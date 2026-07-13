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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197705
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Филатов Валерий

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Автоматическая настройка Workflow с PVS-Studio стала доступна в GitVerse 1
24.11.2009 «Транстелеком» стал владельцем ФК «Локомотив» 1
07.11.2006 Новости GPS: военные США начинают переход на М-код 1
07.11.2006 Новости GPS: военные США начинают переход на М-код 1
02.11.2006 В России наступает эра GPS 2
02.11.2006 В России наступает эра GPS 2
28.02.2006 Проблема геоданных: Генштаб наносит "ответный удар" 1
28.02.2006 Проблема геоданных: Генштаб наносит "ответный удар" 1
29.09.2005 GPS и точные карты: много слов и очень мало дела 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Филатов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 1
Lockheed Martin 777 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Локомотив ФК - футбольный клуб 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 4
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3847 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10231 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2202 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8461 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1501 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13145 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22802 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
Lockheed Martin - GPS Block 39 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Миллер Сергей 43 5
Путин Владимир 3448 2
Garcia Ralph - Гарсиа Ральф 2 2
Брюквин Юрий 300 1
Матковский Аркадий 7 1
Липатов Сергей 34 1
Греф Герман 484 1
Морозов Вадим 1 1
Семин Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 8
Земля - планета Солнечной системы 10839 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 2
США - Нью-Джерси 307 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54540 2
Литва - Литовская Республика 672 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57316 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8768 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6142 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 126 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6695 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1628 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6666 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
Спорт - Футбол 767 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Space Daily 528 2
Рустелеком ТК 305 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
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