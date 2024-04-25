Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro — российск

Merlion стала официальным дистрибьютором СУПР Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией СУПР — вендором комплексных решений СКС, а также медных и оптоволоконных компонентов. СУПР — российский поставщик телекоммуникационной продукции с головн

Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерство между компаниями подтверждает, что Netwell обладает всей необходимой технической экспертизой и воз

IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM Группа компаний IBS и компания «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого IBS становится официальным дистрибьютором в России комплекса программных решений, входящих в систему управления нормативно-справочной информацией Semantic MDM. Semantic MDM – это система класса MDM, адаптиров

Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включ

Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включ

Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard Компании Merlion и «Центр Открытых Разработок», российский производитель серверного оборудования под брендом OpenYard, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Merlion пополнил свой портфель ИТ-решений следующими продуктами вендора: Классические стоечные 19'' Enterprise серверы

Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс» Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем хранения данных на базе различных архитектур, телекоммуника

Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решениями многофакторной аутентификации и электронной подписи (семейством продуктов JaCarta) и флагманским решением к

Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик прог

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид» Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасности корпоративных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель ИБ-продуктов, представленных в Merlion, пополнился тремя вендорскими продуктами – все они включены в реестр Минцифры подходят для реализации требований про

Merlion – официальный дистрибьютор Borey ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion – официальный дистрибьютор Initi ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

«Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» возможность выбора технологических инструментов из линейки передовых российских аппаратных решений. Об это

MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE чения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую п

Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение Merlion и «Инферит», российский производитель компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Под брендом «Инферит» разрабатываются все необходимые компоненты современной, высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Партнерам Merlion доступна вся пр

Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач

Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач

Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер» Merlion и «ОТР 2000» подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – платформу управления гибридным облаком. Платформ

Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar », федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на

«Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» «Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в партн

Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion стал первым дистрибьютором программных решений Quadrium ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion и Netams подписали дистрибьюторское соглашение Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией Netams, которая специализируется на разработке программного обеспечения для сетей связи. Дистрибьютор будет продвигать в своём партнерском кан

Компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором мониторов Pinebro в России ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop Merlion и «Передовые технологии», российская компания-разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель дистрибьютора пополнился программным продуктом RuDesktop – для удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет де

Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion и Itel mobile подписали дистрибьюторское соглашение ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion. В портфеле Hisense представлены решения четырех категорий: цифровые вывески (Digital Signage), интерактивные панели, светодиодные дисплеи и виде

Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM «Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочных решений LDM.Express (автоматизация документооборота с акцентом на потребности малого и среднего бизнеса) и «LDM.КЭДО» (кадровый ЭДО с возмож

RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый пор

Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р

Merlion – официальный дистрибьютор Teachbase Merlion и Teachbase, участник российского рынка в сегменте e-learning, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – отечественную платформу для создания онлайн-курс

Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму скать в пользу истца 439,4 млн руб. Согласно сайту компании «Форс дистрибуция», истец — официальный дистрибутор Oracle в России и Монголии. И несмотря на уход корпорации с российского рынка, «Ф

Merlion и Unilumin Group подписали дистрибьюторское соглашение будем стараться успешно решать вместе с компанией Merlion – ведущей ИТ-компанией, давно и успешно работающей на российском рынке». Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, сказала: «Категория решений визуализации для коммерческого использования у нас активно развивается и сотрудничество с таким сильным и опытным (с 2004 г.) производ

Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit востребованные технологии ИТ-безопасности. Это молодая, но очень перспективная компания, сотрудничество с которой открывает перед нами дополнительные возможности для наращивания компетенций в рамках VAD-дистрибуции, развития новых проектов и продвижения подобных решений через наш партнерский канал», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных си