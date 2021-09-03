Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SAP BO
SAP BusinessObjects
SAP BOBJ
SAP BObjects
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 194
SAP BO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3212 63
|SAP CIS - САП СНГ 753 20
|Oracle Corporation 3344 18
|Microsoft Corporation 11077 13
|iTeco - Ай-Теко 717 10
|IBM 3539 10
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 9
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
|1С 3738 7
|Прогноз 195 5
|Accenture - Аксенчер 531 4
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
|BI Partner - БиАй Партнер 33 4
|Терн ГК - Tern Group 44 4
|Корус Консалтинг ГК 805 3
|Teradata 166 3
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
|SAS Institute 596 3
|Diasoft - Диасофт 354 3
|Softline - Софтлайн 1474 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
|Ситроникс - Sitronics 561 3
|IBA Group 26 3
|Витте Консалтинг 24 2
|Инфосистемы Джет 675 2
|Salesforce.com 273 2
|Pentaho 51 2
|Abbyy 793 2
|HP Inc. 2909 2
|Барс груп 402 2
|Honeywell 138 2
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
|Wonderware 23 2
|OpenText 160 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
|Twitter 2204 2
|AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
|ТрастИнфо 70 2
|Астерос - Asteros 531 2
|Микротест 177 2
|DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
|Горяйнов Андрей 44 4
|Лисогор Дмитрий 14 4
|Прозоровский Василий 40 3
|Гонтарев Павел 69 3
|Федечкин Эдуард 32 3
|Чучелов Андрей 44 2
|Богачев Игорь 172 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Афанасьев Денис 29 2
|Тиунов Андрей 8 2
|Юрьев Илья 45 2
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
|Лосев Сергей 43 2
|Леушев Андрей 63 2
|Степанов Антон 56 2
|Павлов Николай 9 1
|Медведева Светлана 4 1
|Шестаков Александр 35 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Штернлиб Теймур 22 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Панасюк Иосиф 3 1
|Занин Виталий 18 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
|Бухарина Нина 2 1
|Четий Григорий 4 1
|Медведовский Илья 29 1
|Горбатюк Павел 10 1
|Кузякин Дмитрий 22 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Мякишева Марина 84 1
|Демидов Михаил 125 1
|Галкин Андрей 19 1
|Аникин Александр 16 1
|Михалев Александр 21 1
|Гришин Александр 10 1
|Пьявкин Александр 12 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru