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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральное правительство Германии Бундесвер Bundeswehr Germany Federal Ministry of Defence Вооружённые силы Федеративной Республики Германия Правоохранительные органы Германии

Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии

СОБЫТИЯ


06.08.2007 Бундесвер удвоил число разведспутников

ршения орбитальных испытаний в конце июля управление полетом спутника было передано военной станции Бундесвера в Гельсдорфе. Теперь в распоряжении разведуправления оборонного ведомства Германии
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции

2 июля с российского полигона Плесецк российской же ракетой Космос-3М выведен на орбиту уже второй по счету спутник-шпион Бундесвера SAR-Lupe, оснащенный радаром высокого разрешения. Событие не особо знаменательное, если бы не одно обстоятельство: с начала 2007 года во всём мире запущено уже 5 спутников с орбиталь
03.07.2007 Разведчик Бундесвера покинул Плесецк

ических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с немецким космическим аппаратом (КА) «SAR-Lupe», предназначенным для радиолокационной разведки сверхвысокого разрешения в интересах Бундесвера. Более подробная информация о системе SAR-Lupe будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
02.07.2007 Разведспутник Бундесвера задержался в Плесецке

а спутника будет предпринята предположительно вечером 2 июля 2007 года. Развертывание группировки спутников-разведчиков SAR-Lupe, оснащенных радарами Х-диапазона с синтезированной апертурой, позволит Бундесверу обеспечить гарантированное получение в течение нескольких часов разведданных по любому объекту на Земном шаре в любых метеорологических условиях.
06.03.2007 ВМФ Германии смогут издали распознать израильские самолеты

Компания EADS начала оснащать корабли ВМФ Германии, патрулирующие Средиземное море вблизи берегов Ливана, новыми системами опознавания "свой-чужой" с использованием процесса идентификации Mode S. Новая система сможет быстро распозн
28.12.2006 Siemens и IBM придут в Бундесвер

х будет принадлежать 50,1%, а германскому правительству — 49,9%, может быть подписан до конца 2006 г. Согласно проекту модернизации, который будет называться «Геркулес», Siemens и IBM поставят в Бундесвер наиболее современные центры сбора данных, программное обеспечение, компьютеры, телефоны и сети передачи данных. За модернизацию центров сбора данных будет отвечать IBM, тогда как обно
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение

 полигона Плесецк стартовала ракета-носитель «Космос-3М», которая вывела на орбиту первый спутник радарной видовой разведки SAR-Lupe (дословный перевод — «радар-увеличительная лупа») в интересах Бундесвера. Запуск спутника SAR-Lupe осуществлен в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках контракта ФГУП «Рособоронэкспорт» и компании COSMOS International Satellitenstart Gmbh

20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение

 полигона Плесецк стартовала ракета-носитель «Космос-3М», которая вывела на орбиту первый спутник радарной видовой разведки SAR-Lupe (дословный перевод — «радар-увеличительная лупа») в интересах Бундесвера. Запуск спутника SAR-Lupe осуществлен в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках контракта ФГУП «Рособоронэкспорт» и компании COSMOS International Satellitenstart Gmbh

20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера

но вывела в космос радар сверхвысокого разрешения SAR-Lupe - первый из 5 разведывательных спутников Бундесвера. Спутник SAR-Lupe успешно вышел на заданную орбиту высотой 500 км, в тот же день с
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера

но вывела в космос радар сверхвысокого разрешения SAR-Lupe - первый из 5 разведывательных спутников Бундесвера. Спутник SAR-Lupe успешно вышел на заданную орбиту высотой 500 км, в тот же день с
27.09.2006 Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле

к отправке на полигон Плесецк для предстоящего запуска. Спутники SAR-Lupe разработаны по заказу федерального агенства по военным закупкам BWB для высокодетальной всепогодной съемки Земли в интересах Бундесвера. Масса каждого аппарата SAR-Lupe составляет всего 700 кг, но с помощью бортового радара Х-диапазона с синтезированной апертурой спутник может получать изображения с разрешением 0,7 м
27.09.2006 Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле

к отправке на полигон Плесецк для предстоящего запуска. Спутники SAR-Lupe разработаны по заказу федерального агенства по военным закупкам BWB для высокодетальной всепогодной съемки Земли в интересах Бундесвера. Масса каждого аппарата SAR-Lupe составляет всего 700 кг, но с помощью бортового радара Х-диапазона с синтезированной апертурой спутник может получать изображения с разрешением 0,7 м
18.11.2004 Бундесвер внедрил пакет ПО SAP

трализация ERP-систем и расширены возможности обеспечения мобильной связью. Вместе со специалистами Бундесвера разработчики SAP создали за два года модуль SAP Mobile Infrastructure, утверждает


Публикаций - 64, упоминаний - 77

Федеральное правительство Германии и организации, системы, технологии, персоны:

3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Microsoft Corporation 25807 4
Google LLC 12733 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
Siemens AG - Siemens Group 2674 3
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
COSMOS International Satellitenstart GmbH 4 3
Совзонд - Sovzond 123 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
Ракурс НПФ 176 2
Hispasat 18 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
SAP SE 5607 2
Intel Corporation 12845 2
IBM - International Business Machines Corp 9705 2
Deutsche Telekom 954 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 252 2
Kimsuky - Хакерская группировка 8 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
ПВС - СиПроВер 2 1
Beyond Gravity - Saab Ericsson Space - Saab Aerosystems - Saab Aerostructures 4 1
Samsung Electronics 11091 1
Dell EMC 5196 1
Cisco Systems 5372 1
Apple Inc 13202 1
VK - Mail.ru Group 3605 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 1
Crypto AG 39 1
Sony 6745 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1111 1
AMD Graphics Product Group - ATI 974 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 111 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 3
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1263 2
Adidas - Адидас 170 2
Arianespace 87 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Hensoldt 2 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ThyssenKrupp AG - Atlas Elektronik 6 1
Texterra - Веб-Агентство Текстерра 3 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
eBay Inc 1641 1
Tesla Motors 463 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Совкомбанк Совесть 279 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 429 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 128 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1898 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 116 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5726 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 307 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 22 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10271 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7398 29
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 15
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2450 10
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 10
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 121 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35263 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2433 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25976 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3688 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2822 5
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1224 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13988 4
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9340 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2571 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2238 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8824 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12241 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 398 2
Авиационная промышленность - BWB - Blended Wing Body - летающее крыло интегральной компоновки - летающее крыло с неявно выраженной комбинацией крыла и фюзеляжа 34 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22964 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 689 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3203 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 17
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 12
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Алмаз - космический комплекс радиолокационного дистанционного зондирования Земли 4 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 2
RSI - Research Support Instruments - MIRAGE - Microwave Ionosphere Reconfiguration Ground based Emitter 2 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 532 2
Космодром Байконур 1072 2
Ericsson Radio System - ERS 74 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
LeFlaSys - Leichte Flugabwehr System - Ozelot - Самоходный зенитный ракетный комплекс 1 1
РАН ИСП - Svace SAST-сканер 21 1
SAP for Aerospace & Defense 3 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
NASA Landsat 83 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 1
Кучейко Алексей 22 6
Миллер Сергей 43 2
Козлов Павел 21 2
Болсуновский Михаил 13 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Астахов Сергей 10 2
Рахманов Максим 47 1
Андронов Алексей 28 1
Белеванцев Андрей 2 1
Нечаев Сергей 3 1
Berner Markus - Бернер Маркус 1 1
Meyer Torsten - Майер Торстен 2 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 63 1
Красноштейн Аркадий 1 1
Димлевич Николай 2 1
Rios Billy - Райос Билли 4 1
Чистов Анатолий 2 1
Путин Владимир 3462 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Лютиков Виталий 25 1
Хагелин Борис 1 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Bijleveld Ank - Бейлевелд Анк 1 1
von der Leyen Ursula - фон дер Лейен Урсулой 1 1
Аветисян Арутюн 42 1
Berghoff Tim - Бергхофф Тим 1 1
Германия - Федеративная Республика 13243 45
Россия - РФ - Российская федерация 166934 31
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 26
Европа 24992 22
Канада 5085 11
Франция - Французская Республика 8184 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19227 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 8
Израиль 2858 8
Италия - Итальянская Республика 4512 8
Индия - Bharat 5885 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13833 4
Южная Корея - Республика 7068 4
Япония 13820 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 4
Испания - Королевство 3842 4
Китай - Пекин - Beijing 1102 4
Средиземное море - Средиземноморье 204 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3144 3
Швеция - Королевство 3784 3
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