Спорт - Футбол

Ученые Пермского Политеха предложили нейросетевую технологию для оценки качества тренировок юных футболистов ния упражнений. Ученые Пермского Политеха разработали прототип информационной системы поддержки тренерских решений, основанной на нейросетевой технологии. Это позволит оценивать тренировочный процесс футболистов с помощью интеллектуального анализа данных, получаемых с видеокамер. Статья опубликована в журнале «Прикладная математика и вопросы управления» №2 за 2024 г. Исследование выполнено

«K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами Облачный провайдер «K2 Cloud» стал партнером футбольного клуба «Титан», участника «Медиалиги». Ключевая миссия партнерства — поддержка фут

Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечеств

Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения лись с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество”, — сказал президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. «Зенит – это уже давно нечто большее, чем прост

Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов дание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного ИИ-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически

Ученые виртуализировали подошвы роботов-футболистов ов и систем управления МФТИ Сергей Семендяев. Он же является соорганизатором и соруководителем команды «Старкит» — ведущего коллектива в России по робофутболу. Ученые виртуализировали подошвы роботов-футболистов Специалист пояснил, что задача устойчивости роботов-гуманоидов при ходьбе и выполнении тех или иных действий — одна из первоочередных в робототехнике. Для ее решения требуется привл

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО не только альтернатива действующей системе, но и платформа для автоматизации новых бизнес-проектов футбольного клуба “Зенит”».

«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами программных продуктов из линейки «Турбо», которые призваны сформировать новую информационную среду футбольного клуба «Зенит». Так, внутренние финансовые процессы сине-бело-голубых будут постро

МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков й директор ООО «РТ-Туризм» Михаил Брусиловский. Всем приезжающим болельщикам будет приходить приветственное SMS-сообщение со ссылкой на туристический гид, который МТС создала специально для любителей футбола. Гид подойдет и тем, кто впервые приехал в Северную столицу и тем, кто бывал в ней неоднократно. В нем указаны нетривиальные маршруты по Петербургу, самые «вкусные» локации и советы, чт

«Триколор» и «Яндекс» договорились о трансляциях матчей ФНЛ декс» и мультиплатформенный оператор «Триколор» договорились о начале показа матчей ФНЛ в спутниковом эфире. Российские телезрители увидят игры второго по силе и популярности дивизиона отечественного футбола на новом телеканале «Футбольный». Канал «Футбольный», ставший частью запущенного «Триколором» 1 марта 2021 г. проекта под названием «Спортивный», доступен клиентам оператора в пакете «Е

Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей анчестер Сити» (0:3). Также высокий интерес вызвал 19 тур нынешнего сезона с победами «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» (4:0) и «Арсенала» над «Ньюкаслом» (3:0). В последние годы онлайн-трансляции футбольных и хоккейных матчей, поединков по смешанным единоборствам и соревнований по легкой атлетике завоевали в России огромную популярность. Безусловными лидерами по количеству просмотров, п

Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча Компания InMotion во время футбольного матча провела успешные испытания прототипа трекера для командных видов спорта. In

Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis Контракт с футбольным клубом Компания Acronis займется обеспечением защиты данных футбольного клуба «Интер», базирующегося в Милане. Об этом CNews сообщили представители компа

Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей Саудовской Аравии. Победители хакатона будут объявлены в мае в ходе церемонии награждения призеров футбольного Кубка. Сейчас в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации

«Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола и эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Acronis стала технологичным партнером футбольного клуба Manchester City сех данных, приложений и систем и возможность их быстрого восстановления откроет для клуба новые возможности работы со всеми доступными данными и поможет ему достичь новых успехов. «В командах высших футбольных лиг данные являются активом первостепенной важности. И технологии компании Acronis идеально подходят для насыщенной информацией цифровой среды. Мы гордимся партнерством с этим прекра

«Яндекс» получил эксклюзив на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги дным и долгосрочным». «РФС приветствует соглашение между ФНЛ и Яндексом. Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры — большие, инновационные компании, которые умеют создавать

