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Trademark Торговая марка Товарный знак Торговый знак

Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY

достигла рекордных 81% за I квартал 2026 г., говорится в исследовании департамента развития СТМ. С 2022 г. этот показатель вырос на 17 процентных пунктов. Профессионалы все чаще выбирают собственные торговые марки онлайн-гипермаркета из-за соответствия требованиям по цене, качеству и сервису. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру». На протяжении последних пяти лет доля B2
19.02.2026 «Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

ейти к их полномасштабной коммерциализации, отмечает «Ведомостям» аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В легковом транспорте такая монетизация будет происходить прежде всего в виде роботакси, поэтому регистрация товарного знака логично укладывается в сценарий развития коммерческих услуг по перевозке пассажиров на базе беспилотных автомобилей, считает он. Фундаментальные разработки должны ст
26.01.2026 Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron

х знаков Intel Celeron на территории России вследствие их неиспользования. Под аннулирование попали товарные знаки, зарегистрированные по российским свидетельствам № 179946 и № 184658. Первый з
15.08.2025 Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron

системах В России бренды «Селерон» и Celeron, согласно порталу российского агентства по патентам и товарным знакам, зарегистрированы в 1998 г. Патенты продлевали несколько раз: в 2008 г. и в 2
06.08.2025 Роспатент зарегистрировал товарный знак «InfoWatch Центр расследований»

ГК InfoWatch получила государственную регистрацию на товарный знак «InfoWatch Центр расследований» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Государственная регистрация подтверждает исключительные права компании на этот

17.06.2025 Обновленный товарный знак RDW Computers получил государственную регистрацию

Обновленный товарный знак RDW Computers (российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи») получил государственную регистрацию и узаконил статус правообладания в Федеральной службе по и
30.04.2025 Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки

Иногда они возвращаются Американские ИТ-компании Intel и Microsoft официально зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте. Это может быть намеком на их скорое возвращение в Россию, несмот
20.03.2025 Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

в июле 2024 г. подали и представители бренда Ericsson, видимо понимая, что могут потерять права на товарные знаки на российском рынке. «Русклимат» добивался положительного решения суда на осно
26.02.2025 Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса

ректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Пользователи платформы МСП.РФ смогут регистрировать свои товарные знаки в упрощенном режиме, быстро и без труда. Для этого не нужно будет переходить с
13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак

Представитель группы тогда отметил, что компания «активно развивает финансовые сервисы» в рамках собственной кредитной платформы «Директ кредит» и готовит запуск «новых финансовых продуктов». Однако товарный знак «Гаврюшкин и партнеры» и обозначение, которое планирует использовать «М.Видео», являются сходными до степени смешения, что мешает ритейлеру в регистрации собственного бренда, сказ
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования

т в атаку Компания Deno Land Inc., разработчик Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript. Своей целью обращение ставит устранение правового барьера, который не позволяет сообществу разработчиков на языке программирования JavaScript упоминать его название в

26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки. Разработанная компанией Sitronics Electro система предназначена для монитор
02.10.2024 В ВШЭ появился товарный знак для изобретателей и предпринимателей

и в качестве товарного знака, пополнив линейку официальных брендов университета. Примечательно, что товарные знаки, так же как и РИДы, относятся к интеллектуальной собственности, только, в отли
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону

cle перевести принадлежащий ей товарный знак в разряд общественного достояния (Public Domain). «Эта торговая марка – мрачная туча, нависшая над самым популярным в мире языком программирования,

20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России

Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко считает, что подобные попытки снять правовую защиту товарных знаков телеком-производителей рассчитаны на то, чтобы при возвращении организаций в Россию продать товарный знак правообладателю. Nokia объявила о прекращении поставок в Россию весной 2022 г. До этого она занимала 30-40% российского рынка телеком оборудования. Осенью 2022 г. она запросила эк
18.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак UMNO digital

и интеллектуальной собственности в «Роспатенте». Помимо этого, система «Умное депо» входит в единый реестр российского ПО Минцифры. «Мы работаем на конкурентном ИТ-рынке, дорожим именем и репутацией. Товарный знак поможет нам защитить бренд и инвестиции в его продвижение», – сказал начальник управления маркетинга и коммерческого развития UMNO digital Сергей Иващенко. *** UMNO digital (ООО «
08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ»

М.РФ», нацеленной на подготовку для стройотрасли профессиональных кадров с цифровыми компетенциями. Регистрация товарного знака обеспечивает защиту интеллектуальной собственности и подтверждает
27.09.2023 У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом

ктуальной собственности владельца бренда без его на то разрешение. SIDL утверждает, что охрана этим товарным знакам не нужна вследствие того, что Xiaomi не использует их. Для достижения своей ц
18.09.2023 Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие
15.05.2023 Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов

на оценку стоимости торговой марки и доменных имен Delivery Club, 4,06 млрд руб. – на оценку стоимости пользовательской базы сервиса. В рамках сделки по обмену активами между VK и «Яндексом» домен и торговая марка Delivery Club были оценены в 9,6 млрд рублей Переданные «Яндексом» сервисы «Новости» и «Дзен» также были оценены в 38,62 млрд руб., благодаря чему сделка была безденежной. Финанс
20.02.2023 ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются

ичное их написание, например, «Mos.App», «МосТех» и так далее. Все заявки были поданы 5 мая 2022 г. Товарные знаки были зарегистрированы в период с августа по декабрь. Самыми первыми из списка

23.12.2022 «Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity

вие знака распространяется на всю территорию Евросоюза. Ранее компания зарегистрировала аналогичные товарные знаки в США и Великобритании и Cyber Immunity в России. Эта процедура дает «Лаборато
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) договорились о начале предоставления услуг роуминга на территории четырех новых субъектов федерации – Херсонской

12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung

хнологии дополненной реальности (AR) в России. Регулятор отметил, что в России уже зарегистрированы товарные знаки, изображения которых схожи с тем, что предлагает Apple. Два таких знака принад
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так

сама не применяет. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, для сохранения за собой товарного знака владельцу необходимо постоянно д
20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки

Государственная Дума на заседании в среду, 20 апреля 2022 г., приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки и создает новые возможности для развития бизнеса. Инициатива разработана Минэкономразвития РФ в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной со
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку которого поддерживает Red Hat. Владельцем интернет-адреса пока остается разработчик и аде
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka

вам, в котором потребовал прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и р
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore

, что Apple действовала бы «несправедливо и недобросовестно», вмешиваясь в спор российских компаний о товарных знаках. Сервис доставки продуктов «Самокат» обратился в суд в США, чтобы приложени
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании

ения Корпорация Microsoft подала иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «sntex.ru». С этой целью софтверный гигант обратился в российский Суд по интеллектуальным правам. Права на товарный знак «sntex.ru» на момент публикации материала принадлежали ООО «Точка ру». Это небольшая московская компания, зарегистрированная в 2012 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. и выручкой
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал товарный знак CAS DRECRYPT в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). CAS DRECRYPT — программно-аппаратный комплекс для защиты контента от несанкционированного доступа,
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator

НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получил российское свидетельство на товарный знак Zenator сроком до 2030 г. Под брендом Zenator разрабатываются сетевые устройства различного назначения для рынка гражданской продукции. Линейка сетевого оборудования нового поколе
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft

AB подали в российский Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити». Причина спора – торговый знак Minecraft. Microsoft обладает исключительными правами на эту культовую игру, но зарегистрировать товарный знак в России не может из-за того, что малоизвестная компания «Сити» является его обладателем. Microsoft и Mojang просят суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака. Исково
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех получил свидетельство на товарный знак «Кронос» сроком до 2029 года. Это позволит компании и далее эффективно развивать бренд межсетевого экрана «Кронос». Использование межсетевых экранов в современном мире развитых ци
17.01.2017 Украина отбирает товарный знак у МТС

Украинский суд вынес решение против МТС Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции относительно прав на товарный знак МТС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина». В октябре 2016 г., Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС) и ее украинской

30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США

ешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к созданию решений по обеспечению доступности данных в корпоративном сегменте, продемонстрировав, что поставщики,
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка»

Целевая воронка» (англ. Target Funnel). Как сообщили CNews в «Инталев», 2 апреля 2014 г. Федеральный институт промышленной собственности (ФИСП) вынес решение о выдаче компании свидетельства на данный товарный знак. По словам представителей компании, термин «Целевая воронка», разработанный руководством ГК «Инталев», активно используется в системе управления результативностью деятельности\биз
19.05.2014 «Корус Консалтинг» получил свидетельство на товарный знак iDocs

Решение iDocs, разработанное группой компаний «Корус Консалтинг», получило официальное свидетельство на товарный знак и зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». iDocs представляет собой мобильное приложение, по
03.03.2014 Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет

о необходимо иметь электронную цифровую подпись и зарегистрироваться на egov.kz. Чтобы получить услугу, нужно выбрать раздел «Бизнесу», категорию «Интеллектуальная собственность» и нажать на вкладку «Товарные знаки». После заполнения к электронной форме прикрепляются требуемые документы, и заявление подписывается с помощью ЭЦП. Уведомление о выдаче соответствующего свидетельства либо мотиви
03.10.2013 ICANN защитит не все торговые марки

правила, которые установят регистратуры. В домене .РУС право на приоритет могут получить не только товарные знаки, но и фирменные наименования, СМИ, некоммерческие организации и даже владельцы

