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EAM-платформа «Аксиома» подтвердила свою совместимость с актуальной версией СУБД Tantor SE

«Интерпроком» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили серию проверок совместимости «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0 с программным обеспечением «Аксиома» версии 3.0. Разработчики гарантируют стабильную и корректную работу решений при подключении российской СУБД к платформе «Аксиома» для управления активами (в частности, для задач ТОиР).

Для оценки совместимости был развёрнут тестовый стенд, на котором проводились комплексные проверки системы. Тестирование включало в себя три этапа: техническая проверка: подтверждение корректного соединения и обмена данными между приложением «Аксиома» версии 3.0 и «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0; функциональное тестирование: проверка работоспособности всех критически важных модулей и бизнес-процессов при взаимодействии с базой данных; нагрузочное тестирование: анализ производительности системы при обработке большого объёма данных и выполнении сложных вычислительных операций.

Получение сертификата совместимости подтверждает, что пользователи «Аксиома» версии 3.0 могут уверенно использовать данную версию продукта в сочетании с «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0 без необходимости дополнительных доработок. Это повышает гибкость и надежность ИТ-инфраструктуры клиентов, а также упрощает процесс интеграции решений на базе «Аксиома».

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Бизнес

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