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Европа Центральная
СОБЫТИЯ
|06.07.2006
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EAS-рынок Восточной и Центральной Европы дойдет до $1 млрд
Рынок бизнес-приложений Восточной и Центральной Европы продолжает активное развитие, утверждают эксперты IDC. По их прогнозам, доходы от продажи лицензий и поддержки данных продуктов в этом секторе будут расти на 18% и более в го
|29.11.2005
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Центральная Европа: пиратство игр идет на спад?
Крупнейший издатель видеоигр Electronic Arts видит положительные тенденции на рынке в странах Центральной Европы — Венгрии, Чехии, Польше. Пиратства становится меньше, а лицензионные
|21.04.2004
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Tele2 увеличил оборот в Центральной Европе
года и достиг $1,344 млрд. Прибыль компании после выплаты налогов составила $36,97 млн. Абонентская база увеличилась за квартал на 1,6 млн. человек. Пресс-служба Tele2 сообщила, что доход холдинга в Центральной Европе вырос на 60%. Ранее компания сообщила о запуске сети прводной связи в Венгрии. В России Tele2 оказывает услуги сотовой связи стандарта GSM в следующих регионах: Санкт-Петербу
|02.08.2001
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Telekom Austria открыла широкополосную сеть передачи данных в Центральной Европе
tria cообщила об открытии первого сегмента в своей широкополосной сети передачи данных в Восточной Европе. Отрезок сети Jet Stream соединил Вену с Брно и Прагой в Чехии. Это первая сеть такого типа в Центральной Европе со скоростью передачи информации в 320 Гбит/с. Далее сеть пройдет через Франкфурт, Мюнхен и вернется в Вену. Общая протяженность сети составит 1900 км. Другое оптоволоконное
|03.07.2000
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Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва
Финская корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со
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