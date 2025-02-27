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Почта России ИС Пенсии
ИС Пенсии — мастер-система, обеспечивающая взаимодействие с Пенсионным фондом России (ПФР) и почтовыми отделениями, выдающими пенсии и пособия.
|27.02.2025
|10 ключевых информационных систем «Почты России» внесены в реестр отечественного ПО 1
Почта России и организации, системы, технологии, персоны:
|Vertica 40 1
|Microsoft Corporation 24682 1
|Почта России ПАО 2120 1
|Чудинов Дмитрий 34 1
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