Беспроводные технологии Wireless technologies Беспроводные интерфейсы Wireless interfaces Беспроводные сети связи Беспроводные коммуникации


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается

альянсе является Huawei, который сегодня обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа. Сказанное справедливо как для стандартов сотовых сетей, так и Wi-Fi, к
Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами

Такой выбор вполне логичен: именно Huawei обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа, а также крайне активно сотрудничает с индустриальными альянсами в деле
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах

данных. В последние годы разработчики уделяют этой проблеме особое внимание, и в новых технологиях беспроводного доступа Wi-Fi 6 (он же 802.11ax) и 5G заложены решения, позволяющие предоставля
30.06.2025 ICL Services и Linki создают будущее беспроводных сетей в России

их клиентов из любых отраслей бизнеса на выгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители ICL Services. Сегодня ИТ-компания Linki предлагает рынку такие решения, как точки доступа, контроллеры беспроводных сетей, коммутаторы для офисов и ЦОД, которые позволяют обеспечивать надежную работу бизнес-процессов предприятий. Среди ключевых разработок компании – внесенные в Единый реестр ПО

09.06.2025 Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

йти на резервную систему, чтобы продолжить трансляцию. Управляющий директор новозеландской компании беспроводного интернета и мобильной связи Primo Мэтью Харрисон (Matthew Harrison) заявил: «Не
28.04.2025 В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов

й эффективностью заряжать больше трех устройств, а недавно — разработали первую в России технологию беспроводного питания устройств IoT и умного дома. В 2023 г. ИТМО совместно с компанией «Ябло
28.04.2025 Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур

Компания Edifier, производитель аудиотехники, представила в России новые модели беспроводных гарнитур: ES850NB, H9, W800BT Pro, W800BT SE и W830NB. Все новинки получили 40-м
04.04.2025 Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

дом громко разговаривают, то при включении ANC вообще ничего не слышно, что не может не радовать. Также мы проверили наушники в метро — там тоже они отсекают шумы на ура. Шумодав можно включить и при беспроводном соединении с источником звука, и при проводном. Кроме того, у ANC нет неприятного ощущения давления на уши — для многих это тоже важно. Что касается пассивной шумоизоляции, то она

27.03.2025 «DатаРу Технологии» добавила в линейку беспроводного оборудования решения с поддержкой технологий ИИ

Компания «DатаРу Технологии» обновила линейку беспроводного оборудования, добавив в нее решения с использованием искусственного интеллекта

24.03.2025 Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics
13.03.2025 Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга

са IP67. Устройство включает два радиомодуля с общей скоростью до 3549 Мбит/с. «Несомненно, это позитивный факт, что ассортимент сетевого оборудования Aquarius, внесенного в ТОРП, пополнился линейкой беспроводных точек доступа Wi-Fi. Мы обязательно рассмотрим ее для использования в проектах с нашими заказчиками. Спектр продукции Aquarius, включенной в реестр Минпромторга, теперь закрывает п
25.12.2024 «Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук»

выбором для всех, кто ценит высокое качество звука». «Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук» С развитием блогинга, стриминга и видеопроиз
19.12.2024 Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

де на российский рынок нового комплексного решения Nuclias Connect для централизованного управления беспроводными сетями на базе контроллера DNH-100, точек доступа Wi-Fi 6/5 и коммутаторов D-Li
16.12.2024 Новый оттенок победы: игровая мышь Bloody R90 Plus в белой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую мышь R90 Plus в новой белой расцветке. Модель сохранила свои передовые х
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки

и пыли, мусора, шерсти животных с разных покрытий — от ламината до ковров. Кроме того, бесщеточный мотор имеет длительный срок службы и пониженный уровень шума. Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки Пятиступенчатая система фильтрации задерживает до 99,9% пыли. Блок с фильтрами легко разобрать и промыть под водой —
16.07.2024 Acer представляет беспроводную мышь OMR309

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новую беспроводную мышь OMR309. Модель получила современную удобную конструкцию и весь функционал, который может понадобиться для комфортной работы в офисе или дома. Об этом CNews сообщили представит
30.05.2024 Власти нашли картельный сговор у продавцов беспроводных наушников. Возбуждено дело

Возбуждено дело Ряд продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах подозреваются Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. Об этом ведомство сообщило на свое
16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

ли мы используем машинное обучение. Такое моделирование позволяет быстро проводить оценку различных беспроводных систем без необходимости реального развертывания приемников и передатчиков. Наша
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver

Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достат
22.03.2024 Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях пр
18.03.2024 Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW

Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — о
25.12.2023 Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE

После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE. Первым разработанным решением стало яд
30.11.2023 Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

рте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей
27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках
19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подклю
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Xiaomi Wireless Car Charger 20W  Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими ста
27.12.2022 Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

я почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7. Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений Испол
21.12.2022 Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России

МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичны
08.12.2022 Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

ости В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихс
06.12.2022 Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты

Я еще лет пять назад понял, что будущее – именно за беспроводными наушниками CNews: Рынок беспроводных блютуз-наушников отличается высокой конкур
16.11.2022 «Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦ
08.11.2022 Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion. При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производите
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате

«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной инфрас
01.09.2022 A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью

Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры. Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым

25.08.2022 Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404

обильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404. Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать

17.04.2022 Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных?

