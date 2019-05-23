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SAP BO SAP BusinessObjects SAP BOBJ SAP BObjects

СОБЫТИЯ

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23.05.2019 «Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects

по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовилась в компании вручн
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects

Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать р
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects

лтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в
20.11.2014 «Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects

в «Промсвязьбанке» мобильной системы мониторинга бизнес-показателей розничных точек продаж на базе SAP Business Objects. Как сообщили CNews в SAP, это первый проект в России. Целью внедрения с
27.01.2014 Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects

СНГ и банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») объявили о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects. Цель проекта — в два раза повысить оперативность и точность принятия ре
01.08.2013 «Техносерв Консалтинг» построил для «Казатомпрома» систему консолидации отчетности на базе SAP BusinessObjects 4.0

и холдинга и входящих в него юридических лиц. В качестве платформы автоматизации был выбран продукт SAP Business Objects 4.0, который включает в себя модули бюджетирования, консолидации финансо
19.07.2013 Новая версия SAP BusinessObjects Mobile упрощает анализ бизнес-информации

Компания SAP AG объявила о выходе новой версии приложения SAP BusinessObjects Mobile, которое можно скачать в App Store. Мобильное приложение объединяе
21.12.2012 SAP обновила приложение BusinessObjects Mobile

Компания SAP AG объявила о выходе новой версии мобильного приложения SAP BusinessObjects Mobile. В ней появилась возможность визуализации, анализа и совместного и
17.02.2012 Softline построила систему бизнес-анализа на базе SAP BusinessObjects для «РОСТ XXI»

Компания Softline сообщила о выполнении проекта по созданию системы бизнес-анализа на платформе SAP BusinessObjects в компании «РОСТ XXI», дистрибьюторе парфюмерии и бытовой химии в России.
21.11.2011 IT «за стеклом»: BigBuzzy внедряет решение SAP BusinessObjects в режиме «реалити-шоу»

RU Самые  активные «следящие» за ходом проекта получат ценные призы от BigBuzzy и SAP.  «Мы выбрали SAP BusinessObjects, чтобы в режиме реального времени оценивать работу BigBuzzy, анализироват
11.10.2011 «Астерос Консалтинг» выпустила новый BI-продукт на базе SAP Business Objects

г» объявила о выводе на рынок собственного продукта BI-класса myDashboard, разработанного на основе SAP Business Objects. Решение обеспечивает менеджмент компании актуальной бизнес-информацией

19.08.2011 Softline разработала типовое аналитическое решение для fashion-отрасли на платформе SAP BusinessObjects

шений на платформе SAP для среднего бизнеса, разработала типовое аналитическое решение на платформе SAP BusinessObjects для fashion-индустрии. Стоимость и сроки внедрения решения, в котором реа
17.06.2011 SAP готовит к выпуску новые продукты бизнес-аналитики для СМБ

Компания SAP объявила о скором выпуске Crystal Server 2011 и Business Objects Edge 4.0, двух новых продуктов для бизнес-аналитики предназначенных для малых и средних компаний. Crystal Server 2011 ранее был известен как Crystal Reports Server. По словам Д
03.06.2011 «Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects

цию в ГУП «Петербургский метрополитен» «Информационно-аналитическую систему руководителя» на основе SAP BusinessObjects. В данной системе задействованы практически все новейшие программные реше
12.05.2011 «Сироникс ИТ» построил BI-платформу на базе SAP BusinessObjects BI для МГТС

в Восточной Европе и СНГ — сообщила об успешном внедрении в МГТС системы бизнес-аналитики на основе SAP BusinessObjects BI. В целях повышения эффективности бизнес-процессов, а также обеспечения
18.04.2011 Экспресс-обзор: SAP BusinessObjects Edge BI

единицы может себе позволить не каждый. Поэтому появление на рынке готовой аналитической платформы SAP BusinessObjects Edge BI было просто необходимо. С помощью него можно быстро и эффективно

15.02.2011 Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях

Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjects Edge BI, Standard Package. Суть предложения состоит в том, что заказчик может приобрести продукт без внедрения – эта возможность позволит сократить ИТ-бюджеты компаний. Таки
27.12.2010 «Норбит» внедряет SAP BusinessObjects для сети магазинов «Уютерра»

правления розничными торговыми сетями, объявила о начале проекта по внедрению аналитической системы SAP BusinessObjects для сети магазинов товаров для дома «Уютерра». Федеральная торговая сеть

06.12.2010 BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects

еводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую версию программного обеспечения сделал процесс ад
07.10.2010 SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido

водство компании отмечает следующие изменения, которые позволила достигнуть аналитическая платформа SAP Business Objects: прозрачная, стройная отчетность (P&L до уровня операционной прибыли дет
30.08.2010 «Мостотрест» построил систему поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects

завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы на базе программного обеспечения SAP BusinessObjects. Подрядчиком проекта выступила компания «Терн». Построение системы поддер
12.08.2010 Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects

иалисты Bauer Media сначала сравнили BI-системы крупных вендоров и остановили свой выбор на решении SAP BusinessObjects. Подрядчиком стала только что закончившая в издательском доме проект по в
05.03.2010 SAP выпустила новое решение для управления качеством медуслуг на базе SAP BusinessObjects

