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СУБД OLAP Analytical processing Интерактивная аналитическая обработка данных ROLAP Relational OLAP MOLAP Multidimensional OLAP HOLAP Hybrid OLAP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.03.2025 Alpha BI запустила решение для обработки и анализа больших объемов данных Alpha OLAP

ийская BI-система, входящая в цифровой пакет решений компании «Барс Груп», объявила о запуске Alpha OLAP — высокопроизводительного аналитического и гибкого решения, предназначенного для обработ
06.10.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

ависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтраци
08.09.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

«Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.Разработка направлена на упрощение
29.02.2016 Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире

качеством. Решением проблемы стало развертывание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответст
11.02.2016 Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce

Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так

05.08.2013 Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности

Аналитики компании Digital Security из Санкт-Петербурга заявили о том, что все разработчики OLAP-серверов (online analytical processing, обработка массивов данных в реальном времени) за
31.07.2012 РЖД переходит на новую версию OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства»

», разработчик программных решений для железнодорожного транспорта, сообщила о выпуске новой версии OLAP-системы «Банк показателей работы пассажирского хозяйства». В настоящее время в РЖД, где

28.01.2010 Учетные системы: выбираем OLAP для "1С"

адных рынках учетных систем, то либо в их составе, либо в качестве отдельных продуктов присутствуют OLAP-модули. Достаточно вспомнить Oracle OLAP, SAP OLAP Processor, OLAP-
14.10.2009 MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel

Корпорация Oracle и компания Simba Technologies объявили о выпуске программного продукта MDX Provider for Oracle OLAP, предназначенного для организаций, которые используют электронные таблицы для бизнес-анализа. MDX Provider for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и
09.06.2009 «Инталев: Корпоративная аналитика»: новый продукт для серверного OLAP-анализа

Компания «Инталев» представила новый продукт для серверного OLAP-анализа данных в произвольной конфигурации платформы «1С:Предприятие» - «Инталев: Корпор
05.12.2007 Рынок OLAP-приложений: объемы растут, цены падают

Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет – на 16% в 2006 году, и по прогнозам – примерно столько же и
17.07.2007 OLAP: как разобрать информационную свалку

реляционных баз данных Эдгаром Коддом. Сформулированные им 12 правил определили сущность технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Впоследствии правила были переработаны в принцип FASMI

29.03.2007 Вышла новая платформа Contour Business Intelligence 3.0

Intersoft Lab начинает продажи новой линейки OLAP-продуктов (OLAP — On-line Analytical Processing, оперативный анализ данных)

15.11.2006 "Аманд" продвигает AxOlap для Microsoft Axapta

тным отчётам системы. Это пакет готовых, преднастроенных Олап-отчетов, использующий все возможности Olap-сервера– Microsoft Analysis Services. Информация выводится в виде сводных таблиц и графи
15.08.2006 "Инталев" выпустил новый продукт

Компания «Инталев» начала бета-тестирование программного продукта «Инталев: OLAP для "Корпоративные финансы 2005"», который предназначен для работы в связке с продуктом «Инталев: Корпоративные финансы 2005» - программным комплексом для бюджетирования, управленческого у
20.07.2006 OLAP-системы: обзор лидеров рынка

ess Intelligence, сегодня практически невозможно. Одним из основных компонентов решений BI является OLAP (On-Line Analytical Processing), оперативный анализ данных, представляющий собой комплек
26.05.2006 Perpetuum обновила OLAP ModelKit

Компания Perpetuum Software объявляет о выпуске модернизированной версии продукта OLAP ModelKit, инструмента создания и поддержки приложений в сфере бизнес-анализа. OLAP

09.02.2006 "Русский продукт" внедрил BI-систему

ти коммерческих данных. Проект затронул департаменты маркетинга, продаж и финансов. С помощью BI- и OLAP-технологий специалисты компании планировали построить аналитическую модель продаж готово
01.07.2004 Hyperion выпустил новую версию OLAP-системы Essbase

