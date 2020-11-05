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SAP Mobile Platform mySAP Mobile Business Solutions SAP Global Mobility Solutions

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО 1
17.05.2017 Хусейн Аз-зари - Интерес бизнеса к российскому рынку мобильной разработки растет 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
21.10.2015 «Лента» автоматизирует бизнес-процессы на базе SAP Mobile Platform 1
24.03.2015 Российские хакеры обнаружили критические уязвимости в SAP Mobile 2
16.01.2015 Digital Security опубликовала прогноз основных тенденций и угроз ИБ 2015 г. 1
11.12.2014 «Северсталь» внедрила мобильную систему заявок и заказа продукции 1
24.11.2014 Samsung и SAP создадут корпоративные решения для мобильных и носимых устройств 1
15.09.2014 SAP представила новые приложения дополненной реальности для интеллектуальных очков 1
10.09.2014 SAP обеспечит комплексную поддержку iOS 8 в своих мобильных решениях для бизнеса 3
09.07.2014 В России доступна новая версия мобильной платформы SAP 1
20.05.2014 Microsoft и SAP расширяют партнерство в сфере облачных и мобильных технологий и работы с данными 1
29.04.2014 BC Soft создал мобильную деловую среду для корпоративных клиентов УБРиР 1
24.04.2014 Мобильный мир менеджера 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
04.02.2014 SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
13.09.2013 SAP оснастила свои мобильные решения поддержкой iOS 7 2
27.08.2013 Шесть мобильных бизнес-приложений ClickSoftware сертифицированы SAP 3
12.08.2013 SAP и Esri создадут интегрированное решение для управления геопространственными данными на базе SAP HANA 1
19.07.2013 Новая версия SAP BusinessObjects Mobile упрощает анализ бизнес-информации 2
21.05.2013 Банк Novum обрабатывает платежи по предоплаченным картам с помощью SAP Mobile Platform 3
01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android 2
13.03.2013 SAP выпустит приложение для управления мобильным контентом 2
22.02.2013 SAP предоставила мобильный банкинг на базе SAP Mobile Platform жителям ЮАР 1
15.11.2012 SAP выпустит шесть новых мобильных приложений для Windows 8 2
26.01.2012 SAP поставила новый рекорд по продажам ПО 1
18.11.2004 Бундесвер внедрил пакет ПО SAP 1
28.06.2001 Компании Compaq и SAP выпустят усовершенствованные мобильные решения 2

Публикаций - 33, упоминаний - 46

SAP Mobile Platform и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5589 30
SAP CIS - САП СНГ 867 8
Microsoft Corporation 25733 4
Apple Inc 13106 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 3
Esri 176 2
Evola - Эвола 32 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 2
Accenture plc 717 2
IBM - International Business Machines Corp 9688 2
Citrix Systems 868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1092 2
ERPScan - ЕРПСкан 27 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
Stasher 1 1
Телеком-защита 54 1
SAP Consulting 36 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
ClickSoftware Technologies 12 1
SAP Deutschland 1 1
SAP UKI - SAP UK and Ireland 3 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 119 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
Digital Grass Group - Диджитал Грасс Групп 6 1
Samsung Electronics 11024 1
Broadcom - VMware 2601 1
Cisco Systems 5362 1
X Corp - Twitter 2934 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 1
Intel Corporation 12795 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1753 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Северсталь ПАО - Severstal 622 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 2
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Северсталь ПАО - Северсталь Российская сталь 24 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
AccessHolding - Access Microfinance Holding - AccessBank 3 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Barry Callebaut - Барри Каллебаут НЛ Раша 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2090 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2923 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
Альфа-Банк 1969 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 508 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 210 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Деловые Линии ГК 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 2
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 1
Судебная власть - Judicial power 2487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12872 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5848 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14728 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7780 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9431 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2349 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1113 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8204 4
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 794 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7637 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13664 3
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 705 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 885 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9250 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9967 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5607 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 7
Apple iOS 8555 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 7
Apple iPad 4001 6
Google Android 15194 6
Microsoft Windows 16845 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 5
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 5
SAP Mobile Secure 3 3
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 3
Apple - App Store 3095 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5677 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 3
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Lumira - SAP Lumira Cloud 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 177 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 55 2
SAP Work Management 10 2
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 73 1
SAP Java - SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 10 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5235 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
Деверилин Павел 34 3
Costanzo Rick - Костанцо Рик 4 3
Тюрин Алексей 17 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Григорьева Евгения 60 2
Валькович Владимир 15 2
Частухин Дмитрий 10 2
Евдокимов Дмитрий 29 1
Терехов Олег 8 1
Фатеев Олег 7 1
Коновалов Дмитрий 6 1
Медведовский Илья 34 1
Бондаренко Лев 5 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Бартенева Мария 34 1
Поляков Александр 54 1
Большев Александр 4 1
Тананакин Алексей 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Астахов Константин 23 1
Сорвина Елена 6 1
Журавлева Ирина 5 1
Максимов Дмитрий 11 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Петкевич Андрей 13 1
Замашкина Наиля 23 1
Щербина Сергей 14 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Чернецкий Илья 8 1
Суханов Сергей 5 1
Куприяновский Василий 4 1
Поддубный Олег 2 1
Константинова Людмила 2 1
Якунин Дмитрий 4 1
Звеков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 7
Европа 24923 5
Германия - Федеративная Республика 13182 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13787 2
Европа Восточная 3138 2
Америка Южная 884 2
Италия - Итальянская Республика 4498 2
Франция - Французская Республика 8156 2
Турция - Турецкая республика 2604 2
Украина 7913 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Либерия 26 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 1
Казахстан - Республика 6017 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1046 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Польша - Республика 2030 1
Сингапур - Республика 1948 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2601 1
Бельгия - Королевство 1189 1
Африка - Африканский регион 3635 1
Ближний Восток 3144 1
Испания - Королевство 3829 1
Нидерланды 3736 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Португалия - Португальская Республика 953 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 195 1
Африка Северная 261 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27148 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1068 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8887 3
Аудит - аудиторский услуги 1258 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8041 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5582 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7373 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3456 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1574 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7049 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12255 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 374 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6486 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1186 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10839 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2742 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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