изнес-аналитики, предназначенное для управления качеством медицинских услуг. Основанное на решениях SAP BusinessObjects, новое предложение позволяет оптимизировать процессы сбора данных и созда
04.06.2009 SAP выпустила новые решения на базе SAP BusinessObjects для госсектора

по работе со средствами для экономического стимулирования экономики. Новый комплекс, основанный на SAP BusinessObjects, призван помочь организациям государственного сектора в повышении эффекти
21.05.2009 SAP BusinessObjects Explorer обеспечивает мгновенный доступ к данным

Компания SAP AG объявила о создании SAP BusinessObjects Explorer – нового революционного решения, которое дает клиентам возможнос
04.02.2009 SAP Business Objects внедряют в «Современном коммерческом флоте»

Российская судоходная компания «Современный коммерческий флот» и компания SAP объявили о начале проекта по внедрению решения на платформе SAP Business Objects. Целью проекта внедрения является обеспечение высшего менеджмента компании, а также функциональных руководителей и аналитиков оперативной и достоверной информацией из разли
27.01.2009 «Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects

партнеров, а также относительно небольшой срок внедрения решения. Внедрение аналитической платформы SAP Business Objects заняло 18 месяцев. В качестве базового программного обеспечения использо
18.12.2008 Анонсирован выпуск новой версии BusinessObjects BI OnDemand

Компания Business Objects (входит в состав ГК SAP), поставщик решений для оптимизации эффективности бизнеса, объявила о выходе новой версии решения BusinessObjects BI OnDemand. Это решение содержит полн
27.08.2008 BusinessObjects Xcelsius Present: инструмент виртуализации бизнес-данных

Компания Business Objects, входящая в группу компаний SAP, объявила о выходе решения BusinessObjects Xcelsius Present. Это решение является инструментом визуализации данных, который преобразует обычные

25.08.2008 SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса

Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющ
24.07.2008 Business Objects занимает 14,2% рынка решений для бизнес-аналитики

Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания IDC, по результатам исследования «Состояние мирового рынка инструментов для бизнес-аналитики в 2007 г. Рас
10.07.2008 Business Objects – в «магическом квадранте» инструментов оценки качества данных

Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания Gartner включ
04.07.2008 Business Objects представила новое решение для аналитического прогнозирования

Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о начале поставок решения Business Ob
18.01.2008 Сделка SAP+Business Objects: новые подробности

Компания SAP AG объявила о дальнейших шагах в успешном приобретении компании Business Objects. Данное объединение, при масштабной поддержке акционеров и бизнес-партнеров, поможет компаниям достичь лидерства на развивающемся рынке оптимизации ведения бизнеса. Так, 15 янв
26.10.2007 IBM и Business Objects будут сотрудничать в области поставки BI-решений

Корпорация IBM и компания Business Objects сообщили о заключении нового соглашения, направленного на разработку и поставку интегрированных решений для организации хранилищ данных и бизнес-анализа. Эти решение позволят з
08.10.2007 SAP покупает Business Objects

Ожидается, что сделка завершится к I кварталу 2008 г. В пересчете на одну акцию SAP заплатит за каждую ценную бумагу Business Objects по €42. Она будет осуществлена в наличных средствах. Заметим, что ранее SAP шла по пути разработки собственных технологий, а не поглощения бизнеса других игроков, чем заметно о
29.05.2007 Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов

Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная технология трансформации данных от компании Informatica. Аппеляция Business Objects была отклонена; патенты Informatica
25.10.2006 Business Objects выпустила Data Quality XI for Siebel CRM Applications

Компания Business Objects анонсировала новую версию продукта BusinessObjects Data Quality XI for Siebe
10.04.2006 Business Objects откроет хостинг-версию Crystal Reports

Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и средне
06.04.2006 Business Objects завершает приобретение Firstlogic

Компания Business Objects, поставщик BI-решений, объявила о завершении процесса приобретения частной компании Firstlogic, производителя решений и услуг в области обеспечения качества данных. Данная сдел

Публикаций - 249, упоминаний - 319

SAP BO и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 175
Oracle Corporation 7074 57
Microsoft Corporation 25775 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
SAP CIS - САП СНГ 868 33
9594 21
SAS Institute 1082 20
Терн ГК - Tern Group 82 19
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 15
HP Inc. 5883 12
MicroStrategy 65 11
BI Partner - БиАй Партнер 36 11
Softline - Софтлайн 3743 9
Teradata - Терадата 225 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
Oracle Siebel Systems 519 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Accenture plc 719 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Salesforce - Informatica 139 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Астерос Консалтинг 65 5
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
Крок - Croc 1964 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Google LLC 12690 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Salesforce 498 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Qlik - QlikTech 173 4
OpenText 238 4
Esri 176 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Банк 1979 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
eBay Inc 1640 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Альфа-Капитал УК 155 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
WikiMart - Викимарт 53 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
Фора Банк 86 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
Кофемания 85 2
ЦентрОбувь ТД 29 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Индия - Bharat 5870 5
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 40
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Information Age 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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