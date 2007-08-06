Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии

Бундесвер удвоил число разведспутников ршения орбитальных испытаний в конце июля управление полетом спутника было передано военной станции Бундесвера в Гельсдорфе. Теперь в распоряжении разведуправления оборонного ведомства Германии

Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции 2 июля с российского полигона Плесецк российской же ракетой Космос-3М выведен на орбиту уже второй по счету спутник-шпион Бундесвера SAR-Lupe, оснащенный радаром высокого разрешения. Событие не особо знаменательное, если бы не одно обстоятельство: с начала 2007 года во всём мире запущено уже 5 спутников с орбиталь

Разведчик Бундесвера покинул Плесецк ических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с немецким космическим аппаратом (КА) «SAR-Lupe», предназначенным для радиолокационной разведки сверхвысокого разрешения в интересах Бундесвера. Более подробная информация о системе SAR-Lupe будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Разведспутник Бундесвера задержался в Плесецке а спутника будет предпринята предположительно вечером 2 июля 2007 года. Развертывание группировки спутников-разведчиков SAR-Lupe, оснащенных радарами Х-диапазона с синтезированной апертурой, позволит Бундесверу обеспечить гарантированное получение в течение нескольких часов разведданных по любому объекту на Земном шаре в любых метеорологических условиях.

ВМФ Германии смогут издали распознать израильские самолеты Компания EADS начала оснащать корабли ВМФ Германии, патрулирующие Средиземное море вблизи берегов Ливана, новыми системами опознавания "свой-чужой" с использованием процесса идентификации Mode S. Новая система сможет быстро распозн

Siemens и IBM придут в Бундесвер х будет принадлежать 50,1%, а германскому правительству — 49,9%, может быть подписан до конца 2006 г. Согласно проекту модернизации, который будет называться «Геркулес», Siemens и IBM поставят в Бундесвер наиболее современные центры сбора данных, программное обеспечение, компьютеры, телефоны и сети передачи данных. За модернизацию центров сбора данных будет отвечать IBM, тогда как обно

Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение полигона Плесецк стартовала ракета-носитель «Космос-3М», которая вывела на орбиту первый спутник радарной видовой разведки SAR-Lupe (дословный перевод — «радар-увеличительная лупа») в интересах Бундесвера. Запуск спутника SAR-Lupe осуществлен в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках контракта ФГУП «Рособоронэкспорт» и компании COSMOS International Satellitenstart Gmbh

Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение полигона Плесецк стартовала ракета-носитель «Космос-3М», которая вывела на орбиту первый спутник радарной видовой разведки SAR-Lupe (дословный перевод — «радар-увеличительная лупа») в интересах Бундесвера. Запуск спутника SAR-Lupe осуществлен в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках контракта ФГУП «Рособоронэкспорт» и компании COSMOS International Satellitenstart Gmbh

Россия вывела в космос радар Бундесвера но вывела в космос радар сверхвысокого разрешения SAR-Lupe - первый из 5 разведывательных спутников Бундесвера. Спутник SAR-Lupe успешно вышел на заданную орбиту высотой 500 км, в тот же день с

Россия вывела в космос радар Бундесвера но вывела в космос радар сверхвысокого разрешения SAR-Lupe - первый из 5 разведывательных спутников Бундесвера. Спутник SAR-Lupe успешно вышел на заданную орбиту высотой 500 км, в тот же день с

Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле к отправке на полигон Плесецк для предстоящего запуска. Спутники SAR-Lupe разработаны по заказу федерального агенства по военным закупкам BWB для высокодетальной всепогодной съемки Земли в интересах Бундесвера. Масса каждого аппарата SAR-Lupe составляет всего 700 кг, но с помощью бортового радара Х-диапазона с синтезированной апертурой спутник может получать изображения с разрешением 0,7 м

Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле к отправке на полигон Плесецк для предстоящего запуска. Спутники SAR-Lupe разработаны по заказу федерального агенства по военным закупкам BWB для высокодетальной всепогодной съемки Земли в интересах Бундесвера. Масса каждого аппарата SAR-Lupe составляет всего 700 кг, но с помощью бортового радара Х-диапазона с синтезированной апертурой спутник может получать изображения с разрешением 0,7 м