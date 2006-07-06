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Индексная книга (каталог) CNews*
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Европа Центральная

Европа Центральная

СОБЫТИЯ


06.07.2006 EAS-рынок Восточной и Центральной Европы дойдет до $1 млрд

Рынок бизнес-приложений Восточной и Центральной Европы продолжает активное развитие, утверждают эксперты IDC. По их прогнозам, доходы от продажи лицензий и поддержки данных продуктов в этом секторе будут расти на 18% и более в го
29.11.2005 Центральная Европа: пиратство игр идет на спад?

Крупнейший издатель видеоигр Electronic Arts видит положительные тенденции на рынке в странах Центральной Европы — Венгрии, Чехии, Польше. Пиратства становится меньше, а лицензионные
21.04.2004 Tele2 увеличил оборот в Центральной Европе

года и достиг $1,344 млрд. Прибыль компании после выплаты налогов составила $36,97 млн. Абонентская база увеличилась за квартал на 1,6 млн. человек. Пресс-служба Tele2 сообщила, что доход холдинга в Центральной Европе вырос на 60%. Ранее компания сообщила о запуске сети прводной связи в Венгрии. В России Tele2 оказывает услуги сотовой связи стандарта GSM в следующих регионах: Санкт-Петербу
02.08.2001 Telekom Austria открыла широкополосную сеть передачи данных в Центральной Европе

tria cообщила об открытии первого сегмента в своей широкополосной сети передачи данных в Восточной Европе. Отрезок сети Jet Stream соединил Вену с Брно и Прагой в Чехии. Это первая сеть такого типа в Центральной Европе со скоростью передачи информации в 320 Гбит/с. Далее сеть пройдет через Франкфурт, Мюнхен и вернется в Вену. Общая протяженность сети составит 1900 км. Другое оптоволоконное

03.07.2000 Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва

Финская корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со


Публикаций - 278, упоминаний - 284

Европа Центральная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
HP Inc. 5883 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
SAP SE 5601 15
Intel Corporation 12811 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Cisco Systems 5372 12
Fujitsu 2105 11
Lenovo Motorola 3566 10
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 9
Samsung Electronics 11065 9
МегаФон 10742 9
Oracle Corporation 7074 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
McKinsey & Company Int 293 8
Apple Inc 13156 7
Deutsche Telekom 954 7
Google LLC 12690 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Broadcom - VMware 2610 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Softline - Софтлайн 3743 5
9594 5
SAS Institute 1082 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
Sony 6739 5
Vodafone Group 1412 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
AMT Group - АМТ-Груп 365 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Альфа-Групп 745 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
EPIC Telecom Invest 212 4
ABRT Венчурный фонд 33 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Евросеть 1421 3
Intel Capital 148 2
East Capital AB 3 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
OpenView Venture Partners 4 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Citi - Citibank 158 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Районные суды РФ 196 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 1
German Federal Office of Defence Technology and Procurement - Немецкое управление оборонных технологий и поставок - Немецкого федеральное ведомство оборонных технологий и закупок 1 1
Районный суд Киева 26 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
U.S. Department of Defense - DIA - Defense Intelligence Agency 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
WiMAX Forum 69 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 42
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Google Android 15244 8
Apple iOS 8583 7
Linux OS 11533 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Office 4170 5
Космодром Байконур 1072 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Office 365 1042 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 3
Intel Itanium 649 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 2
Samsung Electronics - Bada 188 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 2
Microsoft Office 2021 16 2
Wacom Graphire Power Suite - Wacom Graphire Studio - Wacom Graphire Mouse&Pen Set 11 2
Изосимов Александр 192 7
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 4
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 4
Малис Олег 86 3
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 3
Lunder Jo - Лундер Джо 69 3
Padovan Boris - Падован Борис 3 3
Тимашев Ратмир 69 3
Касперский Евгений 337 3
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 2
Лисицин Евгений 21 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 2
Бетсис Павел 101 2
Кузовкин Алексей 155 2
Солонин Виталий 90 2
Капцов Сергей 12 2
Уткин Евгений 53 2
Гавердовский Анатолий 19 2
Брусенцев Михаил 10 2
Шабанов Андрей 10 2
Дзекон Георгий 16 2
Левочкин Сергей 9 2
Марьянович Йован 18 2
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 2
König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
Купич Богдан 2 2
Москалев Евгений 9 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Kalinowska Barbara - Калиновска Барбара 2 2
Buchmann Rainer - Бухманн Райнер 2 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Кьелл Мортен 6 2
Herrnleben Georg - Хернлебен Георг 11 2
Tzikakis Steve - Цикакис Стив 6 2
Ohneberg Martin - Онеберг Мартин 2 2
Beaumont Paul - Бомонт Пол 5 2
Kuhlewein Thomas - Кюлевайн Томас 4 2
Путин Владимир 3454 2
Баронов Андрей 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 169
Европа 24964 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 62
Германия - Федеративная Республика 13221 58
Ближний Восток 3154 49
Африка - Африканский регион 3641 46
Европа Восточная 3138 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
Индия - Bharat 5870 34
Азия - Азиатский регион 5920 31
Франция - Французская Республика 8177 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Чехия - Чешская Республика 1349 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 26
Украина 7928 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 25
Польша - Республика 2031 24
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 23
Венгрия 855 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Австрия - Австрийская Республика 1357 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 19
Европа Западная 1496 18
Швеция - Королевство 3782 17
Нидерланды 3746 15
Япония 13807 14
Норвегия - Королевство 1858 14
Великобритания - Лондон 2432 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Канада 5082 13
Испания - Королевство 3840 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 12
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Словакия - Словацкая Республика 482 11
Казахстан - Республика 6048 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 61
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 9
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
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ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
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Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
ESSEC Business School - École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 3 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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