Стивен Бробст - Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров бретения игроков. Причем вопрос касается не только индивидуальных показателей конкретного игрока, но и того, как он «впишется» в команду. CNews: Какие инструменты и технологии предлагает спортивному, футбольному рынку, компания Teradata? Стивен Бробст: Наши технологии работают с уже структурированными данными. Мы не обрабатываем видео, для этого можно использовать любые другие технологии с

SAP представила технологические решения для футбольных команд Немецкого футбольного союза (DFB) о матчах и тренировках из разных источников. Это позволяет аналитикам и команде тренеров Немецкого футбольного союза быстро выявить повторяющиеся схемы и игровые расстановки и разрабатывать ст

ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков дут следить за ходом Чемпионата, просматривая матчи на стриминговых сайтах. Тысячи «пиратских» видеоресурсов используются мошенниками во вредоносных кампаниях. Ряд видеосервисов, обещающих трансляцию футбольных матчей, автоматически перенаправляет пользователя на сайты для кражи данных. В ESET зафиксировали несколько типов таких мошеннических кампаний. В одной из них на фишинговом сайте раз

В Viber появилась новая функция для любителей футбола Своими прогнозами, особенно подтвердившимися, они непременно делятся с друзьями и другими знатоками футбольного мира. Одни предпочитают вести таблицы в Excel, другие на обычной школьной доске,

МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира еличивает емкость сети, что позволит десяткам тысяч болельщиков одновременно в одном месте комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом без потерь в качестве». «Уже совсем скоро сотни тысяч футбольных болельщиков смогут получить представление о том, какими будут услуги связи нового поколения, благодаря технологии Massive MIMO, развернутой в сети МТС в семи городах проведения матче

ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018 чески важного оборудования и систем на пяти футбольных стадионах, на которых пройдут матчи главного футбольного чемпионата года. ИБП Delta Electronics мощностью более 3 МВт обеспечат защиту обо

Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов ков и любителей до профессионалов и тренеров, – сказал Александр Алаев, и.о. президента Российского футбольного союза. – Система Smart Football будет состоять из нескольких модулей – для сбора

Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены детализацию изображения, позволяющую разглядеть не только номера игроков и полет мяча, но и эмоции футболистов. Мощная лампа обеспечивает световой поток до 3500 люмен — этого достаточно для ко

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Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии. Партнерство ознаменуется выпуском ограниченной партии Eaton xStorage Home, бытовой энергоаккумулирующей системы на

Система идентификации футбольных болельщиков протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что система идентификации футбольных болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА. Матч был определен в качестве тестового правительством РФ и состоялся

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Как CRM способствует популяризации футбола «Открытие Арена», стадион футбольного клуба «Спартак», по праву считается лучшим в стране. Здесь играют самые популярны

«Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба Партнерство с «Фенербахче» Российская компания «Яндекс» стала спонсором стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» (Fenerbahce). Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды. Согласно условиям контракта, имя российского поисковика будет нанесено на переднюю сторону футболок

SAP стала поставщиком облачных решений для City Football Group и ее клубов планируют создавать инновации в сфере управления талантами и оптимизации командной и личной работы футболистов, которые будут реализованы в следующих версиях SAP Sports One — спортивного облач

Процессоры для праздника футбола Общедоступного процессора Intel Core i3-2100 и 4 гигабайт оперативной камеры окажется достаточно, чтобы владелец ПК мог приобщиться к празднику футбола в новой игре FIFA 16. Именно на этом уровне установило издательство Electronic Arts минимальные требования для запуска игры FIFA 16 на платформе Windows. Также в разряд минимальных треб

ТТК предоставил цифровой канал связи для футбольного клуба «Ростов» ады расширению сотрудничества с компанией ТТК. Благодаря предоставленному интернет-доступу с 2011 года организована продажа электронных билетов футбольным болельщикам», — отметил генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Олег Лопатин.

Женский день в жанре футбольных симов Студия разработки видеоигр EA Sports признала существование женского футбола. Именно так можно трактовать заявление издательства Elecronic Arts о том, что в гряду