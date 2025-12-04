Разделы

Ланит Lansoft Goodt Time ранее ZoZo RCAM Revenue&Costs Assurance Management

Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management

04.12.2025 Goodt и Kept объединили усилия для продвижения отечественных решений в области анализа данных 1
28.11.2025 Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента 1
15.10.2025 Продукты Goodt и «Денвик Аналитики» позволят бизнесу создавать надежные решения для анализа данных 1
10.10.2025 BI-платформа Insight получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres 1
06.10.2025 BI-платформа Insight сертифицирована для работы в защищенной среде Astra Linux 1
В экосистеме нашего бренда – полный спектр решений для крупного бизнеса 1
28.08.2025 HR-решения компаний холдинга Lansoft собраны на единой онлайн-карте 1
09.06.2025 Lansoft и Yandex Cloud стали стратегическими партнерами в области машинного обучения 1
14.05.2025 Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний 1
08.04.2025 «Сибагро» внедрит систему Goodt WFM 1
13.11.2024 «P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
28.10.2024 Компания Goodt представила новую версию аналитической BI-платформы Insight 1
09.10.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
01.10.2024 Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики 1
30.09.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации 1
29.05.2024 «Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3 1
28.05.2024 Lansoft – новый национальный вендор, претендующий на лидерство в области бизнес-решений для крупного бизнеса 1
06.05.2024 Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение 1
26.04.2024 Российский центр научной информации переходит на BI-платформу Insight 1
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях 1
28.08.2023 BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1
03.04.2023 Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве 1
16.03.2023 BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами 1
26.01.2023 В России появилось новое открытое экспертное BI-сообщество 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 1
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 1
16.11.2022 Продукты компании Goodt внесены в единый реестр российского ПО 1
17.10.2022 VK расширяет направление HR Tech 1
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
15.08.2022 САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение 1
25.07.2022 NDBC и Goodt расширяют партнерство для внедрения российских решений в области HR-tech и аналитики 1
24.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
16.06.2022 Goodt и Masterdata заключили партнерское соглашение 1

