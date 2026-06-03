ИКС JSA Group Джей Эс Эй Групп Металло-Тех Металлоинвест-JSA

JSA Group – консалтинговая ИТ-компания, часть холдинга USM Group, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 1 058 371 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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