Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо ERP Турбо X Турбо9 ТБ.Корпорация КИС


ТУРБО - российский бренд информационных систем управления с 1991 года. Разработка и развитие решений ТУРБО является одним из ключевых направлений деятельности «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Основу линейки ТУРБО составляет платформа ТУРБО Х, предназначенная для разработки приложений любой сложности и не имеющая ограничений по отраслям и задачам. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

 

 

Сергей Бобрецов, Директор по платформе ТУРБО Х, Консист Бизнес Групп "Импортозамещение в действии: платформа ТУРБО Х как альтернатива ведущим зарубежным бизнес-системам" Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.

СОБЫТИЯ

02.09.2025 Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Программная платформа «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) прошла сертификацию ФСТЭК России. На платфор
12.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром»

о завершении испытаний своих программных решений. Полная совместимость подтверждена для платформы «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) и операционной системы для компьютеров и сер
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня

ист Бизнес Групп». «Консист Бизнес Групп» – разработчик решения «Турбо ERP» и платформы разработки «Турбо Х» (входят в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Компания примет партнерское учас
02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ

комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ «Платформа Турбо Х», версия 10». Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития инфо
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP

ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о старте сотрудничества по построению информационной системы для оперативного, управленческого и международного финансового учёта на базе решений ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование. В ходе сотрудничества «Консист Бизнес Групп» реализует стратегический ИТ-проект с использованием программных продуктов из линейки ТУРБО, которые сформируют уче
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с за
22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призвано упростить переход на новое программное обеспечение корпоративным заказчикам. «Турбо Х» — платформа для разработки инф
17.05.2023 Платформа «Турбо Х» подтвердила совместимость с Postgres Pro

Платформа для автоматизации бизнес-процессов «Турбо Х» прошла сертификацию на технологическую совместимость с российской системой управления базами данных Postgres Pro. Решение «Турбо Х», разработанное «Консист бизнес групп» (входит
17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

Российский брокер «АЛОР брокер» перевел процессы своего бэк-офиса на платформу «Турбо Х» для обработки клиентских поручений, что позволило заметно ускорить этот процесс. Исп
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»

движение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». «Турбо Х» предназначена для ра
26.12.2022 «ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP»

фт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х» для поставки в пакете базовой функциональности системы «Турбо ERP». Об этом CNews со
09.12.2022 «Сапран» стала партнёром «Турбо»

тивную ИТ-среду заказчиков. «Турбо ERP» разработана на российской высокопроизводительной платформе «Турбо Х», что обеспечивает быстродействие для работы под нагрузками и поддержки ключевых проц
24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления

т новых вендорских и партнерских решений. Кроме того, некоторые заказчики используют нашу платформу ТУРБО Х, чтобы сделать свой собственный продукт для автоматизации уникальных процессов. 3. Уд
09.11.2022 Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022

ходит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал о том, что позволяет платформе ТУРБО Х стать инструментом создания высоконагруженных многопользовательских систем с минималь
17.10.2022 «ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х

го рамках интегратор планирует реализацию ERP-проектов и других функциональных решений на платформе ТУРБО Х. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт». «ЦМД-софт» специализируется на разр
21.02.2022 Новая версия платформы «Турбо» открывает больше возможностей для импортозамещения

«Консист бизнес групп» (входит в ЛАНИТ) выпустила новую версию платформы «Турбо Х», которая получила обновленный сервер расчетов и совместимость с Linux. Более быстрая
11.11.2021 В Nokian Tyres Россия внедрена система взаимодействия с партнерами на платформе «Турбо Х»

Международный производитель шин Nokian Tyres совместно с российской ИТ-компанией Integer завершили проект создания системы взаимодействия с партнерами в России на платформе «Турбо Х». Система позволяет управлять процессом сбора остатков на тысячах складов дистрибьюторов по всей стране. Автоматизация процесса контроля остатков продукции на складах дистрибьюторов был
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP»

решение «Турбо ERP», решение для малого бизнеса и стартапов «Турбо бизнес» и платформу разработки «Турбо Х», лежащую в основе всех современных разработок компании. Особое внимание было уделено
21.05.2019 ТУРБО ERP: Презентация новой отечественной ERP-системы

21 мая в Москве в рамках практической конференции состоится презентация новой отечественной информационной системы ТУРБО ERP — простого и быстрого решения для управления бизнесом любого масштаба. Узнать об альтернативе в автоматизации ключевых процессов приглашаются руководители бизнеса, директора и ведущие
17.05.2012 CEO ДИЦ: Мы хотели сделать ERP, но вовремя остановились и создали "Турбо9"

омент вы начали создавать платформу "Турбо9"? Борис Бабань: Платформа "Турбо9" возникла из проекта "ТБ.Корпорация", который мы начали реализовывать еще в 1998 году. Первоначально мы планировали
24.10.2011 ДИЦ анонсировала две новые программы на платформе «Турбо9»: «Зарплата» и «Автотранспорт»

Компания ДИЦ на выставке SofTool-2011 представила две новые программы на платформе «Турбо9»: программу для расчета заработной платы «Турбо9 Зарплата», которая поддерживае
25.08.2011 CNews TV. Бухгалтерия под ключ: система учета Турбо9 от ДИЦ

На российском рынке автоматизации учета существует достойная альтернатива монополистам. Примером может служить программа Турбо9 от компании ДИЦ - разработчика программы Турбо Бухгалтер. Продукт совмещает в себе платформу для разработки учетного ПО и набор готовых приложений для множества областей учёта. смотреть

14.06.2011 ДИЦ устанавливает новую ценовую политику для сетевых версий программы «Турбо9»

атформ для учетных программ, вобравшая в себя 20-летний опыт разработки систем “Турбо Бухгалтер” и “ТБ.Корпорация”. Вышедшая в 2007 году, “Турбо9” ориентирована на фирмы, которые, в первую очер
25.08.2008 Турбо9: автоматизируйте ваш бизнес правильно

отраслей, включая бюджетный учет. В период с 1998 по 2005 год компания ДИЦ разработала ERP-систему ТБ.Корпорация, которая отличается высоким быстродействием, поддержкой идеологии бизнес-процес
19.01.2007 Анонсирована бета-версия бухгалтерской программы «Турбо 9»

В конце 2006 года «Долгопрудненский исследовательский центр» (ДИЦ) представил бета-версию новой разработки — современной бухгалтерской программы для большой бухгалтерии «Турбо 9», которая создана с учетом российской специфики ведения бизнеса. В настоящий момент бета-версия программы проходит тестирование на 6 проектах. «Турбо 9» — это готовое решение для
13.08.2004 "Внештехконтракт" внедрил ПО "ТБ.Корпорация"

Торговый дом «Внештехконтракт» внедрил информационную систему на платформе КИС «ТБ.Корпорация». Внедрение проводилось при консультационной поддержке специалистов «ТБ.Софт».