Компания Hyperion Solutions объявила о выпуске новой версии OLAP-системы Hyperion Essbase. Основным отличием новой 7.1. версии продукта (а он выпускается с 1994 года), является принципиальное улучшение технологии анализа. Впервые пользователи, работая в
21.01.2003 74% автоматизированных торговых сетей готовы внедрить OLAP

уже автоматизированы, или готовятся к автоматизации, большинство из этих сетей готовы использовать OLAP-технологии. Фактически же OLAP сейчас используют единицы. Данные по автоматизации
24.06.2002 Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube

-компоненты для создания деловых приложений - ContourCube. ContourCube - это высокопроизводительная OLAP-компонента для быстрого создания настольных, клиент-серверных и интернет-приложений для

11.04.2002 Business Objects представила WebIntelligence 2.7

накопленных данных, а компании ускорить возврат инвестиций, вложенных в приобретение и обслуживание OLAP-серверов и выработать корпоративные стандарты в развитии концепции бизнес-анализа на пре
05.11.2001 Banklist.ru: в эксплуатацию запущен портал OLAP-анализа финансовой информации

ю учредителей проекта, Banklist.ru представляет собой первый в России проект, обеспечивающий сервис OLAP-анализа финансовой информации коммерческих банков с применением интернета. Необходимый д
26.04.2001 Microsoft и Hyperion объединяются в разработке спецификации OLAP

erion Solutions объявили о планах по совместной разработке новой спецификации для интернета на основе языка XML - "XML for Analysis", направленной на предоставление общего соединения веб-приложений с OLAP-базами данных. По заявлению Microsoft и Hyperion, более 20 производителей (SAP AG, Cognos, Brio Technology, Lawson Software и MicroStrategy и др.) планируют поддерживать XML for Analysis,

29.11.1999 Модернизированная платформа для аналитических приложений Oracle Express Server 6.3 предоставляет расширенные возможности прогнозирования и ставит мировой рекорд по результатам тестов производительности

xpress Server 6.3 показал рекордные результаты производительности при выполнении отраслевого стандарта - эталонного теста Совета по оперативной аналитической обработке (Online Analytical Processing - OLAP) APB-1, который предлагает объективную меру оценки производительности сервера OLAP. Самые высокие в отрасли результаты для сервера OLAP достигнуты на серверных платформах Int
16.03.1999 Interface начала поставки системы анализа и распределения корпоративной информации Seagate Info 7

формации с помощью усовершенствованных инструментов Seagate Query и Info Worksheet. Технология Open OLAP дает возможность интегрировать многомерные OLAP данные из разнородных источников:
23.12.1998 Ovum отмечает перемены на рынке средств OLAP

Рынок ПО оперативной аналитической обработки (OLAP) находится сегодня в состоянии перехода от средств универсального анализа деловой информации к ПО для обработки более специализированных данных. Это довольно сложный момент для пользовател

Публикаций - 564, упоминаний - 830

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7043 129
Microsoft Corporation 25657 123
9444 69
IBM - International Business Machines Corp 9666 63
SAP SE 5564 61
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2371 26
БАРС Груп 572 26
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 20
Галактика - Корпорация 1536 19
Крок - Croc 1948 18
Softline - Polymatica - Полиматика 200 18
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 17
Softline - Софтлайн 3627 17
SAS Institute 1078 17
CA Technologies - Computer Associates 391 15
Contour Components - Контур Компонентс 29 15
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 398 15
Teradata - Терадата 224 15
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 249 14
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 14
Ross Systems 24 13
QAD 40 13
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 13
Ростелеком 10819 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 13
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 12
Yandex - Яндекс 9048 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 12
Инталев - Intalev 275 11
MicroStrategy 65 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 11
Парус Корпорация 206 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 11
РЖД - Российские железные дороги 2064 10
Альфа-Банк 1958 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 7
ПСБ - Промсвязьбанк 951 7
ВТБ - ВТБ24 672 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 6
Седьмой Континент 65 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 5
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 4
WikiMart - Викимарт 53 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
Unicon - Юникон Консалтинг 38 4
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 4
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 4
Газпром ПАО 1464 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Ингосстрах СПАО 471 4
X5 Group - Перекрёсток 632 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 4
Газпром нефть 701 4
Ростех - Вертолеты России 179 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 3
IKEA - ИКЕА 168 3
Сургутнефтегаз - СНГ 286 3
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 27
Федеральное казначейство России 1934 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 2
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ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 2
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IBM DB2 394 19
SAP Sybase 292 18
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 90 18
Intersoft Lab - Контур Корпорация 70 18
Microsoft Dynamics 1195 17
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 244 17
Apache Hadoop 468 17
БАРС.Alpha BI 47 16
Ross Systems iRenaissance ERP 34 15
Oracle Java - язык программирования 3439 15
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 14
Microsoft Azure 1511 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 14
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 12
Microsoft Power Pivot 53 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 185 12
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 12
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 10
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 47 10
Microsoft Outlook 1497 10
Федечкин Эдуард 57 7
Андреев Максим 41 6
Яценко Вадим 100 6
Панченко Иван 191 6
Кирьянова Александра 166 5
Шадаев Максут 1201 5
Чибисов Владимир 23 4
Демидов Михаил 134 4
Лядов Кирилл 17 4
Рубец Елена 6 4
Натрусов Артем 312 4
Ахмеров Тимур 90 4
Ибрагимов Рустем 23 3
Виноградов Александр 64 3
Курочка Алексей 14 3
Фомичев Андрей 74 3
Педоренко Андрей 42 3
Висящев Андрей 64 3
Предтеченский Петр 18 3
Пустарнаков Роман 54 3
Раевский Роман 16 3
Аникин Александр 22 3
Макаров Станислав 118 3
Самойленко Максим 67 3
Степанов Антон 71 3
Кривошеев Евгений 13 3
Пустовой Максим 36 3
Бобрецов Сергей 13 3
Козлов Павел 21 3
Machado John - Мачадо Джон 4 3
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 3
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 3
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 3
Катеев Арслан 6 3
Romero Greg - Ромеро Грег 4 3
Мишустин Михаил 776 3
Чаркин Евгений 317 3
Абакумов Евгений 226 3
Галкин Николай 138 2
Россия - РФ - Российская федерация 163944 339
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 35
Куба - Республика 411 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 22
Европа 24878 21
Украина 7899 19
Германия - Федеративная Республика 13124 14
Казахстан - Республика 5983 13
Беларусь - Белоруссия 6232 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 10
Азия - Азиатский регион 5875 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 8
Европа Восточная 3136 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 7
Япония 13739 7
Франция - Французская Республика 8119 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 6
Канада 5050 6
Армения - Республика 2431 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 5
Узбекистан - Республика 1972 5
Южная Корея - Республика 7000 4
Польша - Республика 2026 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3013 4
Бразилия - Федеративная Республика 2496 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 4
Грузия 1320 4
Россия - УФО - Тюменская область 1347 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 4
Таджикистан - Республика 940 4
Туркмения - Туркменистан 453 3
Дания - Королевство 1331 3
Швеция - Королевство 3764 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 207
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 132
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 98
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 86
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 41
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 30
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 28
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 23
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 22
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 21
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 20
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 20
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 16
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3619 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 8
TAdviser - Центр выбора технологий 453 8
Forbes - Форбс 974 4
FT - Financial Times 1283 4
Wikipedia - Википедия 638 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 49 1
Variety 24 1
Юность - радиостанция 52 1
ComputerWorld 144 1
Царьград - телеканал 29 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
9to5Mac 70 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Euronews - телеканал 52 1
Information Age 2 1
The Banker 6 1
За рулем 2 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Bloomberg 1601 1
Ведомости 1422 1
РИА Новости 1028 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
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9to5Google 59 1
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Aberdeen Group 48 1
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IAOP Global Outsourcing 100 18 1
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РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 18 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 50 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 10 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
Naumen Academy - Naumen University 10 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 292 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 297 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 54 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 8
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Microsoft Ignite 44 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
День молодёжи - 27 июня 1060 2
CNews Баттл 69 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
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Microsoft Business Forum 11 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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