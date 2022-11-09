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Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022

Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал о том, что позволяет платформе ТУРБО Х стать инструментом создания высоконагруженных многопользовательских систем с минимальным кодированием.

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Конференция CNews FORUM, прошедшая 1 ноября 2022 года в Москве, состояла из пленарной части и шести тематических секций. Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний и независимые эксперты обсудили основные вопросы инновационных технологий и подходы к реализации проектов. Директор по платформе ТУРБО Х «Консист Бизнес Групп» Сергей Бобрецов выступил с докладом в секции “Low-code”. Он представил возможности для разработки высоконагруженных многопользовательских систем и поддержки критически важных процессов.

«ТУРБО Х выгодно отличается тем, что не только моделирует процесс, но и позволяет быстро запустить в эксплуатацию информационную систему. Для этого в инструментарии представлен функционал, позволяющий быстро запускать учетные функции. Базовые справочники, аналитика и отчеты преднастроены и готовы к использованию в различных сценариях», — отметил Сергей Бобрецов.

Разработку на платформе отличает сочетание гибкости настроек оперативного учета и формализации регламентированного, наличие OLAP in-memory и встроенного BI для быстрого многомерного анализа и отчетности, возможность работать с различными операционными системами и СУБД. На ТУРБО Х создана линейка бизнес-решений в различных классах, включая ERP, CPM, EAM. Эти системы используются в торговле, банках, строительстве, производстве, муниципальных организациях и органах власти.

Познакомиться более подробно с интерфейсом и функциональными возможностями решений на low-code платформе ТУРБО Х участники конференции смогли на стенде «Консист Бизнес Групп».

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