A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью

Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры.

Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым цветами. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

FBK30 получила встроенную подставку для планшета. Благодаря этому ее можно использовать с ПК и другими стационарными устройствами (например, телевизорами), но и с мобильными девайсами.

Низкопрофильные круглые кейкапы обеспечивают максимальный комфорт при вводе текста. Дополняет картину запатентованная технология QuietKey: специальный механизм клавиш, позволяет добиться максимально тихой работы (уровень шума не больше 14 дБ вместо 25 - 35 дБ у стандартной мембранной клавиатуры).

Клавиатура поддерживает два режима подключения: при помощи технологии Bluetooth и через USB-ресивер 2,4 ГГц. Оба способа гарантируют быструю передачу данных без задержек на расстоянии до 10 м. Питание осуществляется от одной батареи формата АА, которой хватает до 24 месяцев автономной работы.

Несмотря на компактные размеры, новинка имеет широкий набор функций. Всего пользователю доступно 86 клавиш, 12 из которых – мультимедийные (функции мультимедиа активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn). Также поддерживается быстрое переключение раскладки при смене ОС, а при одновременном подключении по Bluetooth и радиоканалу доступно сопряжение с четырьмя устройствами сразу (3хВт, 1х2,4 ГГц).

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Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.