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Пенсия пенсионное страхование ИПП, Индивидуальный пенсионный план Индивидуальный (персонифицированный) учет Федеральный закон 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации

Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации


28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн

сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема. «Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет моде
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

дент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнс
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере»

ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию. «Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сберба
11.04.2022 В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке

ениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию. Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка,
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн

уг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью ВТБ Онлайн. «Россияне, выходящие сегодня на пенсию, уже привыкли использовать современные гаджеты и решать свои повседневные вопросы в
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн

бильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину

овав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обес
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных

ацию, в результате чего, например, женщины, сменившие фамилию в результате замужества, после выхода на пенсию лишались части причитающихся им по закону денежных средств. Еще одна причина неправ
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки такого сервиса – уменьшение бюрократической нагрузки сферу соцподдержки населения. К примеру, рядом сервисов, в том числе получением пособий и пенсии, россияне смогут пользоваться без предоставления необходимых подтверждающих документов и без предварительной подачи заявлений. «Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит

29.01.2021 Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн

нты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 201
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

о (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%). После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python

аботчика программного обеспечения. Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев п
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетности в формат
04.12.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк

, что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил». Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры
20.08.2019 Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн

а своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В рамках обновленного кабинета появилась
31.07.2019 В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн

Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в
30.07.2019 Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию

его года, Дейв Хитц, один из тех, кто стал соучредителем NetApp в 1992 г., покинул компанию, сменив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества лейкемии и лимфомы в Силиконовой долине и Монтерей-Бей. Дэн Уорменховен, который присоединился к NetApp в
28.06.2018 Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам

подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ. Первый сервис — перевод получения
10.05.2017 Карта «Мир» станет безальтернативной для пенсионеров на 3 года раньше срока

для новых пенсионеров Минтруд подготовил изменения в ведомственные акты, согласно которым выходящие на пенсию после 1 июля 2017 г. россияне не смогут получить свои пенсии на какие бы то ни было
07.07.2016 На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел для пенсионеров

униципальных услуг (ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таки
15.03.2016 Выход на пенсию улучшает здоровье

ть, питание, количество "просиженных на диване" часов и употребление алкоголя. Как оказалось, выход на пенсию связан с положительными изменениями в жизни. Будучи пенсионерами, люди начали вести
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП

C июля 2015 г. перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ Пенсионный фонд можно во всех отделениях «Банка Москвы» с использованием уси
15.12.2014 Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко»

Российский национальный коммерческий банк (РНБК банк) при поддержке платежной системы «Универсальная электронная карта» (ПРО100) запустил акцию «Пенсионером быть легко». Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 15.12.2014 по 15.02.2015 г. совершить оплату товаров и услуг с помощью пенсионной карты РНКБ на сумму не менее 100 р
07.07.2014 Выход XP на пенсию стимулировал бизнес партнеров Microsoft

osoft по продажам ее продуктов только выиграли от окончания поддержки XP. В компании Softchoice, расположенной в Торонто и обслуживающей в основном американский средний бизнес, отмечают, что выход XP на пенсию оказал неожиданный эффект на клиентов компании. “Это событие дало клиентам возможность пересмотреть пути ведения бизнеса”, — утверждает Девид Брисбойс(David Brisbois), старший руковод
25.11.2013 В ИПП «Триада» внедрена СЭД Directum

нерно-производственного предприятия «Триада» самостоятельно осуществили внедрение системы электронного документооборота под руководством корпорации «Галактика» – сертифицированного партнера Directum. ИПП «Триада» – предприятие, которое поставляет и внедряет комплексные решения в области автоматизации технологических процессов энергетики, нефтегазовой, металлургической промышленности, а такж
14.02.2013 Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий

Более 2,6 млн клиентов, которые получают пенсию с помощью пластиковых карт «ПриватБанка», смогут снимать наличные без комиссий в банкоматах любого украинского банка. Как сообщили CNews в банке, с начала февраля комиссионные за пользов
18.01.2013 Выход из ИТ-бизнеса: проверьте свои мотивы

ессом передачи компании от владельца к его наследникам; в случаях, когда владелец был вынужден уйти на пенсию, эта цифра падает до 6,1 %. По данным исследования, большинство наследников, незави
17.08.2012 Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк»

Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию с помощью пенсионных карт «ПриватБанка». Как сообщила в банке, на сегодняшний день количество владельцев пенсионных счетов и карт «ПриватБанка» достигло 2,5 млн. Для сравнения, всего в У
28.10.2011 ИТ–специалисты работают не за деньги, а за интерес

льно, что среди всех участников исследования преобладают материальные причины стремления не уходить на пенсию (57% и 37% соответственно). Чем вы будете зарабатывать на жизнь, не работая? Источн
29.09.2011 Теватрон выходит на пенсию. Кто займет его место?

Эпоха крупных американских физических экспериментов заканчивается в пятницу - с выходом на пенсию ускорителя частиц Теватрон, расположенного недалеко от Чикаго. 6,3-км кольцо Теватрона было построено 28 лет назад, и долгое время оно было одним из самых мощных ускорителей в мире. С
27.01.2010 Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию

рса в ФАС. По просьбе руководителей силовых ведомств, опасавшихся приостановки работы всей системы, президент Дмитрий Медведев назначил «Восход» постоянным оператором системы. Владимир Матюхин уходит на пенсию Однако конфликт на этом не утих: в ответ Минкомсвязи выступило с инициативой о переподчинении себе НИИ «Восход», и, несмотря на сопротивление Росинформтехнологий (агентство обращалось
27.01.2010 Пенсионеры разоряют «Почту России»

олев недавно заявил, что считает целесообразным не выплачивать субсидии почте, а применить более системный подход – в частности, ввести лицензирование услуг по доставке почты. Сейчас почта доставляет пенсии 56% российских пенсионеров, являясь единственной организацией, способной осуществить доставку на всей территории страны. На втором месте находится «Сбербанк» с долей 26%, остальную часть
23.10.2009 Пенсионерка наказала «Ростелеком»

суд о взыскании задолженности с пенсионерки и отключила ей телефонную линию. При этом до момента отключения телефона робот-автоинформатор регулярно звонил ей по ночам и не отключался до тех пор, пока пенсионерка не снимала трубку и не выслушивала полностью весь текст напоминания о задолженности. То, что задолженность появилась в результате взлома телефонной линии, и что сама женщина являетс
29.07.2008 Нижегородские пенсионеры смогут оплачивать услуги связи не выходя из дома

Компания «ВолгаТелеком» в рамках сотрудничества с ФГУП «Почта России» начала в Нижегородской области прием платежей за услуги связи от абонентов-пенсионеров при получении ими пенсии на дому. С 1 августа 2008 г. при доставке пенсий и пособий можно будет, не выходя из дома, внести плату за телефонную связь, а также оплатить все коммунальные услуги. Для удобства пенсио
21.02.2007 Пенсионерка произвела заминирование по телеграфу

20 февраля в Приозерском районе Ленинградской области произошло необычное происшествие. 76-летняя пенсионерка отправила на имя начальника 371 отделения связи города Санкт-Петербурга телеграмму. В ней сообщалось, что в посылке на имя жительницы Приморского района Петербурга Афанасьевой содер
02.02.2007 «Телефонным террористом» оказался пенсионер

этом «телефонный террорист» назвал свою фамилию. Номер телефона, с которого он звонил, был определён, и к звонившему выехал наряд милиции. Выяснилось, что «телефонным террористом» оказался 60-летний пенсионер, который заявил, что позвонил из хулиганских побуждений. Осмотр здания администрации показал, что никакой бомбы заложено не было. Пенсионер отпущен под обязательство явки по вы
23.06.2006 На балконе пенсионерка нашла радиоактивные отходы

На западе Москвы пенсионерка нашла у себя на балконе ящик, в котором находился металлический предмет размером 3х2х1 см и весом в полкилограмма. Как сообщили РБК в ГУВД Москвы, прибывшие на место специалисты опр
11.06.2003 Бывший президент Sony потратит свою пенсию на строительство концертного зала

Бывший президент компании Sony Норио Ога планирует направить на строительство концертного зала 13,5 млн долл., выделяемые ему компанией в качестве пенсии за выслугу лет. Ога оставил успешную карьеру оперного певца ради работы в Sony, однако в полной мере искусство не оставил, параллельно дирижируя оркестрами. Концертный зал будет построен
11.12.2001 Сотрудники Matsushita торопятся уйти на пенсию

В Matsushita сообщают, что более 10 тыс. работников компании подали заявление об уходе на пенсию в соответствии с планом Matsushita о раннем предоставлении пенсионных льгот. Это св
07.09.2001 General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию

Сегодня президент и председатель Совета директоров компании General Electric Джон Ф. Уэлч (John F. Welch) покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. На очередном заседании Совета директоров он передаст все полномочия своему преемнику 45-летнему Джеффри Иммельту (Jeffrey Immelt). Г-н Уэлч возглавлял компанию с 1981 года. За двадца

Публикаций - 514, упоминаний - 597

Пенсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 31
Microsoft Corporation 23834 26
IBM - International Business Machines Corp 9277 26
7334 25
Google LLC 11188 14
Apple Inc 11440 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7330 13
Sony 6498 12
Samsung Electronics 9861 12
SAP SE 5006 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 11
Intel Corporation 11784 11
HP Inc. 5593 11
Meta Platforms - Facebook 4358 10
Toshiba Corporation 2905 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 10
1С-Рарус 824 10
Цифра ГК 2204 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 9
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 8
Hitachi - Хитачи 1461 8
X Corp - Twitter 2764 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 197 7
Yandex - Яндекс 6073 7
Siemens AG - Siemens Group 2557 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 7
Fujitsu 2048 6
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 221 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6471 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2601 5
Oracle Corporation 6415 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 695 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 5
Восход ФГБУ НИИ 610 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 5
HP - Hewlett-Packard 3622 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 18
Почта России ПАО 2059 16
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 15
Почта Банк 384 14
НСПК - Национальная система платежных карт 651 13
Visa International 1896 11
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 67 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 9
Россети Ленэнерго 2410 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 7
Альфа-Банк 1637 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 6
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 104 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 544 6
ПриватБанк - PrivatBank 196 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 947 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 5
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 4
Благосостояние НПФ 41 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2559 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 4
Газпром ПАО 1193 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1929 3
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 3
Русский стандарт Банк 392 3
Boeing 990 3
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 434 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 3
Резонанс НПП 349 3
LinkedIn 597 3
ГПБ - Газпромбанк 974 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
Открытие ФК - Росгосстрах 313 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 88
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 32
Президент Российской Федерации 3862 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 16
Правительство Москвы 2105 16
Федеральное казначейство России 1619 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 690 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1581 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 13
Судебная власть - Judicial power 2157 13
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 121 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 670 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 238 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 128 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 136 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 259 2
Единая Россия - Политическая партия 275 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
OWASP - Open Web Application Security Project 74 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Союз пенсионеров России 7 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
4CIO 752 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 109 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 74
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 51
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26019 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11345 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22825 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8852 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6144 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21285 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18318 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9587 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13868 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9576 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3800 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11911 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8949 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17826 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3146 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17909 23
Оповещение и уведомление - Notification 3372 22
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2081 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22095 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11306 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9861 20
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 881 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7723 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8402 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4386 18
Социальная карта - Social card 232 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9420 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1371 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5783 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 82
Microsoft Windows 2000 12878 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1138 25
Google Android 13003 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 20
Apple iOS 7093 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 343 14
Microsoft Windows 14769 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2030 13
Linux OS 8648 13
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 13
1С:Бухгалтерия 879 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 634 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 11
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 213 10
Apple iPhone 6 6321 9
Age of Kings 3460 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 346 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 119 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 8
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 200 7
Oracle Java - язык программирования 2822 7
ЕМИАС Электронный рецепт 78 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 224 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 643 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 107 6
Python - высокоуровневый язык программирования 638 6
Microsoft Office 3534 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3580 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3963 5
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 64 5
