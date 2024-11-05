«Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников

«Почта России» внедрила новую систему управления персоналом во всех 38 тыс. почтовых отделений. Систему разработала команда «Норбит» на базе отечественного решения Goodt WFM (Workforce Management). Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Единая информационная система Goodt WFM автоматизирует учет рабочего времени, позволяет эффективнее планировать график работы и повышает эффективность труда. Благодаря ее внедрению «Почта России» может на год вперед рассчитывать необходимую штатную численность и рабочую нагрузку, сокращая переработки и простои.

Goodt WFM анализирует информацию, полученную из других систем — ИСС «Паспорт ОПС», «1С», ЕИАП (единая информационно-аналитическая платформа). Система детально изучает большое количество вводных, применяя интеллектуальные инструменты прогнозирования. После исследования она предлагает оптимальный подход к планированию и учету времени, минимизируя влияние человеческого фактора. В зависимости от потока клиентов и загруженности основного персонала система автоматически распределяет сотрудников мобильных групп по конкретным отделениям. Руководителям почтовых отделений больше не нужно вручную планировать график, что позволяет высвободить ресурсы и повысить производительность труда, обеспечивая прозрачность и контроль над всеми ключевыми рабочими процессами.

«Компания продолжает планомерное развитие сложного разветвленного ИТ-ландшафта на базе отечественных инновационных решений. Колоссальное внедрение, успешно реализованное совместно с командой группы «Ланит», поможет нам снять огромный пласт рутинных обязанностей со специалистов, существенно разгрузив их рабочий день. Мы активно внедряем data-driven подход, применяем интеллектуальные технологии для анализа данных, все это становится ключом к оптимизации и контролю, упрощает и ускоряет принятие управленческих решений. Новая система позволит сократить время ожидания клиентов и ввести новые стандарты обслуживания и сервиса», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«В тандеме с экспертами «Почты России» мы реализовали самый масштабный проект по переходу на WFM-решение в стране и один из крупнейших в Европе. Он охватил порядка 150 тыс. человек. Эффекты, которых удалось достичь, совершенно точно заметит каждый десятый житель России», — отметил вице-президент группы компаний «Ланит», управляющий директор «Норбит» Владимир Вертоградов.

«Почта России» внедряла систему поэтапно. Семь модулей специалисты «Норбит» подобрали в соответствии с особыми требованиями логистического оператора. За пять месяцев разработчики создали прототип системы и запустили пилотную версию сначала в трех филиалах «Почты России». После успешного тестирования проект расширили на все почтовые отделения.