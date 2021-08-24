Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евтушенко Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 129
Евтушенко Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 12
|Колсанов Александр 8 4
|Ожгихин Иван 30 3
|Кириенко Владимир 38 3
|Кулиш Александр 12 2
|Медовников Георгий 3 2
|Колесов Николай 19 2
|Стегайлов Владимир 2 2
|Хван Ли Иль 2 1
|Хижняк Роман 1 1
|Haarbrink Roland - Хаарбринк Роланд 1 1
|Сунцова Ольга 1 1
|Романова Елена 2 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Попова Софья 2 1
|Зверев Владимир 2 1
|Соколов Михаил 26 1
|Моторин Максим 2 1
|Свистунов Андрей 3 1
|Слесарев Андрей 3 1
|Степанов Сергей 13 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Транковская Наталья 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru