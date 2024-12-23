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Geoscan Technologies Геоскан Пионер



23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС 1
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 3
30.08.2024 «Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора 2
27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер» 3

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 3
Nvidia Corp 3487 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 33 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
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Geoscan Technologies - Геоскан Арена 2 1
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