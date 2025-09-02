Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТУРБО - российский бренд информационных систем управления с 1991 года. Разработка и развитие решений ТУРБО является одним из ключевых направлений деятельности «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Основу линейки ТУРБО составляет платформа ТУРБО Х, предназначенная для разработки приложений любой сложности и не имеющая ограничений по отраслям и задачам. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.
Сергей Бобрецов, Директор по платформе ТУРБО Х, Консист Бизнес Групп "Импортозамещение в действии: платформа ТУРБО Х как альтернатива ведущим зарубежным бизнес-системам" Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.
|02.09.2025
|
Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России
Программная платформа «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) прошла сертификацию ФСТЭК России. На платфор
|12.05.2025
|
Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром»
о завершении испытаний своих программных решений. Полная совместимость подтверждена для платформы «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) и операционной системы для компьютеров и сер
|06.06.2024
|
Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня
ист Бизнес Групп». «Консист Бизнес Групп» – разработчик решения «Турбо ERP» и платформы разработки «Турбо Х» (входят в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Компания примет партнерское учас
|02.10.2023
|
«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ
комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ «Платформа Турбо Х», версия 10». Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития инфо
|28.09.2023
|
Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP
ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о старте сотрудничества по построению информационной системы для оперативного, управленческого и международного финансового учёта на базе решений ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование. В ходе сотрудничества «Консист Бизнес Групп» реализует стратегический ИТ-проект с использованием программных продуктов из линейки ТУРБО, которые сформируют уче
|09.08.2023
|
Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО
Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с за
|22.06.2023
|
В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х
протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призвано упростить переход на новое программное обеспечение корпоративным заказчикам. «Турбо Х» — платформа для разработки инф
|17.05.2023
|
Платформа «Турбо Х» подтвердила совместимость с Postgres Pro
Платформа для автоматизации бизнес-процессов «Турбо Х» прошла сертификацию на технологическую совместимость с российской системой управления базами данных Postgres Pro. Решение «Турбо Х», разработанное «Консист бизнес групп» (входит
|17.01.2023
|
«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х
Российский брокер «АЛОР брокер» перевел процессы своего бэк-офиса на платформу «Турбо Х» для обработки клиентских поручений, что позволило заметно ускорить этот процесс. Исп
|11.01.2023
|
«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»
движение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». «Турбо Х» предназначена для ра
|26.12.2022
|
«ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP»
фт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х» для поставки в пакете базовой функциональности системы «Турбо ERP». Об этом CNews со
|09.12.2022
|
«Сапран» стала партнёром «Турбо»
тивную ИТ-среду заказчиков. «Турбо ERP» разработана на российской высокопроизводительной платформе «Турбо Х», что обеспечивает быстродействие для работы под нагрузками и поддержки ключевых проц
|24.11.2022
|
8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления
т новых вендорских и партнерских решений. Кроме того, некоторые заказчики используют нашу платформу ТУРБО Х, чтобы сделать свой собственный продукт для автоматизации уникальных процессов. 3. Уд
|09.11.2022
|
Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022
ходит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал о том, что позволяет платформе ТУРБО Х стать инструментом создания высоконагруженных многопользовательских систем с минималь
|17.10.2022
|
«ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х
го рамках интегратор планирует реализацию ERP-проектов и других функциональных решений на платформе ТУРБО Х. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт». «ЦМД-софт» специализируется на разр
|21.02.2022
|
Новая версия платформы «Турбо» открывает больше возможностей для импортозамещения
«Консист бизнес групп» (входит в ЛАНИТ) выпустила новую версию платформы «Турбо Х», которая получила обновленный сервер расчетов и совместимость с Linux. Более быстрая
|11.11.2021
|
В Nokian Tyres Россия внедрена система взаимодействия с партнерами на платформе «Турбо Х»
Международный производитель шин Nokian Tyres совместно с российской ИТ-компанией Integer завершили проект создания системы взаимодействия с партнерами в России на платформе «Турбо Х». Система позволяет управлять процессом сбора остатков на тысячах складов дистрибьюторов по всей стране. Автоматизация процесса контроля остатков продукции на складах дистрибьюторов был
|24.05.2019
|
«Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP»
решение «Турбо ERP», решение для малого бизнеса и стартапов «Турбо бизнес» и платформу разработки «Турбо Х», лежащую в основе всех современных разработок компании. Особое внимание было уделено
|21.05.2019
|
ТУРБО ERP: Презентация новой отечественной ERP-системы
21 мая в Москве в рамках практической конференции состоится презентация новой отечественной информационной системы ТУРБО ERP — простого и быстрого решения для управления бизнесом любого масштаба. Узнать об альтернативе в автоматизации ключевых процессов приглашаются руководители бизнеса, директора и ведущие
|17.05.2012
|
CEO ДИЦ: Мы хотели сделать ERP, но вовремя остановились и создали "Турбо9"
омент вы начали создавать платформу "Турбо9"? Борис Бабань: Платформа "Турбо9" возникла из проекта "ТБ.Корпорация", который мы начали реализовывать еще в 1998 году. Первоначально мы планировали
|24.10.2011
|
ДИЦ анонсировала две новые программы на платформе «Турбо9»: «Зарплата» и «Автотранспорт»
Компания ДИЦ на выставке SofTool-2011 представила две новые программы на платформе «Турбо9»: программу для расчета заработной платы «Турбо9 Зарплата», которая поддерживае
|25.08.2011
|
CNews TV. Бухгалтерия под ключ: система учета Турбо9 от ДИЦ
На российском рынке автоматизации учета существует достойная альтернатива монополистам. Примером может служить программа Турбо9 от компании ДИЦ - разработчика программы Турбо Бухгалтер. Продукт совмещает в себе платформу для разработки учетного ПО и набор готовых приложений для множества областей учёта. смотреть
|14.06.2011
|
ДИЦ устанавливает новую ценовую политику для сетевых версий программы «Турбо9»
атформ для учетных программ, вобравшая в себя 20-летний опыт разработки систем “Турбо Бухгалтер” и “ТБ.Корпорация”. Вышедшая в 2007 году, “Турбо9” ориентирована на фирмы, которые, в первую очер
|25.08.2008
|
Турбо9: автоматизируйте ваш бизнес правильно
отраслей, включая бюджетный учет. В период с 1998 по 2005 год компания ДИЦ разработала ERP-систему ТБ.Корпорация, которая отличается высоким быстродействием, поддержкой идеологии бизнес-процес
|19.01.2007
|
Анонсирована бета-версия бухгалтерской программы «Турбо 9»
В конце 2006 года «Долгопрудненский исследовательский центр» (ДИЦ) представил бета-версию новой разработки — современной бухгалтерской программы для большой бухгалтерии «Турбо 9», которая создана с учетом российской специфики ведения бизнеса. В настоящий момент бета-версия программы проходит тестирование на 6 проектах. «Турбо 9» — это готовое решение для
|13.08.2004
|
"Внештехконтракт" внедрил ПО "ТБ.Корпорация"
Торговый дом «Внештехконтракт» внедрил информационную систему на платформе КИС «ТБ.Корпорация». Внедрение проводилось при консультационной поддержке специалистов «ТБ.Софт».
