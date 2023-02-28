Пенсия пенсионное страхование ИПП, Индивидуальный пенсионный план Индивидуальный (персонифицированный) учет Федеральный закон 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации
|28.02.2023
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Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн
сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема. «Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет моде
|29.04.2022
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Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию
дент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнс
|12.04.2022
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В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере»
ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию. «Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сберба
|11.04.2022
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В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке
ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию. Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка,
|06.08.2021
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Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн
уг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью ВТБ Онлайн. «Россияне, выходящие сегодня на пенсию, уже привыкли использовать современные гаджеты и решать свои повседневные вопросы в
|21.06.2021
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Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн
бильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если
|20.04.2021
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«Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину
овав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обес
|05.04.2021
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Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных
ацию, в результате чего, например, женщины, сменившие фамилию в результате замужества, после выхода на пенсию лишались части причитающихся им по закону денежных средств. Еще одна причина неправ
|01.03.2021
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Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений
вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений. «Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит
|29.01.2021
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Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн
нты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 201
|15.12.2020
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Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством
о (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%). После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о
|13.11.2020
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Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python
аботчика программного обеспечения. Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев п
|28.02.2020
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НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»
Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетности в формат
|04.12.2019
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Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк
, что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил». Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры
|20.08.2019
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Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн
а своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В рамках обновленного кабинета появилась
|31.07.2019
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В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн
Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в
|30.07.2019
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Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию
его года, Дейв Хитц, один из тех, кто стал соучредителем NetApp в 1992 г., покинул компанию, сменив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества лейкемии и лимфомы в Силиконовой долине и Монтерей-Бей. Дэн Уорменховен, который присоединился к NetApp в
|28.06.2018
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Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам
подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ. Первый сервис — перевод получения
|10.05.2017
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Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока
для новых пенсионеров Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было
|07.07.2016
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На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел для пенсионеров
униципальных услуг (ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таки
|15.03.2016
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Выход на пенсию улучшает здоровье
ть, питание, количество "просиженных на диване" часов и употребление алкоголя. Как оказалось, выход на пенсию связан с положительными изменениями в жизни. Будучи пенсионерами, люди начали вести
|03.07.2015
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«Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП
C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием уси
|15.12.2014
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Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко»
Российский национальный коммерческий банк (РНБК банк) при поддержке платежной системы «Универсальная электронная карта» (ПРО100) запустил акцию «Пенсионером быть легко». Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 15.12.2014 по 15.02.2015 г. совершить оплату товаров и услуг с помощью пенсионной карты РНКБ на сумму не менее 100 р
|07.07.2014
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Выход XP на пенсию стимулировал бизнес партнеров Microsoft
osoft по продажам ее продуктов только выиграли от окончания поддержки XP. В компании Softchoice, расположенной в Торонто и обслуживающей в основном американский средний бизнес, отмечают, что выход XP на пенсию оказал неожиданный эффект на клиентов компании. “Это событие дало клиентам возможность пересмотреть пути ведения бизнеса”, — утверждает Девид Брисбойс(David Brisbois), старший руковод
|25.11.2013
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В ИПП «Триада» внедрена СЭД Directum
нерно-производственного предприятия «Триада» самостоятельно осуществили внедрение системы электронного документооборота под руководством корпорации «Галактика» – сертифицированного партнера Directum. ИПП «Триада» – предприятие, которое поставляет и внедряет комплексные решения в области автоматизации технологических процессов энергетики, нефтегазовой, металлургической промышленности, а такж
|14.02.2013
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Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий
Более 2,6 млн клиентов, которые получают пенсию с помощью пластиковых карт «ПриватБанка», смогут снимать наличные без комиссий в банкоматах любого украинского банка. Как сообщили CNews в банке, с начала февраля комиссионные за пользов
|18.01.2013
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Выход из ИТ-бизнеса: проверьте свои мотивы
ессом передачи компании от владельца к его наследникам; в случаях, когда владелец был вынужден уйти на пенсию, эта цифра падает до 6,1 %. По данным исследования, большинство наследников, незави
|17.08.2012
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Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк»
Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию с помощью пенсионных карт «ПриватБанка». Как сообщила в банке, на сегодняшний день количество владельцев пенсионных счетов и карт «ПриватБанка» достигло 2,5 млн. Для сравнения, всего в У
|28.10.2011
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ИТ–специалисты работают не за деньги, а за интерес
льно, что среди всех участников исследования преобладают материальные причины стремления не уходить на пенсию (57% и 37% соответственно). Чем вы будете зарабатывать на жизнь, не работая? Источн
|29.09.2011
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Теватрон выходит на пенсию. Кто займет его место?
