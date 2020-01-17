Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал аппаратуру для непрерывного мониторинга радиационной обстановки на борту космических аппаратов. Наличие такой техники позволяет в режиме онлайн контролировать износ бортовой электроники, прогнозировать ее выход из строя и осуществлять своевременную замену космических аппаратов на орбите. Особенность новой разработки – повышенная радиационная стойкость, которая обеспечивается за счет применения алмазных детекторов.

Ионизирующее излучение оказывает критическое воздействие на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, что ведет к необходимости постоянного мониторинга и прогнозирования устойчивости компонентов и узлов космических систем к радиационным воздействиям.

Использование системы мониторинга позволит измерять дозовые и энергетические параметры космического излучения, в том числе потока тяжелых заряженных частиц, которые негативно влияют на работоспособность бортовой радиоэлектроники. Данные мониторинга помогут рассчитывать остаточный ресурс работы электронных систем ракетно-космической техники.

«Новая высокотехнологичная разработка Ростеха полностью создана из российских комплектующих. В аппаратуре впервые применены алмазные детекторы космического излучения, их радиационная стойкость в 4-6 раз выше, чем у кремниевых детекторов, которые применяются в аналогичной аппаратуре иностранного производства. Новая техника предназначена для установки на космических аппаратах серии «ГЛОНАСС», перспективных пилотируемых транспортных кораблях, а также специализированных космических аппаратах двойного назначения. В будущем линейка радиационно-стойкой аппаратуры на базе алмазных материалов будет расширена», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Бортовые блоки мониторинга разработаны специалистами ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику») совместно с учеными ПТЦ «УралАлмазИнвест».