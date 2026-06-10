Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак

Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY достигла рекордных 81% за I квартал 2026 г., говорится в исследовании департамента развития СТМ. С 2022 г. этот показатель вырос на 17 процентных пунктов. Профессионалы все чаще выбирают собственные торговые марки онлайн-гипермаркета из-за соответствия требованиям по цене, качеству и сервису. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру». На протяжении последних пяти лет доля B2

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют ейти к их полномасштабной коммерциализации, отмечает «Ведомостям» аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В легковом транспорте такая монетизация будет происходить прежде всего в виде роботакси, поэтому регистрация товарного знака логично укладывается в сценарий развития коммерческих услуг по перевозке пассажиров на базе беспилотных автомобилей, считает он. Фундаментальные разработки должны ст

Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron х знаков Intel Celeron на территории России вследствие их неиспользования. Под аннулирование попали товарные знаки, зарегистрированные по российским свидетельствам № 179946 и № 184658. Первый з

Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron системах В России бренды «Селерон» и Celeron, согласно порталу российского агентства по патентам и товарным знакам, зарегистрированы в 1998 г. Патенты продлевали несколько раз: в 2008 г. и в 2

Роспатент зарегистрировал товарный знак «InfoWatch Центр расследований» ГК InfoWatch получила государственную регистрацию на товарный знак «InfoWatch Центр расследований» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Государственная регистрация подтверждает исключительные права компании на этот

Обновленный товарный знак RDW Computers получил государственную регистрацию Обновленный товарный знак RDW Computers (российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи») получил государственную регистрацию и узаконил статус правообладания в Федеральной службе по и

Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки Иногда они возвращаются Американские ИТ-компании Intel и Microsoft официально зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте. Это может быть намеком на их скорое возвращение в Россию, несмот

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю в июле 2024 г. подали и представители бренда Ericsson, видимо понимая, что могут потерять права на товарные знаки на российском рынке. «Русклимат» добивался положительного решения суда на осно

Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса ректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Пользователи платформы МСП.РФ смогут регистрировать свои товарные знаки в упрощенном режиме, быстро и без труда. Для этого не нужно будет переходить с

У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак Представитель группы тогда отметил, что компания «активно развивает финансовые сервисы» в рамках собственной кредитной платформы «Директ кредит» и готовит запуск «новых финансовых продуктов». Однако товарный знак «Гаврюшкин и партнеры» и обозначение, которое планирует использовать «М.Видео», являются сходными до степени смешения, что мешает ритейлеру в регистрации собственного бренда, сказ

Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования т в атаку Компания Deno Land Inc., разработчик Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript. Своей целью обращение ставит устранение правового барьера, который не позволяет сообществу разработчиков на языке программирования JavaScript упоминать его название в

Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки. Разработанная компанией Sitronics Electro система предназначена для монитор

В ВШЭ появился товарный знак для изобретателей и предпринимателей и в качестве товарного знака, пополнив линейку официальных брендов университета. Примечательно, что товарные знаки, так же как и РИДы, относятся к интеллектуальной собственности, только, в отли

У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону cle перевести принадлежащий ей товарный знак в разряд общественного достояния (Public Domain). «Эта торговая марка – мрачная туча, нависшая над самым популярным в мире языком программирования,

У Nokia отбирают товарный знак в России Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко считает, что подобные попытки снять правовую защиту товарных знаков телеком-производителей рассчитаны на то, чтобы при возвращении организаций в Россию продать товарный знак правообладателю. Nokia объявила о прекращении поставок в Россию весной 2022 г. До этого она занимала 30-40% российского рынка телеком оборудования. Осенью 2022 г. она запросила эк

Роспатент зарегистрировал товарный знак UMNO digital и интеллектуальной собственности в «Роспатенте». Помимо этого, система «Умное депо» входит в единый реестр российского ПО Минцифры. «Мы работаем на конкурентном ИТ-рынке, дорожим именем и репутацией. Товарный знак поможет нам защитить бренд и инвестиции в его продвижение», – сказал начальник управления маркетинга и коммерческого развития UMNO digital Сергей Иващенко. *** UMNO digital (ООО «

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ» М.РФ», нацеленной на подготовку для стройотрасли профессиональных кадров с цифровыми компетенциями. Регистрация товарного знака обеспечивает защиту интеллектуальной собственности и подтверждает

У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом ктуальной собственности владельца бренда без его на то разрешение. SIDL утверждает, что охрана этим товарным знакам не нужна вследствие того, что Xiaomi не использует их. Для достижения своей ц

Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила» Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие

Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов на оценку стоимости торговой марки и доменных имен Delivery Club, 4,06 млрд руб. – на оценку стоимости пользовательской базы сервиса. В рамках сделки по обмену активами между VK и «Яндексом» домен и торговая марка Delivery Club были оценены в 9,6 млрд рублей Переданные «Яндексом» сервисы «Новости» и «Дзен» также были оценены в 38,62 млрд руб., благодаря чему сделка была безденежной. Финанс

ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются ичное их написание, например, «Mos.App», «МосТех» и так далее. Все заявки были поданы 5 мая 2022 г. Товарные знаки были зарегистрированы в период с августа по декабрь. Самыми первыми из списка

«Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity вие знака распространяется на всю территорию Евросоюза. Ранее компания зарегистрировала аналогичные товарные знаки в США и Великобритании и Cyber Immunity в России. Эта процедура дает «Лаборато

У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) договорились о начале предоставления услуг роуминга на территории четырех новых субъектов федерации – Херсонской

Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung хнологии дополненной реальности (AR) в России. Регулятор отметил, что в России уже зарегистрированы товарные знаки, изображения которых схожи с тем, что предлагает Apple. Два таких знака принад

От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так сама не применяет. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, для сохранения за собой товарного знака владельцу необходимо постоянно д

Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки Государственная Дума на заседании в среду, 20 апреля 2022 г., приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки и создает новые возможности для развития бизнеса. Инициатива разработана Минэкономразвития РФ в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной со

Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку которого поддерживает Red Hat. Владельцем интернет-адреса пока остается разработчик и аде

«Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka вам, в котором потребовал прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и р

Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore , что Apple действовала бы «несправедливо и недобросовестно», вмешиваясь в спор российских компаний о товарных знаках. Сервис доставки продуктов «Самокат» обратился в суд в США, чтобы приложени

Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании ения Корпорация Microsoft подала иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «sntex.ru». С этой целью софтверный гигант обратился в российский Суд по интеллектуальным правам. Права на товарный знак «sntex.ru» на момент публикации материала принадлежали ООО «Точка ру». Это небольшая московская компания, зарегистрированная в 2012 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. и выручкой

GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал товарный знак CAS DRECRYPT в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). CAS DRECRYPT — программно-аппаратный комплекс для защиты контента от несанкционированного доступа,

НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получил российское свидетельство на товарный знак Zenator сроком до 2030 г. Под брендом Zenator разрабатываются сетевые устройства различного назначения для рынка гражданской продукции. Линейка сетевого оборудования нового поколе

Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft AB подали в российский Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити». Причина спора – торговый знак Minecraft. Microsoft обладает исключительными правами на эту культовую игру, но зарегистрировать товарный знак в России не может из-за того, что малоизвестная компания «Сити» является его обладателем. Microsoft и Mojang просят суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака. Исково

Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех получил свидетельство на товарный знак «Кронос» сроком до 2029 года. Это позволит компании и далее эффективно развивать бренд межсетевого экрана «Кронос». Использование межсетевых экранов в современном мире развитых ци

Украина отбирает товарный знак у МТС Украинский суд вынес решение против МТС Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции относительно прав на товарный знак МТС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина». В октябре 2016 г., Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС) и ее украинской

Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США ешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к созданию решений по обеспечению доступности данных в корпоративном сегменте, продемонстрировав, что поставщики,

«Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка» Целевая воронка» (англ. Target Funnel). Как сообщили CNews в «Инталев», 2 апреля 2014 г. Федеральный институт промышленной собственности (ФИСП) вынес решение о выдаче компании свидетельства на данный товарный знак. По словам представителей компании, термин «Целевая воронка», разработанный руководством ГК «Инталев», активно используется в системе управления результативностью деятельности\биз

«Корус Консалтинг» получил свидетельство на товарный знак iDocs Решение iDocs, разработанное группой компаний «Корус Консалтинг», получило официальное свидетельство на товарный знак и зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». iDocs представляет собой мобильное приложение, по

Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет о необходимо иметь электронную цифровую подпись и зарегистрироваться на egov.kz. Чтобы получить услугу, нужно выбрать раздел «Бизнесу», категорию «Интеллектуальная собственность» и нажать на вкладку «Товарные знаки». После заполнения к электронной форме прикрепляются требуемые документы, и заявление подписывается с помощью ЭЦП. Уведомление о выдаче соответствующего свидетельства либо мотиви