SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Всё больше компаний переводит в электронный формат закупки, которые ещё недавно казались слишком специфичными для тендеров. Компания SberDevices перевели на площадку bidzaar закупки международной логистики и сертификации. На торги вышли в том числе категории, которые редко связывают со стандартным электронным тендером: железнодорожные, морские и авиаперевозки с постоянно меняющимися ставками. По данным компании, накопительная экономия на закупках с момента перехода составила около 13%, или примерно 90 млн рублей. Во всех тендерах участвуют как минимум три поставщика, а подготовка и размещение нового запроса занимают до 15 минут.

Почему логистике понадобился другой закупочный процесс

SberDevices производят умные устройства, телевизоры, умные колонки и персональные гаджеты. У компании наложено контрактное производство в России часть комплектующих и готовой продукции поступает из Китая, после чего товары распределяются по России.

За эту цепочку отвечает блок поставок численностью до 20 человек. Команда сопровождает путь товара от зарубежного склада до российских регионов, поэтому ставку сделали на автоматизацию процессов, а не на пропорциональный рост штата.

До перехода на электронные торги запросы цен отправляли поставщикам по почте и в мессенджерах, результаты вручную сводили в Excel. Но главная проблема была не столько в ручной работе, сколько в ограниченной видимости рынка.

Для разных видов перевозок исторически сформировался небольшой пул проверенных партнёров: одни специализировались на железнодорожной логистике, другие — на авиации или других направлениях. Такой подход помогал поддерживать устойчивость поставок, но усложнял сравнение текущих ставок и поиск альтернативных условий.

Почему выбрали bidzaar

Когда команда решила перевести закупки международной логистики в единый электронный контур, от идеи собственной тендерной системы отказались. Для SberDevices было важно не замыкать процесс внутри компании, а сохранять доступ к рынку и использовать решение, которое развивается вместе с практикой закупок.

За рекомендациями команда обратилась к действующим поставщикам. По их отзывам выбрали bidzaar и начали тестировать площадку сразу на реальных закупках международной логистики.

Вероника Пономарёва, руководитель блока поставок SberDevices, объясняет, почему для команды было важно работать именно с профессиональной площадкой:

«Когда ты делаешь свою закрытую систему, ты варишься в собственном соку. Ты не видишь, куда движется рынок. А на профессиональной площадке сконцентрирована экспертиза всего рынка. Разработчик постоянно проводит обновления, делает сервис максимально конкурентным и эффективным, адаптируясь под запросы сотен таких же компаний. Мы покупаем не просто софт, мы покупаем доступ к коллективному разуму всей индустрии».

Переход занял несколько месяцев. Одна из сложностей была организационной: и сотрудники, и поставщики привыкли решать вопросы через почту и мессенджеры. Пока старый канал оставался доступен, часть коммуникаций продолжала уходить туда. В результате компания постепенно перевела размещение заявок только на площадку.

Как на торги вывели море, железную дорогу и авиацию

На площадку перевели международные перевозки: железную дорогу, море и авиацию. Для логистических закупок недостаточно просто выставить маршрут и собрать цены. Особенно это заметно в международных перевозках, где итоговая стоимость зависит от дополнительных условий, сроков и структуры тарифа.

Поэтому вместе с переходом на электронные торги команда изменила и саму спецификацию заявки. Вместо одного большого поля появились отдельные параметры: станция отправления, сроки выгрузки, возможные дополнительные расходы и требование включить перечисленные позиции в итоговую ставку. Это сделало предложения сопоставимыми не только по конечной цифре, но и по тому, какие услуги входят в эту цифру.

Самой сложной категорией оказалась авиация. Здесь простой аукцион на понижение подходит не для каждого сценария, поэтому международное направление потребовало больше исходных данных и более детального описания условий.

Как устроен процесс сейчас

Для регулярных закупок SberDevices используют закрытые реестры аккредитованных поставщиков, с которыми заключены договоры. При этом сам пул не считается статичным. Команда отслеживает активность участников и работает над тем, чтобы в процедурах сохранялась конкуренция. В результате каждый тендер сегодня собирает как минимум три предложения.

В заявках используются ценовые критерии и отдельное подтверждение условий: перед отправкой ставки участник подтверждает, что ознакомился с требованиями закупки. Это помогает уменьшить количество спорных ситуаций после завершения процедуры.

Связь с внутренним учётом сохраняется через номер лота. Он фиксируется в 1С, поэтому ставку можно при необходимости подтвердить данными как учётной системы, так и bidzaar.

Отдельной частью перехода стала работа с поставщиками. Команда разобрала типовые ошибки при заполнении предложений и провела для участников совместное обучение. После этого количество дополнительных звонков и уточнений заметно сократилось, подготовка и размещение заявки стала занимать до 15 минут.

Около 90 млн рублей накопительной экономии

Экономию в SberDevices рассчитывают как разницу между максимальной предложенной ставкой и ставкой победителя. По этой методике с момента перехода на площадку компания накопительно получила около 13%, или примерно 90 млн рублей экономии.

Изменились и операционные показатели. Раньше подбор исполнителя занимал 4–5 рабочих дней, сейчас цикл от публикации лота до подведения итогов составляет около двух дней.

При сравнении этих цифр компания делает важную оговорку: методика подсчёта периода «до» и «после» отличается. Раньше срок считали от подачи заявки на вывоз, сейчас — от публикации лота. Поэтому эти показатели корректнее рассматривать как характеристику изменения рабочего процесса, а не как полностью симметричный замер скорости.

Ещё один результат — устойчивый уровень конкуренции: три и более участника собирают 100% тендеров. Для команды это означает возможность принимать решение не только на основе исторических отношений с несколькими перевозчиками, но и видеть актуальные предложения внутри конкретной процедуры.

Что показывает опыт SberDevices

В логистике с плавающими ставками электронный тендер не всегда выглядит очевидным решением. Особенно когда речь идёт о международных перевозках и категориях вроде авиации, где итоговое предложение зависит от большого количества условий.

Опыт SberDevices показывает, что критичным становится не сам факт проведения торгов, а качество процесса вокруг них: структурированная спецификация, активный пул поставщиков, единые правила сравнения предложений и обучение участников.

За счёт этого единый рабочий контур охватил железнодорожные, морские и авиаперевозки, а затем и сертификацию. Для небольшой команды это создаёт возможность увеличивать охват закупок без пропорционального роста ручной работы.

В завершение Вероника Пономарёва так формулирует смысл этого опыта:

«Мы убеждены, что развитие рынка строится на открытом диалоге. Наш переход на цифровые закупки был сложным, но результативным, и мы готовы делиться своим опытом с профессиональным сообществом. Для нас важно, чтобы индустрия становилась прозрачнее, а другие российские производители видели реальный пример того, как даже небольшая команда может эффективно управлять глобальными цепочками поставок. Если наш кейс поможет коллегам избежать ошибок на старте или решиться на перемены — значит, эта трансформация была полезна не только нам».

Подробнее о возможностях электронной площадки — на сайте bidzaar .

Практические материалы, вебинары и программы для закупочных команд собраны в Учебном центре bidzaar .