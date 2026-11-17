Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Барсуков Максим
СОБЫТИЯ
|17.11.2026
|«Топ Системы» обновила «T-Flex Электротехника 18»: новые инструменты разработки компонентов и проектирования схем 1
|17.07.2013
|Российским CIO нужен единый BI-инструмент 2
|17.07.2013
|Мировой рынок BI снижает темпы роста 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Барсуков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Балаш Максим 8 2
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1737 2
|Россия - РФ - Российская федерация 170153 2
|Германия - Федеративная Республика 13337 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13901 1
|Gartner - Гартнер 3685 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 2
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.