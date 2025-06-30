Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации

Половина россиян готова направлять часть премий на формирование будущей пенсии участвовать, если сумма накоплений окажется значительной. Позитивно идею формировать дополнительную пенсию за счет премий называют как мужчины, так и женщины. Существенных различий не выявлено:

«Авито Подработка»: количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35% асширения социальных границ найма эксперты «Авито Подработк»и изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. Так, по итогам весны 2025 г., количество гибких вариантов занятости для пенсионеров увеличилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком либо частичной занятостью по стране составило 66,39 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Ко

«Авито Работа»: профессия монтажника стала лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с пометкой доступности для пенсионеров за I квартал 2024/2025 года. Так, согласно данным платформы, больше всего новых предложений появилось на позицию монтажника, где количество объявлений увеличилось на 88% год к г

«Авито Работа»: за год число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» выросло почти вдвое жность оставаться активными, социально вовлеченными и иметь дополнительный источник доходов, помимо пенсии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». Профессии с наибольшим

Системы управления самолетами в США «непригодны для эксплуатации». Многим из них 60 лет и СССР находились в состоянии холодной войны. В России 60 лет – это нынешний возраст выхода женщин на пенсию. 40 из этих систем 30-летние, и их тоже нельзя назвать современными, с учетом того,

«Авито Работа»: 61% россиян хотят продолжить работу по достижении пенсионного возраста абота» опросила более 7000 работающих в штате россиян, чтобы узнать их карьерные планы после выхода на пенсию. Исследование показало, что большинство (61%) россиян планируют оставаться активным

«Авито Работа»: лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» стала профессия контролера и список самых высокооплачиваемых профессий, отмеченных доступностью трудоустройства для россиян на пенсии. Лидером стала уже упомянутая выше профессия водителя-экспедитора. Средние зарплатные

Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы лях оказания услуг (сервисов), в том числе и при наличии технической возможности. Подтвердить право на пенсию через ЕБС Весной этого года на едином портале «Госуслуг» запущен сервис для прожива

В Подмосковье оцифровали оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет вом удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 руб. полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прож

В Подмосковье новой онлайн-услугой для пенсионеров воспользовались более 440 раз ера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тыс. руб. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с

IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры , которые все еще производят их. У IBM даже есть свои покупатели, но вот специалистов по мейнфреймам с каждым днем становится все меньше, и большинству из них больше 50 лет. Многие и вовсе собираются на пенсию в относительно скором будущем. Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенный для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакцио

Новый сервис для пенсионеров стал доступен в петербургском мини-приложении «Я здесь живу» узнать актуальные телефоны для записи в МФЦ. «В Санкт-Петербурге есть богатый выбор событий, клубов, центров, которые разработали программы, интересные для людей возрастной категории 55+. Сегодняшние пенсионеры зачастую продолжают активную жизнь, многие хорошо владеют компьютером, не говоря уже о "предпенсионерах". Логично, что в приложении "Я здесь живу", которое нацелено на улучшение каче

Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн» кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счет в «Сбере». Для удобства и быстроты доступа в мобильном при

Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема. «Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет моде

Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги» енность наших граждан. Расширяя способы и формы получения услуг, мы повышаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут запросить компенсацию проезда к месту отдыха в электр

Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию дент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнс

В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию. «Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сберба

В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию. Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка,

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн Ц или банка, что существенно ускорит и упростит процесс назначения государственных выплат. При этом пенсионеры, которые обслуживаются в ВТБ, получают дополнительные преимущества от банка, напри

Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн бильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если

«Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину овав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обес

Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных Информационные технологии против пенсионеров Российские пенсионеры недополучили несколько сотен миллионов рублей из-за неправильно работавших баз дан

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений. «Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит

Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн нты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 201

Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством о (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%). После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о

Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python аботчика программного обеспечения. Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев п

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетности в формат

Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк , что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил». Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры

На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство ь накоплениями можно онлайн. Сервис пришлет уведомление пользователю, когда у него появляется право на пенсию. После этого достаточно подать электронное заявление, чтобы начать получать деньги.

Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн а своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В рамках обновленного кабинета появилась

В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в специально созданном разделе «Моя пенсия» в мобильном или интернет-приложении «Почта Банк Онлайн». Для того, чтобы перевести пе

Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию менив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества

Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ. Первый сервис — перевод получения

Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока для новых пенсионеров Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было

ПФР запустил электронные сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из пенсионных накоплений ом, теперь гражданам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата, сообщили CNews в Отделении ПФР по Тамбовско

На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел для пенсионеров униципальных услуг (ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таки

Выход на пенсию улучшает здоровье ть, питание, количество "просиженных на диване" часов и употребление алкоголя. Как оказалось, выход на пенсию связан с положительными изменениями в жизни. Будучи пенсионерами, люди начали вести

«Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием уси