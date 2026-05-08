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Малис Олег

СОБЫТИЯ


08.05.2026 Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома» 1
06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес 2
18.09.2025 «Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити» 2
10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 2
28.06.2023 «Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству 1
16.03.2023 «Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели» 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 4
26.01.2023 Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi 2
09.12.2022 «Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов 2
21.07.2022 Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги 2
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 2
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 2
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 4
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 2
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 2
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 4
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 2
25.05.2018 SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети» 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 2
28.04.2018 Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае 1
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 2
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» 1
08.09.2017 Samsung Mobile в России нашел нового руководителя, взамен внезапно уволившегося 1
31.08.2017 «Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток 1
30.08.2017 «Мегафон» задумался об объединении «Евросети» со «Связным» 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 3
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 2
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
02.06.2017 Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России 1
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
16.03.2017 У «Мегафона» на треть упала чистая прибыль 1
24.01.2017 Окончена торговая война: Samsung возвращается в «Связной» 1
14.12.2016 Samsung простила «Евросеть» 1,2 млрд руб. в обмен на возвращение на прилавки 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 1
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1

Публикаций - 86, упоминаний - 133

Малис Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
МегаФон 10742 45
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 13
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 8
Ростелеком 10948 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Samsung Electronics 11065 6
Киевстар - Kyivstar 569 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Apple Inc 13156 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 4
Сторм 57 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Digma 251 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 3
IDT 60 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Связной Мобайл - MVNO-оператор 12 2
Lefbord Investment Limited 6 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Fly - Explay - Эксплей 243 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Lonestar Enterprises 1 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 1
Связной ГК 1401 54
Евросеть 1421 48
Альфа-Групп 745 24
Solvers 26 24
Trellas 23 19
Альфа-Банк 1979 15
Связной Банк 113 12
ОНЭКСИМ ГК 50 11
Связной Логистика 16 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 8
Совкомбанк ПАО 316 8
Trellas Enterprises 11 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
SLV 13 7
Solvers - NFOC - North Financial Ovesrseas 6 6
Благосостояние НПФ 52 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
DTSRetail Ltd 5 4
Strafor Commercial 4 4
Garsdale Services 39 3
РБ Факторинг 7 3
ЦОП Гарант - Центр оценки и права Гарант 3 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Связной сервис 6 2
Глобэкс банк 47 2
Cukurova 97 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
KPC Kohlhammer Consulting 5 2
Связной ГК - Максус 22 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
New Media Technologies Capital Partners 6 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Судебная власть - Judicial power 2500 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Президент Украины 128 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Районные суды РФ 196 1
Районный суд Киева 26 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 38
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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