович Евгений 9 2
Касперская Наталья 294 2
Коровкин Владимир 16 2
Горчинская Ольга 6 2
Заяц Антон 9 2
Овчаров Евгений 13 1
Селютин Александр 60 1
Лазуков Станислав 30 1
Тарасевич Илья 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Бечин Антон 3 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Висящев Андрей 64 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Андреев Максим 38 1
Попович Алексей 4 1
Лашманов Александр 2 1
Малашенко Константин 2 1
Пивоваров Андрей 12 1
Киселев Константин 13 1
Балаш Максим 8 1
Небесный Илья 6 1
Семушина Вера 5 1
Грищенко Сергей 6 1
Миронов Владислав 5 1
Давыдов Григорий 4 1
Барсуков Максим 2 1
Мозговой Максим 1 1
Шимановский Константин 5 1
Смирнов Алексей 243 1
Фаррахов Рустам 12 1
Симакина Анастасия 4 1
Vesset Dan - Вессет Дэн 7 1
Буров Алексей 3 1
Богданов Евгений 1 1
Заец Антон 1 1
Синьков Кирилл 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Германия - Федеративная Республика 12709 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 2
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Ближний Восток 2953 1
Европа 21811 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 2
Энергетика - Energy - Energetically 5131 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5042 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1378 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 2
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 317 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 733 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5682 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 3
The Washington Post 335 1
Gartner - Гартнер 3561 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 7
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 4
IDC - International Data Corporation 4911 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
Forrester Research 821 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2024 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
Короткая ссылка

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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