U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google 1

Космические силы США вводят в строй систему для подавления спутников России и Китая 1

Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США 1

США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая 2

Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1

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Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США 1

ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon 1

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Успешно запущен космический телескоп WISE 1

Отложен запуск космического телескопа WISE 1

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