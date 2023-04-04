Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 123402
ИКТ 10099
Организации 7818
Ведомства 1396
Ассоциации 770
Технологии 3113
Системы 20558
Персоны 48774
География 1963
Статьи 1360
Пресса 996
ИАА 610
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1951
Мероприятия 817

EAM Enterprise Asset Management Plant Asset Management software Система управления промышленными активами ТОиР ТОРО Системы технического обслуживания и ремонта оборудования УФАП Управление фондами и активами предприятия

EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия


04.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструкту
18.01.2023 Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами

площадкой глобальной цифровизации предприятий холдинга «Казахмыс» был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресурсами предприятия 1С:ERP. Полученный на проекте опыт автоматизации ТОиР «Казахмыс» планирует тиражировать на остальные предприя
25.11.2022 Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление

сов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее выполнять техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) оборудования. ServiceVizor предназначен для помощи техническому персоналу, создания цифровой базы знаний по ТОиР, регистрации дефектов и аварий, а также анализа критичности последс
10.10.2022 Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО

внедрению. Разработанный командой IBS продукт представляет собой модуль для автоматизации процессов ТОиР в составе решений «1С: ERP» и «1С: ERP. управление холдингом». Он обеспечивает сквозную

19.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро»

«1С-Рарус» обеспечила централизованное управление процессами технического обслуживания и ремонта за счет внедрения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП 2». Проведена масштабная консалтинговая работа, что позволило построить и унифицировать целевые процессы между разрозненными юридичес
19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО

при поддержке партнеров-методологов и интеграторов с экспертизой в области автоматизации процессов ТОиР. Factory5: Уровни рисков использования импортного ПО Желтый уровень — если в компании, н
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер»

а основе функциональности автоматизации процессов работы службы технического обслуживания и ремонта ТОиР. «Раньше наше решение по части ТОиР было десктопное, то есть устанавливалось на к
17.03.2022 «Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений

Компания «Транссеть» разработала ITSM и EAM решения — с их помощью заказчики могут проводить полный комплекс работ по управлению инфраструктурой и оборудованием. Решения базируются на собственных разработках компании с использованием
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей

не менее важна для ИБ, чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, те
01.03.2022 «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision

«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущнос
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining. С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальных направлений их совершенствования, а также исследования возможности при
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

еского управления (СТУ) нормативов по их техобслуживанию в 2018-2019 гг. был разработан прототип ИС ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) СТУ на базе IBM Maximo с использованием модуля Sched
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»

лю. Значительно выросла эффективность предупредительно-планового ремонта. «Проект развертывания АСУ ТОиР на базе Infor EAM стал одним из флагманов цифровой трансформации внутри корпорации и поз
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса

х для производственных компаний, объявляет о заключении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мир
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ»

Ключевые показатели эффективности», позволяющий оценить эффективность существующих бизнес-процессов ТОиР. Расширены настройки по информационной безопасности в модулях «Аудит» и «Администратор».
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО

луживанием и управления активами. Он помогает повысить готовность оборудования и снизить затраты на ТОиР с помощью оптимизированного планирования, а также создает единую базу оборудования и его
31.05.2021 Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР

результате снижается количество дорогих аварийных ремонтов. Интеллектуальное управление активами Управление производственными активами с помощью инноваций — следующий этап в эволюции развития функции ТОиР. Высокотехнологичные инструменты позволяют дополнить существующую в компании автоматизацию процессов обслуживания и ремонтов и повысить их эффективность. Переход от ручного планирования ре
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошл
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами

онсист Бизнес Групп». Ключевые компетенции ― создание систем управления производственными активами (EAM) на базе решений ТУРБО и SAP, создание отраслевых решений для автоматизации основных видо
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО

ехнологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы ком
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, завершил проект по комплексной автоматизации управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) для филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» – Сосенского приборостроительного завода. Перед предприятием стояла задача по

13.04.2020 Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР

остояния и его прогноз, что влечет за собой увеличение бюджета на ремонты. К тому же при реализации ТОиР на предприятии выявляются несоответствие необходимых объемов работ, выделенных средств,

27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro

перевела свою автоматизированную систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional —

27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro

«Галактика» в рамках выполнения задачи по импортозамещению в ИТ-индустрии перевела систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise. Высокие показатели производительности работы двух отечественных продуктов корпорация «Галактика» и компания Postgres Professional по
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО

о могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе. Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО: актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ре
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»

новными целями проекта являются выстраивание бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) для эффективного планирования и контроль выполнения ремонтной программы. В рамках перво
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM

IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогла компании оптимизировать расходы,

27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»

томфлот» эксплуатирует информационную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) с 2010 г. Она установлена как непосредственно на судах, так и в береговых подразделения
18.06.2019 МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM

й комплекс «Атяшевский», входящий в Группу компаний «Талина», завершил проект по внедрению системы SAP Plant Maintenance (PM) — модуля по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Партнером по внедрению выступила компания «Технология Логистических Систем» (ТЛС). Благодаря внедрению SAP Plant Maintenance (ТОРО) МПК «Атяшевский» планирует сократить затраты на
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»

о элементов, а значит – от своевременности, полноты и качества технического обслуживания и ремонта (ТОиР), включая надежное обеспечение ТОиР материально-техническими ресурсами. В этой св
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР

Integro Technologies, входящая в ГК «Рамакс», и Inform GmbH в рамках профильного мероприятия «ТОиР авиационной техники в России и СНГ - 2019» представили решение Inform Line Maintenance для повышения эффективности управления персоналом, выполняющего техническое обслуживание и ремонт воз
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM»

. В рамках проекта внедрения будет реализована единая система планирования и учета исполнения работ ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) во всех регионах присутствия компании. Реализация пр
24.09.2018 В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР

Компания «АйТиЭм» начала работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования в компании «Пеноплекс СПб». Система создается на основе программного комплекса TRIM-PMS. Создаваемая система предназначена для информационной поддержки технического менеджмен
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение»

ие бесперебойной работы оборудования. Несколько лет назад крупнейшие нефте- и газодобывающие компании России активно внедряли решения по управлению ремонтами и техническим обслуживанием оборудования (ТОиР) и управлением надежностью, как и неотъемлемого элемента ТОиР. Их предлагают крупнейшие мировые вендоры, такие как IBM, DNV, SAP. Не менее важная задача – обеспечить сам процесс доб
10.08.2018 TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма»

eamIdea (платиновый партнер SAP в составе United VARs) завершили проект по внедрению модуля SAP PM (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон
09.08.2018 «Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM

нер SAP, входящий в состав United VARs, завершили проект по внедрению модуля SAP Plant Maintanance (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон
02.08.2018 «Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП»

«Магнит» совместно с «Деснол Софт» запустила систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ
01.08.2018 «Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров

«Магнит», одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, совместно с «Деснол софт» запустил систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»

По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила требования к ИСУ ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Tri
02.10.2017 «1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»

казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ранее внедренная на «Нижнекамском

