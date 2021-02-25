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Дистрибьютор дистрибутор дистрибуция



25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»
29.10.2020 Merlion – официальный дистрибьютор корпоративного браузера «Спутник»
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell
14.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором ОС «Лотос»
11.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала
26.06.2018 «Нетком» стал официальным дистрибьютором решения ILD для поиска источников утечки электронных документов
23.01.2017 CyberPower подписал дистрибьюторское соглашение с «Ресурс-Медиа»
12.01.2016 TP-Link подписал дистрибьюторское соглашение с Treolan
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»
06.03.2006 Microsoft: Московские дистрибьюторы не справляются со спросом на Windows
12.07.1999 AUTODESK заключает дистрибьюторское соглашение с TOPS

Публикаций - 375, упоминаний - 396

Дистрибьютор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 37
Intel Corporation 11262 14
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 13
Softline - Софтлайн 1870 12
Huawei 3222 11
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 8
Navicon - Навикон 232 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Новые облачные технологии (НОТ) 277 5
Ростех - Ростехнологии 2532 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 5
Спектр РС - Spectr RS 0 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 4
Xiaomi 1095 4
Лига Цифровой Экономики 41 3
Merlion iRU - Деловой офис 228 3
Галактика - Корпорация 1077 3
НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab 23 3
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 7 2
Samsung - Harman - JBL 167 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Рикор Холдинг - Rikor 91 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
CleverDATA - КлеверДата 55 1
Softline Group - Softline AG 25 1
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 1
Vocord - Вокорд 127 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Самолёт ГК 216 2
Яндекс.Еда 490 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Росатом АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 3 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Президент Российской Федерации 3770 10
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 29
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 21
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 20
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 7
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 5
DDR - Double data rate 2422 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 133 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 202 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 60 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 1
Google Android 11959 25
Merlion MerliOnCloud 35 9
Microsoft Windows 7 1780 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Microsoft Windows XP 2291 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Aladdin JaCarta 257 2
Ланит - Treolan Irbis 85 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 2
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 174 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Abbyy FineReader 214 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 24 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 27 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 1
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 23 1
Крикушенко Владимир 3 2
Панков Александр 67 1
Хинштейн Александр 68 1
Кравченко Евгений 11 1
Кривенко Виталий 22 1
Савюк Виктор 38 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 12
Африка - Африканский регион 2928 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Нидерланды 2197 5
Швеция - Королевство 2072 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Сербия - Республика 225 2
Венгрия - Будапешт 100 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 204
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Табачная промышленность - Табак 89 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 3
Cashback - Кэшбэк 199 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Физика - область естествознания 889 1
Интеллектуальная собственность - Intellectual Property 15 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
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