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Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с зарубежного решения на отечественное и создание единой финансовой системы.

Со стартом сотрудничества с «Консист Бизнес Групп» сине-бело-голубые планируют перейти на современную модель управленческого учета. В ходе проекта будет внедрена единая финансовая система для ФК «Зенит», «Газпром Арены» и «Газпром»-тренировочного центра на базе программных продуктов ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование. На ТУРБО будут переведены процессы управленческого учета, закупок, казначейства, бюджетирования и бюджетного контроля, исполнения договоров.

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Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик линейки российских решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» специализируется на категории корпоративных систем управления. Платформа ТУРБО и прикладные продукты на ее основе входят в реестр российского программного обеспечения. Решения адаптивны и масштабируемы.

Новая система будет полностью развернута на отечественной инфраструктуре и предполагает поддержку всех требований российского законодательства.

Коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» Владимир Тарасенко: «Переход с ERP-системы, развивавшейся в течение долгого времени, ‒ сложный и ответственный проект, который потребует привлечения значительных ресурсов и усилий обеих команд. Мы уверены, что решение ТУРБО ERP ‒ это не только альтернатива действующей системе, но и платформа для автоматизации новых бизнес-проектов футбольного клуба “Зенит”».

Токен: Kra23YMXzРекламодатель: ООО «КОНСИСТ»ИНН/ОГРН: 7717289050/1157746450443Сайт: https://www.cbgr.ru/

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