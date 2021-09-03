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SAP BO
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03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
01.11.2019 IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2 1
09.09.2019 МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP 2
23.05.2019 «Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects 2
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects 5
01.09.2016 SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA 1
29.08.2016 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти» 1
29.04.2016 Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015 2
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects 4
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
16.10.2015 «Инфосистемы Джет» развернули систему управления событиями ИБ для «Северстали» 1
15.10.2015 «Атлант Телеком» создает единую ИТ-систему на базе решений SAP: завершен первый этап проекта 1
22.09.2015 Стали известны цены на Microsoft Office 2016 в России 1
10.09.2015 Microsoft раскрыла дату обновления Office 2016 для Windows. Что нового? 1
28.08.2015 IBA Group создала программный комплекс аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка» 1
24.08.2015 Жан-Пьер Брулар назначен генеральным менеджером VMware по региону EMEA 1
18.08.2015 «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» адаптирует ПО под требования белорусского законодательства с помощью SAP Learning Hub 1
16.07.2015 SAP стала поставщиком облачных решений для City Football Group и ее клубов 1
02.06.2015 Служба технической поддержки BI Partner прошла аудит SAP 1
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub 1
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
19.03.2015 BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь» 1
05.03.2015 AirBridgeCargo развивает хранилище данных на базе СПО Pentaho 1
25.02.2015 НХЛ с помощью SAP обеспечит сотрудников аналитикой, а болельщиков — статистикой по играм и игрокам 1
01.12.2014 «Газпром нефть» внедрила платформу для управления ИТ-инфраструктурой и организации ИТ-услуг с помощью «Астерос» 1
26.11.2014 Каким становится фронт-офис 1
20.11.2014 «Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects 5
24.07.2014 Банк «БТА-Казань» передал IBS сопровождение ИС на платформе SAP 1
09.07.2014 Softline предлагает решения SAP по модели Managed Cloud as a Service 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
25.06.2014 Большинство российских BI-проектов успешны 1
16.06.2014 Bauer Media Group передала поддержку своих систем SAP в IBS 1
20.05.2014 Microsoft и SAP расширяют партнерство в сфере облачных и мобильных технологий и работы с данными 2
19.05.2014 В «Самараэнерго» введена в промышленную эксплуатацию биллинговая система 1

Публикаций - 135, упоминаний - 194

SAP BO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 63
SAP CIS - САП СНГ 753 20
Oracle Corporation 3344 18
Microsoft Corporation 11077 13
iTeco - Ай-Теко 717 10
IBM 3539 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
3738 7
Прогноз 195 5
Accenture - Аксенчер 531 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
BI Partner - БиАй Партнер 33 4
Терн ГК - Tern Group 44 4
Корус Консалтинг ГК 805 3
Teradata 166 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
SAS Institute 596 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Softline - Софтлайн 1474 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
IBA Group 26 3
Витте Консалтинг 24 2
Инфосистемы Джет 675 2
Salesforce.com 273 2
Pentaho 51 2
Abbyy 793 2
HP Inc. 2909 2
Барс груп 402 2
Honeywell 138 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Wonderware 23 2
OpenText 160 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Twitter 2204 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
ТрастИнфо 70 2
Астерос - Asteros 531 2
Микротест 177 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
ВТБ24 583 4
ВТБ Банк Москвы 371 3
Альфа-Банк 1123 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Почта России ПАО 1572 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
WikiMart - Викимарт 40 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 39 2
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Еврохим МХК 42 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Альфа-Групп 319 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
РЖД Логистика 12 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Makro 1 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Казатомпром НАК 5 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ПриватБанк 177 1
OneRetail 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 520 1
Уралсиб Банк 389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Счётная палата РФ 460 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 10
Big Data - Большие данные 1136 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 1
Flash 474 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 15
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 11
IBM Cognos BI 141 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 9
Microsoft Office 1939 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 6
Apple iPad 3263 6
SAP Mobile Platform 28 5
Google Android 10751 5
SAP Crystal Reports 8 4
SAP BO - SAP BusinessObjects Lumira - SAP Lumira Cloud 7 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 4
Qlikview 97 4
Microsoft Windows 10 6635 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 3
Microsoft Excel 436 3
SAP BO - SAP BusinessObjects BI 7 3
SAP Business All-in-One 40 3
SAP BO - SAP BusinessObjects Explorer 8 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft SQL Server 793 3
SAP S/4HANA Finance 15 3
IBM FileNet 55 3
SAP S/4HANA Retail 5 3
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 3
Microsoft Outlook 642 2
IBM SPSS Statistics 37 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Microsoft Dynamics CRM 387 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 2
Apple macOS X 901 2
Горяйнов Андрей 44 4
Лисогор Дмитрий 14 4
Прозоровский Василий 40 3
Гонтарев Павел 69 3
Федечкин Эдуард 32 3
Чучелов Андрей 44 2
Богачев Игорь 172 2
Булгаков Кирилл 40 2
Сытин Дмитрий 50 2
Афанасьев Денис 29 2
Тиунов Андрей 8 2
Юрьев Илья 45 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Лосев Сергей 43 2
Леушев Андрей 63 2
Степанов Антон 56 2
Павлов Николай 9 1
Медведева Светлана 4 1
Шестаков Александр 35 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Орехов Вячеслав 41 1
Штернлиб Теймур 22 1
Ройтенберг Марк 13 1
Панасюк Иосиф 3 1
Занин Виталий 18 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
Бухарина Нина 2 1
Четий Григорий 4 1
Медведовский Илья 29 1
Горбатюк Павел 10 1
Кузякин Дмитрий 22 1
Адмиральский Сергей 38 1
Мякишева Марина 84 1
Демидов Михаил 125 1
Галкин Андрей 19 1
Аникин Александр 16 1
Михалев Александр 21 1
Гришин Александр 10 1
Пьявкин Александр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Казахстан - Республика 2629 6
Украина 3365 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - Пермь 739 3
Беларусь - Минск 327 3
Индия - Республика 2169 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Европа 3752 3
Россия - Омск 627 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Украина - Киев 465 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Уфа 641 1
Грузия 691 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Кольский полуостров 10 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Чехия - Прага 67 1
США - Вашингтон 334 1
Европа Западная 613 1
Россия - Якутск 247 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Образование в России 335 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Человеческий фактор 126 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
23ABC News 55 1
Gartner 2190 8
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Forrester Consulting 22 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
SAP Quality Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
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