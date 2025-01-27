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Спорт Футбол

Спорт - Футбол

Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днем футбола. Такое решение принято, "поскольку в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже".

 

 

«Футбол - народный вид спорта» Советский футбол и его развитие. Неизвестный художник, год не определён. «Футбол - народный вид спорта» Советский футбол и его развитие. Неизвестный художник, год не определён.
Футбол Юрий Пименов, 1926 Картинная галерея им. Догадина, Астрахань 178 х 145 Футбол Юрий Пименов, 1926 Картинная галерея им. Догадина, Астрахань 178 х 145
Александр Дейнека "Футбол" 1924 г. Писал футбол. Игру любил, знал ее, как тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных зрителей. Каждый раз наталкивала меня на желание написать картину.Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык. Позже я понял, почему, когда вокруг бурлила иная жизнь, люди в хаки ездили в теплушках, трупы возили возами — была гражданская война; художники, многие, по крайней мере, писали обычное: пейзан в лапоточках, французские пейзажи, дам в кринолинах. Александр Дейнека "Футбол" 1924 г. Писал футбол. Игру любил, знал ее, как тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных зрителей. Каждый раз наталкивала меня на желание написать картину.Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык. Позже я понял, почему, когда вокруг бурлила иная жизнь, люди в хаки ездили в теплушках, трупы возили возами — была гражданская война; художники, многие, по крайней мере, писали обычное: пейзан в лапоточках, французские пейзажи, дам в кринолинах.
Борис Столбов. «Футбол». 1929 г. Бумага, тушь Столбов Борис Михайлович (1888 – 1981) – физик, график, музыкант, член ТатЛефа (Татарского отделения «Левого фронта искусства»).​​ Борис Столбов. «Футбол». 1929 г. Бумага, тушь Столбов Борис Михайлович (1888 – 1981) – физик, график, музыкант, член ТатЛефа (Татарского отделения «Левого фронта искусства»).​​
Футболисты, художник Николя де Сталь, 1952 год Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн, французский художник-абстракционист русского происхождения, сын генерала русской армии. Больше известен под именем Николя де Сталя Футболисты, художник Николя де Сталь, 1952 год Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн, французский художник-абстракционист русского происхождения, сын генерала русской армии. Больше известен под именем Николя де Сталя
«ВЫШЕ КЛАСС СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА! Кокорекин А. 1954 год «ВЫШЕ КЛАСС СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА! Кокорекин А. 1954 год
Футбол в СССР (Сачков В.) 1988 год Футбол в СССР (Сачков В.) 1988 год
Статуэтка «Вратарь», 1950-е Полонский завод художественной керамики, автор Гаркавец В.М. Статуэтка «Вратарь», 1950-е Полонский завод художественной керамики, автор Гаркавец В.М.
Этикетка советского спичечного коробка «Футбол», 1963 Этикетка советского спичечного коробка «Футбол», 1963
Лев Яшин 1967 Коллекционная футбольная карточкам, созданным в честь Льва Яшина, одного из величайших вратарей в истории футбола. Текст: «La araña negra» (в переводе с испанского — «Чёрный паук»). Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, который получил престижную награду «Золотой мяч» (Ballon d’Or) как лучший футболист Европы в 1963 году. Яшин часто играл в чёрной форме, что добавляло ему харизматичности и принесло прозвище «Чёрный паук». Лев Яшин 1967 Коллекционная футбольная карточкам, созданным в честь Льва Яшина, одного из величайших вратарей в истории футбола. Текст: «La araña negra» (в переводе с испанского — «Чёрный паук»). Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, который получил престижную награду «Золотой мяч» (Ballon d’Or) как лучший футболист Европы в 1963 году. Яшин часто играл в чёрной форме, что добавляло ему харизматичности и принесло прозвище «Чёрный паук».
Вратарь на выставке, 1959 Худ.: Соколов М. Вратарь на выставке, 1959 Худ.: Соколов М.
"Футболист", 1952 г. Васецкий Григорий Степанович (род. 1928) "Футболист", 1952 г. Васецкий Григорий Степанович (род. 1928)
"Футбольный матч зимой" 1932 г. Жан Якоби (Люксембург, 1891 - 1936) "Футбольный матч зимой" 1932 г. Жан Якоби (Люксембург, 1891 - 1936)
"После победы" 1957 Автор:Рутштейн Владимир Абрамович "После победы" 1957 Автор:Рутштейн Владимир Абрамович
"Кто сказал, что футбол - не женская игра?", 1954 г. Есалов Николай Стефанович "Кто сказал, что футбол - не женская игра?", 1954 г. Есалов Николай Стефанович
«До победы! Болельщики» 1950-е Алдошин Иван Андреевич «До победы! Болельщики» 1950-е Алдошин Иван Андреевич
"Команда" 1963 год В. Е. Мойсейкин "Команда" 1963 год В. Е. Мойсейкин
Григорьев С.А. "Вратарь" 1949 г. Григорьев С.А. "Вратарь" 1949 г.
«Возле старых сараев», 1975 г. Сидоров Валентин Михайлович Холст, масло 140 х 150 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург «Возле старых сараев», 1975 г. Сидоров Валентин Михайлович Холст, масло 140 х 150 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
"Футбол" 1979 г. Солодовников Алексей Павлович (1928 - 2017) "Футбол" 1979 г. Солодовников Алексей Павлович (1928 - 2017)
Футбол, 1975 Худ.: Подлясская (Карпунина) Лидия Петровна Футбол, 1975 Худ.: Подлясская (Карпунина) Лидия Петровна
На стадионе, 1947 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович На стадионе, 1947 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович

