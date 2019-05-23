«Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовилась в компании вручн

Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать р

«Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects лтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в

«Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects в «Промсвязьбанке» мобильной системы мониторинга бизнес-показателей розничных точек продаж на базе SAP Business Objects. Как сообщили CNews в SAP, это первый проект в России. Целью внедрения с

Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects СНГ и банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») объявили о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects. Цель проекта — в два раза повысить оперативность и точность принятия ре

«Техносерв Консалтинг» построил для «Казатомпрома» систему консолидации отчетности на базе SAP BusinessObjects 4.0 и холдинга и входящих в него юридических лиц. В качестве платформы автоматизации был выбран продукт SAP Business Objects 4.0, который включает в себя модули бюджетирования, консолидации финансо

Новая версия SAP BusinessObjects Mobile упрощает анализ бизнес-информации Компания SAP AG объявила о выходе новой версии приложения SAP BusinessObjects Mobile, которое можно скачать в App Store. Мобильное приложение объединяе

SAP обновила приложение BusinessObjects Mobile Компания SAP AG объявила о выходе новой версии мобильного приложения SAP BusinessObjects Mobile. В ней появилась возможность визуализации, анализа и совместного и

Softline построила систему бизнес-анализа на базе SAP BusinessObjects для «РОСТ XXI» Компания Softline сообщила о выполнении проекта по созданию системы бизнес-анализа на платформе SAP BusinessObjects в компании «РОСТ XXI», дистрибьюторе парфюмерии и бытовой химии в России.

IT «за стеклом»: BigBuzzy внедряет решение SAP BusinessObjects в режиме «реалити-шоу» RU Самые активные «следящие» за ходом проекта получат ценные призы от BigBuzzy и SAP. «Мы выбрали SAP BusinessObjects, чтобы в режиме реального времени оценивать работу BigBuzzy, анализироват

«Астерос Консалтинг» выпустила новый BI-продукт на базе SAP Business Objects г» объявила о выводе на рынок собственного продукта BI-класса myDashboard, разработанного на основе SAP Business Objects. Решение обеспечивает менеджмент компании актуальной бизнес-информацией

Softline разработала типовое аналитическое решение для fashion-отрасли на платформе SAP BusinessObjects шений на платформе SAP для среднего бизнеса, разработала типовое аналитическое решение на платформе SAP BusinessObjects для fashion-индустрии. Стоимость и сроки внедрения решения, в котором реа

SAP готовит к выпуску новые продукты бизнес-аналитики для СМБ Компания SAP объявила о скором выпуске Crystal Server 2011 и Business Objects Edge 4.0, двух новых продуктов для бизнес-аналитики предназначенных для малых и средних компаний. Crystal Server 2011 ранее был известен как Crystal Reports Server. По словам Д

«Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects цию в ГУП «Петербургский метрополитен» «Информационно-аналитическую систему руководителя» на основе SAP BusinessObjects. В данной системе задействованы практически все новейшие программные реше

«Сироникс ИТ» построил BI-платформу на базе SAP BusinessObjects BI для МГТС в Восточной Европе и СНГ — сообщила об успешном внедрении в МГТС системы бизнес-аналитики на основе SAP BusinessObjects BI. В целях повышения эффективности бизнес-процессов, а также обеспечения

Экспресс-обзор: SAP BusinessObjects Edge BI единицы может себе позволить не каждый. Поэтому появление на рынке готовой аналитической платформы SAP BusinessObjects Edge BI было просто необходимо. С помощью него можно быстро и эффективно

Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjects Edge BI, Standard Package. Суть предложения состоит в том, что заказчик может приобрести продукт без внедрения – эта возможность позволит сократить ИТ-бюджеты компаний. Таки

«Норбит» внедряет SAP BusinessObjects для сети магазинов «Уютерра» правления розничными торговыми сетями, объявила о начале проекта по внедрению аналитической системы SAP BusinessObjects для сети магазинов товаров для дома «Уютерра». Федеральная торговая сеть

BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects еводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую версию программного обеспечения сделал процесс ад

SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido водство компании отмечает следующие изменения, которые позволила достигнуть аналитическая платформа SAP Business Objects: прозрачная, стройная отчетность (P&L до уровня операционной прибыли дет

«Мостотрест» построил систему поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы на базе программного обеспечения SAP BusinessObjects. Подрядчиком проекта выступила компания «Терн». Построение системы поддер

Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects иалисты Bauer Media сначала сравнили BI-системы крупных вендоров и остановили свой выбор на решении SAP BusinessObjects. Подрядчиком стала только что закончившая в издательском доме проект по в

SAP выпустила новое решение для управления качеством медуслуг на базе SAP BusinessObjects изнес-аналитики, предназначенное для управления качеством медицинских услуг. Основанное на решениях SAP BusinessObjects, новое предложение позволяет оптимизировать процессы сбора данных и созда

SAP выпустила новые решения на базе SAP BusinessObjects для госсектора по работе со средствами для экономического стимулирования экономики. Новый комплекс, основанный на SAP BusinessObjects, призван помочь организациям государственного сектора в повышении эффекти

SAP BusinessObjects Explorer обеспечивает мгновенный доступ к данным Компания SAP AG объявила о создании SAP BusinessObjects Explorer – нового революционного решения, которое дает клиентам возможнос

SAP Business Objects внедряют в «Современном коммерческом флоте» Российская судоходная компания «Современный коммерческий флот» и компания SAP объявили о начале проекта по внедрению решения на платформе SAP Business Objects. Целью проекта внедрения является обеспечение высшего менеджмента компании, а также функциональных руководителей и аналитиков оперативной и достоверной информацией из разли

«Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects партнеров, а также относительно небольшой срок внедрения решения. Внедрение аналитической платформы SAP Business Objects заняло 18 месяцев. В качестве базового программного обеспечения использо

Анонсирован выпуск новой версии BusinessObjects BI OnDemand Компания Business Objects (входит в состав ГК SAP), поставщик решений для оптимизации эффективности бизнеса, объявила о выходе новой версии решения BusinessObjects BI OnDemand. Это решение содержит полн

BusinessObjects Xcelsius Present: инструмент виртуализации бизнес-данных Компания Business Objects, входящая в группу компаний SAP, объявила о выходе решения BusinessObjects Xcelsius Present. Это решение является инструментом визуализации данных, который преобразует обычные

SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющ

Business Objects занимает 14,2% рынка решений для бизнес-аналитики Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания IDC, по результатам исследования «Состояние мирового рынка инструментов для бизнес-аналитики в 2007 г. Рас

Business Objects – в «магическом квадранте» инструментов оценки качества данных Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания Gartner включ

Business Objects представила новое решение для аналитического прогнозирования Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о начале поставок решения Business Ob

Сделка SAP+Business Objects: новые подробности Компания SAP AG объявила о дальнейших шагах в успешном приобретении компании Business Objects. Данное объединение, при масштабной поддержке акционеров и бизнес-партнеров, поможет компаниям достичь лидерства на развивающемся рынке оптимизации ведения бизнеса. Так, 15 янв

IBM и Business Objects будут сотрудничать в области поставки BI-решений Корпорация IBM и компания Business Objects сообщили о заключении нового соглашения, направленного на разработку и поставку интегрированных решений для организации хранилищ данных и бизнес-анализа. Эти решение позволят з

SAP покупает Business Objects Ожидается, что сделка завершится к I кварталу 2008 г. В пересчете на одну акцию SAP заплатит за каждую ценную бумагу Business Objects по €42. Она будет осуществлена в наличных средствах. Заметим, что ранее SAP шла по пути разработки собственных технологий, а не поглощения бизнеса других игроков, чем заметно о

Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная технология трансформации данных от компании Informatica. Аппеляция Business Objects была отклонена; патенты Informatica

Business Objects выпустила Data Quality XI for Siebel CRM Applications Компания Business Objects анонсировала новую версию продукта BusinessObjects Data Quality XI for Siebe

Business Objects откроет хостинг-версию Crystal Reports Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и средне