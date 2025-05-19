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Ростех Росэлектроника Техномаш ЦНИТИ Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт

Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт

«Центральный научно – исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш») основан в 1963 году для выполнения функции головного технологического института в радиоэлектронной промышленности.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» развивает инновационные направления исследований: наноэлектроника, нанофотоника, алмазные материалы для СВЧ техники, широкозонные полупроводниковые материалы и гетероструктуры на их основе для создания СВЧ техники.

В рамках федеральных целевых программ (ФЦП) занимается производством комплектующих для волоконно-оптических систем передачи информации и разработками в области молекулярной электроники и фотоники.

Является разработчиком и производителем комплектующих для РЭА и ЭКБ на основе алмазных материалов. Разрабатывает и производит автоматизированные испытательные комплексы для контроля технических характеристик полевых и биполярных транзисторов, приборы и системы оптической обработки информации нового поколения.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта 1
07.12.2023 «Росэлектроника» создала новое поколение кабелей для мобильной тактической связи 2
21.01.2022 «Росэлектроника» приступила к производству механических узлов для бионических протезов 2
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники 2
18.08.2020 «Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения 2
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати 2
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 2
05.04.2019 Материал-хамелеон «Ростеха» для экипировки «солдата будущего» будет использоваться в рекламе и дизайне 1
11.01.2019 Росэлектроника» разработала изоляционные материалы для современной электроники 2
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 2
30.07.2018 Ростех создаст производство защищенных от подделок этикеток 3
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
19.12.2017 В «Росэлектронике» изготовили интерферометр из российских комплектующих 1
14.06.2017 Оптические наконечники «Росэлектроники» будут использованы в космических аппаратах 1
13.04.2017 «Росэлектроника» получила патент на материалы для волноводных систем 3
21.02.2017 «Росэлектроника» разрабатывает электронно-динамическую визуальную маскировку 3
20.02.2017 «Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017» 2
14.02.2017 Волноводные системы «Росэлектроники» смогут заменить проводники в микросхемах 2
08.02.2017 В «Росэлектронике» разработали многослойные оптические носители информации 2
19.01.2017 «Росэлектроника» в 2017 году расширит номенклатуру изделий для ВОЛС 1
12.01.2017 «Росэлектроника» планирует в 2017 году выручить от производства меток подлинности 70 млн рублей 1
28.12.2016 Росэлектроника создала универсальный тестер параметров транзисторов 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
03.08.2015 ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch 1
24.03.2015 Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше» 1
17.06.2002 Современная наука: В Петербурге завершилась ежегодная международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 2
27.04.2002 Наука: Высокие технологии ВПК не нужны государству? 3

Публикаций - 27, упоминаний - 47

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 21
Lenovo Motorola 3507 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 310 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 2
Ростех - Автоматика Концерн 1665 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
Омега 82 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Ростех - Азимут 73 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 40 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 1
Apple Inc 12259 1
Intel Corporation 12304 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 381 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 594 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Dassault Systemes 221 1
Бином 24 1
Интеллект-сервис 36 1
Novafora - Transmeta 193 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 23
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 1
Циклон-тест НПП 1 1
Наукоград - технопарк 143 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Аммоний АО 18 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 4 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Дмитровский Крахмал 1 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
Международная академия связи - МАС 41 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10918 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1716 7
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 376 5
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 2
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 651 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 1
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2221 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14011 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6986 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 144 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2795 1
Apple iOS 7952 1
Google Android 14241 1
Apple - App Store 2931 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 497 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Intel Itanium 629 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Apple Watch Digital Crown 13 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 130 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5026 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 598 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 525 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 1
FreePik 1134 1
Евтушенко Олег 143 4
Налимов Станислав 2 2
Куцько Павел 4 1
Козлов Игорь 47 1
Путин Владимир 3237 1
Клебанов Илья 23 1
Лопота Виталий 6 1
Гусаров Виктор 1 1
Данилов Александр 20 1
Баду Ефим 1 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 19 1
Перескоков Александр 1 1
Бабаян Борис 15 1
Михайлов Александр 41 1
Караулов Павел 13 1
Ловыгин Андрей 1 1
Долженко Валерий 1 1
Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
Тикунова Галина 1 1
Лукшина Елена 2 1
Дудкин Артем 1 1
Клочко Игорь 5 1
Эстрина Инна 3 1
Зверев Игорь 3 1
Бойко Алексей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 2
Европа 24370 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 110 1
Украина 7661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 1
Россия - СФО - Новосибирск 4422 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2560 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 1
Индия - Bharat 5532 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 733 1
Казахстан - Республика 5636 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1580 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 772 1
Болгария - Республика 778 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 121 1
Азия - Азиатский регион 5609 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8744 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 3
Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 7 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 2
Английский язык 6734 2
Металлы - Медь - Copper 807 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4126 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1135 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Германий 43 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1569 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 464 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11111 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 721 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7083 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5743 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5076 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1482 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 55 3
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
РАН - Российская академия наук 1926 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
РАН ИСПМ ФГБУН - Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова Российской академии наук 2 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 56 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Плазма НИИ газоразрядных приборов 1 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
РГБ - Российская государственная библиотека 107 1
РАН ИСПМ - Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова 2 1
РАН ИНЭОС - Институт элементоорганических соединений Российской Академии Наук им. А. Н. Несмеянова 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 562 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 28 1
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