Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Валерий
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Автоматическая настройка Workflow с PVS-Studio стала доступна в GitVerse 1
|24.11.2009
|«Транстелеком» стал владельцем ФК «Локомотив» 1
|07.11.2006
|Новости GPS: военные США начинают переход на М-код 1
|07.11.2006
|Новости GPS: военные США начинают переход на М-код 1
|02.11.2006
|В России наступает эра GPS 2
|02.11.2006
|В России наступает эра GPS 2
|28.02.2006
|Проблема геоданных: Генштаб наносит "ответный удар" 1
|28.02.2006
|Проблема геоданных: Генштаб наносит "ответный удар" 1
|29.09.2005
|GPS и точные карты: много слов и очень мало дела 1
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Филатов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 777 2
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
|Локомотив ФК - футбольный клуб 9 1
|РЖД - Российские железные дороги 2086 1
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
|Миллер Сергей 43 5
|Путин Владимир 3448 2
|Garcia Ralph - Гарсиа Ральф 2 2
|Брюквин Юрий 300 1
|Матковский Аркадий 7 1
|Липатов Сергей 34 1
|Греф Герман 484 1
|Морозов Вадим 1 1
|Семин Юрий 2 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Space Daily 528 2
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.