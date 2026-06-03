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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС JSA Group Джей Эс Эй Групп Металло-Тех Металлоинвест-JSA

ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA

JSA Group консалтинговая ИТ-компания, часть холдинга USM Group, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 058 371 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 058 371 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 1 058 371 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
29.04.2026 Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации 2
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
20.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
13.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 1
02.12.2025 «Металлоинвест» и JSA Group перевели исполнительную документацию в цифровой формат на базе Pilot-BIM 1
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
Рынок решений резервного копирования 2020 1
02.04.2025 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM 1
08.11.2023 «Металлоинвест» и JSA Group расширяют программу обучения сотрудников на базе технологий виртуальной реальности 1
26.09.2023 JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста» 3
10.08.2023 «Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта 1
18.05.2023 «Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ 2
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com 1
25.04.2023 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем 3
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов 3
29.12.2022 «Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца 1
18.10.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей 1
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта 1
01.06.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях 1
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний 1
11.11.2021 «Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности 1
27.10.2021 «Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения 1
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы 1
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group 2
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира 1
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» 1
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 3

Публикаций - 39, упоминаний - 56

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - С8 Капитал 44 10
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 30 10
Ростелеком - Фазум - Farzoom 28 10
Топ-сервис 12 10
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 254 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 750 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 479 9
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 95 9
ИКС 495 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 484 9
SimbirSoft - СимбирСофт 120 9
SAP SE 5557 5
МегаФон - Талмер - Talmer 56 5
Ростелеком 10775 4
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 17 3
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 3
ПМХ - ПМХ-Инфотех 6 3
ProBack - ПроБэк 3 3
МегаФон 10511 3
Кометрика 16 2
Nlogic 7 2
ИКС - Некст Софт 5 2
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 2
Red Hat 1364 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 2
ИКС - Форпост 75 2
ИнфоТех 40 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 77 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
Red Hat Россия и СНГ 1 1
Сигурд-Айти - Sigur 24 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 207 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 125 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
Evola - Эвола 31 1
SILA Union - СИЛА Юнион 24 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Cisco Systems 5323 1
Yandex - Яндекс 9011 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 23
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 71 13
Русагро Группа Компаний 360 12
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 79 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 72 10
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 24 10
Акрон Холдинг - Akron Holding 19 10
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 25 10
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 73 10
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 57 10
Афонин, Божор и партнеры - АБП 14 10
Почта России ПАО 2322 10
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 10
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 77 9
Газпром бурение 58 9
Силовые машины 162 9
ГПБ - Газпромбанк 1250 9
МКБ - Московский кредитный банк 645 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 190 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 314 9
Северсталь ПАО - Severstal 612 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 9
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 19 7
Сбер - Еаптека 45 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 124 4
Loginet - Логинет Рус 11 3
Кофемания 85 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 25 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 188 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 136 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 64 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 2
Cotton Club - Коттон Клаб 30 2
Селигдар - Золото Селигдара 13 2
Федеральное казначейство России 1928 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 9
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 28 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 270 5
Федеральное собрание Российской Федерации 314 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 13 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 721 9
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 271 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 284 9
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 28 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 3
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Cisco ACI Multi-POD 6 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 562 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 2
Red Hat Cloud Forms 22 1
SAP Fiori 44 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 1
SAP Basis 15 1
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2310 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
SAP PS - SAP Project System 6 1
1С:УП - 1С:Уполномоченный представитель 2 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 11 1
Ansible 132 1
Red Hat Ansible 134 1
Rakuten Viber 663 1
Microsoft Azure 1506 1
Microsoft Teams - MS Teams 657 1
Red Hat OpenShift 141 1
Red Hat Ansible Tower 13 1
Yandex DataLens 62 1
Каримов Руслан 55 13
Халтурин Максим 13 13
Афанасьев Александр 49 10
Катамадзе Анна 129 10
Нестеров Александр 48 10
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Осипов Дмитрий 12 10
Ильин Дмитрий 38 10
Сурова Надежда 22 10
Ивин Владимир 15 10
Близгарев Юрий 16 10
Гребеник Геннадий 63 10
Цыганков Роман 45 10
Трошина Елена 35 10
Чудинов Дмитрий 86 10
Золотов Владимир 12 10
Матвейчев Олег 16 10
Чекмарев Анатолий 16 10
Евсеев Артем 51 10
Колотев Дмитрий 14 10
Шиндин Роман 12 10
Гончар Марьян 13 10
Мезенцев Роман 33 10
Гришко Олег 14 10
Шершнев Алексей 16 10
Божор Михаил 19 10
Городецкий Николай 14 10
Лапенков Вячеслав 12 10
Балашова Алена 12 10
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Бреган Андрей 10 10
Коптелов Андрей 130 10
Алифанов Кирилл 80 10
Ульянов Николай 173 9
Воеводин Александр 37 9
Шойтов Александр 113 9
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Россия - РФ - Российская федерация 163455 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3115 8
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 893 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 84 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Казахстан - Республика 5969 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Европа 24869 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1223 1
Южная Корея - Республика 6992 1
Япония 13725 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Сингапур - Республика 1933 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3296 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 719 1
Новая Зеландия 736 1
Европа Западная 1495 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 758 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4377 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5052 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5569 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 513 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8400 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1002 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 3
Черкизон - Черкизовский рынок 176 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 2
Экономический эффект 1297 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3515 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2984 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1805 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 712 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 690 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 742 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2309 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 222 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 393 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
CNews Инновация года - награда 150 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
Gartner - Гартнер 3646 1
ICS Tech - технологический университет 1 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 452 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 10
CNews FORUM Кейсы 298 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 3
SAP Value Award 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 386 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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