СОБЫТИЯ


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ния упражнений. Ученые Пермского Политеха разработали прототип информационной системы поддержки тренерских решений, основанной на нейросетевой технологии. Это позволит оценивать тренировочный процесс футболистов с помощью интеллектуального анализа данных, получаемых с видеокамер. Статья опубликована в журнале «Прикладная математика и вопросы управления» №2 за 2024 г. Исследование выполнено

30.08.2024 «K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами

Облачный провайдер «K2 Cloud» стал партнером футбольного клуба «Титан», участника «Медиалиги». Ключевая миссия партнерства — поддержка фут
24.07.2024 Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology

Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечеств
07.06.2024 Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения

лись с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество”, — сказал президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. «Зенит – это уже давно нечто большее, чем прост
06.06.2024 Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов

дание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного ИИ-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически
10.04.2024 Ученые виртуализировали подошвы роботов-футболистов

ов и систем управления МФТИ Сергей Семендяев. Он же является соорганизатором и соруководителем команды «Старкит» — ведущего коллектива в России по робофутболу. Ученые виртуализировали подошвы роботов-футболистов Специалист пояснил, что задача устойчивости роботов-гуманоидов при ходьбе и выполнении тех или иных действий — одна из первоочередных в робототехнике. Для ее решения требуется привл
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не только альтернатива действующей системе, но и платформа для автоматизации новых бизнес-проектов футбольного клуба “Зенит”».
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами

программных продуктов из линейки «Турбо», которые призваны сформировать новую информационную среду футбольного клуба «Зенит». Так, внутренние финансовые процессы сине-бело-голубых будут постро
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декс» и мультиплатформенный оператор «Триколор» договорились о начале показа матчей ФНЛ в спутниковом эфире. Российские телезрители увидят игры второго по силе и популярности дивизиона отечественного футбола на новом телеканале «Футбольный». Канал «Футбольный», ставший частью запущенного «Триколором» 1 марта 2021 г. проекта под названием «Спортивный», доступен клиентам оператора в пакете «Е
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей

анчестер Сити» (0:3). Также высокий интерес вызвал 19 тур нынешнего сезона с победами «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» (4:0) и «Арсенала» над «Ньюкаслом» (3:0). В последние годы онлайн-трансляции футбольных и хоккейных матчей, поединков по смешанным единоборствам и соревнований по легкой атлетике завоевали в России огромную популярность. Безусловными лидерами по количеству просмотров, п
23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча

Компания InMotion во время футбольного матча провела успешные испытания прототипа трекера для командных видов спорта. In
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Контракт с футбольным клубом Компания Acronis займется обеспечением защиты данных футбольного клуба «Интер», базирующегося в Милане. Об этом CNews сообщили представители компа
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Саудовской Аравии. Победители хакатона будут объявлены в мае в ходе церемонии награждения призеров футбольного Кубка. Сейчас в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации

21.03.2019 «Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола

и эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
26.11.2018 Acronis стала технологичным партнером футбольного клуба Manchester City

сех данных, приложений и систем и возможность их быстрого восстановления откроет для клуба новые возможности работы со всеми доступными данными и поможет ему достичь новых успехов. «В командах высших футбольных лиг данные являются активом первостепенной важности. И технологии компании Acronis идеально подходят для насыщенной информацией цифровой среды. Мы гордимся партнерством с этим прекра
12.10.2018 «Яндекс» получил эксклюзив на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги

дным и долгосрочным». «РФС приветствует соглашение между ФНЛ и Яндексом. Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры — большие, инновационные компании, которые умеют создавать

29.06.2018 Стивен Бробст -

Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров

бретения игроков. Причем вопрос касается не только индивидуальных показателей конкретного игрока, но и того, как он «впишется» в команду. CNews: Какие инструменты и технологии предлагает спортивному, футбольному рынку, компания Teradata? Стивен Бробст: Наши технологии работают с уже структурированными данными. Мы не обрабатываем видео, для этого можно использовать любые другие технологии с

15.06.2018 SAP представила технологические решения для футбольных команд Немецкого футбольного союза (DFB)

о матчах и тренировках из разных источников. Это позволяет аналитикам и команде тренеров Немецкого футбольного союза быстро выявить повторяющиеся схемы и игровые расстановки и разрабатывать ст
14.06.2018 ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков

дут следить за ходом Чемпионата, просматривая матчи на стриминговых сайтах. Тысячи «пиратских» видеоресурсов используются мошенниками во вредоносных кампаниях. Ряд видеосервисов, обещающих трансляцию футбольных матчей, автоматически перенаправляет пользователя на сайты для кражи данных. В ESET зафиксировали несколько типов таких мошеннических кампаний. В одной из них на фишинговом сайте раз
13.06.2018 В Viber появилась новая функция для любителей футбола

Своими прогнозами, особенно подтвердившимися, они непременно делятся с друзьями и другими знатоками футбольного мира. Одни предпочитают вести таблицы в Excel, другие на обычной школьной доске,

08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира

еличивает емкость сети, что позволит десяткам тысяч болельщиков одновременно в одном месте комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом без потерь в качестве». «Уже совсем скоро сотни тысяч футбольных болельщиков смогут получить представление о том, какими будут услуги связи нового поколения, благодаря технологии Massive MIMO, развернутой в сети МТС в семи городах проведения матче
08.06.2018 ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018

чески важного оборудования и систем на пяти футбольных стадионах, на которых пройдут матчи главного футбольного чемпионата года. ИБП Delta Electronics мощностью более 3 МВт обеспечат защиту обо
25.05.2018 Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов

ков и любителей до профессионалов и тренеров, – сказал Александр Алаев, и.о. президента Российского футбольного союза. – Система Smart Football будет состоять из нескольких модулей – для сбора

17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены

детализацию изображения, позволяющую разглядеть не только номера игроков и полет мяча, но и эмоции футболистов. Мощная лампа обеспечивает световой поток до 3500 люмен — этого достаточно для ко
14.02.2018 «Лаборатория Касперского» наградит самого дальновидного любителя футбола поездкой в Англию

