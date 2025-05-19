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Ростех Росэлектроника Техномаш ЦНИТИ Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт
«Центральный научно – исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш») основан в 1963 году для выполнения функции головного технологического института в радиоэлектронной промышленности.
АО «ЦНИТИ «Техномаш» развивает инновационные направления исследований: наноэлектроника, нанофотоника, алмазные материалы для СВЧ техники, широкозонные полупроводниковые материалы и гетероструктуры на их основе для создания СВЧ техники.
В рамках федеральных целевых программ (ФЦП) занимается производством комплектующих для волоконно-оптических систем передачи информации и разработками в области молекулярной электроники и фотоники.
Является разработчиком и производителем комплектующих для РЭА и ЭКБ на основе алмазных материалов. Разрабатывает и производит автоматизированные испытательные комплексы для контроля технических характеристик полевых и биполярных транзисторов, приборы и системы оптической обработки информации нового поколения.
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенко Олег 143 4
|Налимов Станислав 2 2
|Куцько Павел 4 1
|Козлов Игорь 47 1
|Путин Владимир 3237 1
|Клебанов Илья 23 1
|Лопота Виталий 6 1
|Гусаров Виктор 1 1
|Данилов Александр 20 1
|Баду Ефим 1 1
|John von Neumann - Джон фон Нейман 19 1
|Перескоков Александр 1 1
|Бабаян Борис 15 1
|Михайлов Александр 41 1
|Караулов Павел 13 1
|Ловыгин Андрей 1 1
|Долженко Валерий 1 1
|Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
|Тикунова Галина 1 1
|Лукшина Елена 2 1
|Дудкин Артем 1 1
|Клочко Игорь 5 1
|Эстрина Инна 3 1
|Зверев Игорь 3 1
|Бойко Алексей 71 1
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