В академии спорта «Динамо» появился высокоскоростной мобильный интернет пазоны DCS-1800 (2G) и LTE-1800 (4G). Все это позволяет ускорить мобильный интернет, уменьшив нагрузку на сеть даже при большом числе одновременных пользователей. «По своим масштабам академия спорта “Динамо” стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными объектами в Москве, построенными в последние годы. Здесь молодые спортсмены делают первые шаги к великим победам, преодолевая трудности и уч

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ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба ФК «Динамо» доверил коллективу Manzana Group перезапуск системы управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической задачей проекта стало создание универсального решения, позволяющего определя

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Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск ста

ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса» Футбольный клуб «Динамо-Москва» настроил автоматическую проверку благонадежности контрагентов с помощью «API Контур.Фокуса». Благодаря сервису клуб смог сократить сроки согласования договоров и полностью исключ

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Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене» В комплексе «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» функционирует система идентификации личности по биометрическим характ

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг «УК «Динамо» на ближайшие три года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Объект пр

«КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена» ые досмотровым комплексом и билетно-пропускной системой с видеоидентификацией болельщиков. Стадион «Динамо» – старейший в Москве. После реконструкции он стал многофункциональной площадкой с дву

Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве тории городского комплекса «ВТБ Арена парк» в Петровском парке, рядом с реконструируемым стадионом «Динамо». Новый объект сети Hyatt Hotels Corporation предполагал возведение14-этажного отеля б

«Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов вания нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для арены «Динамо» в Москве.BARCO производит высокотехнологичную аудиовизуальную и проекционную технику,

Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк» 22 октября 2017 г. на «Динамо» пройдут первые тестовые мероприятия. Это означает, что реализация всего проекта «ВТБ

«Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк» а парк», общая площадь которого — 32 Га, органично объединяет реконструируемый Центральный стадион «Динамо» им. Л.И. Яшина на 26 тыс. посадочных мест, «Академию спорта», парк физкультуры и спор

«Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк» аторского городского квартала «ВТБ Арена парк». Строительство комплекса ведется под управлением УК «Динамо», сообщили CNews в «Техносерве». «ВТБ Арена парк» — девелоперский проект, реализуемый

Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» и комплекса «ВТБ арена парк», центральной частью которого является реконструируемый сейчас стадион «Динамо», займется компания «Астерос». Считается, что созданная система позволит минимизироват

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«Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server Компания «Астерос» сообщила о создании частного «облака» для управляющей компании «Динамо» — заказчика реконструкции стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» (

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