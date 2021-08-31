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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малис Олег
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Публикаций - 55, упоминаний - 139
Малис Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малис Александр 111 37
|Ноготков Максим 40 23
|Мамут Александр 109 12
|Чичваркин Евгений 82 8
|Артемьев Тимур 13 8
|Усманов Алишер 241 6
|Солдатенков Сергей 113 5
|Мильштейн Дмитрий 13 5
|Солодовников Дмитрий 55 4
|Тач Майкл 36 4
|Давыдович Евгений 25 4
|Заикина Мария 13 3
|Солодовников Денис 62 3
|Лацанич Василь 92 3
|Граф Аркадий 24 2
|Граф Александр 3 2
|Лукин Александр 3 2
|Гуськова Оксана 8 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Юрченко Евгений 75 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Озеров Виктор 26 1
|Либин Сергей 18 1
|Гостев Дмитрий 20 1
|Таврин Иван 83 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Слободин Михаил 55 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Яровая Ирина 63 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru