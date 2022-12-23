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Trademark Торговая марка Товарный знак Торговый знак

Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.


23.12.2022 «Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так
20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак
17.01.2017 Украина отбирает товарный знак у МТС
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка»
19.05.2014 «Корус Консалтинг» получил свидетельство на товарный знак iDocs
03.03.2014 Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет
03.10.2013 ICANN защитит не все торговые марки
06.02.2013 Apple лишили права на товарный знак iPhone в Бразилии
27.11.2012 Apple приобрела право на товарный знак Lighting для нового разъема
27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
02.07.2012 Apple согласилась выплатить $60 млн за товарный знак iPad в Китае
12.01.2011 Microsoft пожаловалась на товарный знак Apple App Store
17.12.2010 HP патентует торговые марки для webOS-устройств
14.09.2010 Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации
09.12.2009 Киберсквоттеров вернули в .РФ
07.12.2009 Volvo забирает бренд у российского разработчика ПО
23.07.2009 PM Expert зарегистрировал собственный товарный знак
20.07.2009 Nokia регистрирует торговые марки Cseries и Xseries
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack
19.06.2006 Роспатент подтвердил права ZyXEL Communications на торговую марку ZyXEL в России
26.04.2006 Intel представила новую торговую марку в области корпоративных ПК
27.03.2006 От российских пиратов на время отстанут?
06.03.2006 Японцы отберут домен у русских?
13.01.2006 Как создать и грамотно управлять ИТ-брендом
18.08.2005 "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel
27.01.2005 Новая марка Intel: рынок недоумевает
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна

Публикаций - 3279, упоминаний - 3419

Trademark упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 1228
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 735
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 646
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10094 252
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 249
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 698 246
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2512 223
Apple Inc 11216 175
Microsoft Corporation 23525 172
Samsung Electronics 9743 139
Киевстар - Kyivstar 503 132
Telenor - Теленор 735 121
АФК Система ПАО 1706 116
Yota - Скартел - WiMAX Holding 828 112
Google LLC 10963 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 93
Intel Corporation 11675 93
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 87
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 87
Telia Company - TeliaSonera 827 86
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 85
IBM - International Business Machines Corp 9199 76
Huawei 3513 76
Yandex - Яндекс 5696 73
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 72
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 71
Merlion - Мерлион 526 71
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 70
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 70
Альфа-Групп - Altimo 382 70
Vodafone Group 1342 66
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 60
Sony 6484 59
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 59
Астелит 132 55
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 51
Питерская группа связистов 426 50
Cisco Systems 4881 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2792 50
LG Electronics 3543 49
Альфа-Групп 665 112
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 108
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 89
Евросеть 1401 76
Связной ГК 1339 71
Альфа-Банк 1603 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2400 44
Россети Ленэнерго 2351 42
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1889 36
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 30
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 24
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 24
Почта России ПАО 1997 23
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 22
Qiwi 925 22
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 21
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 20
Газпром ПАО 1157 18
Visa International 1874 18
РЖД - Российские железные дороги 1624 17
101Hotels.com 705 17
IPOC 123 16
eBay Inc 1598 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 15
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 15
Garsdale Services 38 15
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 14
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 14
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 14
Лента - Сеть розничной торговли 1705 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 13
ГПБ - Газпромбанк 943 13
Solvers 21 13
Dixis - Диксис 360 13
Takilant 51 13
Trellas 21 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 327
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 185
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9150 182
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 144
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2346 118
Судебная власть - Judicial power 2098 103
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 103
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 848 80
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 604 78
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 64
Президент Российской Федерации 3722 62
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 61
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3708 56
Верховный суд Российской Федерации 779 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 51
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 197 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2708 39
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2396 34
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 31
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 26
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 24
Администрация Президента РФ 978 24
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 865 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 20
Правительство Москвы 1995 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 19
Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики 26 18
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2869 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 15
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 15
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 15
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 357
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 71
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 54
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 7
4CIO 707 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 4
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 4
ЛДПР 100 4
OSI - Open Source Initiative 65 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 3
ASF - Apache Software Foundation 105 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 3
Демократическая политическая партия США 116 3
АРБ - Ассоциация российских банков 205 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 3
Единая Россия - Политическая партия 263 3
Greenpeace - Гринпис 118 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
WiMAX Forum 68 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 1026
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25057 936
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17546 674
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 440
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22275 362
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 342
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6629 256
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21418 242
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9149 234
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 224
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13596 223
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8735 218
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11533 152
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4125 123
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9942 107
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11662 105
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19249 104
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 104
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2404 102
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11906 101
Microsoft Windows 2000 12689 206
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 113
Apple iPhone - серия смартфонов 6631 104
Age of Kings 3447 97
Google Android 12586 88
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 87
Apple iPhone 6 6180 82
Microsoft Windows 14464 76
Linux OS 8274 57
Apple iPad 3741 51
Apple iOS 6820 49
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6542 41
СКБ Контур - Контур.Фокус 702 40
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 39
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 341 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 27
Apple - App Store 2609 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4123 22
Microsoft Skype 1977 21
Oracle Java - язык программирования 2770 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 20
Google Play - Google Store - Android Market 2949 20
A4Tech Fstyler 28 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3944 19
Google YouTube - Видеохостинг 2433 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1282 17
Microsoft Windows BitLocker 1276 17
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 16
Intel x86 - архитектура процессора 1604 16
Apple iPhone 4 746 16
Intel Core - Семейство процессоров 1745 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2908 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 15
Microsoft Office 3444 15
Nokia Symbian OS 1399 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2512 14
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 14
Путин Владимир 2736 53
Изосимов Александр 193 47
Виноградов Дмитрий 70 43
Брюквин Юрий 289 39
Никифоров Николай 1172 37
Медведев Дмитрий 1631 36
Кусков Денис 218 34
Рейман Леонид 1031 34
Малис Олег 77 34
Малис Александр 157 33
Слободин Михаил 56 32
Свердлов Денис 182 30
Морошкин Александр 118 30
Мамут Александр 129 28
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 28
Усманов Алишер 292 27
Бакиев Курманбек 49 27
Фридман Михаил 110 26
Бакиев Максим 41 25
Каримов Ислам 95 25
Щеголев Игорь 689 25
Каримова Гульнара 92 24
Айбашева Анна 97 23
Лацанич Василь 104 21
Голомолзин Анатолий 74 20
Вексельберг Виктор 152 19
Кочетков Владислав 247 19
Ноготков Максим 48 18
Иванов Олег 136 18
Прянишников Николай 287 18
Гуштуров Леонид 23 18
Мурзалиев Азамат 20 17
Силич Андрей 22 15
Ахметов Ринат 53 15
Осадчая Ирина 64 15
Богатов Антон 79 14
Чичваркин Евгений 162 14
Таврин Иван 101 14
Солодовников Дмитрий 56 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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