еретереться, запутаться или порваться. Достаточно ли этого преимущества, чтобы предпочесть модели с беспроводным интерфейсом подключения? Или лучше выбрать проводные «уши»?  В беспроводных науш
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки

Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть нес
10.01.2022 МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40%

МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%. Средняя стоимость беспроводны
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple

splay: none; }Беспроводное зарядное устройство Zens Liberty 16 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhon
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

нии потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструкту

Intel Corporation 12541 1106
Samsung Electronics 10625 872
Microsoft Corporation 25236 755
Apple Inc 12628 747
Sony 6634 583
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 524
Huawei 4221 431
Cisco Systems 5222 426
Lenovo Motorola 3530 426
Google LLC 12255 417
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 373
HP Inc. 5761 356
Acer Group - Acer Inc 2657 342
Nvidia Corp 3731 340
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 339
Ростелеком 10306 334
IBM - International Business Machines Corp 9551 307
LG Electronics 3675 302
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 299
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 286
МегаФон 9892 283
Qualcomm Technologies 1909 268
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 250
Siemens AG - Siemens Group 2628 236
Toshiba Corporation 2955 230
Dell EMC 5092 227
Lenovo Group 2361 206
Xiaomi 1971 200
HTC Corporation 1505 199
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 197
AMD - Advanced Micro Devices 4468 197
HP - Hewlett-Packard 3644 170
Philips 2076 166
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 158
Motorola Inc 1150 155
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 151
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 150
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 142
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 139
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 139
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 152
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 97
Россети Ленэнерго 1699 81
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 79
РЖД - Российские железные дороги 2001 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 68
Лента - Сеть розничной торговли 2267 65
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 52
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 49
Связной ГК 1384 46
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 46
Carl Zeiss AG 304 43
Белый Ветер 362 40
Евросеть 1417 39
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 37
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 36
Совкомбанк Совесть 277 35
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 34
BMW Group 464 34
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 34
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 32
TÜV Rheinland Group 163 32
Hyundai Motor Company 419 31
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 27
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 26
Boeing 1017 26
Visa International 1972 25
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 25
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 24
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 23
Intel Capital 148 22
Ferrari NV 157 22
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 21
Почта России ПАО 2245 21
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 21
Dyson 130 21
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 20
Dixis - Диксис 359 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 250
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 161
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 133
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 127
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 77
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 75
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 70
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 69
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 60
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 53
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 47
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 34
Судебная власть - Judicial power 2412 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 27
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 26
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 20
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 17
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 713
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 122
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 80
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 43
WiMAX Forum 68 41
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 38
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 36
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 19
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 15
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 14
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 12
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 12
OLPC - One Laptop per Child 81 11
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 8
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 7
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 7
Linux Foundation 189 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 6
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3975
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2293
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 2204
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2035
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2026
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1976
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1889
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1870
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 1793
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1734
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1712
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1668
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1667
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 1639
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1617
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1571
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 1367
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1241
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1201
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1183
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1121
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 1115
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1065
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1040
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 1040
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1012
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 976
Наушники - Headphones 4299 964
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 958
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 899
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 890
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 833
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 803
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 777
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 752
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 712
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 690
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 670
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 663
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 655
Google Android 14679 1006
Microsoft Windows 16327 722
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 669
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 473
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 411
Apple iOS 8242 383
Microsoft Windows 2000 8662 342
Linux OS 10896 327
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 261
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 251
Apple iPad 3936 250
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 246
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 243
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 224
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 207
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 188
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 187
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 180
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 179
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 177
Samsung Galaxy 996 172
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 167
Apple iPhone 6 4862 165
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 162
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 161
Nokia Symbian OS 1403 158
Intel Core - Семейство процессоров 1236 157
Microsoft Windows XP 2419 154
Google YouTube - Видеохостинг 2885 150
Microsoft Office 3952 136
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 136
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 135
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 173 131
Samsung Galaxy Note 696 130
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 128
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 125
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 124
Intel Celeron - Серия процессоров 973 122
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 121
