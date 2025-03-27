Alpha BI запустила решение для обработки и анализа больших объемов данных Alpha OLAP ийская BI-система, входящая в цифровой пакет решений компании «Барс Груп», объявила о запуске Alpha OLAP — высокопроизводительного аналитического и гибкого решения, предназначенного для обработ

«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики ависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтраци

«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.Разработка направлена на упрощение

Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире качеством. Решением проблемы стало развертывание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответст

Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так

Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности Аналитики компании Digital Security из Санкт-Петербурга заявили о том, что все разработчики OLAP-серверов (online analytical processing, обработка массивов данных в реальном времени) за

РЖД переходит на новую версию OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства» », разработчик программных решений для железнодорожного транспорта, сообщила о выпуске новой версии OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства». В настоящее время в РЖД, где

Учетные системы: выбираем OLAP для "1С" адных рынках учетных систем, то либо в их составе, либо в качестве отдельных продуктов присутствуют OLAP-модули. Достаточно вспомнить Oracle OLAP, SAP OLAP Processor, OLAP-

MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel Корпорация Oracle и компания Simba Technologies объявили о выпуске программного продукта MDX Provider for Oracle OLAP, предназначенного для организаций, которые используют электронные таблицы для бизнес-анализа. MDX Provider for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и

«Инталев: Корпоративная аналитика»: новый продукт для серверного OLAP-анализа Компания «Инталев» представила новый продукт для серверного OLAP-анализа данных в произвольной конфигурации платформы «1С:Предприятие» - «Инталев: Корпор

Рынок OLAP-приложений: объемы растут, цены падают Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет – на 16% в 2006 году, и по прогнозам – примерно столько же и

OLAP: как разобрать информационную свалку реляционных баз данных Эдгаром Коддом. Сформулированные им 12 правил определили сущность технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Впоследствии правила были переработаны в принцип FASMI

Вышла новая платформа Contour Business Intelligence 3.0 Intersoft Lab начинает продажи новой линейки OLAP-продуктов (OLAP — On-line Analytical Processing, оперативный анализ данных)

"Аманд" продвигает AxOlap для Microsoft Axapta тным отчётам системы. Это пакет готовых, преднастроенных Олап-отчетов, использующий все возможности Olap-сервера– Microsoft Analysis Services. Информация выводится в виде сводных таблиц и графи

"Инталев" выпустил новый продукт Компания «Инталев» начала бета-тестирование программного продукта «Инталев: OLAP для "Корпоративные финансы 2005"», который предназначен для работы в связке с продуктом «Инталев: Корпоративные финансы 2005» - программным комплексом для бюджетирования, управленческого у

OLAP-системы: обзор лидеров рынка ess Intelligence, сегодня практически невозможно. Одним из основных компонентов решений BI является OLAP (On-Line Analytical Processing), оперативный анализ данных, представляющий собой комплек

Perpetuum обновила OLAP ModelKit Компания Perpetuum Software объявляет о выпуске модернизированной версии продукта OLAP ModelKit, инструмента создания и поддержки приложений в сфере бизнес-анализа. OLAP

"Русский продукт" внедрил BI-систему ти коммерческих данных. Проект затронул департаменты маркетинга, продаж и финансов. С помощью BI- и OLAP-технологий специалисты компании планировали построить аналитическую модель продаж готово

Hyperion выпустил новую версию OLAP-системы Essbase Компания Hyperion Solutions объявила о выпуске новой версии OLAP-системы Hyperion Essbase. Основным отличием новой 7.1. версии продукта (а он выпускается с 1994 года), является принципиальное улучшение технологии анализа. Впервые пользователи, работая в

74% автоматизированных торговых сетей готовы внедрить OLAP уже автоматизированы, или готовятся к автоматизации, большинство из этих сетей готовы использовать OLAP-технологии. Фактически же OLAP сейчас используют единицы. Данные по автоматизации

Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube -компоненты для создания деловых приложений - ContourCube. ContourCube - это высокопроизводительная OLAP-компонента для быстрого создания настольных, клиент-серверных и интернет-приложений для

Business Objects представила WebIntelligence 2.7 накопленных данных, а компании ускорить возврат инвестиций, вложенных в приобретение и обслуживание OLAP-серверов и выработать корпоративные стандарты в развитии концепции бизнес-анализа на пре

Banklist.ru: в эксплуатацию запущен портал OLAP-анализа финансовой информации ю учредителей проекта, Banklist.ru представляет собой первый в России проект, обеспечивающий сервис OLAP-анализа финансовой информации коммерческих банков с применением интернета. Необходимый д

Microsoft и Hyperion объединяются в разработке спецификации OLAP erion Solutions объявили о планах по совместной разработке новой спецификации для интернета на основе языка XML - "XML for Analysis", направленной на предоставление общего соединения веб-приложений с OLAP-базами данных. По заявлению Microsoft и Hyperion, более 20 производителей (SAP AG, Cognos, Brio Technology, Lawson Software и MicroStrategy и др.) планируют поддерживать XML for Analysis,

Модернизированная платформа для аналитических приложений Oracle Express Server 6.3 предоставляет расширенные возможности прогнозирования и ставит мировой рекорд по результатам тестов производительности xpress Server 6.3 показал рекордные результаты производительности при выполнении отраслевого стандарта - эталонного теста Совета по оперативной аналитической обработке (Online Analytical Processing - OLAP) APB-1, который предлагает объективную меру оценки производительности сервера OLAP. Самые высокие в отрасли результаты для сервера OLAP достигнуты на серверных платформах Int

Interface начала поставки системы анализа и распределения корпоративной информации Seagate Info 7 формации с помощью усовершенствованных инструментов Seagate Query и Info Worksheet. Технология Open OLAP дает возможность интегрировать многомерные OLAP данные из разнородных источников: