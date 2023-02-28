Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации

Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема. «Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет моде

Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию дент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнс

В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию. «Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сберба

В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию. Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка,

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн уг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью ВТБ Онлайн. «Россияне, выходящие сегодня на пенсию, уже привыкли использовать современные гаджеты и решать свои повседневные вопросы в

Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн бильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если

«Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину овав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обес

Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных ацию, в результате чего, например, женщины, сменившие фамилию в результате замужества, после выхода на пенсию лишались части причитающихся им по закону денежных средств. Еще одна причина неправ

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений. «Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит

Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн нты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 201

Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством о (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%). После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о

Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python аботчика программного обеспечения. Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев п

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетности в формат

Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк , что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил». Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры

Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн а своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В рамках обновленного кабинета появилась

В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в

Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию его года, Дейв Хитц, один из тех, кто стал соучредителем NetApp в 1992 г., покинул компанию, сменив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества лейкемии и лимфомы в Силиконовой долине и Монтерей-Бей. Дэн Уорменховен, который присоединился к NetApp в

Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ. Первый сервис — перевод получения

Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока для новых пенсионеров Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было

На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел для пенсионеров униципальных услуг (ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таки

Выход на пенсию улучшает здоровье ть, питание, количество "просиженных на диване" часов и употребление алкоголя. Как оказалось, выход на пенсию связан с положительными изменениями в жизни. Будучи пенсионерами, люди начали вести

«Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием уси

Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко» Российский национальный коммерческий банк (РНБК банк) при поддержке платежной системы «Универсальная электронная карта» (ПРО100) запустил акцию «Пенсионером быть легко». Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 15.12.2014 по 15.02.2015 г. совершить оплату товаров и услуг с помощью пенсионной карты РНКБ на сумму не менее 100 р

Выход XP на пенсию стимулировал бизнес партнеров Microsoft osoft по продажам ее продуктов только выиграли от окончания поддержки XP. В компании Softchoice, расположенной в Торонто и обслуживающей в основном американский средний бизнес, отмечают, что выход XP на пенсию оказал неожиданный эффект на клиентов компании. “Это событие дало клиентам возможность пересмотреть пути ведения бизнеса”, — утверждает Девид Брисбойс(David Brisbois), старший руковод

В ИПП «Триада» внедрена СЭД Directum нерно-производственного предприятия «Триада» самостоятельно осуществили внедрение системы электронного документооборота под руководством корпорации «Галактика» – сертифицированного партнера Directum. ИПП «Триада» – предприятие, которое поставляет и внедряет комплексные решения в области автоматизации технологических процессов энергетики, нефтегазовой, металлургической промышленности, а такж

Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий Более 2,6 млн клиентов, которые получают пенсию с помощью пластиковых карт «ПриватБанка», смогут снимать наличные без комиссий в банкоматах любого украинского банка. Как сообщили CNews в банке, с начала февраля комиссионные за пользов

Выход из ИТ-бизнеса: проверьте свои мотивы ессом передачи компании от владельца к его наследникам; в случаях, когда владелец был вынужден уйти на пенсию, эта цифра падает до 6,1 %. По данным исследования, большинство наследников, незави

Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк» Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию с помощью пенсионных карт «ПриватБанка». Как сообщила в банке, на сегодняшний день количество владельцев пенсионных счетов и карт «ПриватБанка» достигло 2,5 млн. Для сравнения, всего в У

ИТ–специалисты работают не за деньги, а за интерес льно, что среди всех участников исследования преобладают материальные причины стремления не уходить на пенсию (57% и 37% соответственно). Чем вы будете зарабатывать на жизнь, не работая? Источн

Теватрон выходит на пенсию. Кто займет его место? Эпоха крупных американских физических экспериментов заканчивается в пятницу - с выходом на пенсию ускорителя частиц Теватрон, расположенного недалеко от Чикаго. 6,3-км кольцо Теватрона было построено 28 лет назад, и долгое время оно было одним из самых мощных ускорителей в мире. С

Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию рса в ФАС. По просьбе руководителей силовых ведомств, опасавшихся приостановки работы всей системы, президент Дмитрий Медведев назначил «Восход» постоянным оператором системы. Владимир Матюхин уходит на пенсию Однако конфликт на этом не утих: в ответ Минкомсвязи выступило с инициативой о переподчинении себе НИИ «Восход», и, несмотря на сопротивление Росинформтехнологий (агентство обращалось

Пенсионеры разоряют «Почту России» олев недавно заявил, что считает целесообразным не выплачивать субсидии почте, а применить более системный подход – в частности, ввести лицензирование услуг по доставке почты. Сейчас почта доставляет пенсии 56% российских пенсионеров, являясь единственной организацией, способной осуществить доставку на всей территории страны. На втором месте находится «Сбербанк» с долей 26%, остальную часть

Пенсионерка наказала «Ростелеком» суд о взыскании задолженности с пенсионерки и отключила ей телефонную линию. При этом до момента отключения телефона робот-автоинформатор регулярно звонил ей по ночам и не отключался до тех пор, пока пенсионерка не снимала трубку и не выслушивала полностью весь текст напоминания о задолженности. То, что задолженность появилась в результате взлома телефонной линии, и что сама женщина являетс

Нижегородские пенсионеры смогут оплачивать услуги связи не выходя из дома Компания «ВолгаТелеком» в рамках сотрудничества с ФГУП «Почта России» начала в Нижегородской области прием платежей за услуги связи от абонентов-пенсионеров при получении ими пенсии на дому. С 1 августа 2008 г. при доставке пенсий и пособий можно будет, не выходя из дома, внести плату за телефонную связь, а также оплатить все коммунальные услуги. Для удобства пенсио

Пенсионерка произвела заминирование по телеграфу 20 февраля в Приозерском районе Ленинградской области произошло необычное происшествие. 76-летняя пенсионерка отправила на имя начальника 371 отделения связи города Санкт-Петербурга телеграмму. В ней сообщалось, что в посылке на имя жительницы Приморского района Петербурга Афанасьевой содер

«Телефонным террористом» оказался пенсионер этом «телефонный террорист» назвал свою фамилию. Номер телефона, с которого он звонил, был определён, и к звонившему выехал наряд милиции. Выяснилось, что «телефонным террористом» оказался 60-летний пенсионер, который заявил, что позвонил из хулиганских побуждений. Осмотр здания администрации показал, что никакой бомбы заложено не было. Пенсионер отпущен под обязательство явки по вы

На балконе пенсионерка нашла радиоактивные отходы На западе Москвы пенсионерка нашла у себя на балконе ящик, в котором находился металлический предмет размером 3х2х1 см и весом в полкилограмма. Как сообщили РБК в ГУВД Москвы, прибывшие на место специалисты опр

Бывший президент Sony потратит свою пенсию на строительство концертного зала Бывший президент компании Sony Норио Ога планирует направить на строительство концертного зала 13,5 млн долл., выделяемые ему компанией в качестве пенсии за выслугу лет. Ога оставил успешную карьеру оперного певца ради работы в Sony, однако в полной мере искусство не оставил, параллельно дирижируя оркестрами. Концертный зал будет построен

Сотрудники Matsushita торопятся уйти на пенсию В Matsushita сообщают, что более 10 тыс. работников компании подали заявление об уходе на пенсию в соответствии с планом Matsushita о раннем предоставлении пенсионных льгот. Это св