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Почта России Паспорт ОПС


Паспорт ОПС — система для хранения структурированной информации о почтовых отделениях Почта России, используется для учёта, управления и анализа работы объектов почтовой связи на территории РФ.


27.02.2025 10 ключевых информационных систем «Почты России» внесены в реестр отечественного ПО 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Почта России и организации, системы, технологии, персоны:

Vertica 40 1
Microsoft Corporation 24682 1
8275 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
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Почта России - ЕИАП - Единая информационно-аналитическая платформа 3 1
Почта России - Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений 1 1
Почта России - Электронная почтовая система и АСУ Гибридная почта 8 1
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