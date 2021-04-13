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ВТБ арена
Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина
УК Динамо


13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
18.12.2020 «Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов 6
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
03.03.2020 Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене» 5
09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» 2
07.08.2019 «КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена» 2
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» 1
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве 5
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов 2
07.07.2017 Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности 1
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
07.06.2017 «Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк» 12
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
10.04.2017 «Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк» 4
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
21.03.2017 Tele2 увеличивает присутствие в сегменте B2B 1
17.03.2017 «Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE 1
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 3
21.10.2016 МТС оптимизировал связь на крупнейших спортивных аренах Москвы и Московской области 1
09.03.2016 «Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград» 1
01.12.2015 МТС обновила сеть в екатеринбургском метро 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 1
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
21.07.2015 Выручка «Астерос» за 2014 г. по направлению создания ИТ-инфраструктуры и инженерных систем составила около 15 млрд руб. 1
29.04.2015 «Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро 1
06.04.2015 ИТ-инфраструктура 72-х метровой башни ВТБ доверена специалистам «Астерос» 1
08.12.2014 «МегаФон» улучшил качество связи в Тамбовской области 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 4
29.07.2013 «Астерос» взял на работу 200 специалистов и планирует увеличить штат на 30% 1
05.06.2013 «Астерос» по итогам 2012 г. увеличила выручку на 11% 1
26.04.2013 «Системы и Проекты» создадут комплексную систему управления для проекта «ВТБ Арена Парк» 6
19.07.2012 «Билайн» запускает WiFi в парках Тулы 1
26.06.2012 «Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server 9
20.06.2012 «Астерос» взял курс на «зеленое» строительство 1
29.02.2012 С начала февраля «МегаФон» улучшил связь более чем на 120 объектах в Москве и области 1

Публикаций - 45, упоминаний - 95

ВТБ арена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Астерос - Asteros 531 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Крок 1221 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
Авантаж 48 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 2
Microsoft Corporation 11168 2
HP Inc. 2937 2
Uptime Institute 159 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
SAP SE 3220 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
SAP CIS - САП СНГ 757 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
YClients 8 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Moxa 12 1
Extron Electronics 37 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Barco 18 1
Болид НВП - Bolid 26 1
SKIDATA - Скидата 2 1
Service Technology - Сервис Технолоджи 1 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Samsung Electronics 5730 1
Dell EMC 2419 1
Cisco Systems 2056 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 3
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 9 3
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 2
Аэрофлот 493 2
РусГидро ПАО 129 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Manchester City - Манчестер Сити - Футбольный клуб 9 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Valeo 7 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
Springer Nature Limited 4 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Промышленные технологии 3 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Роснефть НК 367 1
Почта России ПАО 1579 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Яндекс.Такси 271 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Утконос 99 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпром ПАО 524 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВТБ24 583 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство Москвы 653 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
Безопасный город 347 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
ЦРТ Визирь 17 4
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 2 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
МТС ЦОД 12 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
RRC Bento Cloud 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 1
ЕСОДУ Москвы - Единая система оперативно-диспетчерского управления города Москвы 1 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
SAP Sports One 8 1
Zvooq 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Яндекс.Афиша 26 1
Bosch Home Connect 2 1
OpenText Documentum 191 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft SQL Server 798 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Бяков Юрий 34 5
Шелепов Владимир 16 4
Дырмовский Дмитрий 76 3
Корнеев Сергей 75 2
Бейюсов Константин 2 1
Есаулов Алексей 2 1
Тищенко Андрей 12 1
Перегудов Андрей 1 1
Козлова Елена 17 1
Лунтовский Андрей 1 1
Назипов Дмитрий 66 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Ульянов Михаил 3 1
Филатов Андрей 99 1
Макаров Андрей 18 1
Карпинский Алексей 37 1
Маркачев Алексей 2 1
Медведев Владислав 10 1
Чинкова Мария 25 1
Угнивенко Дмитрий 9 1
Зорин Александр 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - Сочи 913 4
Специальный административный район Гонконг 555 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Горно-Алтайск 52 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Курск 232 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Европа 3788 1
Новая Москва 45 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Кавказ 57 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Архангельск 213 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
Египет - Александрия 11 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
США - Денвер 25 1
Россия - Ростовская область 864 1
Мексика - Мехико 24 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Казахстан - Республика 2650 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2729 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
CNews AWARDS 292 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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