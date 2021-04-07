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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Центральная
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 116
Европа Центральная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 52 3
|Касперский Евгений 221 3
|Изосимов Александр 92 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Reger Joseph - Регер Джозеф 6 2
|Лисицин Евгений 13 2
|Girard Elie - Жирар Эли 8 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Козлова Ирина 9 1
|Семенова Ирина 36 1
|Чумаченко Наталья 12 1
|Гребенников Николай 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
|Щербаков Борис 21 1
|Кудряшев Антон 25 1
|Шаров Борис 46 1
|Ткачев Владимир 10 1
|Фомичев Андрей 52 1
|Борилин Вячеслав 15 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Тихомиров Леонид 9 1
|Schaeppi Urs - Шэппи Урс 2 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Химич Роман 37 1
|Лебедев Павел 21 1
|Бетсис Павел 84 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Третьяков Дмитрий 3 1
|Кузовкин Алексей 69 1
|Бондаренко Александра 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Bichara Khaled - Бичара Халед 9 1
|Тынкован Александр 48 1
|Орлик Сергей 66 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru