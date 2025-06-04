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U.S. Department of Defense U.S. Space Command USSpaceCom United States Space Force Космические силы США MILSATCOM Military Satellite Communications Directorate NSSO National Security Space Organization
УПОМИНАНИЯ
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
|CNews Мишень 169 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
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