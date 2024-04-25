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Дистрибьютор дистрибутор дистрибуция
СОБЫТИЯ
|25.04.2024
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Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro — российск
|23.04.2024
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Merlion стала официальным дистрибьютором СУПР
Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией СУПР — вендором комплексных решений СКС, а также медных и оптоволоконных компонентов. СУПР — российский поставщик телекоммуникационной продукции с головн
|16.04.2024
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Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe
Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерство между компаниями подтверждает, что Netwell обладает всей необходимой технической экспертизой и воз
|14.03.2024
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IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM
Группа компаний IBS и компания «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого IBS становится официальным дистрибьютором в России комплекса программных решений, входящих в систему управления нормативно-справочной информацией Semantic MDM. Semantic MDM – это система класса MDM, адаптиров
|05.03.2024
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Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включ
|26.02.2024
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Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включ
|06.02.2024
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Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard
Компании Merlion и «Центр Открытых Разработок», российский производитель серверного оборудования под брендом OpenYard, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Merlion пополнил свой портфель ИТ-решений следующими продуктами вендора: Классические стоечные 19'' Enterprise серверы
|01.02.2024
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Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс»
Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем хранения данных на базе различных архитектур, телекоммуника
|23.01.2024
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Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение
Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решениями многофакторной аутентификации и электронной подписи (семейством продуктов JaCarta) и флагманским решением к
|17.01.2024
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Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт»
Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик прог
|26.12.2023
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Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид»
Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасности корпоративных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель ИБ-продуктов, представленных в Merlion, пополнился тремя вендорскими продуктами – все они включены в реестр Минцифры подходят для реализации требований про
|01.12.2023
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Merlion – официальный дистрибьютор Borey
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|23.11.2023
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Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|18.09.2023
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Merlion – официальный дистрибьютор Initi
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|14.09.2023
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«Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах
Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» возможность выбора технологических инструментов из линейки передовых российских аппаратных решений. Об это
|11.09.2023
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MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE
чения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую п
|05.09.2023
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Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение
Merlion и «Инферит», российский производитель компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Под брендом «Инферит» разрабатываются все необходимые компоненты современной, высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Партнерам Merlion доступна вся пр
|24.08.2023
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Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис»
рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач
|21.08.2023
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Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис»
рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач
|16.08.2023
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Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер»
Merlion и «ОТР 2000» подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – платформу управления гибридным облаком. Платформ
|14.08.2023
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Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar
», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на
|07.08.2023
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«Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО»
«Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в партн
|03.08.2023
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Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|22.06.2023
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Merlion стал первым дистрибьютором программных решений Quadrium
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|20.06.2023
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Merlion и Netams подписали дистрибьюторское соглашение
Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией Netams, которая специализируется на разработке программного обеспечения для сетей связи. Дистрибьютор будет продвигать в своём партнерском кан
|15.06.2023
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Компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором мониторов Pinebro в России
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|29.05.2023
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Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop
Merlion и «Передовые технологии», российская компания-разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель дистрибьютора пополнился программным продуктом RuDesktop – для удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет де
|25.05.2023
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Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|18.05.2023
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Merlion и Itel mobile подписали дистрибьюторское соглашение
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|10.05.2023
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Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение
апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion. В портфеле Hisense представлены решения четырех категорий: цифровые вывески (Digital Signage), интерактивные панели, светодиодные дисплеи и виде
|02.05.2023
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Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|13.04.2023
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Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|07.04.2023
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Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM
«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочных решений LDM.Express (автоматизация документооборота с акцентом на потребности малого и среднего бизнеса) и «LDM.КЭДО» (кадровый ЭДО с возмож
|07.04.2023
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RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение
RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый пор
|20.02.2023
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Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica
ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
|07.02.2023
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Merlion – официальный дистрибьютор Teachbase
Merlion и Teachbase, участник российского рынка в сегменте e-learning, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – отечественную платформу для создания онлайн-курс
|30.12.2022
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Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму
скать в пользу истца 439,4 млн руб. Согласно сайту компании «Форс дистрибуция», истец — официальный дистрибутор Oracle в России и Монголии. И несмотря на уход корпорации с российского рынка, «Ф
|21.12.2022
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Merlion и Unilumin Group подписали дистрибьюторское соглашение
будем стараться успешно решать вместе с компанией Merlion – ведущей ИТ-компанией, давно и успешно работающей на российском рынке». Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, сказала: «Категория решений визуализации для коммерческого использования у нас активно развивается и сотрудничество с таким сильным и опытным (с 2004 г.) производ
|20.12.2022
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Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit
востребованные технологии ИТ-безопасности. Это молодая, но очень перспективная компания, сотрудничество с которой открывает перед нами дополнительные возможности для наращивания компетенций в рамках VAD-дистрибуции, развития новых проектов и продвижения подобных решений через наш партнерский канал», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных си
|08.12.2022
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Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС
Merlion и РЕЛЭКС, российская ИТ-компания, более 30 лет создающая технологические решения для бизнеса и государственных структур, подписали дистрибьюторское соглашение. Merlion стал первым и на сегодняшний день единственным официальным дистрибьютором программных продуктов разработчика — СУБД «Линтер стандарт» и СУБД «Линтер бастион
Дистрибьютор и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 50
|Степанюк Михаил 81 46
|Расколов Сергей 43 36
|Путин Владимир 3454 25
|Ачкасов Евгений 45 20
|Мельников Алексей 74 17
|Симоненко Вячеслав 44 15
|Фоменко Олег 23 14
|Нуралиев Борис 298 13
|Калинин Александр 189 13
|Скокова Татьяна 17 13
|Прибочий Михаил 44 12
|Краснов Михаил 87 12
|Генс Георгий 79 11
|Боровиков Игорь 137 11
|Абрамов Алексей 54 11
|Тамбовский Андрей 19 11
|Шадаев Максут 1210 10
|Лихницкий Павел 71 10
|Игнатов Сергей 80 10
|Семенов Александр 166 9
|Чачава Александр 124 9
|Мучник Феликс 68 9
|Карчев Олег 37 9
|Ходос Юрий 22 9
|Мангутов Владислав 34 8
|Пантелеев Илья 25 8
|Володкович Вячеслав 104 8
|Генс Филипп 54 8
|Прянишников Николай 316 8
|Куртуков Евгений 11 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Васин Василий 35 8
|Фефелов Владислав 17 8
|Комиссаров Дмитрий 248 7
|Калинин Алексей 77 7
|Косилов Михаил 17 7
|Демидов Михаил 134 7
|Солонин Виталий 90 7
|Мякишева Марина 84 6
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