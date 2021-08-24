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Евтушенко Олег


24.08.2021 «Технодинамика» представила очки для борьбы с бессонницей 1
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 1
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
13.11.2020 «Ростех» открыл онлайн-доступ к статистике переработки отходов в Подмосковье 1
10.08.2020 «Ростех» и ОКБ «Факел» создают комплекс для мониторинга судоходства из космоса 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 1
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 1
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров 1
25.06.2020 «Автоматика» разработала единое цифровое пространство для учебных заведений 1
08.06.2020 «Росэлектроника» внедрит «умного диспетчера» на станциях скорой помощи ЯНАО 1
02.06.2020 «Росэлектроника» испытывает отечественную систему для «цифрового» растениеводства 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
18.05.2020 «Автоматика» оснастит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России системой противодействия БЛА 1
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 1
15.04.2020 «Росэлектроника» разработала ИАС для управления регионом в условиях кризиса 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
27.03.2020 «Росэлектроника» создала систему оповещения об опасности для ремонтных бригад на железной дороге 1
25.03.2020 «Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы 1
19.03.2020 «Росэлектроника» разработала новое поколение корабельных антенн связи 1
18.03.2020 Ростех создаст комплекс бортового оборудования для дирижаблей нового поколения 1
10.03.2020 Разработка Ростеха защищает данные космического аппарата «Меридиан» 1
10.03.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Меридиан» 1
04.03.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит летательным аппаратам достигать целей по звездам 1
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой 1
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей 1
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала «автоматического диспетчера» для управления грузовым беспилотным транспортом 1
05.02.2020 Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра 1
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 1
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 1
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
26.12.2019 Решение Ростеха уменьшит очереди в супермаркетах 1
23.12.2019 Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города» 1
13.12.2019 Разработка «Росэлектроники» превратит электросети в сети для интернета вещей 1
21.11.2019 «Автоматика» представила новый комплекс противодействия беспилотникам 1
15.11.2019 «Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений 1

Публикаций - 125, упоминаний - 129

Евтушенко Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 121
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 71
Ростех - Концерн Автоматика 397 24
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 12
Ростех Швабе Холдинг 150 10
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Рубеж-Автоматика 5 2
ИнфоТех 16 2
Орион НПО - Научно-производственная организация 5 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 2
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 2
Rozum Robotics 2 2
Scantronic Systems - Скантроник Системс 5 2
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Miramap 1 1
Микрон - Micron 365 1
GitHub 412 1
GoPro Inc 36 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
3738 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
LG Electronics 1847 1
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 1
Академия Ростеха 5 1
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 3 1
CardioQVARK - КардиоКварк 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Ростех АИС - Аэронавигационные и информационные системы 1 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 7
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 2
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 2
Студия Артемия Лебедева 19 2
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 2
НПП Торий 13 2
Росморпорт ФГУП 17 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Полюс-С 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Восточный Банк 108 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
X5 Group 599 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Россети ПАО 168 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Правительство РФ 2203 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Правительство Москвы 653 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 11 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Умные платформы 497 2
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
3D-печать 135 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 33 1
Умный автобус 5 1
Нейрогарнитура 3 1
SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 4 1
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Окно-дисплей 1 1
Дефектоскоп 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Умные продуктовые тележки 5 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 4
ReviVR - нейротренажер 8 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 3
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
IVA Largo - Видеотерминал 14 2
Масштаб: VeiL VDI 17 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 2
КОТМИ-Росэл 5 2
Polycom RMX 4 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Linux OS 4257 2
Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 2 2
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 2
Mozilla Gecko - браузерный движок 28 1
Барс.Здравоохранение - МИС 11 1
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 1
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Apple Локатор 22 1
Автоматика Фотон-ПАК ПБ - Программно-аппаратный комплекс 3 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 12 1
Автоматика Атлант-КА - Тахограф 2 1
Amazon Go 7 1
Созвездие Солярис-Н 3 1
Ростех Росэлектроника Атака-Трофи 1 1
Кабанов Владимир 174 12
Колсанов Александр 8 4
Ожгихин Иван 30 3
Кириенко Владимир 38 3
Кулиш Александр 12 2
Медовников Георгий 3 2
Колесов Николай 19 2
Стегайлов Владимир 2 2
Хван Ли Иль 2 1
Хижняк Роман 1 1
Haarbrink Roland - Хаарбринк Роланд 1 1
Сунцова Ольга 1 1
Романова Елена 2 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Попова Софья 2 1
Зверев Владимир 2 1
Соколов Михаил 26 1
Моторин Максим 2 1
Свистунов Андрей 3 1
Слесарев Андрей 3 1
Степанов Сергей 13 1
Бочаров Алексей 11 1
Транковская Наталья 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - Красноярский край 663 5
Земля - планета Солнечной системы 863 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - Краснодар 1039 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Крайний Север 93 2
Россия - Кемерово 309 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Республика Дагестан 262 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Россия - Республика Бурятия 284 2
Москва - Марьино 30 2
Россия - Плесецк 15 2
Россия - Челябинск 772 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Самарская область 558 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Индия - Республика 2169 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Якутск 247 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Воронежская область 395 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Космодром Байконур 97 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 2 1
Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 3 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Allied Market Research 13 1
РАН - Российская академия наук 316 5
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 4
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 4
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 3
Феррит-Домен НИИ 12 3
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 3 2
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 2
ФГБУН ИСПМ РАН - Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова Российской академии наук 1 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
Академия Ростеха - программа Вектор 1 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
НИИ Рубин 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 5
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Биотехмед 8 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
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