Публикаций - 3863, упоминаний - 4083

Trademark и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1390
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 841
МегаФон 10742 741
Ростелеком 10948 345
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 313
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 297
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 252
Microsoft Corporation 25775 205
Apple Inc 13154 200
Киевстар - Kyivstar 569 172
Samsung Electronics 11064 157
Yandex - Яндекс 9216 136
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 136
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 133
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 132
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 132
Intel Corporation 12811 115
Google LLC 12688 114
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 106
Huawei 4676 99
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 97
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 95
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 93
IBM - International Business Machines Corp 9699 88
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 87
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 83
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
9594 77
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 74
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 72
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 71
Vodafone Group 1412 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 69
LG Electronics 3735 65
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 64
Sony 6739 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 60
Cisco Systems 5372 59
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 59
Альфа-Групп 745 148
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 135
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 84
Евросеть 1421 81
Связной ГК 1401 78
Альфа-Банк 1979 78
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 68
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 49
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 48
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 42
Газпром ПАО 1493 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
Почта России ПАО 2370 32
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
Россети Ленэнерго 1699 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 24
NanduQ - Qiwi 1013 24
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 21
Visa International 1993 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
eBay Inc 1640 15
UPS 216 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 302
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 195
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 165
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 158
Судебная власть - Judicial power 2500 124
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 110
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 104
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 102
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 83
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 76
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 61
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 51
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 51
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 50
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 43
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 39
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 38
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 28
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 27
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 20
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 19
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 384
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 74
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
ЛДПР 116 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Международная академия связи - МАС 46 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1064
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 773
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 407
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 386
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 326
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 310
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 286
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 280
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 259
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 258
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 257
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 246
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 230
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 223
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 212
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 208
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 196
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 193
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 189
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 188
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 176
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 172
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 171
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 169
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 169
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 164
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 156
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 145
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 142
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 136
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 135
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 134
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 134
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 134
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 131
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 128
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 128
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 127
Google Android 15243 114
Microsoft Windows 2000 8678 114
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 114
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 109
Linux OS 11533 95
Microsoft Windows 16882 93
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 93
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 87
Apple iOS 8583 62
Apple iPhone 6 4861 60
Apple iPad 4011 54
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 53
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Oracle Java - язык программирования 3469 43
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 33
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 33
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 31
FreePik 1841 30
Apple - App Store 3109 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 24
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 21
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 20
Axiom JDK СЗИ 175 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Путин Владимир 3454 66
Фридман Михаил 146 52
Изосимов Александр 192 47
Виноградов Дмитрий 74 45
Свердлов Денис 201 43
Брюквин Юрий 300 42
Торбахов Александр 111 40
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 38
Малис Олег 86 38
Медведев Дмитрий 1665 37
Рейман Леонид 1065 35
Никифоров Николай 1138 35
Кусков Денис 221 34
Авен Петр 67 34
Малис Александр 158 33
Слободин Михаил 56 32
Усманов Алишер 311 30
Морошкин Александр 118 30
Расколов Сергей 43 29
Мамут Александр 133 28
Бакиев Курманбек 51 27
Шадаев Максут 1210 26
Каримова Гульнара 95 26
Каримов Ислам 97 26
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Щеголев Игорь 699 25
Бакиев Максим 42 25
Кузьмичев Алексей 54 24
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Лацанич Василь 106 21
Ноготков Максим 53 21
Косогов Андрей 33 20
Голомолзин Анатолий 75 20
Вексельберг Виктор 155 19
Кочетков Владислав 248 19
Прянишников Николай 316 19
Торгов Игорь 42 19
Гуштуров Леонид 23 18
Иванов Олег 153 18
Силич Андрей 24 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2409
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 755
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 428
Украина 7928 422
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 336
Европа 24964 282
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 262
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 240
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 220
Казахстан - Республика 6048 193
Германия - Федеративная Республика 13221 175
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 172
Беларусь - Белоруссия 6289 151
Узбекистан - Республика 2005 140
Россия - СФО - Новосибирск 4876 138
Швеция - Королевство 3782 133
Япония 13807 130
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 129
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Турция - Турецкая республика 2620 119
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 118
Армения - Республика 2449 118
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 115
Южная Корея - Республика 7052 106
Нидерланды 3746 103
Франция - Французская Республика 8177 102
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 102
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 99
Италия - Итальянская Республика 4508 96
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 84
Грузия 1332 83
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 82
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 8
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 55
Рустелеком ТК 305 45
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 45
IDC - International Data Corporation 4975 33
Gartner - Гартнер 3658 22
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 14
Analysys Mason - Mason Communications 27 6
Fortune Global 500 295 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
ITResearch 123 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
Gartner - Dataquest 353 4
SmartMarketing 74 4
Mobile Research Group 87 4
Forrester Research 834 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 4
Strategy Analytics 285 4
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Fortune Global 100 142 4
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Frost & Sullivan 207 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
NPD DisplaySearch 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Brand Finance 4 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
MForum Analytics 20 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 2
uForce - Юфорс 5 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 35
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 5
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 3
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
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Columbia University - Колумбийский университет 157 2
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