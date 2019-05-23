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SAP BO SAP BusinessObjects SAP BOBJ SAP BObjects
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.05.2019
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«Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects
по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовилась в компании вручн
|17.05.2017
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Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects
Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать р
|19.04.2016
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«Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects
лтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в
|20.11.2014
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«Промсвязьбанк» внедрил мобильную систему мониторинга бизнес-показателей на базе SAP Business Objects
в «Промсвязьбанке» мобильной системы мониторинга бизнес-показателей розничных точек продаж на базе SAP Business Objects. Как сообщили CNews в SAP, это первый проект в России. Целью внедрения с
|27.01.2014
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Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects
СНГ и банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») объявили о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects. Цель проекта — в два раза повысить оперативность и точность принятия ре
|01.08.2013
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«Техносерв Консалтинг» построил для «Казатомпрома» систему консолидации отчетности на базе SAP BusinessObjects 4.0
и холдинга и входящих в него юридических лиц. В качестве платформы автоматизации был выбран продукт SAP Business Objects 4.0, который включает в себя модули бюджетирования, консолидации финансо
|19.07.2013
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Новая версия SAP BusinessObjects Mobile упрощает анализ бизнес-информации
Компания SAP AG объявила о выходе новой версии приложения SAP BusinessObjects Mobile, которое можно скачать в App Store. Мобильное приложение объединяе
|21.12.2012
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SAP обновила приложение BusinessObjects Mobile
Компания SAP AG объявила о выходе новой версии мобильного приложения SAP BusinessObjects Mobile. В ней появилась возможность визуализации, анализа и совместного и
|17.02.2012
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Softline построила систему бизнес-анализа на базе SAP BusinessObjects для «РОСТ XXI»
Компания Softline сообщила о выполнении проекта по созданию системы бизнес-анализа на платформе SAP BusinessObjects в компании «РОСТ XXI», дистрибьюторе парфюмерии и бытовой химии в России.
|21.11.2011
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IT «за стеклом»: BigBuzzy внедряет решение SAP BusinessObjects в режиме «реалити-шоу»
RU Самые активные «следящие» за ходом проекта получат ценные призы от BigBuzzy и SAP. «Мы выбрали SAP BusinessObjects, чтобы в режиме реального времени оценивать работу BigBuzzy, анализироват
|11.10.2011
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«Астерос Консалтинг» выпустила новый BI-продукт на базе SAP Business Objects
г» объявила о выводе на рынок собственного продукта BI-класса myDashboard, разработанного на основе SAP Business Objects. Решение обеспечивает менеджмент компании актуальной бизнес-информацией
|19.08.2011
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Softline разработала типовое аналитическое решение для fashion-отрасли на платформе SAP BusinessObjects
шений на платформе SAP для среднего бизнеса, разработала типовое аналитическое решение на платформе SAP BusinessObjects для fashion-индустрии. Стоимость и сроки внедрения решения, в котором реа
|17.06.2011
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SAP готовит к выпуску новые продукты бизнес-аналитики для СМБ
Компания SAP объявила о скором выпуске Crystal Server 2011 и Business Objects Edge 4.0, двух новых продуктов для бизнес-аналитики предназначенных для малых и средних компаний. Crystal Server 2011 ранее был известен как Crystal Reports Server. По словам Д
|03.06.2011
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«Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects
цию в ГУП «Петербургский метрополитен» «Информационно-аналитическую систему руководителя» на основе SAP BusinessObjects. В данной системе задействованы практически все новейшие программные реше
|12.05.2011
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«Сироникс ИТ» построил BI-платформу на базе SAP BusinessObjects BI для МГТС
в Восточной Европе и СНГ — сообщила об успешном внедрении в МГТС системы бизнес-аналитики на основе SAP BusinessObjects BI. В целях повышения эффективности бизнес-процессов, а также обеспечения
|18.04.2011
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Экспресс-обзор: SAP BusinessObjects Edge BI
единицы может себе позволить не каждый. Поэтому появление на рынке готовой аналитической платформы SAP BusinessObjects Edge BI было просто необходимо. С помощью него можно быстро и эффективно
|15.02.2011
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Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях
Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjects Edge BI, Standard Package. Суть предложения состоит в том, что заказчик может приобрести продукт без внедрения – эта возможность позволит сократить ИТ-бюджеты компаний. Таки
|27.12.2010
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«Норбит» внедряет SAP BusinessObjects для сети магазинов «Уютерра»
правления розничными торговыми сетями, объявила о начале проекта по внедрению аналитической системы SAP BusinessObjects для сети магазинов товаров для дома «Уютерра». Федеральная торговая сеть
|06.12.2010
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BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects
еводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую версию программного обеспечения сделал процесс ад
|07.10.2010
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SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido
водство компании отмечает следующие изменения, которые позволила достигнуть аналитическая платформа SAP Business Objects: прозрачная, стройная отчетность (P&L до уровня операционной прибыли дет
|30.08.2010
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«Мостотрест» построил систему поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects
завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы на базе программного обеспечения SAP BusinessObjects. Подрядчиком проекта выступила компания «Терн». Построение системы поддер
|12.08.2010
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Bauer Media построил аналитическую систему на базе SAP BusinessObjects
иалисты Bauer Media сначала сравнили BI-системы крупных вендоров и остановили свой выбор на решении SAP BusinessObjects. Подрядчиком стала только что закончившая в издательском доме проект по в
|05.03.2010
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SAP выпустила новое решение для управления качеством медуслуг на базе SAP BusinessObjects
изнес-аналитики, предназначенное для управления качеством медицинских услуг. Основанное на решениях SAP BusinessObjects, новое предложение позволяет оптимизировать процессы сбора данных и созда
|04.06.2009
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SAP выпустила новые решения на базе SAP BusinessObjects для госсектора
по работе со средствами для экономического стимулирования экономики. Новый комплекс, основанный на SAP BusinessObjects, призван помочь организациям государственного сектора в повышении эффекти
|21.05.2009
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SAP BusinessObjects Explorer обеспечивает мгновенный доступ к данным
Компания SAP AG объявила о создании SAP BusinessObjects Explorer – нового революционного решения, которое дает клиентам возможнос
|04.02.2009
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SAP Business Objects внедряют в «Современном коммерческом флоте»
Российская судоходная компания «Современный коммерческий флот» и компания SAP объявили о начале проекта по внедрению решения на платформе SAP Business Objects. Целью проекта внедрения является обеспечение высшего менеджмента компании, а также функциональных руководителей и аналитиков оперативной и достоверной информацией из разли
|27.01.2009
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«Альфа-Капитал» внедрила SAP-Business Objects
партнеров, а также относительно небольшой срок внедрения решения. Внедрение аналитической платформы SAP Business Objects заняло 18 месяцев. В качестве базового программного обеспечения использо
|18.12.2008
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Анонсирован выпуск новой версии BusinessObjects BI OnDemand
Компания Business Objects (входит в состав ГК SAP), поставщик решений для оптимизации эффективности бизнеса, объявила о выходе новой версии решения BusinessObjects BI OnDemand. Это решение содержит полн
|27.08.2008
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BusinessObjects Xcelsius Present: инструмент виртуализации бизнес-данных
Компания Business Objects, входящая в группу компаний SAP, объявила о выходе решения BusinessObjects Xcelsius Present. Это решение является инструментом визуализации данных, который преобразует обычные
|25.08.2008
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SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса
Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющ
|24.07.2008
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Business Objects занимает 14,2% рынка решений для бизнес-аналитики
Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания IDC, по результатам исследования «Состояние мирового рынка инструментов для бизнес-аналитики в 2007 г. Рас
|10.07.2008
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Business Objects – в «магическом квадранте» инструментов оценки качества данных
Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что аналитическая компания Gartner включ
|04.07.2008
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Business Objects представила новое решение для аналитического прогнозирования
Компания Business Objects, входящая в состав ГК SAP, объявила о начале поставок решения Business Ob
|18.01.2008
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Сделка SAP+Business Objects: новые подробности
Компания SAP AG объявила о дальнейших шагах в успешном приобретении компании Business Objects. Данное объединение, при масштабной поддержке акционеров и бизнес-партнеров, поможет компаниям достичь лидерства на развивающемся рынке оптимизации ведения бизнеса. Так, 15 янв
|26.10.2007
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IBM и Business Objects будут сотрудничать в области поставки BI-решений
Корпорация IBM и компания Business Objects сообщили о заключении нового соглашения, направленного на разработку и поставку интегрированных решений для организации хранилищ данных и бизнес-анализа. Эти решение позволят з
|08.10.2007
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SAP покупает Business Objects
Ожидается, что сделка завершится к I кварталу 2008 г. В пересчете на одну акцию SAP заплатит за каждую ценную бумагу Business Objects по €42. Она будет осуществлена в наличных средствах. Заметим, что ранее SAP шла по пути разработки собственных технологий, а не поглощения бизнеса других игроков, чем заметно о
|29.05.2007
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Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов
Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная технология трансформации данных от компании Informatica. Аппеляция Business Objects была отклонена; патенты Informatica
|25.10.2006
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Business Objects выпустила Data Quality XI for Siebel CRM Applications
Компания Business Objects анонсировала новую версию продукта BusinessObjects Data Quality XI for Siebe
|10.04.2006
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Business Objects откроет хостинг-версию Crystal Reports
Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и средне
|06.04.2006
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Business Objects завершает приобретение Firstlogic
Компания Business Objects, поставщик BI-решений, объявила о завершении процесса приобретения частной компании Firstlogic, производителя решений и услуг в области обеспечения качества данных. Данная сдел
SAP BO и организации, системы, технологии, персоны:
|Федечкин Эдуард 58 11
|Богачев Игорь 183 6
|Лисогор Дмитрий 17 5
|Лозовая Екатерина 8 4
|Schwarz John - Шварц Джон 8 4
|Горяйнов Андрей 55 4
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Афанасьев Денис 77 3
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 3
|Михалев Александр 26 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Гордеев Дмитрий 8 3
|Храбров Валерий 26 3
|Водянов Владимир 36 3
|Козлов Павел 21 3
|Балаш Максим 8 3
|Марьянович Йован 18 3
|Breya Marge - Брея Мардж 4 3
|Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 3
|Филатов Андрей 117 3
|Гонтарев Павел 122 3
|Тиунов Андрей 8 3
|Кривенкова Ирина 9 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Головатый Артём 8 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Леушев Андрей 75 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Юрьев Илья 47 2
|Андреев Максим 41 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Лосев Сергей 46 2
|Степанов Антон 71 2
|Пугачев Михаил 2 2
|Акулич Сергей 4 2
|Лилеев Петр 6 2
|Кошкина Алена 12 2
|Оболенский Александр 7 2
|Бурлюк Кирилл 6 2
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