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Geoscan Technologies Геоскан Арена

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.07.2026 Учебная среда «Арена Код» для программирования беспилотных средств получила статус российского ПО 1
16.12.2025 «Геоскан» разработала универсальный модуль навигации для образовательной робототехники 1
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 1
27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 132 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 108 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3683 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18305 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6452 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2545 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 140 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1098 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 67 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 406 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64962 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5021 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7442 1
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер - Геоскан Пионер Хаб 15 2
C/C++ - Язык программирования 890 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1284 1
Geoscan Technologies - Геоскан Локус 2 1
Юрецкий Алексей 25 2
Золотник Даниил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165798 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19511 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47535 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33676 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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