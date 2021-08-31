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Малис Олег


31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 3
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 2
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 2
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 3
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 7
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 3
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 3
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 8
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 4
25.05.2018 SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети» 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 4
28.04.2018 Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае 2
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 3
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» 1
08.09.2017 Samsung Mobile в России нашел нового руководителя, взамен внезапно уволившегося 1
31.08.2017 «Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток 1
30.08.2017 «Мегафон» задумался об объединении «Евросети» со «Связным» 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 6
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 2
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
02.06.2017 Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России 1
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
16.03.2017 У «Мегафона» на треть упала чистая прибыль 1
24.01.2017 Окончена торговая война: Samsung возвращается в «Связной» 1
14.12.2016 Samsung простила «Евросеть» 1,2 млрд руб. в обмен на возвращение на прилавки 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 2
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
28.04.2016 «Мегафон» забрал в залог половину «Связного» 5
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 2
12.04.2016 У «Евросети» и «Связного» появился общий интернет-питомец 1
18.03.2016 Возвращение в «Связной» обошлось «Мегафону» в $44 млн 2
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 3
18.01.2016 МТС не смогла заблокировать покупку «Связного» братом президента «Евросети» 6
15.01.2016 У «Связного» внезапно сменился президент 2
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 3
21.12.2015 «Связной» продал Explay 3
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 6
08.09.2015 «Евросеть» хочет отсудить у Samsung 150 млн руб. из-за брака в смартфонах 2
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 4

Публикаций - 55, упоминаний - 139

Малис Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Samsung Electronics 5714 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 3
Lefbord Investment Limited 6 2
Explay - Эксплей 165 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Связной Мобайл 9 2
Рустелеком ТК 197 2
Альфа-Групп - Altimo 234 2
Huawei 2733 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
МегаФон Ритейл 55 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Fly 124 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Continuum Innovation 39 1
Старт2ком 5 1
Lonestar Enterprises 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Инфосистемы Джет 675 1
SAP SE 3218 1
Alibaba Group 298 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Nokia Corporation 2450 1
Parallels Holdings 471 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
Скай Линк - Skylink 506 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Yota - Скартел 623 1
Corel Corporation 125 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Укртелеком 131 1
Связной ГК 883 42
Евросеть 890 39
Trellas 17 15
Solvers 15 13
ОНЭКСИМ ГК 35 10
SLV 7 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Связной Логистика 11 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Альфа-Групп 327 5
Trellas Enterprises 7 5
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 4
Благосостояние НПФ 32 4
Garsdale Services 36 3
DTSRetail Ltd 3 3
Связной Банк 75 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Бинбанк 184 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Глобэкс банк 28 2
New Media Technologies Capital Partners 6 1
Телефон.Ру 61 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Pandao 21 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
X5 Group 599 1
МТС банк 254 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 13
Арбитражный суд города Москвы 339 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство РФ 2207 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Alibaba Tmail 6 1
IBM Cognos TM1 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Малис Александр 111 37
Ноготков Максим 40 23
Мамут Александр 109 12
Чичваркин Евгений 82 8
Артемьев Тимур 13 8
Усманов Алишер 241 6
Солдатенков Сергей 113 5
Мильштейн Дмитрий 13 5
Солодовников Дмитрий 55 4
Тач Майкл 36 4
Давыдович Евгений 25 4
Заикина Мария 13 3
Солодовников Денис 62 3
Лацанич Василь 92 3
Граф Аркадий 24 2
Граф Александр 3 2
Лукин Александр 3 2
Гуськова Оксана 8 2
Брюквин Юрий 196 2
Юрченко Евгений 75 1
Зарицкий Владимир 7 1
Озеров Виктор 26 1
Либин Сергей 18 1
Гостев Дмитрий 20 1
Таврин Иван 83 1
Дубовсков Андрей 82 1
Слободин Михаил 55 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Яровая Ирина 63 1
Горяйнов Андрей 44 1
Гуцериев Михаил 107 1
Вермишян Геворк 61 1
Осеевский Михаил 221 1
Белоусов Сергей 217 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Нидерланды 977 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Украина 3389 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Италия - Милан 47 1
США - Бостон 99 1
Россия - Симферополь 116 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Россия - Псковская область 307 1
Китай - Шанхай 246 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Кипр - Республика 248 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Канада 1309 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Калужская область 574 1
США - Кремниевая долина 399 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Антитеррор 62 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Секрет фирмы 13 1
Fortune Global 500 162 1
GfK - ГФК-Русь 119 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
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