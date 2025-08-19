Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коллективный интеллект Коллективный разум Распределенный интеллект Роевой интеллект Collective Intelligence Swarm intelligence Swarm intelligent technique интеллект роя, стаи, толпы
- Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа
- Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI
- Генеративный ИИ - GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 95, упоминаний - 109
Коллективный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 2
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.