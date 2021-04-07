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Европа Центральная

Европа Центральная

07.04.2021 Dematic запускает поддержку системы AutoStore в России 1
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA 1
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 2
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 3
29.04.2020 Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020 1
24.09.2019 Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти 1
18.09.2019 Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
29.08.2018 Российский рынок смартфонов взлетел перед тем, как рухнуть в пропасть 1
20.07.2018 HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса 1
11.04.2018 Balabit: ИТ-департаменты представляют собой наибольшую угрозу безопасности компаний 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
05.12.2017 Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке 1
29.08.2017 Немецкая STS-TECOM включила ПО RAIDIX в свою матрицу решений для хранения данных 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
25.07.2016 «Росинтер Ресторантс» автоматизирует бизнес-процессы на базе «1С: ERP Управление предприятием 2» 1
29.06.2016 Ericsson покажет робота-хирурга, работающего на базе технологий 5G 1
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 1
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании 1
25.11.2015 Ericsson выявил 8 способов увеличения дохода от мобильной передачи данных для операторов связи 1
19.11.2015 Ericsson, Vodafone и Qualcomm протестировали агрегацию несущих в лицензируемом и нелицензируемом частотных диапазонах коммерческой сети LTE 1
23.10.2015 Африканский акционер Mail.ru купил Avito 1
03.09.2015 Лисандро Платцер назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности и финансам HRS 1
02.09.2015 Николай Прянишников уходит из Microsoft 1
14.08.2015 Для слежки за мобильниками москвичей строительной компании выделили 0,4 млрд рублей 1
31.07.2015 В Microsoft в России произошли новые назначения в руководстве 1
26.03.2015 Ericsson запускает исследовательские проекты в области 5G на базе двух европейских университетов 1
20.03.2015 VMware предоставит доступ к сервисам vCloud Air в Германии 2
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов 1
11.09.2014 Ekleft открыла первый офис в Литве 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
20.05.2014 США обвинили китайских военных в кибер-шпионаже. На очереди Россия 1
16.05.2014 Минкомсвязи: потеря спутника «Экспресс-АМ4R» не повлияет на оказание услуг связи 1
18.03.2014 Вышла новая версия СУБД FileMaker Pro 13 на русском языке 2
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы 1

Публикаций - 107, упоминаний - 116

Европа Центральная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 7
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 6
Fujitsu 751 6
Ericsson 873 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Oracle Corporation 3389 5
VMware 1832 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 4
Siemens AG - Сименс Россия 688 4
Telenor 308 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 4
SAP SE 3230 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 4
Huawei 2736 4
Астелит 74 3
Google LLC 7210 3
Альфа-Групп - Altimo 236 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 3
Deutsche Telekom 222 3
Samsung Electronics 5759 3
Укртелеком 135 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
Softline - Софтлайн 1482 3
Telia Company 350 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 2
SAS Institute 599 2
IBM 3586 2
Turkcell 183 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 2
Крок 1223 2
KPMG - КПМГ 134 2
Citrix Systems 574 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
BI Partner - БиАй Партнер 33 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
ФОРС - Центр разработки 182 2
Orange S.A. 453 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
EPIC Telecom Invest 73 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
East Capital AB 3 2
Avito - Авито 171 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Square 38 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 80 1
Планета Суши 9 1
Kinnevik Investment AB 16 1
Naspers 56 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 237 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Citigroup 114 1
Merrill Lynch 33 1
ТрансКонтейнер 25 1
КазМунайГаз 7 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Airbus Defence and Space 10 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
Accel Partners 37 1
Русское море 8 1
Nordgold - Нордголд 9 1
ПриватБанк 177 1
uBank 21 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
ITI Capital 4 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
ONE RETAIL 23 1
Mars Incorporated 5 1
Альфа-Банк 1128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 1
World Bank Group - Всемирный банк 133 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Руссофт - Russoft 254 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
ИТ-аутсорсинг 674 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 12 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 220 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
3D-печать 135 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Google Android 10752 6
Microsoft Windows 10 6707 5
Apple iOS 5742 5
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Symbian OS 782 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Microsoft Windows XP 913 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 2
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Linux OS 4296 1
Microsoft Office 1959 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Linux Deepin 17 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Microsoft Outlook 652 1
Google Gmail 613 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Android 10 172 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 1
vivo NEX - Серия смартфонов 13 1
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 48 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 1
VMware AirWatch 40 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Ахметов Ринат 52 3
Касперский Евгений 221 3
Изосимов Александр 92 3
Белоусов Сергей 217 2
Reger Joseph - Регер Джозеф 6 2
Лисицин Евгений 13 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 2
Щеголев Игорь 676 2
Козлова Ирина 9 1
Семенова Ирина 36 1
Чумаченко Наталья 12 1
Гребенников Николай 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Гуцериев Саид 10 1
Назипов Дмитрий 66 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
Щербаков Борис 21 1
Кудряшев Антон 25 1
Шаров Борис 46 1
Ткачев Владимир 10 1
Фомичев Андрей 52 1
Борилин Вячеслав 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Пальчун Кирилл 47 1
Тихомиров Леонид 9 1
Schaeppi Urs - Шэппи Урс 2 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Химич Роман 37 1
Лебедев Павел 21 1
Бетсис Павел 84 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Третьяков Дмитрий 3 1
Кузовкин Алексей 69 1
Бондаренко Александра 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 9 1
Тынкован Александр 48 1
Орлик Сергей 66 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 32
Ближний Восток 1487 24
Африка 1508 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 19
Германия - Федеративная Республика 3702 19
Европа 3804 18
Восточная Европа 1701 14
Индия - Республика 2188 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 12
Северная Америка 1422 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 10
Азия - Азиатский регион 1534 10
Украина 3431 9
Франция - Французская Республика 2155 8
Бразилия - Федеративная Республика 1134 7
Великобритания - Лондон 835 7
Австрия - Австрийская Республика 531 6
Германия - Франкфурт-на-Майне 217 6
Финляндия - Финляндская Республика 826 6
Польша - Республика 836 6
Европа Северная - Скандинавия 275 6
Прибалтика - Балтия 607 6
Латинская Америка 729 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 5
Венгрия 299 5
Нидерланды 986 5
Греция - Греческая Республика 329 5
Испания - Королевство 1265 5
Турция - Турецкая республика 958 5
Европа Западная 621 4
Канада 1326 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 4
Чехия - Чешская Республика 506 4
Южная Корея - Республика 1473 4
Швеция - Королевство 768 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 2
Русский язык 1006 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 2
Космодром Байконур 98 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 134 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 162 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
LetsGoDigital 8 1
Wired - Издание 121 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
GizChina - Издание 40 1
Engadget - Блог о технологиях 338 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
РИА Новости 654 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
Bloomberg 786 1
The Wall Street Journal 710 1
FT - Financial Times 247 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 442 1
IDC - International Data Corporation 2743 6
CNews Analytics 1996 3
Gartner 2201 3
Forrester Research 388 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
Check Point Research 47 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
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