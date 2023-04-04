EAM Enterprise Asset Management Plant Asset Management software Система управления промышленными активами ТОиР ТОРО Системы технического обслуживания и ремонта оборудования УФАП Управление фондами и активами предприятия

Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация» Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструкту

Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами площадкой глобальной цифровизации предприятий холдинга «Казахмыс» был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресурсами предприятия 1С:ERP. Полученный на проекте опыт автоматизации ТОиР «Казахмыс» планирует тиражировать на остальные предприя

Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление сов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее выполнять техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) оборудования. ServiceVizor предназначен для помощи техническому персоналу, создания цифровой базы знаний по ТОиР, регистрации дефектов и аварий, а также анализа критичности последс

Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО внедрению. Разработанный командой IBS продукт представляет собой модуль для автоматизации процессов ТОиР в составе решений «1С: ERP» и «1С: ERP. управление холдингом». Он обеспечивает сквозную

«1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро» «1С-Рарус» обеспечила централизованное управление процессами технического обслуживания и ремонта за счет внедрения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП 2». Проведена масштабная консалтинговая работа, что позволило построить и унифицировать целевые процессы между разрозненными юридичес

Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО при поддержке партнеров-методологов и интеграторов с экспертизой в области автоматизации процессов ТОиР. Factory5: Уровни рисков использования импортного ПО Желтый уровень — если в компании, н

«Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер» а основе функциональности автоматизации процессов работы службы технического обслуживания и ремонта ТОиР. «Раньше наше решение по части ТОиР было десктопное, то есть устанавливалось на к

«Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений Компания «Транссеть» разработала ITSM и EAM решения — с их помощью заказчики могут проводить полный комплекс работ по управлению инфраструктурой и оборудованием. Решения базируются на собственных разработках компании с использованием

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей не менее важна для ИБ, чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, те

«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущнос

«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining. С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальных направлений их совершенствования, а также исследования возможности при

«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО еского управления (СТУ) нормативов по их техобслуживанию в 2018-2019 гг. был разработан прототип ИС ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) СТУ на базе IBM Maximo с использованием модуля Sched

Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» лю. Значительно выросла эффективность предупредительно-планового ремонта. «Проект развертывания АСУ ТОиР на базе Infor EAM стал одним из флагманов цифровой трансформации внутри корпорации и поз

Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса х для производственных компаний, объявляет о заключении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мир

Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ» Ключевые показатели эффективности», позволяющий оценить эффективность существующих бизнес-процессов ТОиР. Расширены настройки по информационной безопасности в модулях «Аудит» и «Администратор».

Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО луживанием и управления активами. Он помогает повысить готовность оборудования и снизить затраты на ТОиР с помощью оптимизированного планирования, а также создает единую базу оборудования и его

Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР результате снижается количество дорогих аварийных ремонтов. Интеллектуальное управление активами Управление производственными активами с помощью инноваций — следующий этап в эволюции развития функции ТОиР. Высокотехнологичные инструменты позволяют дополнить существующую в компании автоматизацию процессов обслуживания и ремонтов и повысить их эффективность. Переход от ручного планирования ре

EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошл

Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами онсист Бизнес Групп». Ключевые компетенции ― создание систем управления производственными активами (EAM) на базе решений ТУРБО и SAP, создание отраслевых решений для автоматизации основных видо

«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО ехнологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы ком

Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, завершил проект по комплексной автоматизации управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) для филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» – Сосенского приборостроительного завода. Перед предприятием стояла задача по

Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР остояния и его прогноз, что влечет за собой увеличение бюджета на ремонты. К тому же при реализации ТОиР на предприятии выявляются несоответствие необходимых объемов работ, выделенных средств,

«Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro перевела свою автоматизированную систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional —

«Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro «Галактика» в рамках выполнения задачи по импортозамещению в ИТ-индустрии перевела систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise. Высокие показатели производительности работы двух отечественных продуктов корпорация «Галактика» и компания Postgres Professional по

Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО о могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе. Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО: актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ре

«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» новными целями проекта являются выстраивание бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) для эффективного планирования и контроль выполнения ремонтной программы. В рамках перво

IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогла компании оптимизировать расходы,

Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» томфлот» эксплуатирует информационную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) с 2010 г. Она установлена как непосредственно на судах, так и в береговых подразделения

МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM й комплекс «Атяшевский», входящий в Группу компаний «Талина», завершил проект по внедрению системы SAP Plant Maintenance (PM) — модуля по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Партнером по внедрению выступила компания «Технология Логистических Систем» (ТЛС). Благодаря внедрению SAP Plant Maintenance (ТОРО) МПК «Атяшевский» планирует сократить затраты на

«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» о элементов, а значит – от своевременности, полноты и качества технического обслуживания и ремонта (ТОиР), включая надежное обеспечение ТОиР материально-техническими ресурсами. В этой св

Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР Integro Technologies, входящая в ГК «Рамакс», и Inform GmbH в рамках профильного мероприятия «ТОиР авиационной техники в России и СНГ - 2019» представили решение Inform Line Maintenance для повышения эффективности управления персоналом, выполняющего техническое обслуживание и ремонт воз

Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» . В рамках проекта внедрения будет реализована единая система планирования и учета исполнения работ ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) во всех регионах присутствия компании. Реализация пр

В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР Компания «АйТиЭм» начала работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования в компании «Пеноплекс СПб». Система создается на основе программного комплекса TRIM-PMS. Создаваемая система предназначена для информационной поддержки технического менеджмен

Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» ие бесперебойной работы оборудования. Несколько лет назад крупнейшие нефте- и газодобывающие компании России активно внедряли решения по управлению ремонтами и техническим обслуживанием оборудования (ТОиР) и управлением надежностью, как и неотъемлемого элемента ТОиР. Их предлагают крупнейшие мировые вендоры, такие как IBM, DNV, SAP. Не менее важная задача – обеспечить сам процесс доб

TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма» eamIdea (платиновый партнер SAP в составе United VARs) завершили проект по внедрению модуля SAP PM (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон

«Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM нер SAP, входящий в состав United VARs, завершили проект по внедрению модуля SAP Plant Maintanance (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования). Выбор партнера по внедрению со сторон

«Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП» «Магнит» совместно с «Деснол Софт» запустила систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ

«Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров «Магнит», одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, совместно с «Деснол софт» запустил систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработ

«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила требования к ИСУ ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Tri