Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ арена
Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина
УК Динамо
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Публикаций - 45, упоминаний - 95
ВТБ арена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бяков Юрий 34 5
|Шелепов Владимир 16 4
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Корнеев Сергей 75 2
|Бейюсов Константин 2 1
|Есаулов Алексей 2 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Перегудов Андрей 1 1
|Козлова Елена 17 1
|Лунтовский Андрей 1 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Ульянов Михаил 3 1
|Филатов Андрей 99 1
|Макаров Андрей 18 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Маркачев Алексей 2 1
|Медведев Владислав 10 1
|Чинкова Мария 25 1
|Угнивенко Дмитрий 9 1
|Зорин Александр 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru