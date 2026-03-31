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Евтушенко Олег

СОБЫТИЯ


31.03.2026 В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака 1
01.08.2025 «Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов 1
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 1
29.06.2023 «Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью 1
22.06.2023 «Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов 2
23.03.2023 «Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций 1
08.02.2023 Система «Форпост» получила одобрение ФСТЭК 1
28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники 1
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей 1
21.12.2022 «Росэлектроника» оснастила объекты ТЭК новой системой защиты от беспилотников 1
28.11.2022 «Ростех» успешно испытал машину для перевозки и смешивания промышленной взрывчатки 1
09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири 1
02.11.2022 «Ростех» поставит «умные» регистраторы в поликлиники регионов России 1
24.10.2022 «Швабе» создаст первое в России производство особо чистого германия 1
17.10.2022 «Росэлектроника» начала серийно производить защищенные роутеры 1
30.09.2022 В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии 1
13.09.2022 В России разработан материал нового поколения для печатных плат 1
30.08.2022 «Ростех» создал лазерный комплекс для изготовления деталей перспективных авиадвигателей 1
12.07.2022 КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности 1
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска 1
24.08.2021 «Технодинамика» представила очки для борьбы с бессонницей 1
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 1
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
13.11.2020 «Ростех» открыл онлайн-доступ к статистике переработки отходов в Подмосковье 1
10.08.2020 «Ростех» и ОКБ «Факел» создают комплекс для мониторинга судоходства из космоса 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 1
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 1
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров 1
25.06.2020 «Автоматика» разработала единое цифровое пространство для учебных заведений 1
08.06.2020 «Росэлектроника» внедрит «умного диспетчера» на станциях скорой помощи ЯНАО 1
02.06.2020 «Росэлектроника» испытывает отечественную систему для «цифрового» растениеводства 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
18.05.2020 «Автоматика» оснастит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России системой противодействия БЛА 1
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 1
15.04.2020 «Росэлектроника» разработала ИАС для управления регионом в условиях кризиса 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
27.03.2020 «Росэлектроника» создала систему оповещения об опасности для ремонтных бригад на железной дороге 1

Публикаций - 145, упоминаний - 148

Евтушенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 145
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 82
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 31
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Ростелеком 10948 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 3
Ростех - Радиозавод 70 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Рубеж-Автоматика БЛА 6 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 2
Ростех - Академия 15 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 2
Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 2
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 2
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
БАРС Груп 579 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Lenovo Motorola 3566 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 5
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Торий НПП 47 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Полюс-С 2 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
Умные платформы 1988 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
ReviVR - нейротренажер 8 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 3
Apple Локатор 87 3
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 3
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Apple iPhone 6 4861 2
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 29 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
DESMOS - Графический калькулятор 2 2
Ростех - Росэлектроника - КОТМИ-Росэл 5 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 2
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