Microsoft Dynamics 1178 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 278 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 137 5
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 74 5
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 84 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 5
Путин Владимир 2836 21
Медведев Дмитрий 1637 18
Щеголев Игорь 692 12
Рейман Леонид 1033 9
Никифоров Николай 1172 8
Огуряев Дмитрий 77 7
Матюхин Владимир 61 7
Массух Илья 223 6
Прокопенков Александр 7 5
Попов Алексей 330 5
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 5
Скляр Алексей 52 5
Собянин Сергей 269 5
Елистратов Николай 90 4
Зарецкий Александр 5 4
Евраев Михаил 244 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 4
Козырев Алексей 290 4
Володин Вячеслав 72 4
Греф Герман 375 4
Симаков Олег 113 4
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 3
Сыкулев Андрей 72 3
Горчаковская Лариса 6 3
Арсентьев Андрей 63 3
Паршин Максим 301 3
Чернышенко Дмитрий 494 3
Орловский Виктор 353 3
Шадаев Максут 733 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 3
Chambers John - Чемберс Джон 118 3
Солдатов Алексей 96 3
Мишустин Михаил 540 3
Малинин Александр 40 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Гуральников Сергей 164 3
Авербах Владимир 126 3
Дроздов Антон 7 3
Тулубьев Павел 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 127881 255
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40491 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50829 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15712 47
Европа 21555 36
Япония 13053 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15576 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2459 16
Германия - Федеративная Республика 12232 16
Азия - Азиатский регион 5194 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2103 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2717 15
Франция - Французская Республика 7642 13
Индия - Республика 5177 12
США - Нью-Йорк 3106 12
Россия - СФО - Иркутская область 948 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 711 10
США - Калифорния 4690 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 10
Нидерланды 3354 10
Россия - СФО - Новосибирск 3857 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2912 10
Земля - планета Солнечной системы 10011 10
Солнце - звезда Солнечной системы 4963 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2446 9
Россия - УФО - Тюменская область 998 9
Украина 7403 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 974 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 624 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1011 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1107 9
Великобритания - Лондон 2388 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1142 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13458 9
Россия - ПФО - Пензенская область 532 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 722 8
Солнечная система - Solar system 2467 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43501 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43432 186
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25253 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9074 75
Страхование - Страховое дело - Insurance 5330 74
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8665 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7227 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21475 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15803 50
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5694 47
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6670 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11322 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3144 38
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14514 36
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 419 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5367 30
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3868 30
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4086 25
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5840 22
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3307 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5608 18
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4865 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8138 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4544 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7020 17
Английский язык 6272 17
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2066 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2766 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9666 16
Информационное общество - Государственная программа 1304 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4611 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5807 10
The Register 1455 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 853 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1398 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 5
Bloomberg 1155 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 4
AP - Associated Press 1994 4
Telegraph 209 3
FT - Financial Times 1181 3
Известия ИД 518 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 722 3
Silicon.com 364 2
Fortune 210 2
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 34 2
CNews - ZOOM.CNews 1764 2
Российская газета 249 2
23ABC News 169 2
Engadget - Блог о технологиях 422 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1192 2
Юность - радиостанция 33 1
Times 658 1
Telecom.paper 197 1
TechSpot 53 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
The Observer 40 1
Ananova 250 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
MacWorld 136 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Neowin 89 1
ComputerWire 51 1
Silicon 511 1
Charlotte Observer 2 1
IEEE Spectrum 12 1
Главбух 11 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7607 16
IDC - International Data Corporation 4874 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2475 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 44 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 100 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
Gartner - Гартнер 3503 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Omdia 21 1
ISC - Cybersecurity Workforce Study 1 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 29 1
Vanson Bourne 48 1
CNews Мишень 162 1
CNews Мишень CRM-систем 2 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
TechTarget 13 1
Медиалогия 52 1
Frost & Sullivan 202 1
IBM Research 107 1
Microsoft Research 132 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 755 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 64 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
Ростелеком - Азбука интернета 25 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 136 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 29 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 65 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 33 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 14 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 5 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 1
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 7 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 20 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 5 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11940 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2159 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1841 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 923 3
День молодёжи - 27 июня 709 3
JD.com 618 Shopping Festival 74 2
CeBIT 461 1
ComNews Awards 7 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
ИнфоКом 88 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
VMworld 29 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
CNews AWARDS - награда 438 1
CNews FORUM Кейсы 150 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Создано именных указателей - 125121.
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