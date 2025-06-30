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Пенсия пенсионное страхование ИПП, Индивидуальный пенсионный план Индивидуальный (персонифицированный) учет Федеральный закон 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации

Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации

Мы спокойны за свой завтрашний день! ⁠⁠ (В. Говорков) 1956 год Мы спокойны за свой завтрашний день! ⁠⁠ (В. Говорков) 1956 год
Мы спокойны за свой завтрашний день! ⁠⁠ (В. Говорков) 1956 год

СОБЫТИЯ


30.06.2025 Половина россиян готова направлять часть премий на формирование будущей пенсии

участвовать, если сумма накоплений окажется значительной. Позитивно идею формировать дополнительную пенсию за счет премий называют как мужчины, так и женщины. Существенных различий не выявлено:
24.06.2025 «Авито Подработка»: количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%

асширения социальных границ найма эксперты «Авито Подработк»и изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. Так, по итогам весны 2025 г., количество гибких вариантов занятости для пенсионеров увеличилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком либо частичной занятостью по стране составило 66,39 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Ко
12.05.2025 «Авито Работа»: профессия монтажника стала лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров»

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с пометкой доступности для пенсионеров за I квартал 2024/2025 года. Так, согласно данным платформы, больше всего новых предложений появилось на позицию монтажника, где количество объявлений увеличилось на 88% год к г
24.03.2025 «Авито Работа»: за год число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» выросло почти вдвое

жность оставаться активными, социально вовлеченными и иметь дополнительный источник доходов, помимо пенсии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». Профессии с наибольшим

05.03.2025 Системы управления самолетами в США «непригодны для эксплуатации». Многим из них 60 лет

и СССР находились в состоянии холодной войны. В России 60 лет – это нынешний возраст выхода женщин на пенсию. 40 из этих систем 30-летние, и их тоже нельзя назвать современными, с учетом того,
05.02.2025 «Авито Работа»: 61% россиян хотят продолжить работу по достижении пенсионного возраста

абота» опросила более 7000 работающих в штате россиян, чтобы узнать их карьерные планы после выхода на пенсию. Исследование показало, что большинство (61%) россиян планируют оставаться активным
04.02.2025 «Авито Работа»: лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» стала профессия контролера

и список самых высокооплачиваемых профессий, отмеченных доступностью трудоустройства для россиян на пенсии. Лидером стала уже упомянутая выше профессия водителя-экспедитора. Средние зарплатные

05.11.2024 Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы

лях оказания услуг (сервисов), в том числе и при наличии технической возможности. Подтвердить право на пенсию через ЕБС Весной этого года на едином портале «Госуслуг» запущен сервис для прожива
09.07.2024 В Подмосковье оцифровали оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет

вом удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 руб. полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прож
20.06.2024 В Подмосковье новой онлайн-услугой для пенсионеров воспользовались более 440 раз

ера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тыс. руб. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с
11.03.2024 IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры

, которые все еще производят их. У IBM даже есть свои покупатели, но вот специалистов по мейнфреймам с каждым днем становится все меньше, и большинству из них больше 50 лет. Многие и вовсе собираются на пенсию в относительно скором будущем. Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенный для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакцио
18.01.2024 Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника
11.01.2024 Новый сервис для пенсионеров стал доступен в петербургском мини-приложении «Я здесь живу»

узнать актуальные телефоны для записи в МФЦ. «В Санкт-Петербурге есть богатый выбор событий, клубов, центров, которые разработали программы, интересные для людей возрастной категории 55+. Сегодняшние пенсионеры зачастую продолжают активную жизнь, многие хорошо владеют компьютером, не говоря уже о "предпенсионерах". Логично, что в приложении "Я здесь живу", которое нацелено на улучшение каче
03.11.2023 Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн»

кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счет в «Сбере». Для удобства и быстроты доступа в мобильном при
28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн

сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема. «Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет моде
20.10.2022 Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги»

енность наших граждан. Расширяя способы и формы получения услуг, мы повышаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут запросить компенсацию проезда к месту отдыха в электр
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

дент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнс
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере»

ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию. «Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сберба
11.04.2022 В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке

ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию. Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка,
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн

Ц или банка, что существенно ускорит и упростит процесс назначения государственных выплат. При этом пенсионеры, которые обслуживаются в ВТБ, получают дополнительные преимущества от банка, напри
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн

бильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину

овав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обес
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных

Информационные технологии против пенсионеров Российские пенсионеры недополучили несколько сотен миллионов рублей из-за неправильно работавших баз дан
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений. «Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит

29.01.2021 Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн

нты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 201
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

о (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%). После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python

аботчика программного обеспечения. Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев п
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетности в формат
04.12.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк

, что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил». Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство

ь накоплениями можно онлайн. Сервис пришлет уведомление пользователю, когда у него появляется право на пенсию. После этого достаточно подать электронное заявление, чтобы начать получать деньги.
20.08.2019 Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн

а своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В рамках обновленного кабинета появилась
31.07.2019 В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн

отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в специально созданном разделе «Моя пенсия» в мобильном или интернет-приложении «Почта Банк Онлайн». Для того, чтобы перевести пе
30.07.2019 Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию

менив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества
28.06.2018 Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам

подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ. Первый сервис — перевод получения
10.05.2017 Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока

для новых пенсионеров Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было
17.10.2016 ПФР запустил электронные сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из пенсионных накоплений

ом, теперь гражданам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата, сообщили CNews в Отделении ПФР по Тамбовско
07.07.2016 На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел для пенсионеров

униципальных услуг (ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таки
15.03.2016 Выход на пенсию улучшает здоровье

ть, питание, количество "просиженных на диване" часов и употребление алкоголя. Как оказалось, выход на пенсию связан с положительными изменениями в жизни. Будучи пенсионерами, люди начали вести
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП

C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием уси
15.12.2014 Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко»

Российский национальный коммерческий банк (РНБК банк) при поддержке платежной системы «Универсальная электронная карта» (ПРО100) запустил акцию «Пенсионером быть легко». Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 15.12.2014 по 15.02.2015 г. совершить оплату товаров и услуг с помощью пенсионной карты РНКБ на сумму не менее 100 р

Публикаций - 836, упоминаний - 1031

Пенсия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Ростелеком 10948 46
Microsoft Corporation 25775 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
9594 32
Google LLC 12688 24
МегаФон 10742 23
Samsung Electronics 11064 20
SAP SE 5601 20
Apple Inc 13154 20
Intel Corporation 12811 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Yandex - Яндекс 9215 14
HP Inc. 5883 12
Sony 6739 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Toshiba Corporation 2980 11
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 11
Oracle Corporation 7074 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
1С-Рарус 982 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
X Corp - Twitter 2938 9
Telegram Group 2940 9
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Fujitsu 2105 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Dell EMC 5180 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
Почта России ПАО 2370 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
НСПК - Национальная система платежных карт 948 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 21
Visa International 1993 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
ВТБ - Почта Банк 514 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Альфа-Банк 1979 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Superjob - Суперджоб 858 9
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Газпром ПАО 1493 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 6
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 6
ИнвестКапиталБанк 26 6
Благосостояние НПФ 52 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Социальные гарантии 41 4
Резонанс НПП 407 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 105
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 93
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 19
Судебная власть - Judicial power 2500 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
Федеральное казначейство России 1949 16
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 12
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Союз пенсионеров России 9 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Academic Mainframe Consortium - AMC - Академический консорциум мэйнфреймов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 131
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 119
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 88
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 87
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 71
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 71
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 43
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Оповещение и уведомление - Notification 5943 41
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 38
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 38
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 31
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 30
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 151
Google Android 15243 34
Apple iOS 8583 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
Microsoft Windows 16882 23
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 23
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
Linux OS 11533 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 14
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 13
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 12
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 10
FreePik 1841 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Microsoft Office 4170 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 10
ЕМИАС Электронный рецепт 90 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 7
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 7
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 6
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Путин Владимир 3454 37
Медведев Дмитрий 1665 23
Щеголев Игорь 699 14
Рейман Леонид 1065 12
Никифоров Николай 1138 9
Матюхин Владимир 61 8
Массух Илья 239 7
Попов Алексей 339 7
Огуряев Дмитрий 85 7
Куртяник Надежда 441 6
Мишустин Михаил 787 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Собянин Сергей 538 6
Скляр Алексей 54 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 5
Прокопенков Александр 7 5
Григоренко Дмитрий 249 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Игнатова Мария 143 4
Чудинов Дмитрий 103 4
Губанов Роман 118 4
Орловский Виктор 408 4
Шадаев Максут 1210 4
Греф Герман 485 4
Симаков Олег 113 4
Володин Вячеслав 108 4
Евраев Михаил 266 4
Козырев Алексей 328 4
Авербах Владимир 127 4
Зарецкий Александр 5 4
Елистратов Николай 90 4
Бородинов Леонид 14 3
Гуральников Сергей 164 3
Гарцева Екатерина 11 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Юхневич Леонид 28 3
Бийчук Андрей 47 3
Кабанов Марат 91 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 85
Европа 24963 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 36
Япония 13807 35
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Казахстан - Республика 6047 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 19
Украина 7928 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
Индия - Bharat 5869 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 15
США - Калифорния 4829 15
Россия - УФО - Челябинская область 1512 15
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 15
Россия - УФО - Свердловская область 1951 14
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 14
Россия - УФО - Тюменская область 1365 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 13
Россия - ПФО - Самарская область 1577 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 13
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 306
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 302
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 135
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
Bloomberg 1627 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
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Silicon.com 364 2
PhysicsWeb 184 2
Asahi Shimbun 19 2
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Forbes - Форбс 1002 2
РИА Новости 1033 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
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23ABC News 183 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 2
Fortune 211 2
Telegraph 199 1
IEEE Spectrum 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IDC - International Data Corporation 4975 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 5
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Informa - Ovum - Omdia 155 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 2
ISC - Cybersecurity Workforce Study 1 1
Vanson Bourne 49 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
AdIndex 13 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CNews Мишень CRM-систем 2 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
Ростелеком - Азбука интернета 34 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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