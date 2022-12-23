Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.