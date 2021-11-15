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SAP EHSM SAP Environmental, Health and Safety Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.11.2021 ПАО «Полюс» запустил пилот по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промбезопасности на базе SAP 1
16.06.2016 SAP СНГ: Объем партнерских продаж в 2015 году вырос на рекордные 84% 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
29.04.2015 Охрана труда в «Петроказахстане» — под контролем SAP EHSM 1
14.12.2012 SAP и ETNA представили в России SaaS-решение по управлению инцидентами и рисками 1
08.11.2012 SAP выводит на российский рынок локализованное решение по управлению операционными рисками 2
27.07.2010 «Эвола» открыла новое направление консалтинга: «Охрана труда» 1
07.08.2008 SAP представила новое решение для управление энергоснабжением 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

SAP EHSM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5639 10
SAP CIS - САП СНГ 868 4
Evola - Эвола 36 3
SAP Consulting 37 2
WorkDay 37 2
Галактика - Корпорация 1557 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 43 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 208 1
SAP Казахстан 9 1
SAP UKI - SAP UK and Ireland 3 1
SAP EMEA 12 1
1С Mirapolis - Мираполис 33 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 127 1
Telkom - Telkom SA SOC Limited - Telkom South Africa - Africa Online Holding - AFOL - MenaNet 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
МегаФон 11102 1
Apple Inc 13361 1
Accenture plc 724 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9810 1
Oracle Corporation 7135 1
Новые облачные технологии (НОТ) 495 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1537 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 270 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 228 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 366 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 169 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 45 1
Тензор 183 1
OpenText 241 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3036 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 540 2
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ПетроКазахстан 3 1
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 1 1
ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк 1 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Barry Callebaut - Барри Каллебаут НЛ Раша 3 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 110 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 356 1
Газпром нефть 753 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 309 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 1
RusProfile - Руспрофайл 40 1
Судебная власть - Judicial power 2544 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 613 4
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 236 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6556 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1840 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7935 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4585 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 200 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14330 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1220 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 1
Стандартизация - Standardization 2373 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1164 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
Оповещение и уведомление - Notification 6278 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1068 1
OASIS - OData - Open Data Protocol 19 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1368 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 21 1
HRM - Расчет отпуска 984 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1084 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1762 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1676 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1590 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3323 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1680 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10609 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1209 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 197 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 235 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 3
SAP MII - SAP Manufacturing Integration and Intelligence 3 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 836 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3753 2
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 2
Abbyy Compreno 21 1
SAP Store - SAP Marketplace 8 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 22 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 18 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
MOLGA Consulting - HRroom 8 1
Google Android 15427 1
Apple iOS 8690 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1404 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 728 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
SAP NetWeaver 160 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 78 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 75 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 73 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Software AG - ARIS Platform 181 1
Тананакин Алексей 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Рындин Евгений 1 1
Schwab Jürgen - Шваб Юрген 2 1
Савкин Денис 2 1
Гайдук Леонид 1 1
Король Юрий 4 1
Демкин Анатолий 4 1
Ramanathan Nagarajan - Раманахан Нагараджан 1 1
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 1
Власюк Василий 4 1
Ламсков Максим 3 1
Atadeniz Sukran - Атадениз Сукран 1 1
Богачев Игорь 183 1
Семеновская Елена 42 1
Красюков Дмитрий 43 1
Парменова Наталия 63 1
Васильев Евгений 137 1
Григорьева Мария 25 1
Шарак Андрей 67 1
Никитин Сергей 103 1
Демин Владимир 25 1
Шишов Сергей 3 1
Коновалов Дмитрий 6 1
Бондаренко Лев 5 1
Юрьев Илья 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 6
Германия - Федеративная Республика 13332 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 3
Казахстан - Республика 6169 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 2
Европа Восточная 3141 2
Казахстан - Карагандинская область - Кумколь - Нефтегазовое месторождение на территории Казахстана 3 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Европа 25075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1059 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2632 1
Бельгия - Королевство 1204 1
Африка - Африканский регион 3659 1
Ближний Восток 3174 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Франция - Французская Республика 8223 1
Турция - Турецкая республика 2663 1
Украина 7988 1
Испания - Королевство 3859 1
Нидерланды 3788 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1130 1
Люксембург Великое Герцогство 454 1
Португалия - Португальская Республика 967 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 845 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Африка Северная 263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2798 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3584 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1595 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4682 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 390 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 995 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8623 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9068 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2223 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6024 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2983 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11605 1
Металлы - Серебро - Silver 841 1
Металлы - Золото - Gold 1270 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2391 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1434 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2407 1
Федеральный закон 7-ФЗ - Об охране окружающей среды 17 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8026 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4707 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 504 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6674 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3665 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1103 1
TAdviser - Центр выбора технологий 495 2
SAP UK and Ireland User Group 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 159 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
SAP Quality Awards 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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