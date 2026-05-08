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Малис Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 133
Малис Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Александр 158 42
|Ноготков Максим 53 27
|Мамут Александр 133 15
|Резникович Алексей 60 11
|Артемьев Тимур 34 10
|Фридман Михаил 146 9
|Прохоров Михаил 41 7
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 6
|Усманов Алишер 311 6
|Давыдович Евгений 28 6
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 6
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 5
|Новосельский Леонид 9 5
|Haines David - Хэйнс Дэвид - Хейнс Дэвид 13 5
|Солдатенков Сергей 162 5
|Мильштейн Дмитрий 13 5
|Авен Петр 67 4
|Солодовников Денис 108 4
|Touch Michael - Тач Майкл 36 4
|Провоторов Александр 158 4
|Солодовников Дмитрий 56 4
|Заикина Мария 14 3
|Изосимов Александр 192 3
|Sjulstad Ole Bjørn - Шульстад Оле Бьорн 6 3
|Herman David - Херман Дэвид 4 3
|Лацанич Василь 106 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Гуськова Оксана 8 3
|Шишханов Михаил 4 3
|Булгак Владимир 19 3
|Куликов Сергей 37 2
|Родионов Иван 73 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Катаева Елена 32 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Немшич Борис 23 2
|Семенов Вадим 65 2
|Милюков Анатолий 18 2
|Граф Аркадий 25 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.