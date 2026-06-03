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ИКС JSA Group Джей Эс Эй Групп Металло-Тех Металлоинвест-JSA
JSA Group – консалтинговая ИТ-компания, часть холдинга USM Group, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 1 058 371 ₽*
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
|Каримов Руслан 55 13
|Халтурин Максим 13 13
|Афанасьев Александр 49 10
|Катамадзе Анна 129 10
|Нестеров Александр 48 10
|Титов Алексей 57 10
|Осипов Дмитрий 12 10
|Ильин Дмитрий 38 10
|Сурова Надежда 22 10
|Ивин Владимир 15 10
|Близгарев Юрий 16 10
|Гребеник Геннадий 63 10
|Цыганков Роман 45 10
|Трошина Елена 35 10
|Чудинов Дмитрий 86 10
|Золотов Владимир 12 10
|Матвейчев Олег 16 10
|Чекмарев Анатолий 16 10
|Евсеев Артем 51 10
|Колотев Дмитрий 14 10
|Шиндин Роман 12 10
|Гончар Марьян 13 10
|Мезенцев Роман 33 10
|Гришко Олег 14 10
|Шершнев Алексей 16 10
|Божор Михаил 19 10
|Городецкий Николай 14 10
|Лапенков Вячеслав 12 10
|Балашова Алена 12 10
|Бурдюгова Татьяна 11 10
|Королева Валентина 13 10
|Пронин Роман 12 10
|Садова Карина 16 10
|Бреган Андрей 10 10
|Коптелов Андрей 130 10
|Алифанов Кирилл 80 10
|Ульянов Николай 173 9
|Воеводин Александр 37 9
|Шойтов Александр 113 9
|Круглов Виктор 34 9
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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