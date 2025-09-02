ТУРБО - российский бренд информационных систем управления с 1991 года. Разработка и развитие решений ТУРБО является одним из ключевых направлений деятельности «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Основу линейки ТУРБО составляет платформа ТУРБО Х, предназначенная для разработки приложений любой сложности и не имеющая ограничений по отраслям и задачам. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

Сергей Бобрецов, Директор по платформе ТУРБО Х, Консист Бизнес Групп "Импортозамещение в действии: платформа ТУРБО Х как альтернатива ведущим зарубежным бизнес-системам" Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.