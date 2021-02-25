Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дистрибьютор дистрибутор дистрибуция
Публикаций - 375, упоминаний - 396
Дистрибьютор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крикушенко Владимир 3 2
|Панков Александр 67 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Кравченко Евгений 11 1
|Кривенко Виталий 22 1
|Савюк Виктор 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru