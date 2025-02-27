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Почта России Паспорт ОПС
Паспорт ОПС — система для хранения структурированной информации о почтовых отделениях Почта России, используется для учёта, управления и анализа работы объектов почтовой связи на территории РФ.
|27.02.2025
|10 ключевых информационных систем «Почты России» внесены в реестр отечественного ПО 1
|05.11.2024
|«Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
Почта России и организации, системы, технологии, персоны:
|Vertica 40 1
|Microsoft Corporation 24682 1
|1С 8275 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
|Ланит - Норбит - Norbit 370 1
|Почта России ПАО 2120 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
|Европа 21812 1
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