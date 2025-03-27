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СУБД OLAP Analytical processing Интерактивная аналитическая обработка данных ROLAP Relational OLAP MOLAP Multidimensional OLAP HOLAP Hybrid OLAP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.03.2025
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Alpha BI запустила решение для обработки и анализа больших объемов данных Alpha OLAP
ийская BI-система, входящая в цифровой пакет решений компании «Барс Груп», объявила о запуске Alpha OLAP — высокопроизводительного аналитического и гибкого решения, предназначенного для обработ
|06.10.2017
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«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики
ависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтраци
|08.09.2017
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«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики
«Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.Разработка направлена на упрощение
|29.02.2016
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Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире
качеством. Решением проблемы стало развертывание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответст
|11.02.2016
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Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce
Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так
|05.08.2013
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Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности
Аналитики компании Digital Security из Санкт-Петербурга заявили о том, что все разработчики OLAP-серверов (online analytical processing, обработка массивов данных в реальном времени) за
|31.07.2012
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РЖД переходит на новую версию OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства»
», разработчик программных решений для железнодорожного транспорта, сообщила о выпуске новой версии OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства». В настоящее время в РЖД, где
|28.01.2010
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Учетные системы: выбираем OLAP для "1С"
адных рынках учетных систем, то либо в их составе, либо в качестве отдельных продуктов присутствуют OLAP-модули. Достаточно вспомнить Oracle OLAP, SAP OLAP Processor, OLAP-
|14.10.2009
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MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel
Корпорация Oracle и компания Simba Technologies объявили о выпуске программного продукта MDX Provider for Oracle OLAP, предназначенного для организаций, которые используют электронные таблицы для бизнес-анализа. MDX Provider for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и
|09.06.2009
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«Инталев: Корпоративная аналитика»: новый продукт для серверного OLAP-анализа
Компания «Инталев» представила новый продукт для серверного OLAP-анализа данных в произвольной конфигурации платформы «1С:Предприятие» - «Инталев: Корпор
|05.12.2007
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Рынок OLAP-приложений: объемы растут, цены падают
Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет – на 16% в 2006 году, и по прогнозам – примерно столько же и
|17.07.2007
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OLAP: как разобрать информационную свалку
реляционных баз данных Эдгаром Коддом. Сформулированные им 12 правил определили сущность технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Впоследствии правила были переработаны в принцип FASMI
|29.03.2007
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Вышла новая платформа Contour Business Intelligence 3.0
Intersoft Lab начинает продажи новой линейки OLAP-продуктов (OLAP — On-line Analytical Processing, оперативный анализ данных)
|15.11.2006
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"Аманд" продвигает AxOlap для Microsoft Axapta
тным отчётам системы. Это пакет готовых, преднастроенных Олап-отчетов, использующий все возможности Olap-сервера– Microsoft Analysis Services. Информация выводится в виде сводных таблиц и графи
|15.08.2006
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"Инталев" выпустил новый продукт
Компания «Инталев» начала бета-тестирование программного продукта «Инталев: OLAP для "Корпоративные финансы 2005"», который предназначен для работы в связке с продуктом «Инталев: Корпоративные финансы 2005» - программным комплексом для бюджетирования, управленческого у
|20.07.2006
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OLAP-системы: обзор лидеров рынка
ess Intelligence, сегодня практически невозможно. Одним из основных компонентов решений BI является OLAP (On-Line Analytical Processing), оперативный анализ данных, представляющий собой комплек
|26.05.2006
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Perpetuum обновила OLAP ModelKit
Компания Perpetuum Software объявляет о выпуске модернизированной версии продукта OLAP ModelKit, инструмента создания и поддержки приложений в сфере бизнес-анализа. OLAP