сборной на главном футбольном событии вместе с КиберПаулем «Лаборатория Касперского» запускает акцию для своих пользователей «Погадай с КиберПаулем» и дает возможность выиграть путешествие на родину футбола. Участников конкурса также ждут 125 игровых консолей Nintendo Switch и гарантированные призы — одна из популярных игр для ПК на выбор.Тем, кто не сомневается в своих провидческих способ
01.06.2017 Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии. Партнерство ознаменуется выпуском ограниченной партии Eaton xStorage Home, бытовой энергоаккумулирующей системы на
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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что система идентификации футбольных болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА. Матч был определен в качестве тестового правительством РФ и состоялся

13.03.2017 Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года

м билетом обеспечит всем зрителям футбольных матчей комфортный и быстрый проход на стадион. Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного

17.01.2017 ИИ поможет тренировать слабослышащих футболистов

ным набором метафор и жестов, объясняющих целые области игровых советов и рекомендаций от тренеров, врачей и судей, позволит кардинальным образом повысить качество спортивной подготовки слабослышащих футболистов и масштабировать наработанный тренерский опыт на другие командные виды спорта для глухих спортсменов, прежде всего, для хоккея, волейбола и баскетбола.
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном

ности работы голосовой связи и скоростного интернета. «“Мегафон” — генеральный партнёр “Российского футбольного союза”. Мы активно применяем в регионах России успешный технический опыт, получен
14.06.2016 Проводим ЧЕ-2016 вместе с AppStore

сплатно  «МАТЧ! КЛУБ» – отличное приложение для любителей спортивных прогнозов. Во время трансляции футбольного матча можно не только насладиться зрелищем, но и поучаствовать с собственными про
08.06.2016 Microsoft предсказала результаты футбольных матчей Чемпионата Европы

Прогноз итогов футбольных матчейВ финале Чемпионата Европы по футболу 2016, в который выйдут Германия и Испания, с вероятностью 66% победу одержит сборная Германии. А в матче между Румынией и Францией, которы
20.11.2015 Как CRM способствует популяризации футбола

«Открытие Арена», стадион футбольного клуба «Спартак», по праву считается лучшим в стране. Здесь играют самые популярны
14.08.2015 «Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба

Партнерство с «Фенербахче» Российская компания «Яндекс» стала спонсором стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» (Fenerbahce). Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды. Согласно условиям контракта, имя российского поисковика будет нанесено на переднюю сторону футболок

16.07.2015 SAP стала поставщиком облачных решений для City Football Group и ее клубов

планируют создавать инновации в сфере управления талантами и оптимизации командной и личной работы футболистов, которые будут реализованы в следующих версиях SAP Sports One — спортивного облач
15.07.2015 Процессоры для праздника футбола

Общедоступного процессора Intel Core i3-2100 и 4 гигабайт оперативной камеры окажется достаточно, чтобы владелец ПК мог приобщиться к празднику футбола в новой игре FIFA 16. Именно на этом уровне установило издательство Electronic Arts минимальные требования для запуска игры FIFA 16 на платформе Windows. Также в разряд минимальных треб
30.06.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи для футбольного клуба «Ростов»

ады расширению сотрудничества с компанией ТТК. Благодаря предоставленному интернет-доступу с 2011 года организована продажа электронных билетов футбольным болельщикам», — отметил генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Олег Лопатин.
29.05.2015 Женский день в жанре футбольных симов

Студия разработки видеоигр EA Sports признала существование женского футбола. Именно так можно трактовать заявление издательства Elecronic Arts о том, что в гряду
28.04.2015 SAP анонсировала решение для футбола SAP Sports One

ние — следующий шаг после SAP Match Insights, которое было разработано в прошлом году для Немецкого футбольного союза в целях подготовки к Кубку мира в Бразилии. «Конкуренция в футболе все врем

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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 3
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 126
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 24
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 17
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 13
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 3
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
Федерация фигурного катания на коньках России 4 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Московская федерация футбола 2 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
WiMAX Forum 69 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 160
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 68
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 51
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 36
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 35
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 32
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 28
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 60
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 53
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 30
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 28
Google Android 15243 27
Nintendo Wii - игровая консоль 760 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Apple iOS 8583 21
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Apple iPhone 6 4861 17
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 16882 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
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Apple iPad 4011 13
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 10
Apple iPod 1553 9
Apple iTunes Store 1118 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Rakuten Viber 665 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Apple iPod Touch 747 8
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
EA Sports - Player Impact Engine 14 6
Boeing ATL - Boeing Advanced Tactical Laser 8 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 6
SAP Sports One 8 6
Google Chrome - браузер 1701 5
Microsoft Office 4170 5
Покушалова Ольга 15 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Березуцкие (братья) 6 6
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 5
Путин Владимир 3454 5
Романков Андрей 18 5
Ширшов Павел 76 5
Аверкин Алексей 4 4
Makita Kaz - Макита Каз 5 4
Белоусов Сергей 254 4
Уткин Василий 7 4
Rutter David - Раттер Дэвид 5 3
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Осеевский Михаил 350 3
Никифоров Николай 1138 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Сысоев Игорь 41 3
Аитов Тимур 197 3
Николаев Вячеслав 104 3
Zanni John - Занни Джон 11 3
Алаев Александр 4 3
Назаров Алексей 73 3
Коновалов Максим 20 3
Шелепов Владимир 25 3
Мутко Виталий 11 3
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 8 3
Медведев Александр 15 3
Чех Петр 2 2
Артюхов Виктор 2 2
Булычев Кир 7 2
Бабаев Роман 2 2
Assange Julian - Ассандж Джулиан 7 2
Смертин Алексей 2 2
Stewart Martha - Стюарт Марта 3 2
Parker Kerry - Паркер Керри 2 2
Yaghi Omar - Яги Омар 5 2
Сатаева Виктория 4 2
Осипов Николай 5 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 126
Европа 24964 122
Германия - Федеративная Республика 13221 88
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 53
Франция - Французская Республика 8177 49
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Япония 13807 44
Испания - Королевство 3840 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Бразилия - Федеративная Республика 2520 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Южная Корея - Республика 7052 24
Украина 7928 24
Нидерланды 3746 23
Португалия - Португальская Республика 956 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Канада 5081 20
Азия - Азиатский регион 5920 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Швеция - Королевство 3782 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 17
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 15
Казахстан - Республика 6048 13
США - Калифорния 4829 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Аргентина - Аргентинская Республика 615 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 10
Индия - Bharat 5869 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 299
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
Английский язык 7030 58
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 14
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 8
TorrentFreak (TF) 159 7
Sports.ru - Спортс.ру 30 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Ananova 250 6
РИА Новости 1033 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Walt Disney Company - ESPN 56 4
Forbes - Форбс 1002 4
Известия ИД 770 4
Наш спорт - телеканал 6 4
Bloomberg 1627 3
Ведомости 1466 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Матч планета - Телеканал 3 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 3
Silicon 494 3
Silicon.com 364 3
The Times 75 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Советский спорт 19 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Петербург Online 7 2
Серебряный дождь 12 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
The Verge - Издание 619 2
WikiLeaks 120 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Tenders 18 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 110 1
Superdata 12 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Zecurion Analytics 25 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
ITResearch 123 1
Aberdeen Group 53 1
Computer Economics 32 1
Gartner - Meta Group 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
ДИТБ ЧВУЗ - Донецкий институт туристического бизнеса 2 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
ICFA - International Committee for Future Accelerators - Международный комитет по перспективным ускорителям 1 1
Suffolk University - Университет Саффолка - Саффолкский университет 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 135
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 23
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 20
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 17
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Чемпионат Италии по футболу 14 9
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 6
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 6
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
Лига 1 - Ligue 1 4 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ИгроМир 125 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Ленинская премия 10 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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