EAM Enterprise Asset Management Plant Asset Management software Система управления промышленными активами ТОиР ТОРО Системы технического обслуживания и ремонта оборудования УФАП Управление фондами и активами предприятия
|04.04.2023
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Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»
Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструкту
|18.01.2023
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Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами
площадкой глобальной цифровизации предприятий холдинга «Казахмыс» был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресурсами предприятия 1С:ERP. Полученный на проекте опыт автоматизации ТОиР «Казахмыс» планирует тиражировать на остальные предприя
|25.11.2022
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Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление
сов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее выполнять техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) оборудования. ServiceVizor предназначен для помощи техническому персоналу, создания цифровой базы знаний по ТОиР, регистрации дефектов и аварий, а также анализа критичности последс
|10.10.2022
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Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО
внедрению. Разработанный командой IBS продукт представляет собой модуль для автоматизации процессов ТОиР в составе решений «1С: ERP» и «1С: ERP. управление холдингом». Он обеспечивает сквозную
|19.07.2022
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«1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро»
«1С-Рарус» обеспечила централизованное управление процессами технического обслуживания и ремонта за счет внедрения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП 2». Проведена масштабная консалтинговая работа, что позволило построить и унифицировать целевые процессы между разрозненными юридичес
|19.05.2022
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Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО
при поддержке партнеров-методологов и интеграторов с экспертизой в области автоматизации процессов ТОиР. Factory5: Уровни рисков использования импортного ПО Желтый уровень — если в компании, н
|15.04.2022
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«Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер»
а основе функциональности автоматизации процессов работы службы технического обслуживания и ремонта ТОиР. «Раньше наше решение по части ТОиР было десктопное, то есть устанавливалось на к
|17.03.2022
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«Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений
Компания «Транссеть» разработала ITSM и EAM решения — с их помощью заказчики могут проводить полный комплекс работ по управлению инфраструктурой и оборудованием. Решения базируются на собственных разработках компании с использованием
|01.03.2022
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Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей
не менее важна для ИБ, чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, те
|01.03.2022
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«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision
«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущнос
|17.01.2022
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«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining
Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining. С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальных направлений их совершенствования, а также исследования возможности при
|15.07.2021
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«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО
еского управления (СТУ) нормативов по их техобслуживанию в 2018-2019 гг. был разработан прототип ИС ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) СТУ на базе IBM Maximo с использованием модуля Sched
|13.07.2021
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Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»
лю. Значительно выросла эффективность предупредительно-планового ремонта. «Проект развертывания АСУ ТОиР на базе Infor EAM стал одним из флагманов цифровой трансформации внутри корпорации и поз
|06.07.2021
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Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса
х для производственных компаний, объявляет о заключении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мир
|24.06.2021
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Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ»
Ключевые показатели эффективности», позволяющий оценить эффективность существующих бизнес-процессов ТОиР. Расширены настройки по информационной безопасности в модулях «Аудит» и «Администратор».
|17.06.2021
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Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО
луживанием и управления активами. Он помогает повысить готовность оборудования и снизить затраты на ТОиР с помощью оптимизированного планирования, а также создает единую базу оборудования и его
|31.05.2021
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Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР
результате снижается количество дорогих аварийных ремонтов. Интеллектуальное управление активами Управление производственными активами с помощью инноваций — следующий этап в эволюции развития функции ТОиР. Высокотехнологичные инструменты позволяют дополнить существующую в компании автоматизацию процессов обслуживания и ремонтов и повысить их эффективность. Переход от ручного планирования ре
|11.11.2020
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EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошл
|02.09.2020
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Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами
онсист Бизнес Групп». Ключевые компетенции ― создание систем управления производственными активами (EAM) на базе решений ТУРБО и SAP, создание отраслевых решений для автоматизации основных видо
|22.06.2020
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«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО
ехнологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы ком
|10.06.2020
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Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода
Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, завершил проект по комплексной автоматизации управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) для филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» – Сосенского приборостроительного завода. Перед предприятием стояла задача по
|13.04.2020
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Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР
остояния и его прогноз, что влечет за собой увеличение бюджета на ремонты. К тому же при реализации ТОиР на предприятии выявляются несоответствие необходимых объемов работ, выделенных средств,
|27.12.2019
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«Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro
перевела свою автоматизированную систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional —
|27.12.2019
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«Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro
«Галактика» в рамках выполнения задачи по импортозамещению в ИТ-индустрии перевела систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise. Высокие показатели производительности работы двух отечественных продуктов корпорация «Галактика» и компания Postgres Professional по
|09.12.2019
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Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО
о могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе. Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО: актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ре
|07.11.2019
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«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
новными целями проекта являются выстраивание бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) для эффективного планирования и контроль выполнения ремонтной программы. В рамках перво
|17.09.2019
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IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM
IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогла компании оптимизировать расходы,
|27.08.2019
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Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
томфлот» эксплуатирует информационную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) с 2010 г. Она установлена как непосредственно на судах, так и в береговых подразделения
|18.06.2019
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МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM
й комплекс «Атяшевский», входящий в Группу компаний «Талина», завершил проект по внедрению системы SAP Plant Maintenance (PM) — модуля по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Партнером по внедрению выступила компания «Технология Логистических Систем» (ТЛС). Благодаря внедрению SAP Plant Maintenance (ТОРО) МПК «Атяшевский» планирует сократить затраты на
|29.04.2019
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«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
о элементов, а значит – от своевременности, полноты и качества технического обслуживания и ремонта (ТОиР), включая надежное обеспечение ТОиР материально-техническими ресурсами. В этой св
|11.03.2019
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Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР
Integro Technologies, входящая в ГК «Рамакс», и Inform GmbH в рамках профильного мероприятия «ТОиР авиационной техники в России и СНГ - 2019» представили решение Inform Line Maintenance для повышения эффективности управления персоналом, выполняющего техническое обслуживание и ремонт воз
|04.12.2018
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Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM»
. В рамках проекта внедрения будет реализована единая система планирования и учета исполнения работ ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) во всех регионах присутствия компании. Реализация пр
|24.09.2018
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В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР
Компания «АйТиЭм» начала работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования в компании «Пеноплекс СПб». Система создается на основе программного комплекса TRIM-PMS. Создаваемая система предназначена для информационной поддержки технического менеджмен
|30.08.2018
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Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение»
ие бесперебойной работы оборудования. Несколько лет назад крупнейшие нефте- и газодобывающие компании России активно внедряли решения по управлению ремонтами и техническим обслуживанием оборудования (ТОиР) и управлением надежностью, как и неотъемлемого элемента ТОиР. Их предлагают крупнейшие мировые вендоры, такие как IBM, DNV, SAP. Не менее важная задача – обеспечить сам процесс доб
|10.08.2018
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TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма»
eamIdea (платиновый партнер SAP в составе United VARs) завершили проект по внедрению модуля SAP PM (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон
|09.08.2018
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«Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM
нер SAP, входящий в состав United VARs, завершили проект по внедрению модуля SAP Plant Maintanance (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон
|02.08.2018
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«Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП»
«Магнит» совместно с «Деснол Софт» запустила систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ
|01.08.2018
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«Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров
«Магнит», одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, совместно с «Деснол софт» запустил систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ
|19.06.2018
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«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»
По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила требования к ИСУ ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Tri
|02.10.2017
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«1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»
казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ранее внедренная на «Нижнекамском
EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2827 10
|Бургардт Александр 13 9
|Натрусов Артем 221 9
|Шадаев Максут 721 8
|Мальков Антон 35 7
|Паршин Максим 298 7
|Касимов Денис 19 7
|Чаркин Евгений 244 6
|Егоров Владимир 66 5
|Гревцев Владимир 23 5
|Пантелеев Илья 25 5
|Фокин Валерий 44 5
|Макаров Станислав 117 5
|Гацко Геннадий 15 4
|Кукшев Вячеслав 12 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Аз-Зари Хусейн 24 4
|Полещук Александр 8 4
|Дятлов Сергей 17 4
|Петунин Алексей 58 4
|Сушко Андрей 6 4
|Бобрецов Сергей 12 4
|Красилов Николай 18 4
|Соловьев Сергей 69 4
|Бартенева Мария 30 4
|Воропаева Екатерина 20 4
|Козлов Михаил 168 4
|Подольская Екатерина 9 4
|Шеховцов Юрий 34 4
|Пауков Сергей 10 4
|Юсупов Ренат 114 4
|Колесов Александр 29 4
|Григорьева Мария 25 3
|Новиков Евгений 42 3
|Тананакин Алексей 5 3
|Кузнецов Сергей 145 3
|Суслов Андрей 11 3
|Демин Владимир 26 3
|Каримов Руслан 17 3
|Вольпе Борис 89 3
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