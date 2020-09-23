Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Спорт Футбол

Спорт - Футбол


23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча
15.06.2018 SAP представила технологические решения для футбольных команд Немецкого футбольного союза (DFB)
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном
14.08.2015 «Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба
30.06.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи для футбольного клуба «Ростов»
10.12.2014 «Софт менеджмент» защитила данные футбольного клуба «Зенит»
17.02.2012 «Инталев» автоматизировала бюджетирование для футбольного стадиона «Донбасс Арена»
09.08.2007 Строительство футбольного стадиона контролируется дистанционно
17.04.2001 Завершился 9-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
04.04.2001 Завершился 7-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
26.03.2001 Завершился 6-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
20.03.2001 Завершился 5-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
14.03.2001 Завершился 4-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
05.03.2001 Завершился 3-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
23.02.2001 Завершился 2-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
19.02.2001 Завершился 1-й тур футбольного турнира среди компьютерных компаний
09.02.2001 Состоялась жеребьевка футбольного турнира Computerball-2001
04.08.2000 Walt Disney Group теперь принадлежит 100% футбольного портала Soccernet
16.05.2000 Официальный сайт европейского футбольного чемпионата-2000 намеревается превзойти рекорд посещений, установленный официальным сайтом мирового футбольного первенства-1998

Публикаций - 452, упоминаний - 488
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще