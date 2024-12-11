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ВТБ арена Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина УК Динамо

СОБЫТИЯ

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11.12.2024 В академии спорта «Динамо» появился высокоскоростной мобильный интернет

пазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Все это позволяет ускорить мобильный интернет, уменьшив нагрузку на сеть даже при большом числе одновременных пользователей. «По своим масштабам академия спорта “Динамо” стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными объектами в Москве, построенными в последние годы. Здесь молодые спортсмены делают первые шаги к великим победам, преодолевая трудности и уч
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Автоматизация строительства Футуристичный бизнес-центр у метро «Динамо» и ВТБ-Арены сдается в 2026 году. И выглядеть будет максимально спортивно. Он обретет

19.03.2024 ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба

ФК «Динамо» доверил коллективу Manzana Group перезапуск системы управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической задачей проекта стало создание универсального решения, позволяющего определя
20.02.2024 «Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится офи
18.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет в одном из бизнес-центров Москвы

«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом бизнес-центр комплекса «ВТБ Арена Парк» в историческом центре Москвы. Теперь сотрудники и посетители БЦ могут с больш
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»

На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск ста
17.08.2021 ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса»

Футбольный клуб «Динамо-Москва» настроил автоматическую проверку благонадежности контрагентов с помощью «API Контур.Фокуса». Благодаря сервису клуб смог сократить сроки согласования договоров и полностью исключ
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One

Футбольный клуб «Динамо-Москва» создает на базе решения SAP Sports One единую цифровую систему, в которой будет содержаться вся информация по игрокам – от тренировочного процесса до медицинских данных и физичес
18.12.2020 «Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов

Претензии «Динамо» к «Кроку» Как выяснил CNews, управляющей компании (УК) «Динамо» не удалось взы
03.03.2020 Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене»

В комплексе «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» функционирует система идентификации личности по биометрическим характ
09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг «УК «Динамо» на ближайшие три года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Объект пр
07.08.2019 «КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена»

ые досмотровым комплексом и билетно-пропускной системой с видеоидентификацией болельщиков. Стадион «Динамо» – старейший в Москве. После реконструкции он стал многофункциональной площадкой с дву
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве

тории городского комплекса «ВТБ Арена парк» в Петровском парке, рядом с реконструируемым стадионом «Динамо». Новый объект сети Hyatt Hotels Corporation предполагал возведение14-этажного отеля б
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов

вания нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для арены «Динамо» в Москве.BARCO производит высокотехнологичную аудиовизуальную и проекционную технику,
16.06.2017 Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»

22 октября 2017 г. на «Динамо» пройдут первые тестовые мероприятия. Это означает, что реализация всего проекта «ВТБ

07.06.2017 «Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк»

а парк», общая площадь которого — 32 Га, органично объединяет реконструируемый Центральный стадион «Динамо» им. Л.И. Яшина на 26 тыс. посадочных мест, «Академию спорта», парк физкультуры и спор
10.04.2017 «Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк»

аторского городского квартала «ВТБ Арена парк». Строительство комплекса ведется под управлением УК «Динамо», сообщили CNews в «Техносерве». «ВТБ Арена парк» — девелоперский проект, реализуемый

14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса»

и комплекса «ВТБ арена парк», центральной частью которого является реконструируемый сейчас стадион «Динамо», займется компания «Астерос». Считается, что созданная система позволит минимизироват
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия

а также оценили эффект ее внедрения руководители компании Dell, Burger King, "Востокгазпром", ВСК, "ВТБ Арена", "Систематика", "Белтел" и Kelly Services. Кирилл Татаринов, исполнительный вице-п
26.04.2013 «Системы и Проекты» создадут комплексную систему управления для проекта «ВТБ Арена Парк»

Группа компаний «Системы и Проекты» подписала контракт с управляющей компанией «Динамо» на автоматизацию процессов строительства «ВТБ Арена Парк». В рамках соглашения будет

26.06.2012 «Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server

Компания «Астерос» сообщила о создании частного «облака» для управляющей компании «Динамо» — заказчика реконструкции стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» (
10.11.2009 Динамо для большой стирки

Западный изобретатель Дейв Аскинз (Dave Askins) разработал реально действующий проект динамо-машины для генерации тока, позволяющего работать стиральной машине. Согласно сути изобретения, вырабатываемой электроэнергии хватает для отжима бака с бельем, а также для работы других э
06.06.2002 Черные дыры - великолепные динамо-машины

Несмотря на то, что принцип действия звездного динамо прояснен еще не в полной мере, специалисты из Лос-Аламоса полагают, что смогут воспроизвести его в лабораторных условиях - в уменьшенном масштабе. Доказательством существования столь экз
06.06.2002 Черные дыры - великолепные динамо-машины

Несмотря на то, что принцип действия звездного динамо прояснен еще не в полной мере, специалисты из Лос-Аламоса полагают, что смогут воспроизвести его в лабораторных условиях - в уменьшенном масштабе. Доказательством существования столь экз
19.01.2001 Компании "АСКОН" и "Лоция Софт" совместно автоматизируют АЭК "Динамо"

ания Аскон, российский разработчик систем автоматизированного проектирования, совместно с компанией Лоция Софт реализовали первый этап совместного проекта по автоматизации бизнес-процессов в компании Динамо. Московская Акционерная электротехническая компания "Динамо" - одна из ведущих фирм электротехнической промышленности. Она поставляет на рынки разных стран электрооборудование для

Публикаций - 131, упоминаний - 219

ВТБ арена и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Авантаж 72 4
Samsung Electronics 11065 4
HP Inc. 5883 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Lenovo Motorola 3566 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
HP 3Com 681 2
SKIDATA - Скидата 4 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 2
Bureau Veritas 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 7
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 6
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 6
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 5
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Петровский парк 4 4
Арена Плаза ТЦ 4 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Калининград - футбольный стадион 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Белый Ветер 365 2
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 2
Сочи Парк 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Екатеринбургский метрополитен 8 1
Фонд Росконгресс 24 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Организационно-инспекторские управления 3 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
WiMAX Forum 69 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Динамо ВФСО АНО ЦСП МГО 1 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 235 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 5
ЦРТ Визирь 39 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
МТС ЦОД 38 3
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA Deep Impact 38 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Nvidia Quadro GPU 279 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Red Hat Linux 205 1
Авантаж ЦОД 12 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Oracle Hyperion 259 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Bosch Home Connect 10 1
Microsoft Dynamics 1197 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
Шелепов Владимир 25 7
Бяков Юрий 42 7
Корнеев Сергей 84 4
Перегудов Андрей 3 3
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Медведев Владислав 62 2
Карпинский Алексей 42 2
Лунтовский Андрей 2 2
Есаулов Алексей 3 2
Черемных Андрей 30 2
Тиунов Леонид 51 2
Чижевский Александр 6 2
Макарищев Кирилл 2 2
Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
Прахов Михаил 38 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Dikpati Mausumi - Дикпати Маусуми 4 2
Gaensler Bryan - Гэнслер Брайен 5 2
Меламед Леонид 150 1
Иванов Георгий 18 1
Бобровников Борис 104 1
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Попов Андрей 116 1
Брюквин Юрий 300 1
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Волков Владимир 69 1
Чинкова Мария 29 1
Грибов Владимир 31 1
Заржецкий Александр 37 1
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Соловенчук Александр 156 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Европа 24964 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Солнечная система - Solar system 2569 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 4
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Беларусь - Могилевская область 23 3
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 10
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
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КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 61 5
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Future - Space.com 200 2
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News Corp - News Corporation 221 1
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Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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