|09.02.2006
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"Русский продукт" внедрил BI-систему
ти коммерческих данных. Проект затронул департаменты маркетинга, продаж и финансов. С помощью BI- и OLAP-технологий специалисты компании планировали построить аналитическую модель продаж готово
|01.07.2004
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Hyperion выпустил новую версию OLAP-системы Essbase
Компания Hyperion Solutions объявила о выпуске новой версии OLAP-системы Hyperion Essbase. Основным отличием новой 7.1. версии продукта (а он выпускается с 1994 года), является принципиальное улучшение технологии анализа. Впервые пользователи, работая в
|21.01.2003
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74% автоматизированных торговых сетей готовы внедрить OLAP
уже автоматизированы, или готовятся к автоматизации, большинство из этих сетей готовы использовать OLAP-технологии. Фактически же OLAP сейчас используют единицы. Данные по автоматизации
|24.06.2002
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Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube
-компоненты для создания деловых приложений - ContourCube. ContourCube - это высокопроизводительная OLAP-компонента для быстрого создания настольных, клиент-серверных и интернет-приложений для
|11.04.2002
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Business Objects представила WebIntelligence 2.7
накопленных данных, а компании ускорить возврат инвестиций, вложенных в приобретение и обслуживание OLAP-серверов и выработать корпоративные стандарты в развитии концепции бизнес-анализа на пре
|05.11.2001
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Banklist.ru: в эксплуатацию запущен портал OLAP-анализа финансовой информации
ю учредителей проекта, Banklist.ru представляет собой первый в России проект, обеспечивающий сервис OLAP-анализа финансовой информации коммерческих банков с применением интернета. Необходимый д
|26.04.2001
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Microsoft и Hyperion объединяются в разработке спецификации OLAP
erion Solutions объявили о планах по совместной разработке новой спецификации для интернета на основе языка XML - "XML for Analysis", направленной на предоставление общего соединения веб-приложений с OLAP-базами данных. По заявлению Microsoft и Hyperion, более 20 производителей (SAP AG, Cognos, Brio Technology, Lawson Software и MicroStrategy и др.) планируют поддерживать XML for Analysis,
|29.11.1999
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Модернизированная платформа для аналитических приложений Oracle Express Server 6.3 предоставляет расширенные возможности прогнозирования и ставит мировой рекорд по результатам тестов производительности
xpress Server 6.3 показал рекордные результаты производительности при выполнении отраслевого стандарта - эталонного теста Совета по оперативной аналитической обработке (Online Analytical Processing - OLAP) APB-1, который предлагает объективную меру оценки производительности сервера OLAP. Самые высокие в отрасли результаты для сервера OLAP достигнуты на серверных платформах Int
|16.03.1999
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Interface начала поставки системы анализа и распределения корпоративной информации Seagate Info 7
формации с помощью усовершенствованных инструментов Seagate Query и Info Worksheet. Технология Open OLAP дает возможность интегрировать многомерные OLAP данные из разнородных источников:
|23.12.1998
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Ovum отмечает перемены на рынке средств OLAP
Рынок ПО оперативной аналитической обработки (OLAP) находится сегодня в состоянии перехода от средств универсального анализа деловой информации к ПО для обработки более специализированных данных. Это довольно сложный момент для пользовател
СУБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Федечкин Эдуард 57 7
|Андреев Максим 41 6
|Яценко Вадим 100 6
|Панченко Иван 191 6
|Кирьянова Александра 166 5
|Шадаев Максут 1201 5
|Чибисов Владимир 23 4
|Демидов Михаил 134 4
|Лядов Кирилл 17 4
|Рубец Елена 6 4
|Натрусов Артем 312 4
|Ахмеров Тимур 90 4
|Ибрагимов Рустем 23 3
|Виноградов Александр 64 3
|Курочка Алексей 14 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Педоренко Андрей 42 3
|Висящев Андрей 64 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Пустарнаков Роман 54 3
|Раевский Роман 16 3
|Аникин Александр 22 3
|Макаров Станислав 118 3
|Самойленко Максим 67 3
|Степанов Антон 71 3
|Кривошеев Евгений 13 3
|Пустовой Максим 36 3
|Бобрецов Сергей 13 3
|Козлов Павел 21 3
|Machado John - Мачадо Джон 4 3
|Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
|Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 3
|PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 3
|Rodwick Paul - Родвик Пол 12 3
|Катеев Арслан 6 3
|Romero Greg - Ромеро Грег 4 3
|Мишустин Михаил 776 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Абакумов Евгений 226 3
|Галкин Николай 138 2
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