Эпоха крупных американских физических экспериментов заканчивается в пятницу - с выходом на пенсию ускорителя частиц Теватрон, расположенного недалеко от Чикаго. 6,3-км кольцо Теватрона было построено 28 лет назад, и долгое время оно было одним из самых мощных ускорителей в мире. С
|27.01.2010
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Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию
рса в ФАС. По просьбе руководителей силовых ведомств, опасавшихся приостановки работы всей системы, президент Дмитрий Медведев назначил «Восход» постоянным оператором системы. Владимир Матюхин уходит на пенсию Однако конфликт на этом не утих: в ответ Минкомсвязи выступило с инициативой о переподчинении себе НИИ «Восход», и, несмотря на сопротивление Росинформтехнологий (агентство обращалось
|27.01.2010
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Пенсионеры разоряют «Почту России»
олев недавно заявил, что считает целесообразным не выплачивать субсидии почте, а применить более системный подход – в частности, ввести лицензирование услуг по доставке почты. Сейчас почта доставляет пенсии 56% российских пенсионеров, являясь единственной организацией, способной осуществить доставку на всей территории страны. На втором месте находится «Сбербанк» с долей 26%, остальную часть
|23.10.2009
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Пенсионерка наказала «Ростелеком»
суд о взыскании задолженности с пенсионерки и отключила ей телефонную линию. При этом до момента отключения телефона робот-автоинформатор регулярно звонил ей по ночам и не отключался до тех пор, пока пенсионерка не снимала трубку и не выслушивала полностью весь текст напоминания о задолженности. То, что задолженность появилась в результате взлома телефонной линии, и что сама женщина являетс
|29.07.2008
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Нижегородские пенсионеры смогут оплачивать услуги связи не выходя из дома
Компания «ВолгаТелеком» в рамках сотрудничества с ФГУП «Почта России» начала в Нижегородской области прием платежей за услуги связи от абонентов-пенсионеров при получении ими пенсии на дому. С 1 августа 2008 г. при доставке пенсий и пособий можно будет, не выходя из дома, внести плату за телефонную связь, а также оплатить все коммунальные услуги. Для удобства пенсио
|21.02.2007
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Пенсионерка произвела заминирование по телеграфу
20 февраля в Приозерском районе Ленинградской области произошло необычное происшествие. 76-летняя пенсионерка отправила на имя начальника 371 отделения связи города Санкт-Петербурга телеграмму. В ней сообщалось, что в посылке на имя жительницы Приморского района Петербурга Афанасьевой содер
|02.02.2007
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«Телефонным террористом» оказался пенсионер
этом «телефонный террорист» назвал свою фамилию. Номер телефона, с которого он звонил, был определён, и к звонившему выехал наряд милиции. Выяснилось, что «телефонным террористом» оказался 60-летний пенсионер, который заявил, что позвонил из хулиганских побуждений. Осмотр здания администрации показал, что никакой бомбы заложено не было. Пенсионер отпущен под обязательство явки по вы
|23.06.2006
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На балконе пенсионерка нашла радиоактивные отходы
На западе Москвы пенсионерка нашла у себя на балконе ящик, в котором находился металлический предмет размером 3х2х1 см и весом в полкилограмма. Как сообщили РБК в ГУВД Москвы, прибывшие на место специалисты опр
|11.06.2003
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Бывший президент Sony потратит свою пенсию на строительство концертного зала
Бывший президент компании Sony Норио Ога планирует направить на строительство концертного зала 13,5 млн долл., выделяемые ему компанией в качестве пенсии за выслугу лет. Ога оставил успешную карьеру оперного певца ради работы в Sony, однако в полной мере искусство не оставил, параллельно дирижируя оркестрами. Концертный зал будет построен
|11.12.2001
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Сотрудники Matsushita торопятся уйти на пенсию
В Matsushita сообщают, что более 10 тыс. работников компании подали заявление об уходе на пенсию в соответствии с планом Matsushita о раннем предоставлении пенсионных льгот. Это св
|07.09.2001
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General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию
Сегодня президент и председатель Совета директоров компании General Electric Джон Ф. Уэлч (John F. Welch) покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. На очередном заседании Совета директоров он передаст все полномочия своему преемнику 45-летнему Джеффри Иммельту (Jeffrey Immelt). Г-н Уэлч возглавлял компанию с 1981 года. За двадца
Пенсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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