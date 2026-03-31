Индексная книга (каталог) CNews*
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Евтушенко Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 145, упоминаний - 148
Евтушенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 12
|Колсанов Александр 10 4
|Ожгихин Иван 31 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Кулиш Александр 15 2
|Моторко Андрей 73 2
|Моторин Максим 4 2
|Колесов Николай 23 2
|Стегайлов Владимир 5 2
|Романова Елена 4 2
|Медовников Георгий 3 2
|Чемезов Сергей 147 1
|Транковская Наталья 11 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Громов Алексей 13 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Слесарев Андрей 3 1
|Свистунов Андрей 11 1
|Чендаров Андрей 16 1
|Зверев Владимир 5 1
|Леликов Дмитрий 5 1
|Коробков Сергей 3 1
|Куликов Сергей 37 1
|Попова Софья 2 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Сунцова Ольга 1 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Haarbrink Roland - Хаарбринк Роланд 1 1
|Хижняк Роман 1 1
|Бушуев Александр 12 1
|Хван Ли Иль 2 1
|Александров Виталий 17 1
|Насенков Игорь 7 1
|Кротова Ольга 6 1
|Минкин Виктор 1 1
|Наймарк Олег 2 1
|Галлеев Ринат 1 1
|Рябова Анастасия 1 1
|Тяжельников Станислав 1 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.