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ВТБ арена Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина УК Динамо
СОБЫТИЯ
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|11.12.2024
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В академии спорта «Динамо» появился высокоскоростной мобильный интернет
пазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Все это позволяет ускорить мобильный интернет, уменьшив нагрузку на сеть даже при большом числе одновременных пользователей. «По своим масштабам академия спорта “Динамо” стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными объектами в Москве, построенными в последние годы. Здесь молодые спортсмены делают первые шаги к великим победам, преодолевая трудности и уч
|01.10.2024
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Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»
Автоматизация строительства Футуристичный бизнес-центр у метро «Динамо» и ВТБ-Арены сдается в 2026 году. И выглядеть будет максимально спортивно. Он обретет
|19.03.2024
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ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба
ФК «Динамо» доверил коллективу Manzana Group перезапуск системы управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической задачей проекта стало создание универсального решения, позволяющего определя
|20.02.2024
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«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве
Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится офи
|18.01.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в одном из бизнес-центров Москвы
«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом бизнес-центр комплекса «ВТБ Арена Парк» в историческом центре Москвы. Теперь сотрудники и посетители БЦ могут с больш
|15.12.2022
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Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»
На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск ста
|17.08.2021
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ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса»
Футбольный клуб «Динамо-Москва» настроил автоматическую проверку благонадежности контрагентов с помощью «API Контур.Фокуса». Благодаря сервису клуб смог сократить сроки согласования договоров и полностью исключ
|13.04.2021
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ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One
Футбольный клуб «Динамо-Москва» создает на базе решения SAP Sports One единую цифровую систему, в которой будет содержаться вся информация по игрокам – от тренировочного процесса до медицинских данных и физичес
|18.12.2020
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«Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов
Претензии «Динамо» к «Кроку» Как выяснил CNews, управляющей компании (УК) «Динамо» не удалось взы
|03.03.2020
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Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене»
В комплексе «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» функционирует система идентификации личности по биометрическим характ
|09.08.2019
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«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»
открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг «УК «Динамо» на ближайшие три года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Объект пр
|07.08.2019
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«КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена»
ые досмотровым комплексом и билетно-пропускной системой с видеоидентификацией болельщиков. Стадион «Динамо» – старейший в Москве. После реконструкции он стал многофункциональной площадкой с дву
|27.10.2017
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Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве
тории городского комплекса «ВТБ Арена парк» в Петровском парке, рядом с реконструируемым стадионом «Динамо». Новый объект сети Hyatt Hotels Corporation предполагал возведение14-этажного отеля б
|05.09.2017
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«Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов
вания нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для арены «Динамо» в Москве.BARCO производит высокотехнологичную аудиовизуальную и проекционную технику,
|16.06.2017
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Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»
22 октября 2017 г. на «Динамо» пройдут первые тестовые мероприятия. Это означает, что реализация всего проекта «ВТБ
|07.06.2017
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«Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк»
а парк», общая площадь которого — 32 Га, органично объединяет реконструируемый Центральный стадион «Динамо» им. Л.И. Яшина на 26 тыс. посадочных мест, «Академию спорта», парк физкультуры и спор
|10.04.2017
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«Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк»
аторского городского квартала «ВТБ Арена парк». Строительство комплекса ведется под управлением УК «Динамо», сообщили CNews в «Техносерве». «ВТБ Арена парк» — девелоперский проект, реализуемый
|14.11.2016
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Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса»
и комплекса «ВТБ арена парк», центральной частью которого является реконструируемый сейчас стадион «Динамо», займется компания «Астерос». Считается, что созданная система позволит минимизироват
|07.04.2014
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Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
а также оценили эффект ее внедрения руководители компании Dell, Burger King, "Востокгазпром", ВСК, "ВТБ Арена", "Систематика", "Белтел" и Kelly Services. Кирилл Татаринов, исполнительный вице-п
|26.04.2013
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«Системы и Проекты» создадут комплексную систему управления для проекта «ВТБ Арена Парк»
Группа компаний «Системы и Проекты» подписала контракт с управляющей компанией «Динамо» на автоматизацию процессов строительства «ВТБ Арена Парк». В рамках соглашения будет
|26.06.2012
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«Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server
Компания «Астерос» сообщила о создании частного «облака» для управляющей компании «Динамо» — заказчика реконструкции стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» (
|10.11.2009
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Динамо для большой стирки
Западный изобретатель Дейв Аскинз (Dave Askins) разработал реально действующий проект динамо-машины для генерации тока, позволяющего работать стиральной машине. Согласно сути изобретения, вырабатываемой электроэнергии хватает для отжима бака с бельем, а также для работы других э
|06.06.2002
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Черные дыры - великолепные динамо-машины
Несмотря на то, что принцип действия звездного динамо прояснен еще не в полной мере, специалисты из Лос-Аламоса полагают, что смогут воспроизвести его в лабораторных условиях - в уменьшенном масштабе. Доказательством существования столь экз
|06.06.2002
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Черные дыры - великолепные динамо-машины
Несмотря на то, что принцип действия звездного динамо прояснен еще не в полной мере, специалисты из Лос-Аламоса полагают, что смогут воспроизвести его в лабораторных условиях - в уменьшенном масштабе. Доказательством существования столь экз
|19.01.2001
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Компании "АСКОН" и "Лоция Софт" совместно автоматизируют АЭК "Динамо"
ания Аскон, российский разработчик систем автоматизированного проектирования, совместно с компанией Лоция Софт реализовали первый этап совместного проекта по автоматизации бизнес-процессов в компании Динамо. Московская Акционерная электротехническая компания "Динамо" - одна из ведущих фирм электротехнической промышленности. Она поставляет на рынки разных стран электрооборудование для
ВТБ арена и организации, системы, технологии, персоны:
|Шелепов Владимир 25 7
|Бяков Юрий 42 7
|Корнеев Сергей 84 4
|Перегудов Андрей 3 3
|Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Медведев Владислав 62 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Лунтовский Андрей 2 2
|Есаулов Алексей 3 2
|Черемных Андрей 30 2
|Тиунов Леонид 51 2
|Чижевский Александр 6 2
|Макарищев Кирилл 2 2
|Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
|Прахов Михаил 38 2
|Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
|Dikpati Mausumi - Дикпати Маусуми 4 2
|Gaensler Bryan - Гэнслер Брайен 5 2
|Меламед Леонид 150 1
|Иванов Георгий 18 1
|Бобровников Борис 104 1
|Иванова Дагмара 44 1
|Попов Андрей 116 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Угнивенко Дмитрий 29 1
|Волков Владимир 69 1
|Чинкова Мария 29 1
|Грибов Владимир 31 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Овечкин Александр 13 1
|Маркачев Алексей 2 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Волконский Алексей 4 1
|Макаров Андрей 29 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Гурленов Андрей 34 1
|Бейюсов Константин 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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