Публикаций - 616, упоминаний - 822

EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4994 129
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 684 94
7291 88
1С-ИЖТИСИ 31 88
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 86 71
Microsoft Corporation 23798 53
Oracle Corporation 6405 52
IBM - International Business Machines Corp 9271 38
Галактика - Корпорация 1430 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1903 24
Ланит - Консист Бизнес Групп 104 22
Крок - Croc 1732 20
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1550 19
SAP CIS - САП СНГ 839 18
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 306 17
GMCS 348 17
Infor - infor business AG 236 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9950 16
Siemens AG - Siemens Group 2557 15
Цифра ГК 2198 15
Прогноз 1684 14
Ctrl2Go - Factory5 23 13
Ростех - Автоматика Концерн 1536 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 13
Cisco Systems 4942 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 999 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1378 11
Softline - Софтлайн 2208 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10344 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 337 10
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 721 10
IFS - Industrial and Financial Systems 70 10
Парус Корпорация 537 10
Directum - Директум 959 9
InterProCom - Интерпроком 35 9
Корус Консалтинг ГК 1119 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 9
Dell EMC 4957 8
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 8
РЖД - Российские железные дороги 1682 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 24
Газпром ПАО 1190 17
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 238 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 16
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 404 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6139 15
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 12
Роснефть НК - нефтяная компания 489 12
НСПК - Национальная система платежных карт 646 12
Россети Ленэнерго 2404 11
Северсталь ПАО - Severstal 392 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 10
Газпром нефть 525 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 9
Транснефть 279 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 8
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 457 7
Татнефть 213 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 380 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 700 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 7
Почта России ПАО 2053 6
X5 Group 865 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 6
Лента - Сеть розничной торговли 1788 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1915 6
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1282 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 144 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18536 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9669 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2010 23
Федеральное казначейство России 1610 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1636 17
Президент Российской Федерации 3849 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3091 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2564 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 202 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2541 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 180 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1564 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1277 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3113 4
Судебная власть - Judicial power 2148 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 249 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3913 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 987 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1230 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 71 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 75 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 120 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 548 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 306 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 907 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 347 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 128 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 478 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 169 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55700 371
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26936 319
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5405 224
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41217 181
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8622 165
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8339 139
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13429 136
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9526 120
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11295 115
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10400 90
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10533 85
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 631 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18140 75
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5742 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13748 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8866 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26637 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9345 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5367 64
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3838 60
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8735 60
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11268 55
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13792 54
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2598 52
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2015 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17777 49
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 911 48
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8025 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4652 47
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 904 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9817 42
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3660 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22668 41
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1422 40
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2085 40
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4155 39
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4483 38
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3372 37
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1825 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4354 34
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 89
Spectec TRIM 126 67
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 48
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 30
Microsoft Office 3520 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2024 23
Microsoft Windows 14728 23
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 21
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 20
1С:ERP Управление предприятием 373 20
IBM Maximo Asset Management 50 20
Google Android 12938 17
Microsoft Dynamics 1177 17
Microsoft Windows 2000 12858 16
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 15
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 61 15
Microsoft SQL Server 1503 14
Галактика EAM 27 14
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 18 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 12
Microsoft Office Excel 986 11
InterProCom - Интерпроком Аксиома 80 11
Linux OS 8597 11
Галактика ERP 113 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 11
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 590 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 391 10
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 15 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 863 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4315 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 816 9
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 107 9
Apple iOS 7051 9
IFS Applications 39 9
Oracle СУБД 600 8
Apple iPhone 6 6300 8
ВГТРК Смотрим 549 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 403 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 428 7
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 11 7
Путин Владимир 2827 10
Бургардт Александр 13 9
Натрусов Артем 221 9
Шадаев Максут 721 8
Мальков Антон 35 7
Паршин Максим 298 7
Касимов Денис 19 7
Чаркин Евгений 244 6
Егоров Владимир 66 5
Гревцев Владимир 23 5
Пантелеев Илья 25 5
Фокин Валерий 44 5
Макаров Станислав 117 5
Гацко Геннадий 15 4
Кукшев Вячеслав 12 4
Ершова Элеонора 67 4
Аз-Зари Хусейн 24 4
Полещук Александр 8 4
Дятлов Сергей 17 4
Петунин Алексей 58 4
Сушко Андрей 6 4
Бобрецов Сергей 12 4
Красилов Николай 18 4
Соловьев Сергей 69 4
Бартенева Мария 30 4
Воропаева Екатерина 20 4
Козлов Михаил 168 4
Подольская Екатерина 9 4
Шеховцов Юрий 34 4
Пауков Сергей 10 4
Юсупов Ренат 114 4
Колесов Александр 29 4
Григорьева Мария 25 3
Новиков Евгений 42 3
Тананакин Алексей 5 3
Кузнецов Сергей 145 3
Суслов Андрей 11 3
Демин Владимир 26 3
Каримов Руслан 17 3
Вольпе Борис 89 3
Россия - РФ - Российская федерация 127227 388
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40359 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15661 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50758 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 44
Европа 21539 42
Казахстан - Республика 5097 21
Германия - Федеративная Республика 12208 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6567 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15512 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13099 16
Украина 7394 16
Беларусь - Белоруссия 4591 14
Россия - Сибирь 2178 14
Европа Восточная 3016 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2428 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2711 10
Азия - Азиатский регион 5180 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2681 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1270 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1379 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2455 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1201 8
Франция - Французская Республика 7632 8
Россия - ЦФО - Смоленская область 416 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 793 7
Нидерланды 3347 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 952 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2611 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1025 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3431 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 781 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1611 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2406 6
Япония 13041 6
Россия - ПФО - Самарская область 1158 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43348 131
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43252 118
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15728 101
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7215 100
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11175 95
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5346 84
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6315 73
Энергетика - Energy - Energetically 4561 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4856 68
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5116 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21377 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14478 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11260 56
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5706 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25147 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4814 49
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2090 46
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2288 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2548 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9628 37
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1191 36
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1938 33
Логистика сбытовая - Сбыт 2249 31
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3552 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3290 27
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1728 27
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1803 27
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3129 27
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 993 26
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2014 25
Экономический эффект 884 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5311 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5681 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4053 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2803 25
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5122 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6723 24
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля 567 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4521 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4104 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11045 6
TAdviser - Центр выбора технологий 322 4
Ведомости 640 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
Bloomberg 1150 2
Мобильные системы 114 2
CNews Северо-Запад 24 1
АиФ - Аргументы и факты 42 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Optics 141 1
Госрасходы - портал 61 1
Вестник Воронежского института МВД России 8 1
AP - Associated Press 1994 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Bloomberg Businessweek 123 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Business Insider 214 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 710 1
Forbes - Форбс 660 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 37
IDC - International Data Corporation 4872 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2454 21
Gartner - Гартнер 3501 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 4
Markets&Markets Research 106 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 3
Juniper Research 509 2
ARC Advisory Group 20 2
CNews Fast рейтинг 44 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 2
CNews Инновация года - награда 99 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 2
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Vanson Bourne 48 1
Forrester Wave 45 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Dimensional Research 12 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Gartner FLASH 1 1
Gartner InSide 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
Strategy Analytics 283 1
Analysys Mason 26 1
IBM Research 107 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 356 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
Frost & Sullivan 202 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 749 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 613 6
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 39 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 498 3
РАН - Российская академия наук 1823 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 38 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 153 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 316 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 181 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 42 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 11 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
ИРПА имени А.С. Попова - Институт радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попова 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 203 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 7 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 20 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
Академгородок Новосибирск 104 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 13 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 79 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11906 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 919 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2146 8
CNews FORUM Кейсы 149 5
CNews AWARDS - награда 435 5
Электрические сети - международный форум 95 5
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 2
День молодёжи - 27 июня 708 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 480 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 2
Международный женский день - 8 марта 284 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
SAP Quality Awards 6 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Docflow 133 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241758, в очереди разбора - 846581.
Создано именных указателей - 123402.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще