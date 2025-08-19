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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коллективный интеллект Коллективный разум Распределенный интеллект Роевой интеллект Collective Intelligence Swarm intelligence Swarm intelligent technique интеллект роя, стаи, толпы

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.08.2025 Агродрон АГДИ-50 Российского производства представлен на Иннопром 2025 1
07.07.2025 Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров 1
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 1
27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер» 1
20.12.2023 7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews 1
08.12.2023 Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита 1
24.03.2023 6 советов, как найти «идеального» поставщика ЦОДа с помощью тендера 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
06.03.2022 Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла» 1
07.02.2022 Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай 1
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS 1
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
20.01.2020 Социальное сообщество роботов 1
20.01.2020 Роевой интеллект 3
06.12.2018 Fortinet: для борьбы с киберпреступниками организациям придется повышать уровень автоматизации 1
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов 1
26.10.2017 Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP 1
24.08.2017 Онлайн-биржа поручительств по микрокредитам Suretly привлекла $2,8 млн на рынке криптовалют 1
28.06.2016 DriverPack выпустил систему Protect, работающую на базе индекса пользовательского доверия 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
18.01.2016 Лучшие Android-оболочки 2015 года. Выбор ZOOM 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
18.11.2015 Dassault Systèmes запустила лабораторию открытых инноваций 3DExperience Lab 1
25.09.2015 Применимость корпоративных социальных сетей в различных аспектах бизнеса 1
06.08.2015 XD-Soft совместно с IBM проведет бизнес-завтрак по применимости корпоративных соцсетей в различных аспектах бизнеса 1
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России 1
03.06.2014 Panda Security выпустила облачное решение для защиты всех устройств корпоративной сети 1
31.01.2014 Что пугает в облаках: советы Panda Security 3
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
10.07.2013 Средняя жизнь CIO на крупных предприятиях не превышает полугода 1
01.04.2013 Видеонаблюдение "врастает" в ИТ-системы 1
18.03.2013 Глава Якутска предложил решать городские проблемы через интернет 1
22.11.2012 Около 16 тыс. человек поучаствовало в краудсорсинговых проектах «Сбербанк» 1
13.07.2012 «Сбербанк»: выявить причины сбоя в обслуживании банковских карт поможет краудсорсинг 1
20.04.2012 Вышла бета-версия антивируса Panda Global Protection 2013 1
29.02.2012 Облачный антивирус Panda Cloud Office Protection 6.0 разместился на Windows Azure 1
11.10.2011 Club.CNews: Танки в облаках 1
07.10.2011 «Сбербанк» спроектирует будущее с помощью краудсорсинга 1

Публикаций - 95, упоминаний - 109

Коллективный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 42
Microsoft Corporation 25863 11
IBM - International Business Machines Corp 9718 9
Google LLC 12784 7
Amazon Inc - Amazon.com 3304 6
Broadcom - VMware 2623 3
Dell EMC 5204 3
Intel Corporation 12868 3
HP Inc. 5907 3
Oracle Corporation 7106 3
Открытые технологии 731 3
Ростелеком 11032 2
Cisco Systems 5380 2
Apple Inc 13276 2
Yahoo! 3729 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 250 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 141 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
РусГидро ИТ сервис 44 1
Парадигма 170 1
Dell Alienware Corp 157 1
Costar Technologies - Arecont Vision - Ареконт Вижн 18 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 1
TCL China Star Optoelectronics Technology 1 1
Palantir Technologies 34 1
Witology - Витология 12 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Системы документооборота 522 1
Агродинамика 1 1
Cuckoo Electronics 7 1
Wote - Датурум - WikiVote 7 1
Samsung Electronics 11137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 1
SAP SE 5629 1
Yandex - Яндекс 9361 1
Qualcomm Technologies 1989 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
LG Electronics 3745 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 330 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 5
Газпром энергосбыт 13 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 331 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
МЛЗ - Мценский литейный завод 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 733 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 10 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 33 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Уралалмаз 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Профессионалы.ру 18 1
Dassault Systemes - La Fondation Dassault Systèmes 3 1
УГМК - СУМЗ - Среднеуральский медеплавильный завод 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 1
CPPIB - CPP Investment Board 12 1
BMW Group 485 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Tesla Motors 165 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Visa International 1997 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 386 1
Volvo Cars 263 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Boeing 1032 1
Royal Dutch Shell - Шелл 236 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1934 1
Ford 437 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Верный - торговая сеть 329 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3601 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6677 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1558 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2088 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2898 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14424 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24710 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35757 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33889 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36706 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13803 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 16
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2511 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3269 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13285 7
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14879 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2497 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15547 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7311 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5261 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13573 6
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 11
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 10
Panda Antivirus 58 9
Panda Global Protection 12 7
Microsoft Windows 17001 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5842 5
Microsoft Windows 7 2009 4
Panda Cloud Office Protection - PCOP 8 3
Panda Cloud Fusion - Panda Cloud Systems Management - PCSM 7 3
Apple iOS 8645 3
Microsoft Azure 1531 3
Intel Amber Lake 53 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 2
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер - Геоскан Пионер Хаб 19 2
Geoscan Technologies - Геоскан Арена 5 2
Panda Antivirus+Firewall 7 2
Google Android 15355 2
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
Microsoft Windows XP 2433 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 178 2
LanCloud Cloud Office 16 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 2
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 2
Broadcom - Brocade Fibre Channel - Brocade VDX - Brocade ICX - Brocade X - Brocade MLXe - серия маршрутизаторов и коммутаторов 21 2
Broadcom - Brocade SDN Controller 5 2
Broadcom - Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Broadcom - Brocade Fabric Vision 21 2
Broadcom - Brocade Network Subscription 2 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 27 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Phone 7 1
Viasat Play ViP 5 1
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 1
Volkswagen ID. series 11 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 3
Мандалака Сергей 3 2
Юрецкий Алексей 25 2
Bustamante Pedro - Бустаманте Педро 6 2
Brooks Rodney - Брукс Родни 3 2
Dinares Jorge - Динарес Хорхе 3 2
Gaudiano Paulo - Годиано Паоло 2 2
Орловский Виктор 408 2
Макаров Станислав 118 2
Ситников Дмитрий 4 1
Стрельцов Дмитрий 12 1
Корнилов Дмитрий 4 1
Филатов Сергей 8 1
Маняхин Сергей 1 1
Хайдаршин Анвар 3 1
Курицын Валерий 1 1
Кузьменко Юрий 5 1
Веселов Игорь 11 1
Бабенко Евгений 1 1
Лобачев Евгений 1 1
Лернер Роман 1 1
Харченко Михаил 2 1
Рощупкин Константин 1 1
Shadbolt Nigel - Шэдболт Найджел 3 1
Гордиан Александр 1 1
Торубаров Алексей 4 1
Сивачев Виктор 1 1
Ослон Александр 3 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 1
Покидов Валентин 1 1
Шепелев Сергей 1 1
Franks Nigel - Фрэнкс Найджел 3 1
Устенко Станислав 1 1
Кирюшин Сергей 92 1
Смирнов Дмитрий 114 1
Сварник Павел 40 1
Михайлов Александр 59 1
Коробов Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 4
Земля - планета Солнечной системы 10902 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19741 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4226 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 3
Азия - Азиатский регион 5952 3
Южная Корея - Республика 7098 2
Япония 13846 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 2
США - Нью-Йорк 3191 2
Великобритания - Лондон 2434 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 2
Швейцария - Лозанна 71 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
США - Рочестер 18 1
Европа 25020 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8675 1
Сингапур - Республика 1964 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
Израиль 2870 1
Германия - Федеративная Республика 13293 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 1
Китай - Тайвань 4285 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 848 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2332 1
Испания - Королевство 3848 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1806 1
Россия - УФО - Тюменская область 1389 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 570 1
Китай - Шанхай 839 1
Россия - СЗФО - Псковская область 705 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 563 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Мальта - Республика 137 1
США - Орегон 255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34245 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58356 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16320 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5816 6
Английский язык 7070 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9212 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5848 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21981 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 4
Зоология - наука о животных 2910 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8565 4
Зоология - Энтомология - Насекомые - Муравьи - Formicidae 66 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6673 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3621 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2306 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18368 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3073 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7686 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2952 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2861 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 3
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6858 3
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