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«Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер»

Группа компаний «Геоскан» разработала собственный симулятор автономных полетов для квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер». Он позволяет отрабатывать навыки программирования как одиночного аппарата, так и группы без использования реальных дронов. Это программное обеспечение станет доступно пользователям «Геоскан Пионер» в марте 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

В симуляторе представлены два основных устройства – квадрокоптеры «Геоскан Пионер Базовый» и «Геоскан Пионер Мини». В программе можно завести двигатели дрона, отработать взлет и посадку, полет по заданным координатам, включение и выключение светодиодной подсветки в разных режимах, получить данные с датчиков и информацию о точном местоположении квадрокоптера и др.

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Фото: Геоскан
«Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер»

Пользователи могут полностью смоделировать соревновательный полигон «Геоскан Арена» и в виртуальном режиме готовиться к соревнованиям. Программа поддерживает симуляцию одновременного полета группы дронов, что будет полезно для отработки алгоритмов роевого интеллекта или тестирования сценариев световых шоу дронов. Предусмотрены несколько уровней сложности, которые позволяют максимально приблизить условия полета к реальным. Реализована поддержка двух языков – русского и английского, что делает симулятор доступным и зарубежным пользователям квадрокоптеров «Геоскан Пионер».

«Возможности дронов как автономных систем постоянно развиваются. И если раньше в учебном процессе коптер чаще рассматривался как единичный объект, то сейчас на первый план выходят задачи группового управления. Знакомство с подобными алгоритмами лучше начинать в виртуальной среде – на время отладки и проверки техника будет в безопасности, нет ограничений по времени полетов и пр. Рад, что теперь мы можем предложить такой программный продукт», – сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

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импортонезависимость

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«Геоскан» — российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем, а также ПО для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Продукция компании поставляется в 140 стран мира и применяется в кадастре, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности.

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