Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич

На должность директора департамента закупок ШПД (широкопрофильная дистрибуция) Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич. В новой должности Николай сосредоточится на развитии взаимоотношений с вендорами и повышении эффективности работы команды. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Николай – экономист по образованию, закончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В сфере закупок он работает почти 25 лет. В 1995–2016 гг. Николай был сотрудником компании «Связной», где прошел карьерный путь от розничного продавца до директора по закупкам. С 2017 по 2021 гг. он занимал должность директора по закупкам абонентского оборудования в компании «Билайн», затем два года развивал проекты в области розничных услуг.

nikolay_pulich_merlion700.jpg
Директором департамента закупок ШПД Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич

К команде Merlion Николай присоединился в апреле 2023 г. в роли руководителя отдела закупок Telecom Mobile.

«За неполный год работы в компании Николай проявил себя как профессионал, глубоко разбирающийся в рынке, и сильный менеджер. В новой роли его ждет интересная и насыщенная работа – ему предстоит оценить перспективы развития департамента в разрезе множества товарных категорий, разработать новую стратегию и повысить эффективность бизнес-процессов. Желаю Николаю успехов в новой должности, верю, что команда поддержит все его начинания», – сказал генеральный директор группы компаний Merlion Олег Фоменко.

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей
маркет

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

В Merlion назначен новый генеральный директор

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще