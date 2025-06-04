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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. Department of Defense U.S. Space Command USSpaceCom United States Space Force Космические силы США MILSATCOM Military Satellite Communications Directorate NSSO National Security Space Organization

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google 1
28.10.2024 Космические силы США вводят в строй систему для подавления спутников России и Китая 1
06.09.2024 Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США 2
24.05.2024 Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США 1
07.06.2023 США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая 2
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 4
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 2
30.11.2017 Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1
02.02.2017 Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников 1
16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке 1
11.07.2013 Пентагон хочет создать универсальную ракету ПРО 1
04.12.2012 Зачем SpaceX "окно" на "Красную планету"? Ответ основателя 1
19.06.2012 469 дней на орбите: беспилотный американский шаттл вернулся домой 1
12.08.2011 Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан 1
26.04.2011 Новый телескоп отследит космический мусор 1
08.04.2011 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го 1
07.12.2010 Беспилотный шаттл вернулся на Землю в автоматическом режиме 1
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike 1
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
02.06.2010 Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США 1
28.05.2010 Х-51: гиперзвук на керосине 1
19.04.2010 ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
28.01.2010 США проведут 31 января испытание противоракетного оружия 1
15.12.2009 Успешно запущен космический телескоп WISE 1
11.12.2009 Отложен запуск космического телескопа WISE 1
03.11.2009 Исполняется 40 лет первому немецкому ИСЗ 1
15.10.2009 Пентагон готовится к стандартизации спутниковых интерфейсов 1
02.09.2009 WorldView-2 доставлен к месту старта 1
26.08.2009 Glory Trip 195: испытание ПРО США 1
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III 1
21.08.2009 24 воздушная армия ВВС США: первая кибернетическая 1
19.08.2009 Вторая ШПУ ПРО GMD введена в строй на авиабазе "Ванденберг" 1
02.07.2009 Glory Trip 199: в США проведено испытание элементов ПРО 1
06.05.2009 США: военный спутник STSS-ATRR выведен на орбиту 1
18.03.2009 США испытали свою ПРО над Гавайями 1
25.02.2009 Запуск космического спутника в США завершился неудачей 1
03.02.2009 Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля 1
11.01.2009 Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре 1
05.12.2008 США проведут 5 декабря испытания наземной системы ПРО 1

Публикаций - 111, упоминаний - 120

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 15
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 11
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 8
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 5
Ростех - Автоматика Концерн 1673 3
TRW 29 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
Kometa - Комета 157 2
Google - Keyhole 34 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 2
Bigelow Aerospace 12 2
Microsoft Corporation 24864 1
Google LLC 11962 1
CenTaur 30 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
BAE Systems 172 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Polar - Полар 97 1
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
X Corp - Twitter 2882 1
Meta Platforms - Facebook 4468 1
HP Inc. 5717 1
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 1
Boeing 1013 19
Ball Aerospace & Technologies 48 7
Lockheed Martin 759 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 3
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 2
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Boeing Launch Services - BLS 10 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 519 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Unsplash 1033 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Northrop Grumman 204 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 57
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3410 24
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 7
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 5
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 4
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 3
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 109 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 47 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9879 80
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7054 49
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1151 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10936 11
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 115 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2274 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3053 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2885 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 715 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1400 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1857 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3405 3
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 679 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3118 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21216 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1279 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7028 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7834 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4684 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1092 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 275 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 275 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 476 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 337 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1830 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4170 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 417 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 25
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 10
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 10
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 6
GeoEye IKONOS 110 6
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 5
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 63 4
Nvidia SLI 163 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 3
NASA UARS - Upper Atmosphere Research Satellite 3 3
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Iridium Next 5 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 46 2
NSPO Formosat COSMIC - оптический спутник дистанционного зондирования Земли 2 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 2
ASI COSMO-SkyMed - Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin Observation - группировка малых спутников для наблюдений в Средиземноморском бассейне 2 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 2
U.S. NOAA GOS - Global Observing System 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 2
NASA Gravity Probe 10 2
OSC Stargazer - Lockheed L-1011 TriStar 8 2
UCAR COSMIC - Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate 2 2
Lockheed Martin - GPS Block 39 2
NASA Landsat 82 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 158 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 640 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 2
Филатов Валерий 8 2
Рахманов Максим 47 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Андронов Алексей 28 1
Андропов Юрий 8 1
Хронусов Валерий 8 1
Obering Henry - Оберинг Генри 8 1
Рябков Сергей 3 1
McDowell Jonathan - Макдауэлл Джонатан 4 1
Vandenberghe Nicolas - Ванденберг Николас 1 1
Степанов Александр 22 1
Kass Lani - Касс Лени 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 80
США - Калифорния 4681 63
Земля - планета Солнечной системы 10475 48
Россия - РФ - Российская федерация 149343 19
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5255 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 11
США - Аляска 239 11
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 9
Франция - Французская Республика 7904 7
США - Аляска - Кадьяк 11 7
Япония 13375 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 6
Израиль 2754 5
Иран - Исламская Республика Иран 1099 5
Америка - Американский регион 2172 5
Канада 4924 5
США - Флорида 767 5
Маршалловы Острова 20 5
Индия - Bharat 5540 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 4
Германия - Федеративная Республика 12788 4
Италия - Итальянская Республика 4383 4
США - Колорадо 382 4
Европа 24394 3
Южная Корея - Республика 6734 3
Китай - Пекин - Beijing 1009 3
Аргентина - Аргентинская Республика 593 3
Ирак - Республика 699 3
США - Вайоминг 65 3
США - Монтана 52 3
Сатурн - Титан (спутник) 487 3
США - Аляска - Форт-Грили 6 3
США Западное побережье - Западное взморье 40 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Китай - Тайвань 4048 2
США - Нью-Джерси 299 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5766 11
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1614 9
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 8
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 7
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 5
Экватор - Equator 203 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3734 5
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5101 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 3
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U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
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