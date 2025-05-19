Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт

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«Центральный научно – исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш») основан в 1963 году для выполнения функции головного технологического института в радиоэлектронной промышленности.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» развивает инновационные направления исследований: наноэлектроника, нанофотоника, алмазные материалы для СВЧ техники, широкозонные полупроводниковые материалы и гетероструктуры на их основе для создания СВЧ техники.

В рамках федеральных целевых программ (ФЦП) занимается производством комплектующих для волоконно-оптических систем передачи информации и разработками в области молекулярной электроники и фотоники.

Является разработчиком и производителем комплектующих для РЭА и ЭКБ на основе алмазных материалов. Разрабатывает и производит автоматизированные испытательные комплексы для контроля технических характеристик полевых и биполярных транзисторов, приборы и системы оптической обработки информации нового поколения.