Oracle Java - язык программирования 3328 119
Ксенин Алекс 311 186
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 53
Путин Владимир 3349 45
Солонин Виталий 89 42
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 40
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 35
Рейман Леонид 1058 32
Медведев Дмитрий 1662 29
Никифоров Николай 1136 28
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 23
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 21
Симонов Игорь 103 20
Свердлов Денис 201 20
Щеголев Игорь 698 19
Иванов Олег 146 18
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 17
Кожевников Алексей 66 16
Анкилов Константин 115 16
Шадаев Максут 1146 15
Брюквин Юрий 299 15
Осеевский Михаил 332 14
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 13
Кусков Денис 221 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 13
Сердюков Анатолий 84 13
Мардер Наум 116 13
Константинов Константин 32 13
Швайбович Владислав 19 13
Танюхин Дмитрий 26 12
Приданцев Сергей 148 12
Клинаичев Андрей 33 12
Виноградов Дмитрий 74 12
Фадеев Михаил 56 12
Демидов Михаил 133 12
Юсуфов Виталий 26 11
Ермолаев Артем 379 11
Сергеев Иван 74 11
Ротенберг Игорь 38 10
Ротенберг Аркадий 52 10
Колесников Андрей 89 10
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3864
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1696
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1166
Европа 24634 1002
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 752
Япония 13547 597
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 486
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 425
Южная Корея - Республика 6858 394
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 389
Германия - Федеративная Республика 12936 356
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 341
Азия - Азиатский регион 5748 258
Китай - Тайвань 4136 223
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 220
Франция - Французская Республика 7975 203
Канада 4985 183
Индия - Bharat 5697 171
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 168
Земля - планета Солнечной системы 10658 163
Финляндия - Финляндская Республика 3658 163
Украина 7793 154
Швеция - Королевство 3715 146
Россия - СФО - Новосибирск 4650 145
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 142
США - Калифорния 4775 131
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 123
Африка - Африканский регион 3570 120
Европа Восточная 3121 119
Италия - Итальянская Республика 4429 117
США - Нью-Йорк 3151 110
Казахстан - Республика 5792 109
Ближний Восток 3030 104
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 101
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 99
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 99
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 98
Нидерланды 3631 96
Америка - Американский регион 2188 95
Израиль 2784 94
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 877
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 844
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 714
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 712
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 631
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 575
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 406
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 369
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 359
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 337
Ergonomics - Эргономика 1688 336
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 335
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 302
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 295
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 283
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 278
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 266
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 231
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 226
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 225
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 211
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 208
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 207
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 200
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 197
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 197
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 193
Английский язык 6876 192
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 187
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 187
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 177
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 175
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 173
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 172
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 171
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 164
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 157
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 156
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 156
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 137
CNews - ZOOM.CNews 1854 381
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 135
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 95
allNetDevices 160 39
DigiTimes - Издание 1326 38
CNET Networks - CNET News 1643 37
The Register - The Register Hardware 1696 36
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 35
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 30
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 29
Total Telecom 613 28
Wikipedia - Википедия 585 27
AP - Associated Press 2006 24
NE Asia Online 313 24
FT - Financial Times 1259 22
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 21
HPC.ru 117 21
Computer Weekly 376 20
The Verge - Издание 591 20
Bloomberg 1417 20
NYT - The New York Times 1086 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 20
New Scientist 1448 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 17
Engadget - Блог о технологиях 424 17
Мобильные системы 117 17
Silicon 490 17
RCR News 107 16
ZDnet 662 15
Telecom.paper 194 14
Cellular News 234 14
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 13
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 12
Wired - Издание 270 12
DxOMark - Издание 36 12
Стрим-ТВ - телекомпания 166 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 367
IDC - International Data Corporation 4943 222
Gartner - Гартнер 3608 124
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 94
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 47
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 40
Gartner - Dataquest 353 39
Juniper Research 551 34
ABI Research 235 30
In-Stat 115 27
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 26
Frost & Sullivan 203 25
Forrester Research 828 24
In-Stat/MDR 70 19
Strategy Analytics 284 19
Рустелеком ТК 304 15
Dell'Oro Group 66 14
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 14
SmartMarketing 73 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 11
Thomson Financial - Thomson First Call 384 11
IBM Research 108 10
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 10
Cahners-Instat Group 34 10
Fortune Global 500 287 10
Synergy Research Group 47 9
Informa - Ovum - Omdia 138 9
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 9
Fortune Global 100 142 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 6
NPD DisplaySearch 284 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 6
Markets&Markets Research 113 6
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 5
Mobile Research Group 85 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 92
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 40
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 39
РАН - Российская академия наук 2014 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 21
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 16
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 10
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 8
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 7
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 7
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 6
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 6
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 5
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 5
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 128
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 122
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 87
CeBIT 612 87
Intel Developer Forum - IDF 278 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 49
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 45
День молодёжи - 27 июня 998 39
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 35
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 22
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 21
Связь-Экспокомм 113 20
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 15
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 13
Международный женский день - 8 марта 371 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 12
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 11
ИнфоКом 118 11
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 9
ISE - Integrated Systems Europe 50 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 8
CNews AWARDS - награда 549 8
Cisco Expo 23 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 7
GITEX Technology - международная выставка 42 7
Red Dot Design Award 57 7
iF Design Awards 26 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 7
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 5
Black Hat - Конференция 117 5
MacWorld Expo 35 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
