«Росэлектроника» испытывает отечественную систему для «цифрового» растениеводства

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» приступил к испытаниям первой отечественной интеллектуальной информационно-аналитической системы для «цифрового» растениеводства. Разработка способна формировать карты-задания для сельхозтехники, планировать посевные работы, а также давать рекомендации по рациональному использованию удобрений. Необходимую информацию фермеры смогут получать с помощью специального мобильного приложения.

Система позволяет агропредприятиям и фермерам перейти к дифференцированному внесению удобрений и средств защиты растений, исходя из потребности в определенном веществе на конкретном участке поля. На основе данных химического анализа почвы и технологических карт возделываемых культур система составляет «цифровую карту» сельхозугодий. Формирует рекомендации по оптимальной высадке сельскохозяйственных культур, количеству и типу удобрений и средств защиты растений с учетом состояния почвы. Строит карты-задания для умной сельскохозяйственной техники – сеялок, опрыскивателей, разбрасывателей.

Карты-задания передаются на модуль управления сельхозтехникой по беспроводным сетям или при помощи флэш-накопителя. Агропроизводители получают доступ в личный кабинет через веб-интерфейс и мобильное приложение, где отображаются сформированные системой полевые журналы и рекомендации. Пользователи также могут получать на мобильный телефон уведомления о необходимости проведения тех или иных работ. Решение может быть интегрировано с отечественными разработками в области роботизации и автоматизации управления сельскохозяйственной техникой.

«Сельское хозяйство – отрасль экономики, в которой внедрение цифровых технологий существенно повышает эффективность. При этом для получения максимального эффекта важно внедрять не отдельные элементы, а комплексные решения для автоматизации процессов в агропромышленном комплексе. Новая система позволит на 25% сократить расходы на семена и удобрения, на 20% снизить время холостого прохода техники, на 15-30% повысить собираемость продуктов. Апробация системы будет проходить на опытных полях Смоленской и Тверской областей», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» проекта реализует предприятие холдинга «Росэлектроника» – Научно-исследовательский институт информационных технологий. Работа ведется совместно со Смоленской государственной сельскохозяйственной академией.