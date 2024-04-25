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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дистрибьютор дистрибутор дистрибуция

СОБЫТИЯ


25.04.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro — российск
23.04.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором СУПР

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией СУПР — вендором комплексных решений СКС, а также медных и оптоволоконных компонентов. СУПР — российский поставщик телекоммуникационной продукции с головн
16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe

Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерство между компаниями подтверждает, что Netwell обладает всей необходимой технической экспертизой и воз
14.03.2024 IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM

Группа компаний IBS и компания «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого IBS становится официальным дистрибьютором в России комплекса программных решений, входящих в систему управления нормативно-справочной информацией Semantic MDM. Semantic MDM – это система класса MDM, адаптиров
05.03.2024 Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включ
26.02.2024 Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включ
06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard

Компании Merlion и «Центр Открытых Разработок», российский производитель серверного оборудования под брендом OpenYard, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Merlion пополнил свой портфель ИТ-решений следующими продуктами вендора: Классические стоечные 19'' Enterprise серверы
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс»

Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем хранения данных на базе различных архитектур, телекоммуника
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение

Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решениями многофакторной аутентификации и электронной подписи (семейством продуктов JaCarta) и флагманским решением к
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт»

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик прог
26.12.2023 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид»

Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасности корпоративных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель ИБ-продуктов, представленных в Merlion, пополнился тремя вендорскими продуктами – все они включены в реестр Минцифры подходят для реализации требований про
01.12.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Borey

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
23.11.2023 Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
18.09.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Initi

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
14.09.2023 «Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах

Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» возможность выбора технологических инструментов из линейки передовых российских аппаратных решений. Об это
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE

чения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую п
05.09.2023 Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и «Инферит», российский производитель компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Под брендом «Инферит» разрабатываются все необходимые компоненты современной, высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Партнерам Merlion доступна вся пр
24.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис»

рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач
21.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис»

рограммных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облач
16.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер»

Merlion и «ОТР 2000» подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – платформу управления гибридным облаком. Платформ
14.08.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar

», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в партн
03.08.2023 Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
22.06.2023 Merlion стал первым дистрибьютором программных решений Quadrium

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
20.06.2023 Merlion и Netams подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией Netams, которая специализируется на разработке программного обеспечения для сетей связи. Дистрибьютор будет продвигать в своём партнерском кан
15.06.2023 Компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором мониторов Pinebro в России

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
29.05.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop

Merlion и «Передовые технологии», российская компания-разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель дистрибьютора пополнился программным продуктом RuDesktop – для удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет де
25.05.2023 Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
18.05.2023 Merlion и Itel mobile подписали дистрибьюторское соглашение

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
10.05.2023 Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение

апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion. В портфеле Hisense представлены решения четырех категорий: цифровые вывески (Digital Signage), интерактивные панели, светодиодные дисплеи и виде
02.05.2023 Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
07.04.2023 Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM

«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочных решений LDM.Express (автоматизация документооборота с акцентом на потребности малого и среднего бизнеса) и «LDM.КЭДО» (кадровый ЭДО с возмож
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение

RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый пор
20.02.2023 Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica

ляется дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая р
07.02.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Teachbase

Merlion и Teachbase, участник российского рынка в сегменте e-learning, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – отечественную платформу для создания онлайн-курс
30.12.2022 Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму

скать в пользу истца 439,4 млн руб. Согласно сайту компании «Форс дистрибуция», истец — официальный дистрибутор Oracle в России и Монголии. И несмотря на уход корпорации с российского рынка, «Ф
21.12.2022 Merlion и Unilumin Group подписали дистрибьюторское соглашение

будем стараться успешно решать вместе с компанией Merlion – ведущей ИТ-компанией, давно и успешно работающей на российском рынке». Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, сказала: «Категория решений визуализации для коммерческого использования у нас активно развивается и сотрудничество с таким сильным и опытным (с 2004 г.) производ
20.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit

востребованные технологии ИТ-безопасности. Это молодая, но очень перспективная компания, сотрудничество с которой открывает перед нами дополнительные возможности для наращивания компетенций в рамках VAD-дистрибуции, развития новых проектов и продвижения подобных решений через наш партнерский канал», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных си
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС

Merlion и РЕЛЭКС, российская ИТ-компания, более 30 лет создающая технологические решения для бизнеса и государственных структур, подписали дистрибьюторское соглашение. Merlion стал первым и на сегодняшний день единственным официальным дистрибьютором программных продуктов разработчика — СУБД «Линтер стандарт» и СУБД «Линтер бастион

Публикаций - 3303, упоминаний - 3760

Дистрибьютор и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 354
Microsoft Corporation 25774 352
9594 179
Intel Corporation 12811 165
Samsung Electronics 11064 144
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 141
Oracle Corporation 7074 134
HP Inc. 5883 131
IBM - International Business Machines Corp 9699 129
Apple Inc 13154 127
Softline - Софтлайн 3743 126
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 118
Cisco Systems 5372 109
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 99
Dell EMC 5180 98
SAP SE 5601 97
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 95
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 91
Acer Group - Acer Inc 2776 87
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 84
Sony 6739 83
Ростелеком 10948 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 82
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 74
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 74
HP - Hewlett-Packard 3662 72
Yandex - Яндекс 9215 71
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 71
Huawei 4675 69
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 66
Крок - Croc 1964 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 65
Lenovo Group 2446 64
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 64
Fujitsu 2105 64
Google LLC 12687 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 60
Toshiba Corporation 2980 60
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 60
LG Electronics 3735 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 98
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 73
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Белый Ветер 365 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Связной ГК 1401 32
Газпром ПАО 1493 31
Евросеть 1421 28
Альфа-Банк 1979 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 24
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 23
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 20
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Россети Ленэнерго 1699 17
Почта России ПАО 2370 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 12
Русский Стиль 45 11
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 11
Hyundai Motor Company 436 11
Visa International 1993 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 121
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 105
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 95
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 54
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 46
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 42
Судебная власть - Judicial power 2500 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
Федеральное казначейство России 1949 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 5
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 724
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 564
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 531
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 493
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 380
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 347
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 320
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 318
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 314
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 309
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 255
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 241
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 229
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 226
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 223
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 223
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 221
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 218
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 214
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 214
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 203
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 199
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 199
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 188
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 186
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 185
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 180
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 169
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 164
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 158
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 156
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 149
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 142
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 141
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 140
Аксессуары 4282 140
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 136
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 134
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 131
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 130
Microsoft Windows 16882 188
Linux OS 11533 150
Google Android 15243 126
Microsoft Windows 2000 8678 120
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 77
Apple iOS 8583 56
Microsoft Office 4170 55
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 55
Microsoft Dynamics 1197 51
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 42
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 38
Apple iPhone 6 4861 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 35
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 34
Intel x86 - архитектура процессора 2151 33
Apple macOS 2419 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 32
FreePik 1841 29
Новые облачные технологии - МойОфис 958 29
Microsoft Windows XP 2431 29
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 29
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 28
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 27
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 25
Microsoft Azure 1526 24
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Apple - App Store 3109 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 23
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
1С:ERP Управление предприятием 841 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
Microsoft Windows 10 1938 20
Виноградов Дмитрий 74 50
Степанюк Михаил 81 46
Расколов Сергей 43 36
Путин Владимир 3454 25
Ачкасов Евгений 45 20
Мельников Алексей 74 17
Симоненко Вячеслав 44 15
Фоменко Олег 23 14
Нуралиев Борис 298 13
Калинин Александр 189 13
Скокова Татьяна 17 13
Прибочий Михаил 44 12
Краснов Михаил 87 12
Генс Георгий 79 11
Боровиков Игорь 137 11
Абрамов Алексей 54 11
Тамбовский Андрей 19 11
Шадаев Максут 1210 10
Лихницкий Павел 71 10
Игнатов Сергей 80 10
Семенов Александр 166 9
Чачава Александр 124 9
Мучник Феликс 68 9
Карчев Олег 37 9
Ходос Юрий 22 9
Мангутов Владислав 34 8
Пантелеев Илья 25 8
Володкович Вячеслав 104 8
Генс Филипп 54 8
Прянишников Николай 316 8
Куртуков Евгений 11 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Васин Василий 35 8
Фефелов Владислав 17 8
Комиссаров Дмитрий 248 7
Калинин Алексей 77 7
Косилов Михаил 17 7
Демидов Михаил 134 7
Солонин Виталий 90 7
Мякишева Марина 84 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2556
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 733
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 672
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 492
Европа 24962 347
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 322
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 289
Германия - Федеративная Республика 13220 190
Украина 7928 152
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 149
Россия - СФО - Новосибирск 4875 133
Казахстан - Республика 6047 123
Европа Восточная 3138 121
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 121
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 114
Беларусь - Белоруссия 6289 114
Китай - Тайвань 4245 105
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 103
Япония 13807 98
Азия - Азиатский регион 5920 90
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 89
Южная Корея - Республика 7051 82
Франция - Французская Республика 8176 82
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 70
Индия - Bharat 5869 65
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 60
Африка - Африканский регион 3640 55
Канада 5081 52
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 51
Ближний Восток 3154 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 47
Европа Западная 1496 44
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 41
Польша - Республика 2030 40
Турция - Турецкая республика 2620 39
Италия - Итальянская Республика 4508 38
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
Израиль 2856 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 693
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 623
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 544
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 271
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 269
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 256
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 246
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 207
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 184
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 181
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 179
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 176
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 170
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 158
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Логистика сбытовая - Сбыт 2565 112
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 78
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 75
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 70
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 70
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 70
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 66
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 78
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
Ведомости 1466 31
TAdviser - Центр выбора технологий 468 21
Известия ИД 770 18
Forbes - Форбс 1002 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 16
DigiTimes - Издание 1331 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 13
CNET Networks - CNET News 1643 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
Inquirer 463 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
N+1 - Издание 188 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 7
РИА Новости 1033 6
The Register - The Register Hardware 1783 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
CNews TV 747 4
Infosan 75 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
CRN 50 4
Wikipedia - Википедия 650 3
FT - Financial Times 1295 3
Bloomberg 1627 3
ZDnet 663 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
InformationWeek 241 3
MacWorld 134 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 209
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 196
IDC - International Data Corporation 4975 101
Gartner - Гартнер 3658 64
CNews Fast рейтинг 55 27
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
ITResearch 123 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
Gartner - Dataquest 353 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
NPD DisplaySearch 285 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Forrester Research 834 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
IDC Russia - IDC Россия 183 5
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CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 4
Fortune Global 500 295 4
TrendForce 187 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Fortune Global 100 142 4
INFOLine-Аналитика 78 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Forbes Global 2000 50 3
SmartMarketing 74 3
Mobile Research Group 87 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Wainhouse Research 40 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
Ритейл аудит - Retail audit 11 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
Discovery Research Group 22 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
RRC Education - Учебный центр 8 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Merlion Academy 4 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
Информзащита Учебный центр 38 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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