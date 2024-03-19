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Цифровизация
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ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба

ФК «Динамо» доверил коллективу Manzana Group перезапуск системы управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической задачей проекта стало создание универсального решения, позволяющего определять, декомпозировать и решать бизнесовые, маркетинговые и коммуникационные задачи футбольного клуба в формате «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Manzana Group.

«В «Динамо» во главу угла ставится не только достижение спортивных результатов, но и выстраивание эффективных бизнес-процессов, подразумевающих четкую стратегию взаимодействия с болельщиками, партнерами и спонсорами. Для достижения высоких целей было важно привлечь компанию, обладающую передовой экспертизой в выстраивании комплексных решений в области больших данных. Именно поэтому – в 2019 г. – выбор был сделан в пользу Manzana Sport. В числе неоспоримых конкурентных преимуществ Manzana необходимо выделить локальную техническую поддержку разработок, что критически важно в контексте защиты инвестиций, а также для ведения бесперебойной и планомерной работы по развитию бренда клуба в текущих реалиях», — отметили представители ФК «Динамо».

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Бизнес

В рамках интеграции новой технической экосистемы разработана новая концепция программы лояльности «Динамика», запущены многомерная система аналитики и модуль продвинутых коммуникаций, модернизован билетный портал, а также организована первая линия поддержки клиентов.

Внедренные инновации позволяют клубу автоматизировать получение данных о транзакционных и маркетинговых активностях клиентов, унифицировать обрабатываемые данные и получать глубокое понимание собственной аудитории.

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